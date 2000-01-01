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Онлайн-школа предлагает курсы по английскому, математике, физике и другим направлениям. Языковые и школьные программы рассчитаны на учеников с разными уровнями подготовки. Используя промокод Skyeng, можно платить за каждый отдельный урок меньше изначальной цены. На платформе гибкая ... и эффективная модель обучения — коммуникативный метод получения новых знаний. Он особенно эффективен в изучении английского: исчезает языковой барьер, пользователь получает глубокие фундаментальные знания и параллельно практикуется. Попробовать программу можно бесплатно, применив купон Skyeng на пробные уроки.
Электронная почта:
media@skyeng.ru
Телефон:
8 (800) 555-45-22
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Онлайн-школа предлагает курсы по английскому, математике, физике и другим направлениям. Языковые и школьные программы рассчитаны на учеников с разными уровнями подготовки. Используя промокод Skyeng, можно платить за каждый отдельный урок меньше изначальной цены. На платформе гибкая ... и эффективная модель обучения — коммуникативный метод получения новых знаний. Он особенно эффективен в изучении английского: исчезает языковой барьер, пользователь получает глубокие фундаментальные знания и параллельно практикуется. Попробовать программу можно бесплатно, применив купон Skyeng на пробные уроки.
Электронная почта:
media@skyeng.ru
Телефон:
8 (800) 555-45-22
Соц. сети:
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Школу основали в 2012 году, а уже в 2013-м организация получила финансирование от Infinite Ambition. Это позволило разработать новую версию виртуального класса и наполнить его обучающими материалами. Основная база для процесса обучения — это платформа Vimbox, кроме того, у Скаенг есть приложения для мобильных устройств и расширение для браузера.
Сервис пользуется большой популярностью, это позволило компании начать осваивать новые рынки. В результате вышли продукты, ориентированные на США и Латинскую Америку. Ими стали приложения Subtly для перевода субтитров и Aword — для запоминания английских слов.
Совместно с этим платформа продолжала развивать российский рынок — раздавать промокоды, предлагать пробные уроки и другими способами расширять сферу своего влияния. Это принесло плоды: уже в 2017 году ее оценили в $100 млн, что стало рекордным показателем на российском рынке онлайн-обучения.
На достигнутом компания не остановилась. Сегодня на платформе обучают учеников различного уровня подготовки, а сервис заработал и в других странах, например в Испании.
Особенность образовательного процесса — преобладание практики над теорией. Курсы английского разделены по уровням — Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate и Advanced. Выбрать направление можно по темам — деловой, ИТ, путешествия, карьерный, для финансистов, менеджеров, маркетологов и фармацевтов, или по целям.
Список направлений и доступных программ обучения постоянно расширяется, а используя промокод, посетители могут познакомиться с методиками на бесплатных занятиях.
Кроме обучения английскому, Skyeng предлагает изучение математики, физики, русского языка и обществознания. По этим направлениям доступны программы для разных классов, а также углубленные курсы для участия в олимпиадах и изучения внешкольной программы.
Дать базовые знания в других направлениях, развить критическое мышление и разносторонность помогут курсы программирования на Python или шахматы. На эти программы можно записать детей от 10 и 6 лет соответственно.
Несмотря на разнообразие программ, самым популярным направлением остается английский. Его на платформе изучают дети с дошкольного возраста и взрослые. Именно с этим направлением связано большинство промокодов и акций, проходящих на платформе.
Чтобы попробовать позаниматься английским в школе, необязательно делать первую покупку на сайте или вводить промокод для получения пробного урока. Пользователи могут получить личный план обучения бесплатно. Для этого нужно найти ссылку на соответствующую акцию на этой странице и кликнуть по ней. Страница обновится, и пользователь попадает на страницу с выбором целей и тем изучения языка. Здесь нужно выбрать направление:
фильмы, музыка — для свободного понимания речи на слух;
подготовка к экзаменам — для успешной сдачи российского или международного тестирования;
путешествия — для свободного общения в англоязычных странах;
саморазвитие — для получения общих, базовых знаний;
грамматика — для изучения правил и особенностей языка.
План по каждой из этих тем включает в себя материалы для развития отдельных навыков, практические советы от методистов, ссылки на полезные сервисы и блоги, бонусы, промокоды и другую информацию от Skyeng. Все материалы приходят в удобном формате, который можно распечатать и использовать как готовое руководство по изучению выбранного направления.
Внесение платежей за выбранные уроки и курсы проходит онлайн. Для этого подойдут такие карты Visa, MasterCard, Maestro, Мир и системы YooKassa, QIWI, Moneta, WebMoney.
Платеж обрабатывается мгновенно. Безопасность финансовых операций обеспечивается защищенным соединением, соответствующим актуальным стандартам надежности защиты данных. Для оплаты подойдут кошельки в рублях и счета в других валютах. В последнем случае сумма транзакции автоматически конвертируется по текущему курсу.
Скидочные купоны образовательной платформы активируются в личном кабинете клиента. Для этого нужно выполнить эти 8 действий:
Кликнуть на промокод. Далее произойдет его автоматическое копирование и переадресация пользователя на платформу.
Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете. Для этого нужно кликнуть на кнопку «Войти» в верхней части экрана.
Перейти в личный кабинет пользователя. Для этого нужно нажать на соответствующий значок, находящийся на месте кнопки входа.
Добавить информацию об ученике и изучаемых дисциплинах. Если кликнуть на поле добавления учащегося, откроется новое поле. В нем указывается имя, возраст, образование и прочая информация.
Навести курсор на профиль пользователя.
В открывшемся меню кликнуть на интересующее направление (английский, математика и прочее).
Ввести промокод. На новой открывшейся странице будет информация обо всех курсах, соответствующих возрасту и уровню подготовки. Здесь же есть поле для ввода кода купона.
Применить код, нажав на стрелочку возле поля ввода.
После этого цена курсов и наборов уроков пересчитается, в профиле пользователя Скаенг появятся бонусные занятия и можно будет начать обучение.
Да, в Skyeng доступны персональные занятия.
Да, ученики могут в любой момент попросить заменить учителя.
Только желание учиться, ПК с микрофоном и камерой или смартфон.
Для этого ученику нужно будет пройти тест. По его результатам преподаватели смогут подобрать оптимальный алгоритм обучения.
Чтобы записаться на первые занятия, выберите соответствующую акцию и кликните по ней. Далее останется ввести свои данные и приступить к обучению.
|Тип купона
|Описание
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|Промокод
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|SKY***
|Промокод
|Зарегистрируйся и получи 2 урока в подарок с купоном Skyeng
|ORG***
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