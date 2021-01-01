Подробнее о магазине детской одежды Reima

Финский бренд уже 75 лет выпускает функциональную одежду и обувь для активных детей — вещи на каждый день, в которых удобно двигаться малышам и за которыми просто ухаживать родителям. Продукция проверенной временем скандинавской марки сегодня продается в 70 странах мира, включая страны Северной Европы, Швейцарию, Россию, Канаду и США.

В одежде и обуви Рейма не содержится токсичных веществ и используются инновации, которые помогают детям комфортно чувствовать себя во время прогулок. Компания разработала дышащий водонепроницаемый материал с защитой всех швов, изделия с протекцией от солнца, а также систему кнопок, прикрепляющих вещи среднего слоя к верхней одежде.

В официальном онлайн-магазине торговой марки в России можно подобрать полноценный гардероб на любой сезон, погоду и занятие как для новорожденного, так и для подростка 12 лет. А скидочные купоны позволят одеть детей не только надежно и красиво, но и экономно.

Популярные детские товары на сайте Reima

Интернет-магазин предлагает большой выбор детских вещей для зимы, лета и демисезона, солнечных дней и непогоды. В том числе в каталоге есть следующие категории товаров:

верх — от толстовок и свитеров, футболок и маек до платьев;

низ, включая брюки, спортивные штаны и джинсы;

верхняя одежда, в том числе куртки, пальто и комбинезоны;

промежуточные слои, такие как пижамы, термобелье и нижнее белье;

актуальная одежда для игр под дождем: брюки, куртки и комплекты;

аксессуары — от носков и колготок до солнцезащитных очков;

обувь — от кед и балеток до сноубутсов и непромокаемых моделей;

одежда для новорожденных — от пинеток до комбинезонов.

Чтобы было проще одеть своего ребенка, родители могут заказать в фирменном магазине финского бренда Reima Kit — полностью готовые наборы одежды, обуви и аксессуаров. Например, в таком комплекте могут быть подобранные по цвету платье, колготки, балетки и рюкзак или дождевая куртка, непромокаемые брюки и резиновые сапоги.

Также здесь можно купить Baby Box — коробку одежды, необходимой малышам в первые полгода. В нее входят 17 качественных вещей, украшенных принтами с позитивными муми-троллями и подходящих как мальчикам, так и девочкам.

Программа лояльности Reima Friends

Зарегистрировавшись на сайте онлайн-магазина по адресу своей электронной почты и телефону, можно вступить в закрытый клуб бренда детской одежды. Его члены с каждой покупки получают кэшбэк в виде баллов, равных рублям. Их можно тратить на следующие заказы.

Кроме кэшбэка, магазин регулярно присылает участникам программы секретные бонусы, приглашения на специальные мероприятия и советы, которые помогают экономить время и семейный бюджет.

Методы оплаты, действующие в интернет-магазине

Можно перечислить деньги за покупку фирменной детской одежды онлайн, выбрав в корзине оплату банковской картой и указав данные своей карточки в открывшейся форме. Передача данных защищена, кроме того, при оплате картами банков-партнеров можно получать повышенный кэшбэк.

Также при получении заказа в пункте выдачи заказов Boxberry доступна оплата наличными. Никакие дополнительные платежи не взимаются.

Способы доставки детской одежды из магазина Reima

Интернет-магазин брендовой детской одежды доставляет покупки по всей России и в Казахстан. Доставка крупных заказов стоимостью от определенной суммы выполняется бесплатно.

Можно получить посылку в пунктах выдачи Boxberry с примеркой и частичным выкупом, в постаматах PickPoint, многие из которых работают круглосуточно, или на кассе магазинов Пятерочка. Также на сайте Reima доступны опции курьерской доставки на дом службами DPD и PonyExpress и в ближайшее отделение Почты России.

Кроме того, возможен бесплатный самовывоз одежды и обуви из розничного магазина. В таком случае, оформляя заказ онлайн, нужно проверить наличие товара в интересующем вас маркете.

Возврат товаров в магазин Рейма

Вещь с недочетом, не подошедшую по размеру или фасону либо просто не совпавшую с ожиданиями можно вернуть обратно на протяжении двух недель после получения. Исключение — белье и чулочно-носочные изделия.

Если одежда или обувь не использовалась, сохранила товарный вид, а также оригинальную упаковку и бирки, магазин Reima примет товар и вернет деньги за вычетом расходов на пересылку.

Чтобы оформить возврат, нужно заполнить заявление, которое вложено в посылку, приложить к нему чек и отправить товар с этими бумагами магазину. Деньги будут возвращены на банковскую карту или почтовым переводом.