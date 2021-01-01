Про онлайн-магазин Сефора

На российском сайте международной сети магазинов, принадлежащей холдингу Louis Vuitton, можно купить огромное количество популярных ароматов, косметики и бьюти-аксессуаров. В ассортименте Sephora есть средства брендов люкс-класса и марок, которые эксклюзивно представлены в косметическом супермаркете.

Помимо возможности купить лучшие товары красоты, компания предлагает своим покупателям комфортный сервис. Чтобы выбрать наиболее подходящий продукт, можно проконсультироваться со специалистами магазина о составе и свойствах косметики. Также доступна бесплатная диагностика кожи: консультант даст рекомендации по уходу и индивидуально подберет оптимальные средства. Кроме того, на Sephora TV можно смотреть стримы бьюти-экспертов, рассказывающих, как создавать современный макияж и правильно пользоваться разными продуктами, продающимися на сайте.

Особенно приятным шопинг делают промокоды, позволяющие экономить на премиальной косметике и парфюмерии, а также презенты к каждой покупке и бесплатная подарочная упаковка.

Популярные косметические и парфюмерные продукты на Sephora

На странице косметического бутика можно заказать:

парфюмы для мужчин и женщин, в том числе нишевых марок;

декоративные средства: от хайлайтеров до теней и блесков;

косметику для кожи лица и тела, включая продукты с SPF;

все для ухода за волосами и ногтями;

аксессуары для макияжа и маникюра;

мужские парфюмерные, косметические и гигиенические продукты;

наборы полноразмерных средств, миниатюр и дорожных версий;

бьюти-боксы, содержащие много актуальной косметики и парфюмерии.

В России только на Sephora продаются средства собственной марки бренда, а также декоративная косметика популярных среди визажистов марок, таких как Anastasia Beverly Hills. Кроме этого, на сайте представлены ароматы множества брендов, от Tom Ford и Byredo до Jo Malone и Atelier Cologne, и можно купить самый востребованный сегодня уход для лица, тела и волос, например Clinique или Kerastase. А еще — заказать топовые аксессуары, такие как кисти Zoeva.

Бестселлеры бренда — жидкие губные помады, туши для ресниц, включая Hypnose от Lancome, очищающие маски и гидрогелевые патчи под глаза.

О дисконтной программе Сефора

Владельцы виртуальной карты бренда покупают товары по сниженным ценам, накапливают бонусы и могут обменивать их на скидки или подарки, а также получают приоритетный доступ к акциям плюс макияж ко дню рождения. Чтобы получить баллы уже на первую покупку, нужно зарегистрироваться на сайте косметического бутика. Там же, в личном кабинете, можно проверять свой баланс.

Сумма начислений за заказ складывается из разных видов бонусов: просто за покупку, за каждую 1000 рублей и каждые 5000 рублей, привязку карты «Иль дэ Ботэ» и установку приложения. За покупки на неделях до и после дня рождения магазин удваивает баллы.

Как можно оплатить покупки в Sephora

Онлайн-маркет популярной косметики поддерживает оплату банковской картой на сайте. Реквизиты карточки вводятся на защищенной странице, передаются по надежным банковским сетям и не сохраняются магазином. К оплате принимаются карты платежных систем Мир, Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro и JCB International.

Кроме того, можно оплатить покупку наличными деньгами при встрече с курьером либо использовать карты рассрочки «Халва» и выплачивать стоимость косметики несколько месяцев.

Предлагаемые Sephora опции доставки

Покупатели могут воспользоваться курьерской доставкой по домашнему или рабочему адресу, а также доставкой в постаматы PickPoint либо на обычные почтовые отделения. Какой бы способ ни был выбран и в каком бы городе ни находился заказчик, услуга будет бесплатной. Срок доставки автоматически рассчитывается при оформлении заказа.

Также можно выбрать услугу Click & Collect и, заранее рассчитавшись картой на сайте, в тот же день забрать косметику в одном из розничных магазинов сети.

Условия возврата косметики Sephora

Согласно действующим законам, нельзя вернуть косметику и парфюмерию хорошего качества, купленную в розничном магазине. Но при заказе в онлайн-сторе у покупателей есть 7 дней, чтобы передумать и вернуть любой товар. Единственное условие — он должен оставаться неиспользованным и с неповрежденной упаковкой, слюдой, пленкой, бирками и т. д.

Если был получен некачественный товар, нужно сразу же составить акт с сотрудником доставки и отправить его фото вместе с фото чека, упаковки и самого брака косметики или парфюма в письме-претензии на почту компании. После того как магазин подтвердит наличие недостатка, следует отправить по почте товар и письменное заявление. Также понадобится предъявить магазину чеки на почтовые услуги, чтобы он, помимо стоимости заказа, возместил затраты на пересылку. На протяжении 10 дней с момента получения посылки от покупателя продавец вернет деньги на карту.