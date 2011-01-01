Подробнее о магазине SOKOLOV

Интернет-магазин SOKOLOV — официальное представительство популярной ювелирной компании в интернете. Под этим брендом компания работает с 1993 года, предлагая покупателям высококачественные ювелирные изделия. Небольшая семейная мастерская быстро трансформировалась в крупное предприятие. С ростом популярности товаров была расширена и география. В 2011 году компания открыла первый магазин в Швейцарии, а через шесть лет бутик появился и в Германии. Первая торговая точка в России была открыта в 2018 году. Сегодня компания SOKOLOV располагает пятью десятками магазинов с солидным перечнем продукции.

Торговая марка располагает собственными производственными комплексами, оснащенными производительным оборудованием и линией для ручной работы. Для изготовления продукции используются всевозможные технологии. Каждое изделие получает клеймо-пробу и лого, указывающее на оригинальность товара.

Продукция этой марки считается одной из лучших на российском рынке. Украшения предпочитают не только обычные покупатели, но и известные в мире шоу-бизнеса личности.

В онлайн-бутике клиентов ожидают изделия, успевшие стать классикой, и новые долгожданные коллекции, а проходящие сегодня в магазине акции — возможность купить изделие по купону на скидку для себя или близкого человека с разумной экономией.

Популярные товары от бренда СОКОЛОВ

Ассортимент интернет-магазина ничем не отличается от представленного в розничных бутиках. Покупателям доступны всевозможные украшения:

кольца для бракосочетания, венчания, помолвки;

серьги — от скромных гвоздиков до роскошных серег, которые предназначены для особых случаев. Здесь также можно подобрать решения для самых юных модниц;

цепочки, подвески и колье — от вариантов с весьма скромным дизайном до эксклюзивных авторских работ;

солидный выбор браслетов и брошей;

часы из драгоценных металлов и нержавеющей стали для мужчин и женщин;

всевозможные сувениры и посуда.

Изделия отсортированы по коллекциям, названия которых пробуждают интерес к покупке: Kaleidoscope, Wedding и др. За счет этого украшения можно комбинировать друг с другом, создавая роскошные ансамбли для повседневных и торжественных образов.

Для изготовления украшений используется золото (белое, красное, желтое), радированное серебро, платина. Закупка материалов осуществляется исключительно в банковских учреждениях. Украшения дополняются драгоценными и полудрагоценными камнями и покрываются эмалью. Многие коллекции представлены изделиями с рубинами, сапфирами, жемчугом, гранатом.

Часы торговая марка SOKOLOV производит на базе собственного предприятия, оснащенного высокоточным оборудованием европейских производителей. Каждая позиция, доступная в каталоге, имеет клеймо, подтверждающее подлинность товара.

​​На сайте предусмотрен раздел подарков, где собраны многочисленные идеи для покупателей, ищущих полезные презенты для друзей, коллег, родственников.

Программа лояльности и бонусы

На сайте действует бонусная программа, в рамках которой бонусные рубли начисляются за каждый заказ. Для этого покупателю необходимо ввести уникальный штрихкод, находящийся на бирке купленного товара, в специальное поле. После регистрации штрихкода бонусы (20 000 рублей максимально) будут зачислены на индивидуальный счет клиента. В дальнейшем их можно использовать для покупки товаров.

Методы оплаты

На сайте SOKOLOV доступно несколько вариантов оплаты. Товар можно оплатить банковской картой на сайте или при получении наличными. Проводить оплату на сайте безопасно, так как все финансовые процессы выполняются через защищенные каналы. Платежные данные не используются компанией в личных целях и не передаются третьим лицам.

Способы доставки

Бутик ювелирных изделий доставляет товары во все города страны. Заказы выдаются в фирменных точках выдачи, магазинах-партнерах, пунктах транспортных компаний. Также осуществляется курьерская доставка. Выбрать способ доставки можно во время оформления заказа.

Возврат товара

Согласно действующему Закону «О защите прав потребителей», ювелирное изделие без дефектов не подлежит возврату. Однако покупатель может отказаться от покупки в любой момент до ее получения. СОКОЛОВ сопровождает продукцию сертификатом и паспортом. На ювелирные изделия и часы распространяется гарантия сроком до трех лет.