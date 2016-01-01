Промокоды Skillbox на Октябрь

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Первый платёж через 3 месяца.
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Акция: всем студентам курса на время обучения предоставляется бесплатный доступ к специализированной IDE (среде разработки) от компании JetBrains — PyCharm Professional Edition.
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В Telegram-чате вас будет вести куратор, а преподаватель лично прокомментирует домашние задания и даст полезные советы. Вы сможете перенять опыт, профессиональные знания и лайфхаки от ведущих специалистов.
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На курсе будут доступны консультации с Instagram-экспертами, а также вас будут держать в курсе новинок и трендов Instagram и делать разборы Instagram-аккаунтов.
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Всем новым студентам предоставляется бесплатный доступ к программе Ableton Live 11 Suite.
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Для работы в Android Studio вам понадобится Windows (64 bit), Linux (64 bit) или macOS версии от 10.10 (Yosemite) до 10.14 (Mojave). Минимум — 4 Гб ОЗУ (рекомендованный объём 8 Гб). Минимум 2 свободных гигабайта на диске (рекомендованный объём 4 Гб) и разрешение экрана от 1280x800.
Лучшее
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Обучение на курсе проходит в корпоративном формате: чем больше сотрудников, тем ниже стоимость. Сотрудники учатся в удобное время и сдают промежуточные работы. Программу курса можно дополнить с учётом специфики вашего бизнеса.
50%
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40%
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40%
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40%
купон
Первый платёж через 3 месяца.
40%
купон
35%
купон
Лучшее
предложение
Акция: всем студентам курса на время обучения предоставляется бесплатный доступ к специализированной IDE (среде разработки) от компании JetBrains — PyCharm Professional Edition.
Лучшее
предложение
В Telegram-чате вас будет вести куратор, а преподаватель лично прокомментирует домашние задания и даст полезные советы. Вы сможете перенять опыт, профессиональные знания и лайфхаки от ведущих специалистов.
Лучшее
предложение
На курсе будут доступны консультации с Instagram-экспертами, а также вас будут держать в курсе новинок и трендов Instagram и делать разборы Instagram-аккаунтов.
Лучшее
предложение
Всем новым студентам предоставляется бесплатный доступ к программе Ableton Live 11 Suite.
Лучшее
предложение
Для работы в Android Studio вам понадобится Windows (64 bit), Linux (64 bit) или macOS версии от 10.10 (Yosemite) до 10.14 (Mojave). Минимум — 4 Гб ОЗУ (рекомендованный объём 8 Гб). Минимум 2 свободных гигабайта на диске (рекомендованный объём 4 Гб) и разрешение экрана от 1280x800.
Лучшее
предложение
Обучение на курсе проходит в корпоративном формате: чем больше сотрудников, тем ниже стоимость. Сотрудники учатся в удобное время и сдают промежуточные работы. Программу курса можно дополнить с учётом специфики вашего бизнеса.
50%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
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Российский образовательный сервис предлагает пройти обучение по современным направлениям и удаленно получить востребованную специализацию, дополнительное или полное образование. Процесс состоит из практических занятий и советов для получения необходимых навыков и закрепления материа ... ла. Снизить цену обучения поможет участие в акциях и применение промокодов в Skillbox. Используя варианты дисконта, можно будет платить за курсы, консультации и услуги меньше обычной стоимости.
Юридический адрес:
Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 20
Электронная почта:
hello@skillbox.ru
Телефон:
8 (800) 500-05-22
Соц. сети:
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Российский образовательный сервис предлагает пройти обучение по современным направлениям и удаленно получить востребованную специализацию, дополнительное или полное образование. Процесс состоит из практических занятий и советов для получения необходимых навыков и закрепления материа ... ла. Снизить цену обучения поможет участие в акциях и применение промокодов в Skillbox. Используя варианты дисконта, можно будет платить за курсы, консультации и услуги меньше обычной стоимости.
Юридический адрес:
Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 20
Электронная почта:
hello@skillbox.ru
Телефон:
8 (800) 500-05-22
Соц. сети:
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Эта молодая компания в сфере онлайн-образования основана в 2016 году. Платформа вход в топ самых крупных образовательных сайтов на российском рынке, занимает лидирующие позиции в нише обучения цифровой экономике и интернет-рекламе. За первые 3 года работы молодому стартапу удалось получить сразу 2 престижные «Премии Рунета». Она удостоилась наград в номинациях «Образование и кадры» в 2018 году и «Технологии и инновации» в 2019-м.
Позиции платформы на российском рынке постоянно растут. Если в 2019 году в рейтинге крупнейших EdTech-сервисов от РБК компания заняла только 6-е место, то в 2020-м — уже второе. Неудивительно, что растущим стартапом заинтересовались в Mail.ru Group. В результате платформа вошла в инвестиционный портфель холдинга.
Сегодня на платформе около 240 тыс. пользователей. Им доступны 558 курсов по разным направлением. Освоить полезные навыки помогают 637 кураторов — практикующих специалистов, готовых помочь студентам в процессе обучения. Платформа активно поощряет студентов, проводя акции, раздавая промокоды новым и постоянным клиентам. На сайте можно получить одну из 57 профессий с нуля или выбрать полное высшее образование с получением диплома государственного образца.
Все программы обучения связаны с информационными технологиями, маркетингом и бизнесом и другими актуальными направлениями. В рамках курсов студенты могут получить весь спектр навыков — от азов до практики, чтобы стать востребованными и конкурентными специалистами на рынке труда. Все курсы разделены на несколько направлений:
Программирование — для разработчиков, тестировщиков, аналитиков, инженеров, специалистов по кибербезопасности и машинному обучению.
Дизайн — программы для работы с интерьерами, иллюстрациями, интерфейсами, ландшафтом, рекламой, визуализациями.
Маркетинг — курсы для освоения профессий маркетолога, таргетолога, менеджера, аналитика, специалиста по продвижению.
Управление — программы обучения для руководителей направлений.
Игры — разработчики, дизайнеры, художники, аниматоры, продюсеры, специалисты по спецэффектам и продвижению.
Другое — курсы по другим направлениям.
Мультимедиа — программы обучения для режиссеров, сценаристов, продюсеров, специалистов по монтажу.
Для бизнеса — курсы для эффективного ведения онлайн- и офлайн-бизнеса.
Самые популярные направления обучения — программирование и дизайн. Уже после первого заказа услуг и прохождения курсов можно будет получить релевантные, глубокие знания и научиться пользоваться современными инструментами.
После окончания курса пользователь не остается один на один с проблемой поиска работы. Найти работодателя, наполнить портфолио и пройти собеседование в одной из крупных цифровых компаний ему поможет сервис. В центре развития карьеры на образовательной платформе можно выбрать вакансии и получить помощь карьерного консультанта. Далее специалисты подготовят пользователя к собеседованию и организуют встречу с выбранными работодателями. По данным платформы, 75% людей, обратившихся в центр профессий, находят себе работу по душе.
Профессионалам разных направлений компания предлагает пройти курс обучения преподавателей. После этого специалисты смогут обучать студентов школы, проверять их задания и получать за свою работу конкурентную заработную плату.
Оплатить программу обучения на платформе можно онлайн или по реквизитам. В первом случае подойдет карта Visa, MasterCard, Maestro и Мир. Для ввода реквизитов откроется окно сервиса CloudPayments. В нем нужно указать номер карты, имя владельца и прочую информацию, а затем подтвердить платеж с помощью проверочного кода. Во втором случае оплату можно внести в мобильном банкинге, терминале самообслуживания или кассе.
Перечень оплаченных курсов отображается в личном кабинете. Здесь можно следить за своим прогрессом, выполнять домашние задания, загружать файлы, просматривать историю обучения. Доступ к материалам появляется сразу после оплаты.
В Скиллбокс работают профессионалы, а все курсы проходят этапы проверки, прежде чем попасть на сайт. Услуга считается полностью предоставленной, когда пользователь получает доступ к материалу. Если указанное в описании содержание программы не соответствует фактическому, клиент имеет право на возврат средств. Для этого нужно обратиться к администрации платформы.
Пользователи платформы могут применять коды купонов, чтобы платить за образовательные программы меньше. Для этого нужно выбрать подходящий промокод на этой странице и кликнуть по нему. Откроется новое окно с цифро-буквенной комбинацией. После копирования кода нужно нажать кнопку перехода на образовательную платформу. Далее останется:
Найти поле для применения скидочного купона. В зависимости от акции страница с акционными курсами может иметь различное оформление и структуру. Поле для ввода промокода может располагаться в разных частях страницы.
Применить скидку. Для этого нужно нажать кнопку «Активировать».
Выбрать профессию и программу обучения. После применения промокода цена курсов пересчитается с учетом скидки. На этом этапе нужно нажать кнопку «Записаться», ввести данные о себе и перейти к оплате.
Все действующие акционные предложения платформы можно найти на этой странице сайта.
Да, все составляющие сохраняются в личном кабинете и остаются навсегда доступными студентам.
Да, на все курсы можно оформить рассрочку. В таком случае нужно будет оплачивать фиксированные ежемесячные платежи, например по 5000 рублей, в течение всего срока обучения.
Контакты кураторов студенты получают после оплаты курса. Для связи можно использовать мессенджеры, например Telegram.
Все зависит от индивидуального темпа, но в среднем студенты тратят на обучение около 5 часов в неделю.
На платформе представлены курсы для пользователей с разным уровнем подготовки.
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