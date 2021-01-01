Подробнее о сервисе REG.RU

Регистратор доменных имен REG.RU — компания, оказывающая услуги по регистрации и обеспечению работы веб-ресурсов, являющаяся лидером российского рынка. Она работает с 2006 года и зарегистрировала уже более 3 млн адресов для 2,2 млн клиентов. Общее количество оказанных услуг за все время составило более 40 млн операций. По статистике, каждый второй сайт в России регистрируется Рег Ру.

Компания сотрудничает с частными лицами, индивидуальными предпринимателями и компаниями. Спектр ее услуг охватывает десятки сервисов, позволяющих любому заказчику с нуля создать сайт и поддерживать его работу. Для привлечения новой аудитории и сохранения лояльности постоянных клиентов компания регулярно устраивает акции и предоставляет скидки, найти которые можно в списке на этой странице.

Услуги компании REG.RU

Компания предоставляет широкий спектр услуг владельцам и администраторам сайтов, веб-разработчикам и другим клиентам. Основные направления ее деятельности:

регистрация новых доменных имен в более чем 750 зонах и их продление;

хостинг на базе Windows- и Linux-серверов;

аренда виртуальных серверов VPS;

облачные сервисы;

аренда выделенных серверов в надежных дата-центрах;

предоставление сертификатов;

инструменты для разработки и поддержания работы веб-сайтов.

Бонусная программа для партнеров и клиентов REG.RU

Компания поддерживает партнерскую бонусную программу, с помощью которой можно получать скидки на сервисы REG.RU и зарабатывать. Зарегистрировавшись в ней и создав реферальную ссылку, можно получать вознаграждение за привлеченных новых клиентов и заказанные ими услуги. Размер реферального бонуса достигает 45% от суммы, потраченной привлеченным пользователем.

Деньги, полученные в рамках бонусной программы, зачисляются на счет клиента. Использовать их можно для оплаты любых сервисов компании, а также выводить на банковский счет.

Оплата услуг Рег Ру

Компания поддерживает большой выбор способов оплаты услуг. Для этого можно использовать банковские карты, мобильные платежи, онлайн-банкинг, системы онлайн-переводов. Поддерживаются также электронные кошельки ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги), WebMoney и QIWI.

Оплатить услуги наличными можно, используя терминалы самообслуживания. Юридическим лицам и клиентам, зарегистрированным как ИП, доступен безналичный расчет на реквизиты компании REG.RU. Поддерживаются как рублевые переводы, так и платежи в иностранных валютах.

Бесплатное тестирование хостинга

Оплачивать услуги хостинга сразу необязательно. Компания предоставляет возможность протестировать работу сервисов бесплатно в течение 14 дней. Для этого нужно нажать соответствующую кнопку на сайте и подать заявку. Для теста доступны все тарифы Linux-хостинга, в том числе скоростные и VIP. В тестовый период можно опробовать всю функциональность сервиса, ограничений по работе сайта нет.

После завершения пробного доступа пользователь может заказать хостинг на постоянной основе или выбрать более производительный тариф. В противном случае услуга аннулируется, а все временные данные на серверах безвозвратно удаляются. Воспользоваться тестовым периодом можно только один раз.

Возврат средств за услуги REG.RU

Пользователи, заказавшие услугу по ошибке или желающие отказаться от нее по другим причинам, могут вернуть затраченные средства. Можно обратно получить деньги за хостинг, аренду или размещение сервера, подключение дополнительного IP, продвижение и мониторинг сайтов, ряд услуг по обеспечению безопасности. Полный и актуальный список сервисов, для которых возможен возврат средств, доступен на сайте компании.

Вернуть деньги за регистрацию нового доменного имени в большинстве зон невозможно. Исключением являются домены COM, NET, ORG, INFO, BIZ, NAME, TRAVEL и PW. Регистрацию имени в этих зонах можно отменить в течение 4 дней с момента ее оформления. Для возврата средств нужно написать заявление в службу поддержки и приложить к нему фото запрошенных документов. Доменное имя аннулируется, а заплаченные за него деньги возвращаются за вычетом пени. Аналогично осуществляется и отказ от других услуг.