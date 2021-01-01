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3000Р
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15%
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Распространяется на все товары, кроме товаров марок с ограниченной скидкой, товаров по специальной цене, товаров марок CHANEL, DIOR, ARMANI, MBR, LA COLLINE, CELLCOSMET, SWISS LINE, VALMONT. Промокод не распространяется на бренды с ограниченными скидками.
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Акция действует в Интернет-магазине и Мобильном приложении SEPHORA. Скидка не распространяется на торговые марки URBAN DECAY, LA PRAIRIE, JO MALONE, Chanel, Christian Dior, Fenty Skin, ARMANI, CELLCOSMET, HOURGLASS, KILLIAN, LA MER, MAC, MBR, NATASHA DENONA, SWISS LINE, TOM FORD, RARE BEAUTY.
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В российском интернет-магазине международной косметической сети можно купить все самые топовые средства, которыми пользуются блогеры и визажисты. На сайте Sephora продается декоративная косметика, продукты для ухода за волосами и ногтями, мужские и женские ароматы, а также качествен ... ные аксессуары. Здесь есть тени Urban Decay и Too Faced, румяна Benefit, увлажняющие средства от Shiseido и Clarins, кисти Zoeva, а также нишевые парфюмы от Mugler до Giorgio Armani. Все это можно приобрести как в полноразмерных версиях, так и в мини-форматах, а также в составе бьюти-боксов. А главное — со скидками по купонам Sephora.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 74, стр. 1
Электронная почта:
info@sephora.ru
Телефон:
+7 (800) 100-00-05
Соц. сети:
17 оценок поставлено средняя 5
В российском интернет-магазине международной косметической сети можно купить все самые топовые средства, которыми пользуются блогеры и визажисты. На сайте Sephora продается декоративная косметика, продукты для ухода за волосами и ногтями, мужские и женские ароматы, а также качествен ... ные аксессуары. Здесь есть тени Urban Decay и Too Faced, румяна Benefit, увлажняющие средства от Shiseido и Clarins, кисти Zoeva, а также нишевые парфюмы от Mugler до Giorgio Armani. Все это можно приобрести как в полноразмерных версиях, так и в мини-форматах, а также в составе бьюти-боксов. А главное — со скидками по купонам Sephora.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 74, стр. 1
Электронная почта:
info@sephora.ru
Телефон:
+7 (800) 100-00-05
Соц. сети:
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На российском сайте международной сети магазинов, принадлежащей холдингу Louis Vuitton, можно купить огромное количество популярных ароматов, косметики и бьюти-аксессуаров. В ассортименте Sephora есть средства брендов люкс-класса и марок, которые эксклюзивно представлены в косметическом супермаркете.
Помимо возможности купить лучшие товары красоты, компания предлагает своим покупателям комфортный сервис. Чтобы выбрать наиболее подходящий продукт, можно проконсультироваться со специалистами магазина о составе и свойствах косметики. Также доступна бесплатная диагностика кожи: консультант даст рекомендации по уходу и индивидуально подберет оптимальные средства. Кроме того, на Sephora TV можно смотреть стримы бьюти-экспертов, рассказывающих, как создавать современный макияж и правильно пользоваться разными продуктами, продающимися на сайте.
Особенно приятным шопинг делают промокоды, позволяющие экономить на премиальной косметике и парфюмерии, а также презенты к каждой покупке и бесплатная подарочная упаковка.
На странице косметического бутика можно заказать:
парфюмы для мужчин и женщин, в том числе нишевых марок;
декоративные средства: от хайлайтеров до теней и блесков;
косметику для кожи лица и тела, включая продукты с SPF;
все для ухода за волосами и ногтями;
аксессуары для макияжа и маникюра;
мужские парфюмерные, косметические и гигиенические продукты;
наборы полноразмерных средств, миниатюр и дорожных версий;
бьюти-боксы, содержащие много актуальной косметики и парфюмерии.
В России только на Sephora продаются средства собственной марки бренда, а также декоративная косметика популярных среди визажистов марок, таких как Anastasia Beverly Hills. Кроме этого, на сайте представлены ароматы множества брендов, от Tom Ford и Byredo до Jo Malone и Atelier Cologne, и можно купить самый востребованный сегодня уход для лица, тела и волос, например Clinique или Kerastase. А еще — заказать топовые аксессуары, такие как кисти Zoeva.
Бестселлеры бренда — жидкие губные помады, туши для ресниц, включая Hypnose от Lancome, очищающие маски и гидрогелевые патчи под глаза.
Владельцы виртуальной карты бренда покупают товары по сниженным ценам, накапливают бонусы и могут обменивать их на скидки или подарки, а также получают приоритетный доступ к акциям плюс макияж ко дню рождения. Чтобы получить баллы уже на первую покупку, нужно зарегистрироваться на сайте косметического бутика. Там же, в личном кабинете, можно проверять свой баланс.
Сумма начислений за заказ складывается из разных видов бонусов: просто за покупку, за каждую 1000 рублей и каждые 5000 рублей, привязку карты «Иль дэ Ботэ» и установку приложения. За покупки на неделях до и после дня рождения магазин удваивает баллы.
Онлайн-маркет популярной косметики поддерживает оплату банковской картой на сайте. Реквизиты карточки вводятся на защищенной странице, передаются по надежным банковским сетям и не сохраняются магазином. К оплате принимаются карты платежных систем Мир, Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro и JCB International.
Кроме того, можно оплатить покупку наличными деньгами при встрече с курьером либо использовать карты рассрочки «Халва» и выплачивать стоимость косметики несколько месяцев.
Покупатели могут воспользоваться курьерской доставкой по домашнему или рабочему адресу, а также доставкой в постаматы PickPoint либо на обычные почтовые отделения. Какой бы способ ни был выбран и в каком бы городе ни находился заказчик, услуга будет бесплатной. Срок доставки автоматически рассчитывается при оформлении заказа.
Также можно выбрать услугу Click & Collect и, заранее рассчитавшись картой на сайте, в тот же день забрать косметику в одном из розничных магазинов сети.
Согласно действующим законам, нельзя вернуть косметику и парфюмерию хорошего качества, купленную в розничном магазине. Но при заказе в онлайн-сторе у покупателей есть 7 дней, чтобы передумать и вернуть любой товар. Единственное условие — он должен оставаться неиспользованным и с неповрежденной упаковкой, слюдой, пленкой, бирками и т. д.
Если был получен некачественный товар, нужно сразу же составить акт с сотрудником доставки и отправить его фото вместе с фото чека, упаковки и самого брака косметики или парфюма в письме-претензии на почту компании. После того как магазин подтвердит наличие недостатка, следует отправить по почте товар и письменное заявление. Также понадобится предъявить магазину чеки на почтовые услуги, чтобы он, помимо стоимости заказа, возместил затраты на пересылку. На протяжении 10 дней с момента получения посылки от покупателя продавец вернет деньги на карту.
Чтобы получить скидку на косметику люкс-брендов, нишевую парфюмерию и лучшие аксессуары для визажа, воспользуйтесь специальными предложениями на текущей странице. Здесь мы собираем промокоды и акции и регулярно обновляем их ассортимент.
Вот что нужно сделать, чтобы применить купон с кодом:
Нажать на промокод, скопировать кодовую фразу и отправиться в онлайн-маркет бьюти-продуктов.
Сложить в корзину нужную декоративную и уходовую косметику, парфюмы и полезные мелочи и войти в нее.
Указать код купона под подарками к заказу в подзаголовке «Ввести промокод».
Из суммы покупки будет вычтена скидка, и останется только закончить оформление заказа.
Для использования других купонов на первый заказ нужно только нажать на специальное предложение. Будет автоматически выполнен переход на страницу с косметикой, парфюмерией или аксессуарами, участвующими в акции.
В онлайн-маркете косметики и парфюмерии часто есть спецпредложения на весь ассортимент, а также на отдельные бренды и средства.
Подарки сразу же высвечиваются на странице оформления покупки. Обычно это миниатюры косметических средств и ароматов.
Да, возможно сдать упаковки от использованных средств на повторную переработку, но для этого нужно посетить розничный магазин Сефора.
Об этом можно узнать, связавшись с магазином по электронной почте либо получив товар — срок годности указывается на упаковке.
Общее число позиций в заказе не ограничено, но есть максимальная сумма и ограничение по количеству упаковок одного средства — 5 шт.
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