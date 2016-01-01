Промокоды Skillbox на Октябрь

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Скидка на курсы на онлайн-платформе Skillbox

Российский образовательный сервис предлагает пройти обучение по современным направлениям и удаленно получить востребованную специализацию, дополнительное или полное образование. Процесс состоит из практических занятий и советов для получения необходимых навыков и закрепления материа ... ла. Снизить цену обучения поможет участие в акциях и применение промокодов в Skillbox. Используя варианты дисконта, можно будет платить за курсы, консультации и услуги меньше обычной стоимости.


Посетить Skillbox
Контакты Skillbox

Юридический адрес:
Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 20

Электронная почта:
hello@skillbox.ru

Телефон:
8 (800) 500-05-22

Соц. сети:

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Скидка на курсы на онлайн-платформе Skillbox

Российский образовательный сервис предлагает пройти обучение по современным направлениям и удаленно получить востребованную специализацию, дополнительное или полное образование. Процесс состоит из практических занятий и советов для получения необходимых навыков и закрепления материа ... ла. Снизить цену обучения поможет участие в акциях и применение промокодов в Skillbox. Используя варианты дисконта, можно будет платить за курсы, консультации и услуги меньше обычной стоимости.


Посетить Skillbox
Контакты Skillbox

Юридический адрес:
Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 20

Электронная почта:
hello@skillbox.ru

Телефон:
8 (800) 500-05-22

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Skillbox

Особенности образовательной платформы Skillbox

Эта молодая компания в сфере онлайн-образования основана в 2016 году. Платформа вход в топ самых крупных образовательных сайтов на российском рынке, занимает лидирующие позиции в нише обучения цифровой экономике и интернет-рекламе. За первые 3 года работы молодому стартапу удалось получить сразу 2 престижные «Премии Рунета». Она удостоилась наград в номинациях «Образование и кадры» в 2018 году и «Технологии и инновации» в 2019-м.

Позиции платформы на российском рынке постоянно растут. Если в 2019 году в рейтинге крупнейших EdTech-сервисов от РБК компания заняла только 6-е место, то в 2020-м — уже второе. Неудивительно, что растущим стартапом заинтересовались в Mail.ru Group. В результате платформа вошла в инвестиционный портфель холдинга.

Сегодня на платформе около 240 тыс. пользователей. Им доступны 558 курсов по разным направлением. Освоить полезные навыки помогают 637 кураторов — практикующих специалистов, готовых помочь студентам в процессе обучения. Платформа активно поощряет студентов, проводя акции, раздавая промокоды новым и постоянным клиентам. На сайте можно получить одну из 57 профессий с нуля или выбрать полное высшее образование с получением диплома государственного образца.

Самые популярные курсы и программы обучения на платформе Skillbox

Все программы обучения связаны с информационными технологиями, маркетингом и бизнесом и другими актуальными направлениями. В рамках курсов студенты могут получить весь спектр навыков — от азов до практики, чтобы стать востребованными и конкурентными специалистами на рынке труда. Все курсы разделены на несколько направлений:

  • Программирование — для разработчиков, тестировщиков, аналитиков, инженеров, специалистов по кибербезопасности и машинному обучению.

  • Дизайн — программы для работы с интерьерами, иллюстрациями, интерфейсами, ландшафтом, рекламой, визуализациями.

  • Маркетинг — курсы для освоения профессий маркетолога, таргетолога, менеджера, аналитика, специалиста по продвижению.

  • Управление — программы обучения для руководителей направлений.

  • Игры — разработчики, дизайнеры, художники, аниматоры, продюсеры, специалисты по спецэффектам и продвижению.

  • Другое — курсы по другим направлениям.

  • Мультимедиа — программы обучения для режиссеров, сценаристов, продюсеров, специалистов по монтажу.

  • Для бизнеса — курсы для эффективного ведения онлайн- и офлайн-бизнеса.

Самые популярные направления обучения — программирование и дизайн. Уже после первого заказа услуг и прохождения курсов можно будет получить релевантные, глубокие знания и научиться пользоваться современными инструментами.

Центр карьеры и обучение преподавателей в Skillbox

После окончания курса пользователь не остается один на один с проблемой поиска работы. Найти работодателя, наполнить портфолио и пройти собеседование в одной из крупных цифровых компаний ему поможет сервис. В центре развития карьеры на образовательной платформе можно выбрать вакансии и получить помощь карьерного консультанта. Далее специалисты подготовят пользователя к собеседованию и организуют встречу с выбранными работодателями. По данным платформы, 75% людей, обратившихся в центр профессий, находят себе работу по душе.

Профессионалам разных направлений компания предлагает пройти курс обучения преподавателей. После этого специалисты смогут обучать студентов школы, проверять их задания и получать за свою работу конкурентную заработную плату.

Процесс оплаты покупок в Skillbox

Оплатить программу обучения на платформе можно онлайн или по реквизитам. В первом случае подойдет карта Visa, MasterCard, Maestro и Мир. Для ввода реквизитов откроется окно сервиса CloudPayments. В нем нужно указать номер карты, имя владельца и прочую информацию, а затем подтвердить платеж с помощью проверочного кода. Во втором случае оплату можно внести в мобильном банкинге, терминале самообслуживания или кассе.

Как обеспечивается доступ к курсам в Skillbox

Перечень оплаченных курсов отображается в личном кабинете. Здесь можно следить за своим прогрессом, выполнять домашние задания, загружать файлы, просматривать историю обучения. Доступ к материалам появляется сразу после оплаты.

Возврат денег за курсы Skillbox

В Скиллбокс работают профессионалы, а все курсы проходят этапы проверки, прежде чем попасть на сайт. Услуга считается полностью предоставленной, когда пользователь получает доступ к материалу. Если указанное в описании содержание программы не соответствует фактическому, клиент имеет право на возврат средств. Для этого нужно обратиться к администрации платформы.

Как в Skillbox применить промокод на скидку

Пользователи платформы могут применять коды купонов, чтобы платить за образовательные программы меньше. Для этого нужно выбрать подходящий промокод на этой странице и кликнуть по нему. Откроется новое окно с цифро-буквенной комбинацией. После копирования кода нужно нажать кнопку перехода на образовательную платформу. Далее останется:

  1. Найти поле для применения скидочного купона. В зависимости от акции страница с акционными курсами может иметь различное оформление и структуру. Поле для ввода промокода может располагаться в разных частях страницы.

  1. Применить скидку. Для этого нужно нажать кнопку «Активировать».

  2. Выбрать профессию и программу обучения. После применения промокода цена курсов пересчитается с учетом скидки. На этом этапе нужно нажать кнопку «Записаться», ввести данные о себе и перейти к оплате.

Все действующие акционные предложения платформы можно найти на этой странице сайта.

Часто задаваемые вопросы про Skillbox

★ Остаются ли материалы доступными после окончания курса?

Да, все составляющие сохраняются в личном кабинете и остаются навсегда доступными студентам.

★ Можно ли оплачивать курс частями, а не всю сумму сразу?

Да, на все курсы можно оформить рассрочку. В таком случае нужно будет оплачивать фиксированные ежемесячные платежи, например по 5000 рублей, в течение всего срока обучения.

★ Как можно общаться с преподавателем курса?

Контакты кураторов студенты получают после оплаты курса. Для связи можно использовать мессенджеры, например Telegram.

★ Сколько времени нужно будет уделять учебе?

Все зависит от индивидуального темпа, но в среднем студенты тратят на обучение около 5 часов в неделю.

★ Какой уровень подготовки нужен, чтобы начать заниматься на курсах?

На платформе представлены курсы для пользователей с разным уровнем подготовки.

Лучшие промокоды Skillbox

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