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Акции и купоны Reg.ru на Октябрь 2021

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Промокоды REG.RU — скидки на домены и хостинг

Компания REG.RU — ведущий российский регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. Она предлагает широкий спектр услуг, в том числе регистрацию доменов в более чем 750 зонах, аренду VPS и выделенных серверов, облачные сервисы. Здесь можно заказать модули для сайтов, решения для обе ... спечения их безопасности, продвижение онлайн-ресурсов и другие сопутствующие продукты. Компания регулярно устраивает акции и предлагает скидки, все дисконтные купоны REG.RU доступны в этом разделе.


Посетить Reg.ru
Контакты Reg.ru

Юридический адрес:
Россия, г. Москва, Ходынский бульвар, дом 22

Телефон:
8 (495) 514-05-73

Соц. сети:

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4 оценки поставлены средняя 4.5

Промокоды REG.RU — скидки на домены и хостинг

Компания REG.RU — ведущий российский регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. Она предлагает широкий спектр услуг, в том числе регистрацию доменов в более чем 750 зонах, аренду VPS и выделенных серверов, облачные сервисы. Здесь можно заказать модули для сайтов, решения для обе ... спечения их безопасности, продвижение онлайн-ресурсов и другие сопутствующие продукты. Компания регулярно устраивает акции и предлагает скидки, все дисконтные купоны REG.RU доступны в этом разделе.


Посетить Reg.ru
Контакты Reg.ru

Юридический адрес:
Россия, г. Москва, Ходынский бульвар, дом 22

Телефон:
8 (495) 514-05-73

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Reg.ru

Подробнее о сервисе REG.RU

Регистратор доменных имен REG.RU — компания, оказывающая услуги по регистрации и обеспечению работы веб-ресурсов, являющаяся лидером российского рынка. Она работает с 2006 года и зарегистрировала уже более 3 млн адресов для 2,2 млн клиентов. Общее количество оказанных услуг за все время составило более 40 млн операций. По статистике, каждый второй сайт в России регистрируется Рег Ру.

Компания сотрудничает с частными лицами, индивидуальными предпринимателями и компаниями. Спектр ее услуг охватывает десятки сервисов, позволяющих любому заказчику с нуля создать сайт и поддерживать его работу. Для привлечения новой аудитории и сохранения лояльности постоянных клиентов компания регулярно устраивает акции и предоставляет скидки, найти которые можно в списке на этой странице.

Услуги компании REG.RU

Компания предоставляет широкий спектр услуг владельцам и администраторам сайтов, веб-разработчикам и другим клиентам. Основные направления ее деятельности:

  • регистрация новых доменных имен в более чем 750 зонах и их продление;

  • хостинг на базе Windows- и Linux-серверов;

  • аренда виртуальных серверов VPS;

  • облачные сервисы;

  • аренда выделенных серверов в надежных дата-центрах;

  • предоставление сертификатов;

  • инструменты для разработки и поддержания работы веб-сайтов.

Бонусная программа для партнеров и клиентов REG.RU

Компания поддерживает партнерскую бонусную программу, с помощью которой можно получать скидки на сервисы REG.RU и зарабатывать. Зарегистрировавшись в ней и создав реферальную ссылку, можно получать вознаграждение за привлеченных новых клиентов и заказанные ими услуги. Размер реферального бонуса достигает 45% от суммы, потраченной привлеченным пользователем.

Деньги, полученные в рамках бонусной программы, зачисляются на счет клиента. Использовать их можно для оплаты любых сервисов компании, а также выводить на банковский счет.

Оплата услуг Рег Ру

Компания поддерживает большой выбор способов оплаты услуг. Для этого можно использовать банковские карты, мобильные платежи, онлайн-банкинг, системы онлайн-переводов. Поддерживаются также электронные кошельки ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги), WebMoney и QIWI.

Оплатить услуги наличными можно, используя терминалы самообслуживания. Юридическим лицам и клиентам, зарегистрированным как ИП, доступен безналичный расчет на реквизиты компании REG.RU. Поддерживаются как рублевые переводы, так и платежи в иностранных валютах.

Бесплатное тестирование хостинга

Оплачивать услуги хостинга сразу необязательно. Компания предоставляет возможность протестировать работу сервисов бесплатно в течение 14 дней. Для этого нужно нажать соответствующую кнопку на сайте и подать заявку. Для теста доступны все тарифы Linux-хостинга, в том числе скоростные и VIP. В тестовый период можно опробовать всю функциональность сервиса, ограничений по работе сайта нет.

После завершения пробного доступа пользователь может заказать хостинг на постоянной основе или выбрать более производительный тариф. В противном случае услуга аннулируется, а все временные данные на серверах безвозвратно удаляются. Воспользоваться тестовым периодом можно только один раз.

Возврат средств за услуги REG.RU

Пользователи, заказавшие услугу по ошибке или желающие отказаться от нее по другим причинам, могут вернуть затраченные средства. Можно обратно получить деньги за хостинг, аренду или размещение сервера, подключение дополнительного IP, продвижение и мониторинг сайтов, ряд услуг по обеспечению безопасности. Полный и актуальный список сервисов, для которых возможен возврат средств, доступен на сайте компании.

Вернуть деньги за регистрацию нового доменного имени в большинстве зон невозможно. Исключением являются домены COM, NET, ORG, INFO, BIZ, NAME, TRAVEL и PW. Регистрацию имени в этих зонах можно отменить в течение 4 дней с момента ее оформления. Для возврата средств нужно написать заявление в службу поддержки и приложить к нему фото запрошенных документов. Доменное имя аннулируется, а заплаченные за него деньги возвращаются за вычетом пени. Аналогично осуществляется и отказ от других услуг.

Как использовать промокоды для получения скидок в REG.RU

Чтобы воспользоваться скидкой на регистрацию доменного имени, предоставляемой по промокоду, нужно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать интересующую акцию из списка и кликнуть на нее, чтобы скопировать код купона и перейти на сайт автоматически. Если ничего не происходит, нужно вручную скопировать промокод и перейти по ссылке.

  2. Перейти к выбору свободных доменов, введя желаемое имя в строку поиска вверху сайта.

  3. Выбрать подходящее имя или имена в списке свободных, отметив нужные кнопкой «+».

  4. После добавления всех доменов к заказу найти в левой панели меню поле «Введите промокод» и вставить туда код купона.

  5. Применить код для перерасчета суммы заказа.

  6. Перейти к выбору дополнительных услуг и оплате сервисов.

Сочетаемость скидок, предоставляемых по промокоду, с другими дисконтами зависит от правил конкретной акции. Многие из акционных предложений можно комбинировать, сократив таким образом сумму заказа на 90% и более, но некоторые из них нельзя использовать совместно.

Часто задаваемые вопросы про Reg.ru

★ Можно ли перенести в REG.RU сайт от другого провайдера?

Компания позволяет бесплатно перенести сайт от другого хостинг-провайдера и дарит бонусы за перенос.

★ Можно ли отменить регистрацию домена в Рег Ру?

Отмена регистрации домена возможна только для ряда международных зон.

★ Кто может стать участником бонусной программы?

Участвовать в реферальной программе и получать бонусы за привлечение клиентов могут все пользователи. Наибольший эффект достигается при наличии собственного ресурса для продвижения ссылки, такого как веб-сайт, блог, канал или страница в социальной сети.

★ Где найти скидки и промокоды Рег Ру?

Все действующие акции компании и ее скидочные купоны собраны в этом разделе.

★ Какие скидки предлагает REG.RU?

Компания регулярно устраивает акции и предлагает скидки как новым, так и постоянным клиентам. В их числе — дисконт на первый заказ, на регистрацию дополнительного домена, на продление хостинга и другие услуги.

Лучшие промокоды Reg.ru

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодЗарегистрируйте домен в зоне RU или РФ со скидкой 5% и подарками по купону Reg.ruREG***
СкидкаДомены для рунета с выгодой до 98%не требуется
СкидкаПромокод Рег.ру: Аренда облачного сервера с дисконтом до 80%не требуется
СкидкаПромокод REG.RU: Хостинг для личных и коммерческих сайтов с дисконтом до 70%не требуется
СкидкаМеждународные домены с экономией до 68% по промокоду Reg.ruне требуется
СкидкаСкидка 65% на домены .XYZ с промокодом Reg.ruне требуется
СкидкаОтличный хостинг для личного блога со скидкой до 60% по промокоду REG.RUне требуется
СкидкаДомены в европейской зоне с выгодой до 52%не требуется
СкидкаСкидка 48% на регистрацию домена в международной зоне comне требуется
СкидкаХостинг для сайта компании с выгодой до 40%не требуется
СкидкаДисконт 90% на регистрацию домена в зоне .RU.COM по промокоду reg ruне требуется
СкидкаПри покупке или продлении любой лицензии «1С-Битрикс» дарим скидку 10%не требуется
СкидкаКупон Reg ru: минус 5% при регистрации от трёх доменовне требуется
СкидкаЛучшее предложение: 10 доменов для IT-проектов от 119 рублейне требуется
СкидкаЗарегистрируйте доменное имя в зоне .XYZ всего за 85 рублейне требуется
СкидкаПеренеси сайты в REG.RU и получи 1 месяц хостинга или VPS бесплатноне требуется
СкидкаSSL-сертификат и хостинг в подарок к домену по промокоду Reg ruне требуется

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