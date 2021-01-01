54 оценки поставлены средняя 4.2
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50%
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60%
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60%
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55%
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55%
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50%
купон
48%
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45%
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45%
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25%
купон
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50%
купон
50%
купон
50%
купон
50%
купон
50%
купон
50%
купон
1645Р
купон
60%
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Австралийская торговая марка Roxy — это женская одежда для любительниц спорта. Специалисты компании умеют создавать модные и комфортные вещи. В каталоге представлен выбор одежды для сноубординга, серфинга, фитнеса, пляжного отдыха. Акции, которые проводятся в магазине регулярно, поз ... воляют тратить на покупки меньше. Дополнительную скидку поможет получить программа лояльности и купоны Roxy, публикуемые на этой странице. Список предложений впечатляет, нужно лишь успеть купить интересующую вещь с дисконтом.
Юридический адрес:
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10, стр.1, оф.902
Телефон:
8-800-333-18-80
Соц. сети:
54 оценки поставлены средняя 4.2
Австралийская торговая марка Roxy — это женская одежда для любительниц спорта. Специалисты компании умеют создавать модные и комфортные вещи. В каталоге представлен выбор одежды для сноубординга, серфинга, фитнеса, пляжного отдыха. Акции, которые проводятся в магазине регулярно, поз ... воляют тратить на покупки меньше. Дополнительную скидку поможет получить программа лояльности и купоны Roxy, публикуемые на этой странице. Список предложений впечатляет, нужно лишь успеть купить интересующую вещь с дисконтом.
Юридический адрес:
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10, стр.1, оф.902
Телефон:
8-800-333-18-80
Соц. сети:
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На этой странице представлены все актуальные акции интернет-магазина. Большинство из них — общедоступные и не требуют дополнительных действия для участия, но некоторые скидки предоставляются только по промокоду. Это специальная комбинация символов, ввод которой активирует дисконт. Чтобы воспользоваться кодом, нужно:
Найти и открыть в этом разделе предложение с промокодом.
Копировать код купона выбранной акции.
Перейти в каталог и выбрать там товары, принимающие участие в акции.
Добавить выбранные продукты в корзину для последующего оформления заказа.
В корзине сбоку справа найти кнопку «Есть промокод?».
Кликнуть надпись «Есть промокод?» для развертывания поля ввода.
Вставить и активировать код купона, чтобы пересчитать стоимость заказа со скидкой.
Оформить заказ, указав реквизиты получателя.
Сочетаемость разных дисконтных предложений определяется правилами акций. Некоторые скидки можно суммировать с промокодами для еще большей экономии, а некоторые доступны лишь отдельно. В таких случаях необходимо выбирать самое привлекательное предложение, чтобы добиться наибольшего снижения ценника.
Австралийский бренд Roxy — это вещи для любительниц спорта и активного отдыха, желающих носить стильные и комфортные вещи. В магазине компании представлена одежда для сноубординга, серфинга, фитнеса, просто для активного отдыха, а также аксессуары. Рокси регулярно проводит акции, поэтому большая часть ассортимента периодически доступна по сниженным ценам. Чтобы получать еще больше скидок, можно пользоваться промокодами и другими спецпредложениями компании, собранными здесь.
Выбор одежды в магазине очень широк, при этом значительная часть ассортимента регулярно участвует в акциях. На сайте постоянно работает раздел Sale, в котором собраны дисконтные предложения до 50%. В акциях часто принимают участие:
одежда для зимнего отдыха и спорта;
пляжная одежда и аксессуары;
майки и футболки;
штаны, шорты и леггинсы;
головные уборы;
обувь.
Чтобы не упустить интересные предложения магазина, можно следить за акциями в этом разделе или подписаться на новостную рассылку Рокси.
Для покупателей работает программа лояльности Boardriders Club. В ее рамках можно зарабатывать баллы, совершая покупки, а затем обменивать их на скидки. Первые 500 бонусов предоставляются новичкам автоматически после регистрации в программе. В дальнейшем за каждый потраченный рубль клиенту начисляется 1 бонус. Дополнительные баллы предоставляются в день рождения, годовщину вступления в клуб и в рамках акций. Участникам программы лояльности также доступны персональные дисконтные предложения, увеличенный срок возврата и другие привилегии.
5000 накопленных баллов можно обменять на ваучер со скидкой номиналом 500 рублей. По мере накопления бонусов сумма будет увеличиваться и достигать значений, кратных 500. Ваучерами можно оплачивать до 30 или 50% от стоимости заказа, в зависимости от категории товаров. Срок их действия составляет 4 месяца.
Оплатить заказ на сайте можно банковской картой во время оформления, и наличными – при получении. Поддерживается онлайн-оплата карточками Visa и MasterCard. Возможность безналичного расчета с помощью карты необходимо уточнять при оформлении заявки, так как у курьера может не быть терминала. При онлайн-оплате после поступления денег заказ будет отправлен в обработку и передан выбранной транспортной компании после комплектации.
Магазин осуществляет курьерскую доставку заказов, пересылку транспортными компаниями, а также предлагает самовывоз из пунктов выдачи и постаматов. Выбор вариантов зависит от габаритов посылки и адреса получателя. Стоимость доставки составляет 199 рублей, крупные заказы на сумму от 5000 рублей доставляются бесплатно.
Сроки пересылки зависят от удаленности клиента от склада и выбранного способа перевозки. Они составляют от 1 до 8 рабочих дней, не считая дня оформления заказа. В случае выбора курьерской доставки возможна примерка товара и частичный выкуп, на которые отводится до 15 минут времени. При этом действуют ограничения на количество товаров в одной посылке. Можно заказать не более 2 размеров одного продукта, 3 изделий одного типа и 10 позиций в заказе всего.
В соответствии с законодательством о защите прав потребителей покупатель может отказаться от товара в любой момент до его получения. В дальнейшем вернуть качественный товар можно в течение 14 дней. Если покупка была получена в одном из магазинов компании, вернуть ее можно только там же. В случае дистанционной продажи нужно отправить товар на склад магазина через постамат, курьерскую доставку или Почтой России, приложив к посылке письменное заявление. Деньги возвращаются на счет покупателя в течение 10 рабочих дней.
Услуга возврата товара надлежащего качества курьером или почтой платная, ее стоимость — 300 рублей. Постоянным клиентам, участвующим в программе лояльности и имеющим серебряный или золотой статус, доступны льготные условия и продленные сроки возврата. При этом стоит учитывать, что некоторые категории товаров надлежащего качества по российскому законодательству не подлежат возврату.
Компания часто проводит акции, поэтому здесь много скидок: на избранные позиции, товары из рубрики распродажи или отдельные группы продуктов.
Купоны всегда доступны на этой странице. Список акций регулярно обновляется, здесь всегда можно найти предложения, актуальные сегодня.
Клиентам доступна бесплатная доставка, если сделана покупка на сумму от 5 тысяч рублей. В рамках акций возможна отправка за счет продавца и товаров с меньшей стоимостью.
Доставка покупок осуществляется в срок от 1 до 8 рабочих дней, не считая дня оформления заказа. Точная длительность пересылки зависит от удаленности получателя от складов компании и выбранного способа отправки.
Вернуть товар можно в течение 14 дней, если отсутствуют следы его использования и сохранена упаковка. Для активных участников программы Boardriders Club, имеющих серебряный или золотой статус, срок возврата увеличен до 30 дней.
|Тип купона
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