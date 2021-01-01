Подробнее о мебельном гипермаркете Столплит

Компания Столплит — это российский производитель корпусной и мягкой мебели, основанный в 1999 году. Она представлена в 13 регионах России, содержит более 2 тысяч точек продажи и предлагает доставку по всей стране. На страницах онлайн-гипермаркета представлен полный ассортимент продукции компании, каталог содержит более 2,5 тысяч позиций. Здесь можно также заказать изготовление мебели по индивидуальному проекту.

Посетителям доступна 3D-программа для моделирования интерьеров. Используя ее, можно экспериментировать с обстановкой, подбирая мебель для комнаты на свой вкус. В 3D-конструкторе доступен выбор предметов, настройка их внешнего вида, отделки, фурнитуры, а также конфигурация помещения. Благодаря такому набору опций можно точно воссоздать свою комнату, чтобы посмотреть, как в нее впишется заказанная мебель.

Популярная мебель в магазине Столплит

Компания производит широкий спектр предметов мягкой и корпусной мебели, в числе которых:

диваны, кровати, матрасы, кресла;

столы, тумбы и полки;

шкафы, комоды, серванты;

комплекты мебели, гарнитуры и системы;

садовая и дачная мебель.

Ассортимент насчитывает более 2500 позиций, доступных для заказа онлайн. Производитель предоставляет клиентам выбор расцветок, элементов обивки и декора, других параметров. В магазине доступно более 100 расцветок и материалов для внешней отделки продукции.

Программа лояльности Столплит для постоянных клиентов

Для постоянных покупателей Stolplit действует программа лояльности «Столплит клуб», в рамках которой клиенты получают специальные цены, скидки на мебель и персональные предложения, недоступные остальным. Чтобы стать ее участником, нужно совершить покупку минимум на 3 тысячи рублей, обменять дисконтную карту на клубную или просто купить ее за 99 рублей.

Участники бонусной программы накапливают баллы за все покупки, чтобы потом тратить их на оплату новых заказов. 3% от каждой оплаты зачисляются на карту и становятся активными через 2 недели. В последующем эти баллы могут использоваться для погашения до 20% суммы в чеке следующей покупки.

Как оплатить заказ в Столплит

Интернет-гипермаркет мебели поддерживает оплату банковскими картами систем Visa, MasterCard, Мир онлайн и при получении. При получении заказа у курьера или в пункте самовывоза расплатиться можно наличными. Безналичный расчет банковским переводом по реквизитам продавца доступен не только организациям, но и физическим лицам. Чтобы не вносить всю сумму сразу, можно купить мебель в рассрочку или в кредит через банк-партнер. Постоянным клиентам доступно погашение части стоимости бонусами программы лояльности, поддерживается также оплата подарочными сертификатами.

Способы доставки в гипермаркете

Получить покупки в мебельном гипермаркете Столплит можно самостоятельно в пункте самовывоза или заказать доставку. Доступна отправка курьерской службой компании на адрес и перевозка федеральными транспортными компаниями (в городах, где нет фирменных магазинов).

Сроки транспортировки и тарифы зависят от адреса покупателя. В крупных городах доставка выполняется в день заказа или на следующий, в небольших населенных пунктах возможны задержки. Пересылка в регионы производится с центрального московского склада компании, с учетом этого формируются и тарифы на перевозку.

Гарантия и возврат заказов

Столплит предоставляет гарантию производителя на всю фирменную продукцию. Ее срок для матрасов и мягкой мебели — 1,5 года, для корпусной — 2 года. Согласно российскому законодательству при возникновении неисправностей по вине производителя дефекты устраняются в срок до 30 дней.

В соответствии с постановлением Правительства № 2463 мебель надлежащего качества, которая не подошла по размеру, цвету, дизайну или другим потребительским характеристикам, не подлежит обмену и возврату. Это важно учитывать при заказе онлайн, так как оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Для возврата денег в случаях, когда он возможен, нужно оставить заявку на сайте, заполнив анкету. Сотрудники магазина выйдут на связь и сообщат о результатах операции.