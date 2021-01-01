Об официальном магазине Samsung в России

Если хочется купить оригинальную продукцию популярного корейского бренда с официальной гарантией и бесплатным сервисным обслуживанием, стоит обратиться в авторизированный магазин. На его сайте представлены новинки бытовой техники и электроники, которые можно купить со скидкой благодаря публикуемым нами промокодам. Кроме того, вместе с некоторыми товарами в фирменном магазине предлагаются услуги установки и настройки.

Сама компания Samsung, созданная в 1969 году в Южной Корее, примечательна тем, что за годы своего существования не раз обходила по выручке и популярности другие признанные марки, такие как Apple и Sony. Сегодня это один из самых инновационных концернов в мире, открывший 35 научно-исследовательских центров, 7 центров искусственного интеллекта и дизайнерские бюро в разных странах мира. Компании принадлежит огромное количество патентов на передовые технологии, включая разработки в областях полупроводников и дисплеев.

Популярные товары онлайн-маркета Самсунг

В магазине одной из главных мировых марок продаются:

смартфоны, планшеты, смарт вотч, беспроводные наушники и аксессуары;

телевизоры и проекторы, саундбары и аудиосистемы;

большой выбор холодильников, стиральных и сушильных машин, пылесосов и кондиционеров;

микроволновые печи, варочные панели и духовки, вытяжки и посудомойки;

мониторы, включая игровые и изогнутые, а также твердотельные накопители и другие виды памяти.

Каждый тип устройств представлен в нескольких актуальных линейках, от недорогих до флагманских, поэтому здесь найдут подходящий товар покупатели с разным бюджетом.

Поклонники передовых гаджетов смогут подобрать в магазине смартфоны с несколькими камерами и оптической стабилизацией, планшеты со стилусом, дизайнерские наушники, а также любые аксессуары, от зарядки до монопода для селфи.

Для любителей современной бытовой техники у Samsung есть паровые шкафы, роботы-пылесосы, модульные интерьерные холодильники и холодильники традиционного размера с увеличенным объемом камер, а также стиральные машины, в которые можно добавлять вещи во время стирки.

Бонусная программа, действующая на сайте

Чтобы участвовать в программе Online-Samsung Bonus, достаточно оформить заявку на первый заказ на сайте магазина. Для покупателя автоматически выпускается виртуальная карта, на которую после доставки товара начисляются бонусы. Процент кэшбэка зависит от вида покупаемой техники.

Каждый бонусный балл равен одному рублю. Полученные бонусы уже через 15 дней после начисления можно тратить на оплату до 20% от стоимости фирменных устройств. Чтобы подтвердить списание кэшбэка, покупатель вводит в корзине код, который магазин высылает в сообщении на мобильный телефон.

Доступные методы оплаты

Покупатель может выбрать наиболее комфортный способ покупки. Поддерживается расчет с курьером наличными, но в некоторых регионах эта опция действует только при заказе мобильных устройств. В Москве, Санкт-Петербурге и областях возможна оплата при получении с помощью банковских карт VISA, MasterCard, Maestro и JCB.

Также можно оплатить покупку картой на сайте Samsung. Как организация, так и частное лицо могут запросить счет для безналичной оплаты. Кроме того, магазин предлагает оформить кредит или рассрочку на технику и электронику прямо в корзине заказа.

Условия доставки

Доставка бытовой техники и гаджетов выполняется транспортными компаниями по адресу квартиры или офиса. В Москве и Московской области возможен самовывоз из одного из магазинов Самсунг.

Стоимость доставки зависит от региона, а также от категории товаров: мобильные устройства, мелкая или крупная техника. При заказе на минимальную сумму, отдельно установленную магазином для каждого региона и типа продукции, услуга будет бесплатной. Погрузочно-разгрузочные работы не входят в стоимость доставки крупных объектов — они рассчитываются отдельно. Срок ожидания товара указывается в корзине при оформлении заказа. В Москве и Санкт-Петербурге он составляет 1–2 дня.

Возврат фирменных устройств

У покупки товаров в онлайн-магазине Samsung есть большое преимущество. Если в розничный магазин нельзя вернуть технически сложный товар надлежащего качества, то при дистанционной покупке на протяжении 7 дней возможен возврат устройства по любой причине, даже если оно просто не понравилось. Для товаров, в которых обнаружен какой-либо недостаток, этот срок увеличен до 15 дней со дня получения.

Чтобы оформить возврат, нужно заполнить заявление, отправить его скан на электронную почту, а также вернуть технику вместе с заявлением и чеком в пункт приема товаров.