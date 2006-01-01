  1. Главная
  2. Магазины
  3. Строительный двор

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды Строительный двор на Октябрь

Акции и купоны Строительный двор на Октябрь 2021

23%
на всё

Промокод
Промокод Строительный двор на скидку 23% на ВСЁ
Истекает через 8 дней

Лучшее
предложение

Промокод
Экономия при оформлении заказа в утренние часы с промокодом Строительный двор

Предложение действует с 8 до 10 утра каждого дня.

Истекает через 90 дней

20%
купон

Промокод
Экономия 20% на серию смесителей
Истекает через 15 дней

10%
купон

Промокод
Экономия 10% при покупке водонагревателей Аристон с купоном Строительный Двор
Истекает через 8 дней

27%
купон

Скидка
Выгода до 27% при покупке циркуляционных насосов по промокоду Строительный двор
Истекает через 8 дней

70%
купон

Скидка
Распродажа с выгодой до 70% по промокоду Строительный двор
Истекает через 69 дней

30%
купон

Скидка
Экономия 30% на товары Topex
Истекает через 25 дней

45%
купон

Скидка
До минус 45% на арматуру, трубы и уголки с промокодом Строительный двор
Истекает через 69 дней

250Р
купон

Скидка
Лучшие цены на напольные покрытия от 250 рублей
Истекает через 38 дней

40%
купон

Скидка
Товары из раздела распродажа с выгодой до 40%
Истекает через 8 дней

лучшее
предложение

Скидка
Дисконт на товары для ремонта по купону Строительный двор
Истекает через 69 дней

20%
купон

Скидка
Минус 20% на новый товар каждый день
Истекает через 69 дней

лучшее
предложение

Скидка
Цены снижены на кирпичи и блоки
Истекает через 69 дней

25%
купон

Скидка
Радиаторы с выгодой до 25% по промокоду Строительный двор
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Товары для внутренней отделки с дисконтом до 50%
Истекает через 54 дня

55%
купон

Скидка
До минус 55% на товары для сада и огорода
Истекает через 53 дня

45%
купон

Скидка
Сэкономь до 45% при покупке товаров для водоснабжения и канализации
Истекает через 51 день

25%
купон

Скидка
Эмаль ПФ-266 дешевле на 25%
Истекает через 5 дней

23%
на всё

Промокод
Промокод Строительный двор на скидку 23% на ВСЁ
Истекает через 8 дней

Лучшее
предложение

Промокод
Экономия при оформлении заказа в утренние часы с промокодом Строительный двор

Предложение действует с 8 до 10 утра каждого дня.

Истекает через 90 дней

20%
купон

Промокод
Экономия 20% на серию смесителей
Истекает через 15 дней

10%
купон

Промокод
Экономия 10% при покупке водонагревателей Аристон с купоном Строительный Двор
Истекает через 8 дней

27%
купон

Скидка
Выгода до 27% при покупке циркуляционных насосов по промокоду Строительный двор
Истекает через 8 дней

70%
купон

Скидка
Распродажа с выгодой до 70% по промокоду Строительный двор
Истекает через 69 дней

30%
купон

Скидка
Экономия 30% на товары Topex
Истекает через 25 дней

45%
купон

Скидка
До минус 45% на арматуру, трубы и уголки с промокодом Строительный двор
Истекает через 69 дней

250Р
купон

Скидка
Лучшие цены на напольные покрытия от 250 рублей
Истекает через 38 дней

40%
купон

Скидка
Товары из раздела распродажа с выгодой до 40%
Истекает через 8 дней

лучшее
предложение

Скидка
Дисконт на товары для ремонта по купону Строительный двор
Истекает через 69 дней

20%
купон

Скидка
Минус 20% на новый товар каждый день
Истекает через 69 дней

лучшее
предложение

Скидка
Цены снижены на кирпичи и блоки
Истекает через 69 дней

25%
купон

Скидка
Радиаторы с выгодой до 25% по промокоду Строительный двор
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Товары для внутренней отделки с дисконтом до 50%
Истекает через 54 дня

55%
купон

Скидка
До минус 55% на товары для сада и огорода
Истекает через 53 дня

45%
купон

Скидка
Сэкономь до 45% при покупке товаров для водоснабжения и канализации
Истекает через 51 день

25%
купон

Скидка
Эмаль ПФ-266 дешевле на 25%
Истекает через 5 дней

Похожие промокоды

Улыбка радуги

-40%

Акция

Дезодорант-стик LADY/MENNEN SPEED STICK дешевле на 40% по купону Улыбка радуги

Gipfel

-25%

Акция

Выгодные предложения осени с экономией до 25%

Philips

-15%

Акция

Сэкономь 15% при покупке утюга Philips Azur с купоном Philips

Стройландия

-99%

Акция

Оплачивайте до 99% стоимости покупки бонусными рублями по купону Стройландия

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

лучшее
предложение

Промокод
По купону Строительный двор скидки на всё в будние дни с 08:00 до 10:00

Беспл
доставка

Скидка
Доставим бесплатно по Московской области с промокодом Строительный двор

300Р
купон

Скидка
При покупке товаров выделенной категории на сумму от 3000 рублей получи дисконт 300 рублей на следующую покупку

500Р
купон

Скидка
Покупай материалы марок ТеплоKnauf, Bosch и получи дисконт 500 рублей на следующую покупку

Акция действует при покупке на сумму от 5000 рублей

1050Р
купон

Скидка
Бензопила BS-45М Huter дешевле на 1050 рублей

48%
купон

Скидка
Успей купить монтажную пену Tytan 65 с выгодой 48%

Популярные магазины

Все для ремонта со скидкой на сайте Sdvor.com

Сеть включает порядка 140 магазинов в разных городах России и портал онлайн-продаж. Ритейлер предлагает все для отделки, возведения зданий, ремонта и благоустройства. Применив промокод Строительный двор, можно снизить цену покупок. Дисконтная система работает уже с первого заказа, н ... о это не единственный способ покупать в дешевле. Гипермаркет постоянно проводит акции и распродажи, снижает цены на сезонные товары. Найти купон Строительный двор можно на этой странице.


Посетить Строительный двор
Контакты Строительный двор

Юридический адрес:
Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 1303

Электронная почта:
mail@sdvor.com

Телефон:
8 800 551-56-38

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Все для ремонта со скидкой на сайте Sdvor.com

Сеть включает порядка 140 магазинов в разных городах России и портал онлайн-продаж. Ритейлер предлагает все для отделки, возведения зданий, ремонта и благоустройства. Применив промокод Строительный двор, можно снизить цену покупок. Дисконтная система работает уже с первого заказа, н ... о это не единственный способ покупать в дешевле. Гипермаркет постоянно проводит акции и распродажи, снижает цены на сезонные товары. Найти купон Строительный двор можно на этой странице.


Посетить Строительный двор
Контакты Строительный двор

Юридический адрес:
Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 1303

Электронная почта:
mail@sdvor.com

Телефон:
8 800 551-56-38

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Строительный двор

Подробнее о сети Строительный двор

Компания была создана в Тюмени в 1993 году и специализировалась на крупных поставках строительных материалов подрядчикам. Сеть оптовых баз расширялась и не меняла своего облика до 2006 года, когда начала осваивать розничную торговлю. Вместе с этим магазины торговой марки Строительный двор начали появляться в соседних регионах.

Только в 2010 году компания решилась осваивать электронную коммерцию. Так появился сайт Sdvor.com. Несмотря на все старания администрации, акции и раздачу промокодов, доля сайта в общей выручке первые годы составляла всего 1–2 %. Только после 2018 года это отметка перешагнула за 5 % и продолжила активно расти.

Сегодня часть строительных материалов выпускается под собственными торговыми марками, а деятельность организации охватывает 17 российских регионов. По объемам выручки сеть находится на 8 месте среди других российских компаний по розничной продаже хозяйственных товаров.

В организации работает порядка 2489 сотрудников, а на складах площадью 244 300 квадратных метров одновременно хранится до 3,3 млрд товаров.

Самые популярные категории товаров в сети Строительный двор

В магазинах представлены позиции этих основных категорий:

  • товары для сада и огорода — для выращивания культур, хранения воды и благоустройства территории;

  • кровельные материалы — для кровли, изоляции, утепления, а также вспомогательные жидкости;

  • хозяйственные товары — для упаковки, хранения, уборки территории;

  • внутренняя отделка — для оформления интерьеров;

  • отопительное оборудование — для сооружения систем отопления;

  • средства индивидуальной защиты — для обеспечения безопасной работы;

  • наружная отделка — для оформления фасадов.

Отдельно в каталоге представлены крепежи, товары для водоснабжения и канализации. Самой популярной категорией являются строительные материалы. Здесь представлены смеси, блоки, все для гидро- и теплоизоляции, гипсокартон и десятки других категорий.

Кроме продажи товаров, на сайте Sdvor.com предлагаются услуги строительных бригад. В этой категории есть десятки анкет от проверенных специалистов и компаний. В зависимости от типа работ, можно использовать расширенный поиск, чтобы найти подрядчика, соответствующего требованиям.

Бонусы, акции и программа лояльности сети Строительный двор

Покупатели могут применять скидочные купоны, участвовать в бонусной системе и спецпредложениях магазина. Уже после первой покупки можно получить дисконтную карту. Для этого достаточно заполнить анкету, указав в ней корректную персональную информацию. В зависимости от общей суммы покупок скидка составит от 5 до 30 %. Дисконтная программа действует на весь выбор товаров. Кроме программы лояльности, магазин проводит акции и распродажи. Все спецпредложения есть на этой странице сайта или в соответствующем разделе главного меню магазина.

Методы оплаты в магазине Строительный двор

Заказанные товары можно оплатить наличными в магазине или при адресной доставке. На сайте и в сети хозяйственных гипермаркетов принимаются карты Visa, MasterCard, Мир. Все доступные опции для оплаты будут перечислены на странице оформления заказа. Список методов зависит от города и способа получения посылки.

Способы доставки на сайте Sdvor.com

Покупатели могут выбрать адресную доставку в регионах присутствия компании. Небольшие посылки доставит курьер, а для крупных грузов предусмотрено использование спецтехники с манипулятором. Самовывоз из любого магазина сети будет бесплатным.

Стоимость услуг рассчитывается с учетом отдаленности, количества груза и его габаритного размера. Если применить промокод на доставку, то услуги обойдутся дешевле или будут бесплатными. Точную цену транспортных услуг сообщит оператор.

Возврат товара в сети Строительный двор

Магазин гарантирует продажу товаров высокого качества. При обнаружении брака и несоответствия в количестве материалов можно оформить заявку на месте — и организация обеспечит быстрый довоз и замену.

Покупатели могут вернуть ненужный товар или излишки, не использованные в ходе работ, доставив их в любой магазин до истечения срока годности. Для возврата и обмена товаров не нужен товарный чек, а сама процедура максимально упрощена.

Как в магазине Строительный двор применить код купона

Компания раздает промокоды на разные группы товаров, новым покупателям на первый заказ и постоянным клиентам. Применить код можно по инструкции:

  1. Кликнуть на подходящее действующее предложение на этой странице. После этого номер промокода копируется, а пользователь будет переадресован в магазин и сразу попадет на страницу с акционными товарами.

  2. Найти кнопку выбора города в верхней части сайта. Из открывшегося списка кликнуть на свой населенный пункт.

  1. Просмотреть товары и поместить подходящие модели в список покупок.

  2. Перейти в корзину.

  3. Справа от списка покупок найти поле для ввода промокода. В него вставить скопированный ранее цифро-буквенный код.

  1. Применить скидку к товарам в корзине, нажав кнопку «Активировать».

После выполнения этого действия в пункте «Итого» отобразится цена в рублях без скидки и будет рассчитан размер экономии после использования промокода.

Часто задаваемые вопросы про Строительный двор

★ Предоставляет ли Строительный двор услуги по разгрузке?

Да, компания обеспечивает дополнительные сервисы, включая разгрузку любого объема материалов и подъем на этаж.

★ Как посмотреть оптовые цены товаров?

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте как оптовый покупатель, войти в личный кабинет и выбрать свой город.

★ После применения промокода скидка отображается не на все товары. Что это значит?

Такое случается, если в корзине есть акционные товары и не участвующие в предложении позиции.

★ Как можно связаться с представителями компании, чтобы уточнить интересующие вопросы?

Для этого можно позвонить по указанным на сайте телефонам, написать консультантам в социальных сетях или мессенджерах. Все актуальные способы связи есть в разделе «Контакты».

★ Сколько дней есть на то, чтобы вернуть купленные товары?

Вернуть позиции можно до истечения срока годности, доставив их в ближайший магазин сети.

Лучшие промокоды Строительный двор

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Строительный двор на скидку 23% на ВСЁлес***
ПромокодЭкономия при оформлении заказа в утренние часы с промокодом Строительный дворУТР***
ПромокодЭкономия 20% на серию смесителейне требуется
ПромокодЭкономия 10% при покупке водонагревателей Аристон с купоном Строительный ДворАРИ***
СкидкаВыгода до 27% при покупке циркуляционных насосов по промокоду Строительный дворне требуется
СкидкаРаспродажа с выгодой до 70% по промокоду Строительный дворне требуется
СкидкаЭкономия 30% на товары Topexне требуется
СкидкаДо минус 45% на арматуру, трубы и уголки с промокодом Строительный дворне требуется
СкидкаЛучшие цены на напольные покрытия от 250 рублейне требуется
СкидкаТовары из раздела распродажа с выгодой до 40%не требуется
СкидкаДисконт на товары для ремонта по купону Строительный дворне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.