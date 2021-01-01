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17 оценок поставлено средняя 5

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Промокоды на косметику и парфюмерию в Sephora

В российском интернет-магазине международной косметической сети можно купить все самые топовые средства, которыми пользуются блогеры и визажисты. На сайте Sephora продается декоративная косметика, продукты для ухода за волосами и ногтями, мужские и женские ароматы, а также качествен ... ные аксессуары. Здесь есть тени Urban Decay и Too Faced, румяна Benefit, увлажняющие средства от Shiseido и Clarins, кисти Zoeva, а также нишевые парфюмы от Mugler до Giorgio Armani. Все это можно приобрести как в полноразмерных версиях, так и в мини-форматах, а также в составе бьюти-боксов. А главное — со скидками по купонам Sephora.


Посетить Sephora
Контакты Sephora

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 74, стр. 1

Электронная почта:
info@sephora.ru

Телефон:
+7 (800) 100-00-05

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

17 оценок поставлено средняя 5

Промокоды на косметику и парфюмерию в Sephora

В российском интернет-магазине международной косметической сети можно купить все самые топовые средства, которыми пользуются блогеры и визажисты. На сайте Sephora продается декоративная косметика, продукты для ухода за волосами и ногтями, мужские и женские ароматы, а также качествен ... ные аксессуары. Здесь есть тени Urban Decay и Too Faced, румяна Benefit, увлажняющие средства от Shiseido и Clarins, кисти Zoeva, а также нишевые парфюмы от Mugler до Giorgio Armani. Все это можно приобрести как в полноразмерных версиях, так и в мини-форматах, а также в составе бьюти-боксов. А главное — со скидками по купонам Sephora.


Посетить Sephora
Контакты Sephora

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 74, стр. 1

Электронная почта:
info@sephora.ru

Телефон:
+7 (800) 100-00-05

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от Sephora

Про онлайн-магазин Сефора

На российском сайте международной сети магазинов, принадлежащей холдингу Louis Vuitton, можно купить огромное количество популярных ароматов, косметики и бьюти-аксессуаров. В ассортименте Sephora есть средства брендов люкс-класса и марок, которые эксклюзивно представлены в косметическом супермаркете.

Помимо возможности купить лучшие товары красоты, компания предлагает своим покупателям комфортный сервис. Чтобы выбрать наиболее подходящий продукт, можно проконсультироваться со специалистами магазина о составе и свойствах косметики. Также доступна бесплатная диагностика кожи: консультант даст рекомендации по уходу и индивидуально подберет оптимальные средства. Кроме того, на Sephora TV можно смотреть стримы бьюти-экспертов, рассказывающих, как создавать современный макияж и правильно пользоваться разными продуктами, продающимися на сайте.

Особенно приятным шопинг делают промокоды, позволяющие экономить на премиальной косметике и парфюмерии, а также презенты к каждой покупке и бесплатная подарочная упаковка.

Популярные косметические и парфюмерные продукты на Sephora

На странице косметического бутика можно заказать:

  • парфюмы для мужчин и женщин, в том числе нишевых марок;

  • декоративные средства: от хайлайтеров до теней и блесков;

  • косметику для кожи лица и тела, включая продукты с SPF;

  • все для ухода за волосами и ногтями;

  • аксессуары для макияжа и маникюра;

  • мужские парфюмерные, косметические и гигиенические продукты;

  • наборы полноразмерных средств, миниатюр и дорожных версий;

  • бьюти-боксы, содержащие много актуальной косметики и парфюмерии.

В России только на Sephora продаются средства собственной марки бренда, а также декоративная косметика популярных среди визажистов марок, таких как Anastasia Beverly Hills. Кроме этого, на сайте представлены ароматы множества брендов, от Tom Ford и Byredo до Jo Malone и Atelier Cologne, и можно купить самый востребованный сегодня уход для лица, тела и волос, например Clinique или Kerastase. А еще — заказать топовые аксессуары, такие как кисти Zoeva.

Бестселлеры бренда — жидкие губные помады, туши для ресниц, включая Hypnose от Lancome, очищающие маски и гидрогелевые патчи под глаза.

О дисконтной программе Сефора

Владельцы виртуальной карты бренда покупают товары по сниженным ценам, накапливают бонусы и могут обменивать их на скидки или подарки, а также получают приоритетный доступ к акциям плюс макияж ко дню рождения. Чтобы получить баллы уже на первую покупку, нужно зарегистрироваться на сайте косметического бутика. Там же, в личном кабинете, можно проверять свой баланс.

Сумма начислений за заказ складывается из разных видов бонусов: просто за покупку, за каждую 1000 рублей и каждые 5000 рублей, привязку карты «Иль дэ Ботэ» и установку приложения. За покупки на неделях до и после дня рождения магазин удваивает баллы.

Как можно оплатить покупки в Sephora

Онлайн-маркет популярной косметики поддерживает оплату банковской картой на сайте. Реквизиты карточки вводятся на защищенной странице, передаются по надежным банковским сетям и не сохраняются магазином. К оплате принимаются карты платежных систем Мир, Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro и JCB International. 

Кроме того, можно оплатить покупку наличными деньгами при встрече с курьером либо использовать карты рассрочки «Халва» и выплачивать стоимость косметики несколько месяцев.

Предлагаемые Sephora опции доставки

Покупатели могут воспользоваться курьерской доставкой по домашнему или рабочему адресу, а также доставкой в постаматы PickPoint либо на обычные почтовые отделения. Какой бы способ ни был выбран и в каком бы городе ни находился заказчик, услуга будет бесплатной. Срок доставки автоматически рассчитывается при оформлении заказа.

Также можно выбрать услугу Click & Collect и, заранее рассчитавшись картой на сайте, в тот же день забрать косметику в одном из розничных магазинов сети.

Условия возврата косметики Sephora

Согласно действующим законам, нельзя вернуть косметику и парфюмерию хорошего качества, купленную в розничном магазине. Но при заказе в онлайн-сторе у покупателей есть 7 дней, чтобы передумать и вернуть любой товар. Единственное условие — он должен оставаться неиспользованным и с неповрежденной упаковкой, слюдой, пленкой, бирками и т. д.

Если был получен некачественный товар, нужно сразу же составить акт с сотрудником доставки и отправить его фото вместе с фото чека, упаковки и самого брака косметики или парфюма в письме-претензии на почту компании. После того как магазин подтвердит наличие недостатка, следует отправить по почте товар и письменное заявление. Также понадобится предъявить магазину чеки на почтовые услуги, чтобы он, помимо стоимости заказа, возместил затраты на пересылку. На протяжении 10 дней с момента получения посылки от покупателя продавец вернет деньги на карту.

Как пользоваться промокодами на Sephora

Чтобы получить скидку на косметику люкс-брендов, нишевую парфюмерию и лучшие аксессуары для визажа, воспользуйтесь специальными предложениями на текущей странице. Здесь мы собираем промокоды и акции и регулярно обновляем их ассортимент.

Вот что нужно сделать, чтобы применить купон с кодом:

  1. Нажать на промокод, скопировать кодовую фразу и отправиться в онлайн-маркет бьюти-продуктов.

  2. Сложить в корзину нужную декоративную и уходовую косметику, парфюмы и полезные мелочи и войти в нее.

  3. Указать код купона под подарками к заказу в подзаголовке «Ввести промокод».

  1. Из суммы покупки будет вычтена скидка, и останется только закончить оформление заказа.

Для использования других купонов на первый заказ нужно только нажать на специальное предложение. Будет автоматически выполнен переход на страницу с косметикой, парфюмерией или аксессуарами, участвующими в акции.

Часто задаваемые вопросы про Sephora

★ Какие скидочные купоны чаще всего действуют в магазине?

В онлайн-маркете косметики и парфюмерии часто есть спецпредложения на весь ассортимент, а также на отдельные бренды и средства.

★ Какие подарки Sephora дарит к заказам?

Подарки сразу же высвечиваются на странице оформления покупки. Обычно это миниатюры косметических средств и ароматов.

★ Можно ли сдать флаконы от косметики на переработку?

Да, возможно сдать упаковки от использованных средств на повторную переработку, но для этого нужно посетить розничный магазин Сефора.

★ Где можно посмотреть срок годности косметических продуктов и ароматов?

Об этом можно узнать, связавшись с магазином по электронной почте либо получив товар — срок годности указывается на упаковке.

★ Есть ли ограничения по количеству бьюти-продуктов в одном заказе на Sephora?

Общее число позиций в заказе не ограничено, но есть максимальная сумма и ограничение по количеству упаковок одного средства — 5 шт.

Лучшие промокоды Sephora

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