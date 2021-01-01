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54 оценки поставлены средняя 4.2

Промокоды Roxy на Октябрь

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Промокоды Roxy — скидки на женскую одежду

Австралийская торговая марка Roxy — это женская одежда для любительниц спорта. Специалисты компании умеют создавать модные и комфортные вещи. В каталоге представлен выбор одежды для сноубординга, серфинга, фитнеса, пляжного отдыха. Акции, которые проводятся в магазине регулярно, поз ... воляют тратить на покупки меньше. Дополнительную скидку поможет получить программа лояльности и купоны Roxy, публикуемые на этой странице. Список предложений впечатляет, нужно лишь успеть купить интересующую вещь с дисконтом.


Посетить Roxy
Контакты Roxy

Юридический адрес:
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10, стр.1, оф.902

Телефон:
8-800-333-18-80

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

54 оценки поставлены средняя 4.2

Промокоды Roxy — скидки на женскую одежду

Австралийская торговая марка Roxy — это женская одежда для любительниц спорта. Специалисты компании умеют создавать модные и комфортные вещи. В каталоге представлен выбор одежды для сноубординга, серфинга, фитнеса, пляжного отдыха. Акции, которые проводятся в магазине регулярно, поз ... воляют тратить на покупки меньше. Дополнительную скидку поможет получить программа лояльности и купоны Roxy, публикуемые на этой странице. Список предложений впечатляет, нужно лишь успеть купить интересующую вещь с дисконтом.


Посетить Roxy
Контакты Roxy

Юридический адрес:
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10, стр.1, оф.902

Телефон:
8-800-333-18-80

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Roxy

Как получить скидку в Roxy, используя промокод

На этой странице представлены все актуальные акции интернет-магазина. Большинство из них — общедоступные и не требуют дополнительных действия для участия, но некоторые скидки предоставляются только по промокоду. Это специальная комбинация символов, ввод которой активирует дисконт. Чтобы воспользоваться кодом, нужно:

  1. Найти и открыть в этом разделе предложение с промокодом.

  2. Копировать код купона выбранной акции.

  3. Перейти в каталог и выбрать там товары, принимающие участие в акции.

  4. Добавить выбранные продукты в корзину для последующего оформления заказа.

  5. В корзине сбоку справа найти кнопку «Есть промокод?».

  6. Кликнуть надпись «Есть промокод?» для развертывания поля ввода.

  7. Вставить и активировать код купона, чтобы пересчитать стоимость заказа со скидкой.

  8. Оформить заказ, указав реквизиты получателя.

Сочетаемость разных дисконтных предложений определяется правилами акций. Некоторые скидки можно суммировать с промокодами для еще большей экономии, а некоторые доступны лишь отдельно. В таких случаях необходимо выбирать самое привлекательное предложение, чтобы добиться наибольшего снижения ценника.

Подробнее о магазине одежды Roxy

Австралийский бренд Roxy — это вещи для любительниц спорта и активного отдыха, желающих носить стильные и комфортные вещи. В магазине компании представлена одежда для сноубординга, серфинга, фитнеса, просто для активного отдыха, а также аксессуары. Рокси регулярно проводит акции, поэтому большая часть ассортимента периодически доступна по сниженным ценам. Чтобы получать еще больше скидок, можно пользоваться промокодами и другими спецпредложениями компании, собранными здесь.

Одежда для любителей активного отдыха со скидками

Выбор одежды в магазине очень широк, при этом значительная часть ассортимента регулярно участвует в акциях. На сайте постоянно работает раздел Sale, в котором собраны дисконтные предложения до 50%. В акциях часто принимают участие:

  • одежда для зимнего отдыха и спорта;

  • пляжная одежда и аксессуары;

  • майки и футболки;

  • штаны, шорты и леггинсы;

  • головные уборы;

  • обувь.

Чтобы не упустить интересные предложения магазина, можно следить за акциями в этом разделе или подписаться на новостную рассылку Рокси.

Программа лояльности Boardriders Club для постоянных клиентов

Для покупателей работает программа лояльности Boardriders Club. В ее рамках можно зарабатывать баллы, совершая покупки, а затем обменивать их на скидки. Первые 500 бонусов предоставляются новичкам автоматически после регистрации в программе. В дальнейшем за каждый потраченный рубль клиенту начисляется 1 бонус. Дополнительные баллы предоставляются в день рождения, годовщину вступления в клуб и в рамках акций. Участникам программы лояльности также доступны персональные дисконтные предложения, увеличенный срок возврата и другие привилегии.

5000 накопленных баллов можно обменять на ваучер со скидкой номиналом 500 рублей. По мере накопления бонусов сумма будет увеличиваться и достигать значений, кратных 500. Ваучерами можно оплачивать до 30 или 50% от стоимости заказа, в зависимости от категории товаров. Срок их действия составляет 4 месяца.

Методы оплаты в Roxy

Оплатить заказ на сайте можно банковской картой во время оформления, и наличными –  при получении. Поддерживается онлайн-оплата карточками Visa и MasterCard. Возможность безналичного расчета с помощью карты необходимо уточнять при оформлении заявки, так как у курьера может не быть терминала. При онлайн-оплате после поступления денег заказ будет отправлен в обработку и передан выбранной транспортной компании после комплектации.

Доставка заказов в Roxy

Магазин осуществляет курьерскую доставку заказов, пересылку транспортными компаниями, а также предлагает самовывоз из пунктов выдачи и постаматов. Выбор вариантов зависит от габаритов посылки и адреса получателя. Стоимость доставки составляет 199 рублей, крупные заказы на сумму от 5000 рублей доставляются бесплатно.

Сроки пересылки зависят от удаленности клиента от склада и выбранного способа перевозки. Они составляют от 1 до 8 рабочих дней, не считая дня оформления заказа. В случае выбора курьерской доставки возможна примерка товара и частичный выкуп, на которые отводится до 15 минут времени. При этом действуют ограничения на количество товаров в одной посылке. Можно заказать не более 2 размеров одного продукта, 3 изделий одного типа и 10 позиций в заказе всего.

Условия обмена и возврата

В соответствии с законодательством о защите прав потребителей покупатель может отказаться от товара в любой момент до его получения. В дальнейшем вернуть качественный товар можно в течение 14 дней. Если покупка была получена в одном из магазинов компании, вернуть ее можно только там же. В случае дистанционной продажи нужно отправить товар на склад магазина через постамат, курьерскую доставку или Почтой России, приложив к посылке письменное заявление. Деньги возвращаются на счет покупателя в течение 10 рабочих дней.

Услуга возврата товара надлежащего качества курьером или почтой платная, ее стоимость — 300 рублей. Постоянным клиентам, участвующим в программе лояльности и имеющим серебряный или золотой статус, доступны льготные условия и продленные сроки возврата. При этом стоит учитывать, что некоторые категории товаров надлежащего качества по российскому законодательству не подлежат возврату.

Часто задаваемые вопросы про Roxy

★ Какие акции есть в Roxy?

Компания часто проводит акции, поэтому здесь много скидок: на избранные позиции, товары из рубрики распродажи или отдельные группы продуктов.

★ Где взять промокод Рокси?

Купоны всегда доступны на этой странице. Список акций регулярно обновляется, здесь всегда можно найти предложения, актуальные сегодня.

★ Есть ли в Roxy бесплатная доставка?

Клиентам доступна бесплатная доставка, если сделана покупка на сумму от 5 тысяч рублей. В рамках акций возможна отправка за счет продавца и товаров с меньшей стоимостью.

★ Сколько длится доставка в Roxy?

Доставка покупок осуществляется в срок от 1 до 8 рабочих дней, не считая дня оформления заказа. Точная длительность пересылки зависит от удаленности получателя от складов компании и выбранного способа отправки.

★ Можно ли вернуть заказ в Рокси?

Вернуть товар можно в течение 14 дней, если отсутствуют следы его использования и сохранена упаковка. Для активных участников программы Boardriders Club, имеющих серебряный или золотой статус, срок возврата увеличен до 30 дней.

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