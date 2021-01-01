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98%
купон
80%
купон
70%
купон
68%
купон
65%
купон
60%
купон
52%
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48%
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90%
купон
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На Ваш личный счёт вернётся 10% от суммы в виде баллов (1 балл = 1 рубль): их можно потратить на регистрацию доменов или заказ хостинга или серверов в REG.RU. Предложение бессрочно.
5%
купон
Выберите три и более доменов в одной и той же зоне и получите скидку 5% на их регистрацию. Скидка применяется автоматически в корзине покупок, после чего вы можете приобрести веб-адреса по сниженной цене. Акция действует для всех клиентов, кроме партнёров REG.RU, при регистрации трёх и более новых адресов в одной и той же зоне и не распространяется на домены категории «Премиум» и Магазина доменов. Предложение не распространяется на доменные зоны, на которые уже действуют другие акции.
119Р
купон
У вас есть возможность получить яркий адрес для сайта без лишних затрат. До 31 декабря 2021 года вы можете зарегистрировать и продлить специализированные IT-домены по сниженным ценам. Подробнее - на странице акции.
85Р
купон
Беспл
подарок
Вы можете перенести сайт бесплатно с помощью специалистов REG.RU (оставьте заявку на перенос — ответим с 7:00 до 20:00 по московскому времени) или перенести сайт самостоятельно. Подробнее на странице акции.
Беспл
подарок
Получите в подарок SSL-сертификат уровня DV на 1 год и хостинг на 2 месяца бесплатно при регистрации любого нового домена на сайте REG.RU. Об условиях подключения читайте на странице акции.
Лучшее
предожение
При регистрации нового домена в зоне .RU в качестве бонуса вы получаете возможность зарегистрировать такое же имя для сайта, но в зоне .ONLINE всего за 1 рубль. Акция не распространяется на премиум-домены.
Беспл
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Выберите подходящий тариф виртуального хостинга на сайте REG.RU и получите в подарок промокод на бесплатную регистрацию доменного имени .SITE. После заказа хостинга мы отправим уникальный промокод на ваш контактный email.
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Компания REG.RU — ведущий российский регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. Она предлагает широкий спектр услуг, в том числе регистрацию доменов в более чем 750 зонах, аренду VPS и выделенных серверов, облачные сервисы. Здесь можно заказать модули для сайтов, решения для обе ... спечения их безопасности, продвижение онлайн-ресурсов и другие сопутствующие продукты. Компания регулярно устраивает акции и предлагает скидки, все дисконтные купоны REG.RU доступны в этом разделе.
Юридический адрес:
Россия, г. Москва, Ходынский бульвар, дом 22
Телефон:
8 (495) 514-05-73
Соц. сети:
4 оценки поставлены средняя 4.5
Компания REG.RU — ведущий российский регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. Она предлагает широкий спектр услуг, в том числе регистрацию доменов в более чем 750 зонах, аренду VPS и выделенных серверов, облачные сервисы. Здесь можно заказать модули для сайтов, решения для обе ... спечения их безопасности, продвижение онлайн-ресурсов и другие сопутствующие продукты. Компания регулярно устраивает акции и предлагает скидки, все дисконтные купоны REG.RU доступны в этом разделе.
Юридический адрес:
Россия, г. Москва, Ходынский бульвар, дом 22
Телефон:
8 (495) 514-05-73
Соц. сети:
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Регистратор доменных имен REG.RU — компания, оказывающая услуги по регистрации и обеспечению работы веб-ресурсов, являющаяся лидером российского рынка. Она работает с 2006 года и зарегистрировала уже более 3 млн адресов для 2,2 млн клиентов. Общее количество оказанных услуг за все время составило более 40 млн операций. По статистике, каждый второй сайт в России регистрируется Рег Ру.
Компания сотрудничает с частными лицами, индивидуальными предпринимателями и компаниями. Спектр ее услуг охватывает десятки сервисов, позволяющих любому заказчику с нуля создать сайт и поддерживать его работу. Для привлечения новой аудитории и сохранения лояльности постоянных клиентов компания регулярно устраивает акции и предоставляет скидки, найти которые можно в списке на этой странице.
Компания предоставляет широкий спектр услуг владельцам и администраторам сайтов, веб-разработчикам и другим клиентам. Основные направления ее деятельности:
регистрация новых доменных имен в более чем 750 зонах и их продление;
хостинг на базе Windows- и Linux-серверов;
аренда виртуальных серверов VPS;
облачные сервисы;
аренда выделенных серверов в надежных дата-центрах;
предоставление сертификатов;
инструменты для разработки и поддержания работы веб-сайтов.
Компания поддерживает партнерскую бонусную программу, с помощью которой можно получать скидки на сервисы REG.RU и зарабатывать. Зарегистрировавшись в ней и создав реферальную ссылку, можно получать вознаграждение за привлеченных новых клиентов и заказанные ими услуги. Размер реферального бонуса достигает 45% от суммы, потраченной привлеченным пользователем.
Деньги, полученные в рамках бонусной программы, зачисляются на счет клиента. Использовать их можно для оплаты любых сервисов компании, а также выводить на банковский счет.
Компания поддерживает большой выбор способов оплаты услуг. Для этого можно использовать банковские карты, мобильные платежи, онлайн-банкинг, системы онлайн-переводов. Поддерживаются также электронные кошельки ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги), WebMoney и QIWI.
Оплатить услуги наличными можно, используя терминалы самообслуживания. Юридическим лицам и клиентам, зарегистрированным как ИП, доступен безналичный расчет на реквизиты компании REG.RU. Поддерживаются как рублевые переводы, так и платежи в иностранных валютах.
Оплачивать услуги хостинга сразу необязательно. Компания предоставляет возможность протестировать работу сервисов бесплатно в течение 14 дней. Для этого нужно нажать соответствующую кнопку на сайте и подать заявку. Для теста доступны все тарифы Linux-хостинга, в том числе скоростные и VIP. В тестовый период можно опробовать всю функциональность сервиса, ограничений по работе сайта нет.
После завершения пробного доступа пользователь может заказать хостинг на постоянной основе или выбрать более производительный тариф. В противном случае услуга аннулируется, а все временные данные на серверах безвозвратно удаляются. Воспользоваться тестовым периодом можно только один раз.
Пользователи, заказавшие услугу по ошибке или желающие отказаться от нее по другим причинам, могут вернуть затраченные средства. Можно обратно получить деньги за хостинг, аренду или размещение сервера, подключение дополнительного IP, продвижение и мониторинг сайтов, ряд услуг по обеспечению безопасности. Полный и актуальный список сервисов, для которых возможен возврат средств, доступен на сайте компании.
Вернуть деньги за регистрацию нового доменного имени в большинстве зон невозможно. Исключением являются домены COM, NET, ORG, INFO, BIZ, NAME, TRAVEL и PW. Регистрацию имени в этих зонах можно отменить в течение 4 дней с момента ее оформления. Для возврата средств нужно написать заявление в службу поддержки и приложить к нему фото запрошенных документов. Доменное имя аннулируется, а заплаченные за него деньги возвращаются за вычетом пени. Аналогично осуществляется и отказ от других услуг.
Чтобы воспользоваться скидкой на регистрацию доменного имени, предоставляемой по промокоду, нужно выполнить следующие действия:
Выбрать интересующую акцию из списка и кликнуть на нее, чтобы скопировать код купона и перейти на сайт автоматически. Если ничего не происходит, нужно вручную скопировать промокод и перейти по ссылке.
Перейти к выбору свободных доменов, введя желаемое имя в строку поиска вверху сайта.
Выбрать подходящее имя или имена в списке свободных, отметив нужные кнопкой «+».
После добавления всех доменов к заказу найти в левой панели меню поле «Введите промокод» и вставить туда код купона.
Применить код для перерасчета суммы заказа.
Перейти к выбору дополнительных услуг и оплате сервисов.
Сочетаемость скидок, предоставляемых по промокоду, с другими дисконтами зависит от правил конкретной акции. Многие из акционных предложений можно комбинировать, сократив таким образом сумму заказа на 90% и более, но некоторые из них нельзя использовать совместно.
Компания позволяет бесплатно перенести сайт от другого хостинг-провайдера и дарит бонусы за перенос.
Отмена регистрации домена возможна только для ряда международных зон.
Участвовать в реферальной программе и получать бонусы за привлечение клиентов могут все пользователи. Наибольший эффект достигается при наличии собственного ресурса для продвижения ссылки, такого как веб-сайт, блог, канал или страница в социальной сети.
Все действующие акции компании и ее скидочные купоны собраны в этом разделе.
Компания регулярно устраивает акции и предлагает скидки как новым, так и постоянным клиентам. В их числе — дисконт на первый заказ, на регистрацию дополнительного домена, на продление хостинга и другие услуги.
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