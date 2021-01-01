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Онлайн-кинотеатр Start — платформа, на которой собраны тысячи фильмов и сериалов. Просмотр доступен со смартфонов, планшетов, телевизоров и компьютеров. Сервис предлагает единую онлайн-подписку, работающую на 5 устройствах одновременно, с гибкой тарификацией. Постоянным клиентам дос ... тупен и дополнительный дисконт по персональным предложениям, а новичкам — бесплатное тестирование. С промокодами Старта можно получать еще больше скидок, чтобы смотреть кино, сериалы и мультфильмы в качестве Full HD. Помимо обычных трансляций онлайн, доступна загрузка контента.
Электронная почта:
support@start.ru
Телефон:
7 (499) 649-74-51
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Онлайн-кинотеатр Start — платформа, на которой собраны тысячи фильмов и сериалов. Просмотр доступен со смартфонов, планшетов, телевизоров и компьютеров. Сервис предлагает единую онлайн-подписку, работающую на 5 устройствах одновременно, с гибкой тарификацией. Постоянным клиентам дос ... тупен и дополнительный дисконт по персональным предложениям, а новичкам — бесплатное тестирование. С промокодами Старта можно получать еще больше скидок, чтобы смотреть кино, сериалы и мультфильмы в качестве Full HD. Помимо обычных трансляций онлайн, доступна загрузка контента.
Электронная почта:
support@start.ru
Телефон:
7 (499) 649-74-51
Соц. сети:
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Видеосервис Start — это российская онлайн-платформа для просмотра кино и сериалов, работающая по всему миру. Здесь собрана большая библиотека собственного контента и известных произведений кинематографа, доступных для просмотра с мобильных и стационарных устройств. Сервис ежемесячно радует зрителей новинками, которые можно без ограничений смотреть в рамках единой подписки. Оформив ее один раз, можно выбирать любое видео шоу на платформе и смотреть его любое количество раз. Попробовать Старт можно бесплатно, всем новичкам предоставляется пробный период 7 дней на первый заказ. Благодаря промокодам и специальным предложениям можно тратить меньше и на подписку.
Популярные фильмы и сериалы на платформе Старта
Платформа Start — это большой выбор фильмов и сериалов, созданных по заказу компании, а также лент российского производства, снятых другими компаниями. Здесь доступен выбор комедий, боевиков, мелодрам, детективов, исторических и документальных лент. Жанровое разнообразие позволяет каждому подписчику найти что-то интересное для себя.
Помимо современного контента, сервис предоставляет доступ к продуктам кинематографа и мультипликации прошлых лет. К примеру, на платформе представлен большой выбор мультфильмов советского производства, записанных в высоком качестве.
Бесплатный период и скидка для постоянных подписчиков
Все новые пользователи могут попробовать недельный бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру. После регистрации автоматически откроется страница оплаты, для которой нужно привязать карту. Первые 7 дней подписки деньги не снимаются, а затем, при отсутствии отказа, будет произведено автоматическое списание средств на месячную подписку.
Постоянным пользователям доступна единая система скидок. Чем больше период подписки, тем меньше ее стоимость в пересчете на сутки. При оплате сразу 3 месяцев дисконт составит 10%, при 6 — 17%, а при 12 — 29%.
Способы оплаты подписки Start
Оплатить подписку на онлайн-кинотеатр можно с помощью банковских карт систем Visa, MasterCard, Мир. Чтобы перейти к платежу, необходимо войти в личный кабинет, раздел «Настройки». Там найти пункт «Подписка», открыть его и нажать кнопку оформления. В следующем окне следует указать реквизиты карты (номер, срок действия, защитный код) и подтвердить транзакцию.
Валюта платежа зависит от страны пользователя. При использовании денежных единиц, отличных от указанных в профиле, используется автоматическая конвертация по внутреннему курсу платежного оператора. Деньги списываются за срок 1 месяц (30 дней), далее подписка продлевается автоматически.
Легкий просмотр кино и сериалов
Сервис Start позволяет смотреть кино и сериалы в высоком качестве на 5 устройствах, привязанных к аккаунту. Поддерживаются смартфоны, ПК, ноутбуки, планшеты, телевизоры Smart TV и телеприставки. Приложения видеоплатформы доступны в магазинах Apple, Google и Huawei, на остальных устройствах используется браузер.
Кроме онлайн-просмотра, сервис поддерживает предварительную загрузку контента для неограниченного просмотра. Можно скачать фильм на смартфон или планшет, чтобы смотреть его в поезде или самолете, где отсутствует скоростное подключение к сети.
Для родителей на платформе предусмотрен детский профиль, призванный оградить ребенка от нежелательного контента. Его можно включить в настройках устройства. Использование детского профиля позволяет не беспокоиться, что ребенок будет смотреть кино категории 18+ или случайно изменит какие-то параметры профиля, например оформит продление подписки.
Как отказаться от подписки Старт
Оформить отказ от подписки (например, по истечении пробных 7 дней) можно в любой момент. Для этого нужно перейти в личный кабинет, открыть раздел «Подписка» в настройках и выключить там автоматическое продление. Действующий доступ не будет прекращен, но по окончании оплаченного срока следующий платеж не будет списан.
Обладатели смартфонов, купившие подписку в приложении, могут отменить ее так же, как в других программах. В случае случайной оплаты или при намерении отказаться от сервиса можно вернуть деньги, если с момента транзакции прошло не более 48 часов.
Чтобы получить дисконт на подписку Start, нужно на этой странице найти соответствующую акцию, выбрать и кликнуть ее купон. После этого должно произойти автоматическое копирование комбинации символов и переадресация. В противном случае понадобится выбрать код купона и перейти по ссылке на платформу, а далее:
Зарегистрироваться или авторизоваться в учетной записи пользователя.
Кликнуть значок профиля в верхнем правом углу и выбрать опцию «Есть промокод?».
На открывшейся странице вставить скопированный код в поле «Введите промокод» и установить галочку согласия с правилами предоставления скидок.
Оплатить подписку с предоставленным дисконтом или получить бесплатное ее продление (в зависимости от вида подарка по промокоду).
Сервис доступен во всем мире, при этом для платы используется валюта, выбранная при регистрации. Содержимое каталога контента в разных странах может отличаться, что обусловлено территориальными ограничениями лицензий на показ фильмов и сериалов.
Опции возврата средств за случайно оформленную подписку по умолчанию нет. Деньги можно получить обратно, если оплата выполнена через мобильное приложение, а с момента ее совершения прошло не более 2 суток.
Отмена подписки доступна в личном кабинете. Чтобы деньги за следующий период не списались, желательно отключить автопродление не позже чем за сутки до даты следующего платежа.
Все актуальные акции Start, доступные сегодня, и скидочные купоны с промокодами можно найти на этой странице.
Сервис предлагает всем пользователям скидку на подписку при оформлении ее на длительный срок. Персональные акции компания может присылать на электронную почту.
|Тип купона
|Описание
|Код
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|30 дней бесплатной подписки с промокодом Старт
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|Скидка
|Скидка 33% на годовую подписку по промокоду Старт
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|Смотри любимые сериалы 30 дней бесплатно по промокоду Start
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|Оформи подписку на 1 месяц всего за 299 рублей по промокоду Старт Ру
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|Выгода 16% на оформление полугодовой подписки
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|Дисконт 12% на подписку на 3 месяца
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|Смотри любимые сериалы с промокодом Start Ru
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|Лучшие новинки только в подборке Start
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