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63 оценки поставлены средняя 4.17

Промокоды re:Store на Октябрь

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Купон re:Store: дисконт 10% для держателей карт Bosco di Ciliegi и ГУМа

Все владельцы карт Bosco di Ciliegi и привилегий ГУМ могут получить скидку до 10% на покупку товаров в магазине re:Store в ТД ГУМ. Предложение не распространяется на товары GoPro, DJI, фотоаппараты Leica, AirPods, подарочные сертификаты iTunes, подарочные карты re:Store, продукты операторов связи (сим-карты, модемы, роутеры) и платные услуги.

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Истекает через 69 дней

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предложение

Скидка
Обновите свои устройства Apple с выгодой для себя и пользой для планеты

Программа трейд-ин. Мы принимаем модели iPhone, iPad, Apple Watch, ноутбуки Mac и ноутбуки некоторых других производителей. Вы сдаёте одно или несколько устройств и получаете скидку на любое новое устройство.

Истекает через 32 дня

Беспл
доставка

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Бесплатная доставка при заказе на сумму более 10000 рублей

Стандартная доставка - завтра или позднее. Только при оформлении заказа до 18:00.

Истекает через 25 дней

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Скидки на гаджеты Apple — купоны re:Store

Интернет-магазин re:Store — это официальный представитель Apple в России, предлагающий всю технику американской компании. Здесь можно купить iPhone, iPad, Mac, MacBook, часы, наушники и другие аксессуары этого производителя. В продаже также представлены аксессуары для устройств Appl ... e. Купить их со скидкой помогут промокоды re:Store, которые можно найти на этой странице. В магазине действует накопительная программа лояльности для еще большего дисконта. Ее бонусы можно использовать для оплаты покупок и услуг авторизованного сервисного центра.


Посетить re:Store
Контакты re:Store

Юридический адрес:
105066, г. Москва, Спартаковская ул. д. 23

Телефон:
8 800 700-19-44

Соц. сети:

vkyoutubeinstagram

Спасибо за оценку!

63 оценки поставлены средняя 4.17

Скидки на гаджеты Apple — купоны re:Store

Интернет-магазин re:Store — это официальный представитель Apple в России, предлагающий всю технику американской компании. Здесь можно купить iPhone, iPad, Mac, MacBook, часы, наушники и другие аксессуары этого производителя. В продаже также представлены аксессуары для устройств Appl ... e. Купить их со скидкой помогут промокоды re:Store, которые можно найти на этой странице. В магазине действует накопительная программа лояльности для еще большего дисконта. Ее бонусы можно использовать для оплаты покупок и услуг авторизованного сервисного центра.


Посетить re:Store
Контакты re:Store

Юридический адрес:
105066, г. Москва, Спартаковская ул. д. 23

Телефон:
8 800 700-19-44

Соц. сети:

vkyoutubeinstagram

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Специальные предложения от re:Store

Подробнее об интернет-магазине re:Store

Компания re:Store — официальный представитель Apple в России, имеющий статус премиум-реселлера. Это не только магазин, но и авторизованный сервисный центр, оказывающий услуги гарантийного и постгарантийного обслуживания электроники. Здесь можно купить новый iPhone или Mac, аксессуары для него, сдать в trade-in старое устройство или получить помощь квалифицированных мастеров в случае поломки. В ассортименте магазина представлена только официальная и сертифицированная техника Apple, купить которую можно с гарантией производителя.

Официальная техника Apple с дисконтом

Интернет-магазин re:Store — это официальный дилер Apple, в ассортименте которого представлена вся актуальная продукция компании, сертифицированная для продажи в России. Здесь можно купить iPhone текущего и предыдущих поколений, компьютеры Mac и MacBook, часы, наушники и другие аксессуары. Благодаря акциям они часто доступны со скидками. К примеру, после выпуска нового поколения смартфонов или компьютеров цены на модели прошлого года снижаются. Чтобы не упустить актуальные предложения компании, можно подписаться на ее новостную рассылку или добавить в закладки эту страницу.

Программа лояльности для постоянных покупателей

Для постоянных покупателей в магазине re:Store предусмотрена программа лояльности. В ее рамках за совершенные покупки клиентам начисляются баллы, эквивалентные рублям. За каждую покупку на бонусный счет поступает от 3% до 5% кэшбэка. Дополнительные баллы начисляются за регистрацию, за приглашение друзей, ко дню рождения и по другим поводам.

Накопленный кэшбэк можно использовать для оплаты следующих заказов. Максимальный процент от суммы в чеке, который доступен для погашения бонусами, зависит от категории товара. Так, на смартфоны и часы скидка может достигать 3%, на планшеты и аксессуары Apple — 5%, на компьютеры — 7%, и 10% — на другие продукты и услуги сервисного центра. Исключения, при покупке которых дисконт по программе лояльности не предоставляется, указаны в пользовательском соглашении.

Способы оплаты заказов

Интернет-магазин поддерживает большинство популярных способов оплаты товаров. При самовывозе и курьерской доставке можно использовать как наличные, так и банковские карты. При дистанционной покупке можно внести предоплату онлайн на сайте с карты. Физическим и юридическим лицам доступен также безналичный расчет банковским переводом по реквизитам компании. Доступность способов зависит от выбранного метода доставки, указать предпочтительный вариант можно в процессе оформления заказа.

Купить электронику в Ри стор можно в кредит или в рассрочку. Эти услуги предоставляются финансовыми партнерами компании (Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк и другие), поэтому магазин не имеет к ним отношения. Список банков и действующие условия кредитования перечислены на сайте.

Условия доставки

Получить заказанную технику в re:Store можно самовывозом и доставкой. Чтобы самостоятельно забрать товар, нужно при оформлении покупки выбрать ближайший розничный магазин компании и дождаться уведомления о том, что заказ готов к выдаче. Самовывоз доступен более чем в 20 крупных городах РФ.

Доставка заказов осуществляется транспортными компаниями на адрес, до отделения и в постаматы. Выбор способов пересылки и компаний, которые занимаются ею, зависит от места проживания клиента. Стоимость доставки зависит от перевозчика, объемов и стоимости покупки. Крупные заказы, цена которых превышает установленный порог, отправляются за счет магазина.

Гарантия и возврат

На все продукты в магазине re:Store предоставляется официальная гарантия производителя, срок действия которой указывается в описании. При возникновении поломки, вызванной заводским дефектом или по вине продавца, для ее устранения можно обратиться в магазин или в любой авторизованный СЦ Apple. Если неисправность не подлежит устранению, компания вернет деньги или заменит товар на новый аналогичный.

Продукцию надлежащего качества вернуть можно в течение 7 дней с момента получения. Чтобы сделать это, обязательно необходимо сохранить заводскую упаковку, пломбы, комплектацию. Товар не должен иметь никаких следов использования. При этом изделия, которые входят в утвержденный правительством список, возврату не подлежат.

Как получить в re:Store скидку, используя промокод

Промокод — это специальная комбинация из разных символов, ввод которой активирует дисконтное предложение. Найти актуальный код купона можно на этой странице. Чтобы использовать его, следует:

  1. Скопировать промокод из описания акции и перейти в магазин.

  2. В каталоге выбрать товар, на который распространяется действие скидки, и добавить его в корзину.

  3. Перейти в корзину для оформления заказа и внизу найти кнопку «Ввести промокод».

  4. Нажать кнопку, чтобы открыть поле для ввода кода купона, и применить его.

  5. Завершить оформление покупки по новой цене, полученной после активации промокода.

Магазин оставляет за собой право ограничивать действие акций. По этой причине комбинировать промокод с другими видами дисконтных предложений можно не всегда, а максимальный размер скидки ограничивается.

Часто задаваемые вопросы про re:Store

★ Какие акции есть в re:Store?

В интернет-магазине постоянно действуют программа лояльности и trade-in, позволяющие получать скидки. В рамках временных акций дисконт можно получать на первый заказ, на избранные продукты, на модели прошлых лет и другие позиции каталога.

★ Где найти промокоды магазина Ри стор?

Действующие акции магазина и его скидочные купоны можно найти на сайте и в этом разделе.

★ Какую гарантию предоставляет re:Store?

Магазин предоставляет официальную гарантию производителя на все товары, ее срок указывается в их описании.

★ Можно ли комбинировать скидки в Ри стор?

Сочетаемость разных типов дисконта определяется правилами конкретных акций, ознакомиться с которыми можно на сайте магазина.

★ Есть ли в re:Store бесплатная доставка?

Бесплатная доставка покупок осуществляется, если стоимость заказа превышает минимальный лимит, установленный продавцом.

Лучшие промокоды re:Store

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПромокод re:Store: дисконт до 11% на распродаже гаджетов и аксессуаровне требуется
СкидкаНачни учебный год с выгодой 10% на ноутбуки Macне требуется
СкидкаПодключайтесь к бонусной программе и оплачивайте бонусами до 10% от стоимости покупки по купону re:Storeне требуется
СкидкаОплачивай до 10% стоимости услуг в сервисных центрах re:Storeне требуется
СкидкаОплачивай онлайн и получи скидку 5% по купону re:Storeне требуется
СкидкаКупон re:Store: дисконт 10% для держателей карт Bosco di Ciliegi и ГУМане требуется
СкидкаСтационарная акустикав ассортименте с дисконтом до 20%не требуется
СкидкаПО загружаемое для компьютеров с дисконтом до 15%не требуется
СкидкаРоботы и игрушки с дисконтом до 15%не требуется
СкидкаЧехлы-клавиатуры в ассортименте с выгодой при покупке до 12%не требуется
СкидкаНаушники Apple AirPods в ассортименте с дисконтом до 12%не требуется
СкидкаСледуй инструкциям на сайте и получи до 4-х месяцев Apple Music бесплатноне требуется
СкидкаВыгода 10% на ноутбуки Mac для студентов и преподавателейне требуется
СкидкаБеспроводные наушники Apple с дисконтом до 10%не требуется
СкидкаПоисковые трекеры с экономией при покупке до 10%не требуется
СкидкаКвадрокоптеры в большом ассортименте со скидками до 8%не требуется
СкидкаКупите геймпад SteelSeries и получите до 4х месяцев доступа к более 180 играмне требуется

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