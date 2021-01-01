Подробнее о видеосервисе Start

Видеосервис Start — это российская онлайн-платформа для просмотра кино и сериалов, работающая по всему миру. Здесь собрана большая библиотека собственного контента и известных произведений кинематографа, доступных для просмотра с мобильных и стационарных устройств. Сервис ежемесячно радует зрителей новинками, которые можно без ограничений смотреть в рамках единой подписки. Оформив ее один раз, можно выбирать любое видео шоу на платформе и смотреть его любое количество раз. Попробовать Старт можно бесплатно, всем новичкам предоставляется пробный период 7 дней на первый заказ. Благодаря промокодам и специальным предложениям можно тратить меньше и на подписку.

Популярные фильмы и сериалы на платформе Старта

Платформа Start — это большой выбор фильмов и сериалов, созданных по заказу компании, а также лент российского производства, снятых другими компаниями. Здесь доступен выбор комедий, боевиков, мелодрам, детективов, исторических и документальных лент. Жанровое разнообразие позволяет каждому подписчику найти что-то интересное для себя.

Помимо современного контента, сервис предоставляет доступ к продуктам кинематографа и мультипликации прошлых лет. К примеру, на платформе представлен большой выбор мультфильмов советского производства, записанных в высоком качестве.

Бесплатный период и скидка для постоянных подписчиков

Все новые пользователи могут попробовать недельный бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру. После регистрации автоматически откроется страница оплаты, для которой нужно привязать карту. Первые 7 дней подписки деньги не снимаются, а затем, при отсутствии отказа, будет произведено автоматическое списание средств на месячную подписку.

Постоянным пользователям доступна единая система скидок. Чем больше период подписки, тем меньше ее стоимость в пересчете на сутки. При оплате сразу 3 месяцев дисконт составит 10%, при 6 — 17%, а при 12 — 29%.

Способы оплаты подписки Start

Оплатить подписку на онлайн-кинотеатр можно с помощью банковских карт систем Visa, MasterCard, Мир. Чтобы перейти к платежу, необходимо войти в личный кабинет, раздел «Настройки». Там найти пункт «Подписка», открыть его и нажать кнопку оформления. В следующем окне следует указать реквизиты карты (номер, срок действия, защитный код) и подтвердить транзакцию.

Валюта платежа зависит от страны пользователя. При использовании денежных единиц, отличных от указанных в профиле, используется автоматическая конвертация по внутреннему курсу платежного оператора. Деньги списываются за срок 1 месяц (30 дней), далее подписка продлевается автоматически.

Легкий просмотр кино и сериалов

Сервис Start позволяет смотреть кино и сериалы в высоком качестве на 5 устройствах, привязанных к аккаунту. Поддерживаются смартфоны, ПК, ноутбуки, планшеты, телевизоры Smart TV и телеприставки. Приложения видеоплатформы доступны в магазинах Apple, Google и Huawei, на остальных устройствах используется браузер.

Кроме онлайн-просмотра, сервис поддерживает предварительную загрузку контента для неограниченного просмотра. Можно скачать фильм на смартфон или планшет, чтобы смотреть его в поезде или самолете, где отсутствует скоростное подключение к сети.

Для родителей на платформе предусмотрен детский профиль, призванный оградить ребенка от нежелательного контента. Его можно включить в настройках устройства. Использование детского профиля позволяет не беспокоиться, что ребенок будет смотреть кино категории 18+ или случайно изменит какие-то параметры профиля, например оформит продление подписки.

Как отказаться от подписки Старт

Оформить отказ от подписки (например, по истечении пробных 7 дней) можно в любой момент. Для этого нужно перейти в личный кабинет, открыть раздел «Подписка» в настройках и выключить там автоматическое продление. Действующий доступ не будет прекращен, но по окончании оплаченного срока следующий платеж не будет списан.

Обладатели смартфонов, купившие подписку в приложении, могут отменить ее так же, как в других программах. В случае случайной оплаты или при намерении отказаться от сервиса можно вернуть деньги, если с момента транзакции прошло не более 48 часов.