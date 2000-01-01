63 оценки поставлены средняя 4.17
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Скидка действует на все товары интернет-магазина, кроме брендов Apple, Beats, Bose, Bang & Olufsen, DJI, GoPro, Harman Kardon, Jarre, JBL, MusicDealer, Naim, Tabula Sense, Vivitek, Wacom и не суммируется с другими специальными предложениями.
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Все владельцы карт Bosco di Ciliegi и привилегий ГУМ могут получить скидку до 10% на покупку товаров в магазине re:Store в ТД ГУМ. Предложение не распространяется на товары GoPro, DJI, фотоаппараты Leica, AirPods, подарочные сертификаты iTunes, подарочные карты re:Store, продукты операторов связи (сим-карты, модемы, роутеры) и платные услуги.
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При покупке беспроводного геймпада SteelSeries вы получите до 4х месяцев доступа к более 180 невероятно увлекательным играм на сервисе Apple Arcade без рекламы и встроенных покупок.
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предложение
Программа трейд-ин. Мы принимаем модели iPhone, iPad, Apple Watch, ноутбуки Mac и ноутбуки некоторых других производителей. Вы сдаёте одно или несколько устройств и получаете скидку на любое новое устройство.
Беспл
доставка
Стандартная доставка - завтра или позднее. Только при оформлении заказа до 18:00.
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Беспл
подарок
11%
купон
10%
купон
10%
купон
10%
купон
5%
купон
Скидка действует на все товары интернет-магазина, кроме брендов Apple, Beats, Bose, Bang & Olufsen, DJI, GoPro, Harman Kardon, Jarre, JBL, MusicDealer, Naim, Tabula Sense, Vivitek, Wacom и не суммируется с другими специальными предложениями.
10%
купон
Все владельцы карт Bosco di Ciliegi и привилегий ГУМ могут получить скидку до 10% на покупку товаров в магазине re:Store в ТД ГУМ. Предложение не распространяется на товары GoPro, DJI, фотоаппараты Leica, AirPods, подарочные сертификаты iTunes, подарочные карты re:Store, продукты операторов связи (сим-карты, модемы, роутеры) и платные услуги.
20%
купон
15%
купон
15%
купон
12%
купон
12%
купон
Беспл
подарок
10%
купон
10%
купон
10%
купон
8%
купоны
Беспл
подарок
При покупке беспроводного геймпада SteelSeries вы получите до 4х месяцев доступа к более 180 невероятно увлекательным играм на сервисе Apple Arcade без рекламы и встроенных покупок.
Лучшее
предложение
Программа трейд-ин. Мы принимаем модели iPhone, iPad, Apple Watch, ноутбуки Mac и ноутбуки некоторых других производителей. Вы сдаёте одно или несколько устройств и получаете скидку на любое новое устройство.
Беспл
доставка
Стандартная доставка - завтра или позднее. Только при оформлении заказа до 18:00.
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
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Интернет-магазин re:Store — это официальный представитель Apple в России, предлагающий всю технику американской компании. Здесь можно купить iPhone, iPad, Mac, MacBook, часы, наушники и другие аксессуары этого производителя. В продаже также представлены аксессуары для устройств Appl ... e. Купить их со скидкой помогут промокоды re:Store, которые можно найти на этой странице. В магазине действует накопительная программа лояльности для еще большего дисконта. Ее бонусы можно использовать для оплаты покупок и услуг авторизованного сервисного центра.
Юридический адрес:
105066, г. Москва, Спартаковская ул. д. 23
Телефон:
8 800 700-19-44
Соц. сети:
63 оценки поставлены средняя 4.17
Интернет-магазин re:Store — это официальный представитель Apple в России, предлагающий всю технику американской компании. Здесь можно купить iPhone, iPad, Mac, MacBook, часы, наушники и другие аксессуары этого производителя. В продаже также представлены аксессуары для устройств Appl ... e. Купить их со скидкой помогут промокоды re:Store, которые можно найти на этой странице. В магазине действует накопительная программа лояльности для еще большего дисконта. Ее бонусы можно использовать для оплаты покупок и услуг авторизованного сервисного центра.
Юридический адрес:
105066, г. Москва, Спартаковская ул. д. 23
Телефон:
8 800 700-19-44
Соц. сети:
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Компания re:Store — официальный представитель Apple в России, имеющий статус премиум-реселлера. Это не только магазин, но и авторизованный сервисный центр, оказывающий услуги гарантийного и постгарантийного обслуживания электроники. Здесь можно купить новый iPhone или Mac, аксессуары для него, сдать в trade-in старое устройство или получить помощь квалифицированных мастеров в случае поломки. В ассортименте магазина представлена только официальная и сертифицированная техника Apple, купить которую можно с гарантией производителя.
Интернет-магазин re:Store — это официальный дилер Apple, в ассортименте которого представлена вся актуальная продукция компании, сертифицированная для продажи в России. Здесь можно купить iPhone текущего и предыдущих поколений, компьютеры Mac и MacBook, часы, наушники и другие аксессуары. Благодаря акциям они часто доступны со скидками. К примеру, после выпуска нового поколения смартфонов или компьютеров цены на модели прошлого года снижаются. Чтобы не упустить актуальные предложения компании, можно подписаться на ее новостную рассылку или добавить в закладки эту страницу.
Для постоянных покупателей в магазине re:Store предусмотрена программа лояльности. В ее рамках за совершенные покупки клиентам начисляются баллы, эквивалентные рублям. За каждую покупку на бонусный счет поступает от 3% до 5% кэшбэка. Дополнительные баллы начисляются за регистрацию, за приглашение друзей, ко дню рождения и по другим поводам.
Накопленный кэшбэк можно использовать для оплаты следующих заказов. Максимальный процент от суммы в чеке, который доступен для погашения бонусами, зависит от категории товара. Так, на смартфоны и часы скидка может достигать 3%, на планшеты и аксессуары Apple — 5%, на компьютеры — 7%, и 10% — на другие продукты и услуги сервисного центра. Исключения, при покупке которых дисконт по программе лояльности не предоставляется, указаны в пользовательском соглашении.
Интернет-магазин поддерживает большинство популярных способов оплаты товаров. При самовывозе и курьерской доставке можно использовать как наличные, так и банковские карты. При дистанционной покупке можно внести предоплату онлайн на сайте с карты. Физическим и юридическим лицам доступен также безналичный расчет банковским переводом по реквизитам компании. Доступность способов зависит от выбранного метода доставки, указать предпочтительный вариант можно в процессе оформления заказа.
Купить электронику в Ри стор можно в кредит или в рассрочку. Эти услуги предоставляются финансовыми партнерами компании (Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк и другие), поэтому магазин не имеет к ним отношения. Список банков и действующие условия кредитования перечислены на сайте.
Получить заказанную технику в re:Store можно самовывозом и доставкой. Чтобы самостоятельно забрать товар, нужно при оформлении покупки выбрать ближайший розничный магазин компании и дождаться уведомления о том, что заказ готов к выдаче. Самовывоз доступен более чем в 20 крупных городах РФ.
Доставка заказов осуществляется транспортными компаниями на адрес, до отделения и в постаматы. Выбор способов пересылки и компаний, которые занимаются ею, зависит от места проживания клиента. Стоимость доставки зависит от перевозчика, объемов и стоимости покупки. Крупные заказы, цена которых превышает установленный порог, отправляются за счет магазина.
На все продукты в магазине re:Store предоставляется официальная гарантия производителя, срок действия которой указывается в описании. При возникновении поломки, вызванной заводским дефектом или по вине продавца, для ее устранения можно обратиться в магазин или в любой авторизованный СЦ Apple. Если неисправность не подлежит устранению, компания вернет деньги или заменит товар на новый аналогичный.
Продукцию надлежащего качества вернуть можно в течение 7 дней с момента получения. Чтобы сделать это, обязательно необходимо сохранить заводскую упаковку, пломбы, комплектацию. Товар не должен иметь никаких следов использования. При этом изделия, которые входят в утвержденный правительством список, возврату не подлежат.
Промокод — это специальная комбинация из разных символов, ввод которой активирует дисконтное предложение. Найти актуальный код купона можно на этой странице. Чтобы использовать его, следует:
Скопировать промокод из описания акции и перейти в магазин.
В каталоге выбрать товар, на который распространяется действие скидки, и добавить его в корзину.
Перейти в корзину для оформления заказа и внизу найти кнопку «Ввести промокод».
Нажать кнопку, чтобы открыть поле для ввода кода купона, и применить его.
Завершить оформление покупки по новой цене, полученной после активации промокода.
Магазин оставляет за собой право ограничивать действие акций. По этой причине комбинировать промокод с другими видами дисконтных предложений можно не всегда, а максимальный размер скидки ограничивается.
В интернет-магазине постоянно действуют программа лояльности и trade-in, позволяющие получать скидки. В рамках временных акций дисконт можно получать на первый заказ, на избранные продукты, на модели прошлых лет и другие позиции каталога.
Действующие акции магазина и его скидочные купоны можно найти на сайте и в этом разделе.
Магазин предоставляет официальную гарантию производителя на все товары, ее срок указывается в их описании.
Сочетаемость разных типов дисконта определяется правилами конкретных акций, ознакомиться с которыми можно на сайте магазина.
Бесплатная доставка покупок осуществляется, если стоимость заказа превышает минимальный лимит, установленный продавцом.
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