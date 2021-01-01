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Акция проходит в интернет-магазине и в Фирменных магазинах Samsung.
В официальном интернет-магазине одного из самых популярных в мире брендов можно заказать современные мобильные устройства и инновационную бытовую технику. Здесь продаются все линейки смартфонов Samsung, планшеты, мониторы, телевизоры и аудиосистемы бренда. Для обустройства дома на с ... айте можно выбрать функциональные и выполненные в современном дизайне холодильники и стиральные машины, а для готовки — микроволновки, духовые шкафы и варочные панели. Максимально комфортной покупку сделают официальная гарантия, возможность возврата техники по любой причине, а также промокоды Samsung с крупными скидками на фирменные устройства.
Юридический адрес:
125315, г. Москва, ул. Часовая д.23А, офис 16
Телефон:
8 800 755-7525
Соц. сети:
46 оценок поставлено средняя 4.17
В официальном интернет-магазине одного из самых популярных в мире брендов можно заказать современные мобильные устройства и инновационную бытовую технику. Здесь продаются все линейки смартфонов Samsung, планшеты, мониторы, телевизоры и аудиосистемы бренда. Для обустройства дома на с ... айте можно выбрать функциональные и выполненные в современном дизайне холодильники и стиральные машины, а для готовки — микроволновки, духовые шкафы и варочные панели. Максимально комфортной покупку сделают официальная гарантия, возможность возврата техники по любой причине, а также промокоды Samsung с крупными скидками на фирменные устройства.
Юридический адрес:
125315, г. Москва, ул. Часовая д.23А, офис 16
Телефон:
8 800 755-7525
Соц. сети:
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Чтобы недорого заказать флагманский или бюджетный смартфон, геймерский монитор, современный холодильник, стиральную машинку или другую технику, воспользуйтесь промокодами и другими скидочными купонами на текущей странице. Для этого нужно всего несколько щелчков по клавиатуре или тапов по дисплею вашего устройства.
Вот как воспользоваться любым промокодом на первую покупку:
Кликнуть по коду купона, чтобы скопировать его и сразу же попасть на сайт официального магазина южно-корейского бренда.
Положить в корзину микроволновую печь, планшет или другой прибор и открыть ее.
Вставить промокод в строку под товарами и применить его. Из общей стоимости будет вычтена скидка.
С помощью купонов, в которых нет промокода, можно перейти в раздел каталога, где на мобильные устройства или мониторы, крупную или мелкую бытовую технику уже действует акционное предложение.
Если хочется купить оригинальную продукцию популярного корейского бренда с официальной гарантией и бесплатным сервисным обслуживанием, стоит обратиться в авторизированный магазин. На его сайте представлены новинки бытовой техники и электроники, которые можно купить со скидкой благодаря публикуемым нами промокодам. Кроме того, вместе с некоторыми товарами в фирменном магазине предлагаются услуги установки и настройки.
Сама компания Samsung, созданная в 1969 году в Южной Корее, примечательна тем, что за годы своего существования не раз обходила по выручке и популярности другие признанные марки, такие как Apple и Sony. Сегодня это один из самых инновационных концернов в мире, открывший 35 научно-исследовательских центров, 7 центров искусственного интеллекта и дизайнерские бюро в разных странах мира. Компании принадлежит огромное количество патентов на передовые технологии, включая разработки в областях полупроводников и дисплеев.
В магазине одной из главных мировых марок продаются:
смартфоны, планшеты, смарт вотч, беспроводные наушники и аксессуары;
телевизоры и проекторы, саундбары и аудиосистемы;
большой выбор холодильников, стиральных и сушильных машин, пылесосов и кондиционеров;
микроволновые печи, варочные панели и духовки, вытяжки и посудомойки;
мониторы, включая игровые и изогнутые, а также твердотельные накопители и другие виды памяти.
Каждый тип устройств представлен в нескольких актуальных линейках, от недорогих до флагманских, поэтому здесь найдут подходящий товар покупатели с разным бюджетом.
Поклонники передовых гаджетов смогут подобрать в магазине смартфоны с несколькими камерами и оптической стабилизацией, планшеты со стилусом, дизайнерские наушники, а также любые аксессуары, от зарядки до монопода для селфи.
Для любителей современной бытовой техники у Samsung есть паровые шкафы, роботы-пылесосы, модульные интерьерные холодильники и холодильники традиционного размера с увеличенным объемом камер, а также стиральные машины, в которые можно добавлять вещи во время стирки.
Чтобы участвовать в программе Online-Samsung Bonus, достаточно оформить заявку на первый заказ на сайте магазина. Для покупателя автоматически выпускается виртуальная карта, на которую после доставки товара начисляются бонусы. Процент кэшбэка зависит от вида покупаемой техники.
Каждый бонусный балл равен одному рублю. Полученные бонусы уже через 15 дней после начисления можно тратить на оплату до 20% от стоимости фирменных устройств. Чтобы подтвердить списание кэшбэка, покупатель вводит в корзине код, который магазин высылает в сообщении на мобильный телефон.
Покупатель может выбрать наиболее комфортный способ покупки. Поддерживается расчет с курьером наличными, но в некоторых регионах эта опция действует только при заказе мобильных устройств. В Москве, Санкт-Петербурге и областях возможна оплата при получении с помощью банковских карт VISA, MasterCard, Maestro и JCB.
Также можно оплатить покупку картой на сайте Samsung. Как организация, так и частное лицо могут запросить счет для безналичной оплаты. Кроме того, магазин предлагает оформить кредит или рассрочку на технику и электронику прямо в корзине заказа.
Доставка бытовой техники и гаджетов выполняется транспортными компаниями по адресу квартиры или офиса. В Москве и Московской области возможен самовывоз из одного из магазинов Самсунг.
Стоимость доставки зависит от региона, а также от категории товаров: мобильные устройства, мелкая или крупная техника. При заказе на минимальную сумму, отдельно установленную магазином для каждого региона и типа продукции, услуга будет бесплатной. Погрузочно-разгрузочные работы не входят в стоимость доставки крупных объектов — они рассчитываются отдельно. Срок ожидания товара указывается в корзине при оформлении заказа. В Москве и Санкт-Петербурге он составляет 1–2 дня.
У покупки товаров в онлайн-магазине Samsung есть большое преимущество. Если в розничный магазин нельзя вернуть технически сложный товар надлежащего качества, то при дистанционной покупке на протяжении 7 дней возможен возврат устройства по любой причине, даже если оно просто не понравилось. Для товаров, в которых обнаружен какой-либо недостаток, этот срок увеличен до 15 дней со дня получения.
Чтобы оформить возврат, нужно заполнить заявление, отправить его скан на электронную почту, а также вернуть технику вместе с заявлением и чеком в пункт приема товаров.
Благодаря акциям и промокодам, в среднем, можно получить скидку на 1000–15000 рублей или 10–20% от стоимости товара.
В разделе нашего сервиса, посвященном официальному онлайн-магазину, вы найдете скидки на отдельные категории техники и электроники и заказы от определенной суммы, а также дисконты на следующий заказ при покупке флагманов. Кроме того, бывают промокоды с гаджетом в подарок к покупке конкретных моделей устройств.
Для активации бесплатной доставки нужно купить товар на указываемую магазином сумму.
Да, в Москве и Московской области компания предоставляет услугу подключения стиральных машинок без доработки имеющихся коммуникаций.
Да, эта опция доступна к заказу в столице и области. Так же, как монтаж телевизора или домашнего кинотеатра на стену, подключение к эфирной антенне или AV-ресиверу и любые необходимые настройки.
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