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7 оценок поставлено средняя 3.29

Промокоды РИВ ГОШ на Октябрь

Акции и купоны РИВ ГОШ на Октябрь 2021

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Промокоды Рив Гош — парфюмерия со скидками

Компания Рив Гош предлагает косметику и парфюмерию с доставкой. В каталоге магазина представлена продукция известных производителей, в том числе брендов Kenzo, Dior, D&G, Armani и других знаменитых марок. Купить косметику с дисконтом помогут скидочные купоны Рив Гош. Актуальные акци ... и компании представлены на этой странице, а программа лояльности, распродажи и бесплатная доставка способствуют еще большей экономии. Чтобы не упустить интересные предложения, стоит подписаться на новостную рассылку компании или добавить в закладки этот раздел.


Посетить РИВ ГОШ
Контакты РИВ ГОШ

Юридический адрес:
ООО «АромаЛюкс» Митрофаньевское шоссе, д. 2, корпус 9, лит. В. г. Санкт-Петербург 190005 Россия

Электронная почта:
shopadmin@rivegauche.ru

Телефон:
8 (800) 333-20-20

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

7 оценок поставлено средняя 3.29

Промокоды Рив Гош — парфюмерия со скидками

Компания Рив Гош предлагает косметику и парфюмерию с доставкой. В каталоге магазина представлена продукция известных производителей, в том числе брендов Kenzo, Dior, D&G, Armani и других знаменитых марок. Купить косметику с дисконтом помогут скидочные купоны Рив Гош. Актуальные акци ... и компании представлены на этой странице, а программа лояльности, распродажи и бесплатная доставка способствуют еще большей экономии. Чтобы не упустить интересные предложения, стоит подписаться на новостную рассылку компании или добавить в закладки этот раздел.


Посетить РИВ ГОШ
Контакты РИВ ГОШ

Юридический адрес:
ООО «АромаЛюкс» Митрофаньевское шоссе, д. 2, корпус 9, лит. В. г. Санкт-Петербург 190005 Россия

Электронная почта:
shopadmin@rivegauche.ru

Телефон:
8 (800) 333-20-20

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от РИВ ГОШ

Подробнее об интернет-магазине косметики Рив Гош

Интернет-магазин Рив Гош предлагает большой выбор парфюмерно-косметической продукции, средств для макияжа и ухода за кожей, а также других товаров для поддержания красоты и здоровья. Компания, основанная в 1995 году, носит свое название в честь знаменитого аромата Ив Сен Лорана. Право на использование этого бренда она получила, когда стала первым официальным дилером фирмы легендарного кутюрье в России. Сегодня в штате компании Рив Гош – более 7,5 тысяч сотрудников, которые заботятся о качестве продукции и уровне обслуживания клиентов. Ее головной офис расположен в Санкт-Петербурге, представительства работают в Москве, Ростове-на-Дону и Пятигорске, а розничные магазины расположены в десятках крупных городов РФ.

Популярные дисконтные предложения в Рив Гош

Интернет-магазин предлагает выбор парфюмов и косметики, насчитывающий тысячи наименований. Компания является официальным дилером торговых марок, продукты которых представлены в каталоге, а ее ассортимент насчитывает тысячи позиций. В интернет-магазине можно заказать как продукты бюджетной и средней ценовой категории, так и товары премиальных брендов, таких как Dior, Chanel, Gucci, D&G. Они часто доступны со скидками благодаря акциям компании, которые проходят регулярно, и промокодам. На этой странице всегда можно найти актуальные купоны, позволяющие тратить меньше на покупку брендовой косметики и парфюмерии.

Программа лояльности для постоянных клиентов

В интернет-магазине работает программа лояльности. Стать ее участником можно, получив дисконтную карту. После ее оформления и активации на первые покупки предоставляется скидка в размере 5%. Когда общая сумма заказов превысит 3 тысячи рублей, размер дисконта увеличится до 10%. После преодоления порога в 10 тысяч обычную карту можно обменять на Золотую, предоставляющую расширенные привилегии. Для обмена нужно обратиться в ближайший фирменный магазин Рив Гош.

Размер скидки для держателей Золотых карт составляет до 25%. Кроме того, 5% от суммы заказов начисляется на бонусный счет в виде кэшбэка. Бонусные баллы в дальнейшем используются для оплаты новых покупок. Ими можно погашать до 100% от суммы в чеке.

Помимо общей программы лояльности, в магазине действуют специальные накопительные акции избранных производителей, таких как Kenzo, Givenchy, Lancome. В рамках этих промо можно получать дополнительные баллы, а затем использовать их при покупке продуктов этих брендов.

Условия оплаты заказов

Магазин предлагает разные виды оплаты, доступность которых зависит от местоположения клиента и выбранного способа доставки. Поддерживается предоплата на сайте с использованием банковских карт, которой можно воспользоваться для любого заказа. При выборе курьерской доставки возможен расчет наличными при получении. В таком случае максимальная сумма обратного перевода может ограничиваться правилами логистической компании, поэтому иногда требуется разделение крупного заказа на несколько меньших.

Способы доставки товаров

Интернет-магазин Рив Гош пересылает покупки по всей территории России, в том числе на Дальний Восток. Заказать доставку в магазине можно посредством различных транспортных служб, таких как:

  • СберЛогистика;

  • Яндекс.Доставка;

  • DPD;

  • МастерПост;

  • EMS;

  • PickPoint.

В городах присутствия компании можно оформить бесплатный самовывоз заказа из фирменного магазина. Тарифы на пересылку зависят от объемов заказа и расценок транспортной компании. Крупные покупки доставляются за счет продавца.

Правила обмена и возврата

Магазин предусматривает возможность возврата товара надлежащего качества в течение 7 дней с момента его получения. Вернуть его можно в фирменном магазине или дистанционно, в зависимости от способа покупки. При этом следует учитывать, что некоторые непродовольственные товары по закону не подлежат возврату. Обязательным требованием является отсутствие следов использования и сохранение упаковки, а расходы на пересылку ложатся на клиента.

Если товар был доставлен не полностью, нарушена комплектация заказа или целостность отдельных позиций, от него можно отказаться в момент приема. В случае покупки, совершенной по предоплате, для обмена или возврата средств необходимо связаться с менеджером магазина и обсудить этот вопрос. Замена продуктов ненадлежащего качества на аналогичные производится за счет продавца.

Как получать скидки в Рив Гош за использование промокодов

Промокоды магазина Рив Гош – это цифро-буквенные комбинации, ввод которых активирует скидки. Найти эти коды можно в каталоге акций на этой странице, а для их использования следует:

  1. Выбрать акцию в списке и скопировать промокод из ее описания.

  2. Перейти в каталог интернет-магазина, чтобы просмотреть доступные товары и выбрать нужные.

  3. Добавить избранные продукты в корзину и открыть ее для оформления заказа.

  4. Внизу под списком заказанных позиций найти поле «Промокод» и вставить в него код купона.

  5. После применения кода продолжить оформление, перейдя к выбору способов оплаты и доставки.

Скидки, доступные по промокодам, могут предоставляться магазином с ограничениями. Они не всегда сочетаются с общедоступными видами дисконта, также за такие покупки не начисляются баллы программы лояльности.

Часто задаваемые вопросы про РИВ ГОШ

★ Какие акции есть в магазине Рив Гош?

В интернет-магазине акции проводятся часто. Здесь можно получить скидку за предоплату онлайн или покупку комплекта, а также на первый заказ или избранные позиции брендов. Компания также предлагает подарки – комплименты и пробники.

★ Где найти действующие скидки Рив Гош?

Все актуальные акции компании и скидочные купоны собраны на официальном сайте. Также можно их найти на этой странице.

★ Есть ли бесплатная доставка в Рив Гош?

Если сумма в чеке превышает установленный порог, который зависит от региона, доставка заказа осуществляется бесплатно.

★ Являются ли брендовые ароматы в Рив Гош оригинальными?

Интернет-магазин является официальным дилером среднеценовых и премиальных брендов, поэтому вся представленная в каталоге продукция на 100% подлинная.

★ Можно ли комбинировать несколько скидок в Рив Гош?

Сочетаемость скидок зависит от правил конкретной акции, с которыми можно ознакомиться в ее описании.

Лучшие промокоды РИВ ГОШ

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Рив Гош: скидка 300 рублей на ВСЁ при покупке от 3500 рублейRG-***
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