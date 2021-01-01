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3 оценки поставлены средняя 4.7

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Контакты Созвездие красоты

Юридический адрес:
125502, г Москва, ул. Петрозаводская, д. 11 К. 2, ЭТАЖ 1 КОМН. 4

Телефон:
7 (800) 222-32-98

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 4.7

Все для молодости и ухода в Созвездии Красоты

Магазин предлагает оборудование и косметику для аппаратного и классического ухода за лицом, волосами и телом. Участники программы лояльности могут рассчитывать на дополнительные скидки, а если использовать промокод Созвездия Красоты, экономия начинается уже с первой покупки. Члены к ... луба получают персональные консультации косметологов, участвуют в закрытых распродажах и получают подарки ко дню рождения. Все это позволяет снижать цену покупки, получая товары высокого качества.


Посетить Созвездие красоты
Контакты Созвездие красоты

Юридический адрес:
125502, г Москва, ул. Петрозаводская, д. 11 К. 2, ЭТАЖ 1 КОМН. 4

Телефон:
7 (800) 222-32-98

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Созвездие красоты

О магазине Созвездие Красоты

Компания была основана в 1992 году. Первое время она была представлена одним магазином, но желание дарить красоту и делать уход доступным позволило перерасти в огромную сеть.

Сегодня ритейлер предлагает посетить один из офлайн-магазинов в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Омске, Самаре и Санкт-Петербурге или совершить покупку онлайн. Компания самостоятельно импортирует продукцию 27 брендов. Это позволяет гарантировать покупателям высокое качество и конкурентную цену продуктов.

Магазин Созвездие Красоты заботится о своих покупателях и дарит массу возможностей снижения цены покупок. Для этого на страницах сайта можно применить промокоды, поучаствовать во множественных акциях, программе лояльности и получить подарки.

В штате компании — отзывчивые консультанты, которых обучают врачи-косметологи. Клиенты могут получить консультацию по уходу за лицом, волосами, ногтями и телом, помощь в выборе подходящих продуктов.

Самые популярные товары в сети Созвездие Красоты

Все товары магазина делятся по назначению:

  • Уход за лицом — инструменты для аппаратной и инвазивной косметологии, аксессуары.

  • Уход за телом — средства для похудения, тренажеры, белье, косметика.

  • Косметика — средства для аппаратного и классического ухода.

  • Массажное оборудование — массажеры для глаз, ног, спины и тела в целом, а также масла.

  • Эпиляция — домашние фотоэпиляторы, средства для депиляции, расходные материалы и эпиляторы.

  • Уход за волосами — косметика и средства против выпадения, расчески, наборы, машинки для стрижки.

  • Маникюр и педикюр — инструменты, оборудование, косметика, расходные и покрывные материалы.

Товары, пользующиеся у покупателей наибольшей популярностью, магазин выносит в отдельную категорию — «Хиты продаж». Перейти к разделу можно на главной странице магазина. Перечень позиций в этой категории пополняется актуальными товарами, на них Созвездие Красоты снижает цену. В категорию попадает косметика, оборудование и инструменты из всех разделов. Это позволяет покупателям быстро найти те товары, которые уже по достоинству оценили другие клиенты, и купить их дешевле обычной цены.

Бонусная система сети Созвездие Красоты

Покупатели офлайн-магазинов и сайта розничной торговли могут участвовать в программе лояльности ритейлера. Карту постоянного клиента выдают уже при первом заказе, если его сумма соответствует минимальным требованиям программы.

В бонусной системе уже участвует порядка 200 тыс. человек. За каждую покупку через личный кабинет клиента они получают возврат 10% от суммы заказа. Эти средства зачисляются на специальный баланс в личном кабинете. При оплате части последующих покупок баллами они приравниваются к рублям.

Участники программы лояльности получают спецпредложения и промокоды, недоступные другим покупателям. Для них действует особенная система скидок на все или некоторые группы товаров. Члены клуба могут бесплатно консультироваться с персональным врачом-косметологом. Это позволяет подобрать правильный сбалансированный уход с учетом типа старения, структуры и особенностей кожи.

Способы оплаты покупок в сети Созвездие Красоты

Внести деньги за заказ можно на сайте, после выставления счета или онлайн. В таком случае можно использовать карту МИР, Visa, MasterCard, электронный кошелек или онлайн-банкинг. Доступна оплата наличными или картой при получении посылки.

Как получить посылку от Созвездия Красоты

Покупателям доступно несколько способов доставки. При выборе курьерской транспортировки посылку можно получить дома. При доставке компаниями-перевозчиками — забрать в указанном отделении службы. Также покупатели могут забрать свою первую покупку или последующие заказы в одном из магазинов сети.

Процесс возврата товаров в Созвездии Красоты

Неподошедшие товары, модели ненадлежащего качества и другие покупки можно вернуть ритейлеру. Для этого нужно сохранить полную комплектацию изделия и его товарный вид. Вернуть товары можно в магазинах или отправив посылку на почту. К товарам прилагается вся сопутствующая документация, заявление с указанием причин возврата.

Как в Созвездии Красоты применить промокод

Применить скидочные купоны ритейлера можно в корзине заказа. 

  1. Для начала нужно полистать список всех действующих предложений на этой странице. Здесь перечислены все предложения, среди которых можно подобрать подходящее.

  2. Далее нужно кликнуть по коду купона. Откроется новое окно, в котором нужно кликнуть по кнопке перехода в магазин. На этом этапе промокод скопируется в буфер обмена, откуда его легко вставить в поле для ввода.

  3. Пользователь попадает в каталог товаров, из этого списка нужно поместить товары в корзину, нажав «Купить». После того как все требуемые средства для красоты и здоровья будут в списке покупок, можно приступить к оформлению заказа. Для этого нужно перейти в корзину.

  4. В корзине под списком товаров находится поле для ввода промокода, куда нужно вставить скопированную ранее комбинацию.

Дополнительно скидку активировать не нужно, она применится к заказу автоматически. В пункте «Итого» отобразится цена со скидкой. Далее останется завершить оформление, выбрать способ доставки и оплаты.

Тип промокода и особенности его использования указаны на этой странице. Здесь описан размер скидки, участвующие категории товаров и ограничения в применении. Большинство купонов каждый пользователь может использовать только 1 раз. Кроме кодов, на этой странице перечислены акции и другие способы сэкономить на покупке товаров.

Часто задаваемые вопросы про Созвездие красоты

★ Вернутся ли бонусы при отмене заказа?

Если при оплате покупок на сайте Созвездие Красоты использовались бонусы, а затем покупка отменилась, баллы вернутся на счет.

★ Если уже есть карта магазинов, можно ли зарегистрироваться на сайте и продолжить накапливать бонусы на старый счет?

Да, это возможно. Чтобы система не создала пользователю новый счет, нужно ввести при регистрации на сайте тот же номер телефона, что был указан в анкете в магазине.

★ Не активируется промокод, что делать?

Нужно проверить список покупок: возможно, товары в корзине не участвуют в акции. Если это не помогло, стоит посмотреть, не истек ли срок действия промокода.

★ Что делать, если не получается войти в личный кабинет на сайте?

Можно использовать форму сброса пароля и получить новые данные для входа по адресу электронной почты.

★ Как вернуть товары, которые не подошли?

Для этого нужно обратиться в ближайший магазин сети с чеком и полностью укомплектованным товаров.

Лучшие промокоды Созвездие красоты

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