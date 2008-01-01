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99%
купон
50%
купон
50%
купон
1490Р
купон
990Р
купон
560Р
купон
25%
купон
33%
купон
35%
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29%
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На этой странице собрана подробная информация о скидочных предложениях, бонусной программе, купонах и промокодах Shein. Этот международный онлайн-магазин предлагает купить мужскую, женскую и детскую одежду, обувь, а также аксессуары и канцтовары. Цены на вещи из каталога Шейн в 1,5– ... 2 раза ниже, чем стоимость аналогов у других ритейлеров. Регулярно действуют скидки и промоакции. Возможна доставка заказа в любой населенный пункт Российской Федерации.
Телефон:
service@shein.com
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 5
На этой странице собрана подробная информация о скидочных предложениях, бонусной программе, купонах и промокодах Shein. Этот международный онлайн-магазин предлагает купить мужскую, женскую и детскую одежду, обувь, а также аксессуары и канцтовары. Цены на вещи из каталога Шейн в 1,5– ... 2 раза ниже, чем стоимость аналогов у других ритейлеров. Регулярно действуют скидки и промоакции. Возможна доставка заказа в любой населенный пункт Российской Федерации.
Телефон:
service@shein.com
Соц. сети:
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В 2008 году молодой китайский предприниматель Сюй Яй-Тянь зарегистрировал сайт Zzkko. Основным направлением работы ресурса была продажа недорогой модной одежды американцам напрямую с заводов КНР. Чуть позже бизнесмен взял псевдоним Крис, более понятный аудитории его магазина, а еще переименовал свою платформу в Sheinside. После этого она стала торговать исключительно свадебными платьями — тоже дешевыми и тоже прямо с китайских заводов.
Благодаря высокому качеству товара и низкой цене сайт обрел невероятную популярность. Сюй Яй-Тянь решил расширить бизнес и запустил магазины в ряде европейских стран. На тот момент стало очевидно, что не стоит ограничиваться свадебными платьями. После этого ассортимент продавца значительно расширился, а ресурс снова переименовали — на этот раз его название сократили до Shein. Под таким наименованием он и обрел всемирную известность. В 2016 году компания собрала собственный штат дизайнеров и запустила в Китае свой завод по производству одежды и аксессуаров.
Сегодня Шейн — крупный международный интернет-магазин брендовых вещей для женщин, мужчин и детей. Он предлагает относительно недорогую, но качественную продукцию. Большая ее часть производится на собственных заводах компании. Сэкономить на покупках в Shein помогут официальные купоны и промокоды продавца.
Чаще всего покупают базовую женскую одежду: платья, юбки, блузки, свитеры, брюки и другое. Причина спроса — отличное соотношение цены и качества. Хотя вещи изготовлены из натуральных материалов, хорошо носятся и долго служат, цена на многие из них находится в диапазоне от 1000 до 3000 рублей. Вторая по популярности категория товаров — нижнее белье, носки и одежда для дома. Причины спроса все те же: за 200–300 рублей в магазине можно купить по-настоящему хорошую вещь из стопроцентного хлопка. Также часто заказывают разные аксессуары: ремни, кошельки, сумки, рюкзаки — они в магазине очень дешевые.
На сайте продавца действует программа лояльности, которая позволяет накапливать cashback и тратить его на покупки. Правда, начисляют кэшбэк не в рублях — дается 1 бонус за 1 потраченный доллар по текущему курсу. Также баллы выделяют за совершение определенных действий на ресурсе ритейлера: подтверждение email при регистрации, комментарий под товаром, участие в промоакциях компании. Бонусы можно обменять на настоящие деньги из расчета 100 единиц кэшбэка за 1 доллар, а затем потратить на покупки.
Сегодня в онлайн-магазине доступно 3 способа оплаты товара:
Банковская карта. Принимаются дебетовые и кредитные карточки платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и МИР, банк-эмитент не важен.
PayPal. Сервис позволяет оплачивать покупки в Шейн в любой валюте.
Google Pay. Перечислить деньги за покупку можно с помощью любой карты, привязанной к этой системе бесконтактной оплаты.
Товар доставляет транспортная компания СДЭК. Можно заказать доставку прямо до двери или забрать заказ из пункта выдачи. Стоимость услуги — 150 рублей (независимо от пункта назначения). Если общая сумма покупок составляет 580 рублей и более, заказ доставят совершенно бесплатно. Доставка возможна в любой населенный пункт Российской Федерации.
Любой купленный в Shein товар можно вернуть в течение 30 календарных дней. Заявка на возврат оформляется из личного кабинета покупателя. Вещь пересылается транспортной компанией СДЭК. Если заказ отправляется обратно из ее пункта выдачи, услуга пересылки бесплатна. Если товар забирает курьер, то за транспортировку придется заплатить комиссию в размере 700 рублей. Возвращаемые предметы не должны быть ношеными или стираными, иметь другие следы эксплуатации, обязательно сохранение чека. Не подлежит возврату нижнее белье, ювелирная продукция, зоотовары и ряд аксессуаров. Деньги за вещь перечисляют в течение 5 календарных дней с момента ее поступления на склад компании.
Для активации купона или промокода на ресурсе онлайн-магазина необходимо сделать следующее:
Найти актуальное скидочное предложение здесь.
Скопировать его код.
Перейти на сайт продавца.
Выбрать товар.
Навести на него курсор мыши.
Кликнуть по появившейся кнопке «Добавить в корзину».
Открыть страницу оформления заказа.
Щелкнуть «Перейти к оплате».
В поле «Купон» ввести скопированный ранее промокод.
Нажать «Применить».
Завершить покупку.
После этого счет к оплате будет выставлен с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала примененного кода, который может отличаться.
В некоторых купонах нет промокодов, поэтому их активация отличается. Чтобы использовать свое право на скидку, нужно щелкнуть по подходящему предложению с этой страницы, а после переадресации на ресурс ритейлера оформить заказ. После этого цена уменьшится автоматически.
Самый простой способ сделать это — подписаться на email-рассылку компании. Также новости публикуются в социальных сетях Shein (ВК, Instagram, Facebook). Еще у продавца есть собственный YouTube-канал.
Написать сообщение в ее официальное сообщество на Фейсбуке, там отвечают быстрее всего.
Для этого на странице каждого товара есть блок «Справка». Там приведена таблица соответствия, а также размещена инструкция по сопоставлению международных и российских размеров одежды и обуви.
Да, это обязательно. Но есть упрощенный порядок регистрации — вход через аккаунты ВК или Facebook.
В личном кабинете покупателя на ресурсе Шейн представлена детальная информация о передвижении заказа. Также ее можно получить на сайте СДЭК.
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