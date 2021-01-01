3 оценки поставлены средняя 4.3
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50%
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50%
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Онлайн-гипермаркет Столплит — это выбор мебели для любых интерьеров. В каталоге представлено более 2500 позиций. Компания самостоятельно производит мебель, ее завод расположен в Подмосковье, в городе Сходня. Доставка продукции выполняется по всей России. Здесь представлен выбор кров ... атей, диванов, шкафов, комодов, гарнитуров и мебельных систем, доступных для онлайн-заказа. Для более точного подбора можно использовать онлайн-конструктор, моделируя в нем интерьер комнаты. Купоны Столплита, собранные в этом разделе, помогут сделать заказ в магазине со скидкой.
Юридический адрес:
127006, г.Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 3, эт.1, пом. I, к.2, оф.156
Телефон:
8 (495) 640-00-20
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 4.3
Онлайн-гипермаркет Столплит — это выбор мебели для любых интерьеров. В каталоге представлено более 2500 позиций. Компания самостоятельно производит мебель, ее завод расположен в Подмосковье, в городе Сходня. Доставка продукции выполняется по всей России. Здесь представлен выбор кров ... атей, диванов, шкафов, комодов, гарнитуров и мебельных систем, доступных для онлайн-заказа. Для более точного подбора можно использовать онлайн-конструктор, моделируя в нем интерьер комнаты. Купоны Столплита, собранные в этом разделе, помогут сделать заказ в магазине со скидкой.
Юридический адрес:
127006, г.Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 3, эт.1, пом. I, к.2, оф.156
Телефон:
8 (495) 640-00-20
Соц. сети:
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Компания Столплит — это российский производитель корпусной и мягкой мебели, основанный в 1999 году. Она представлена в 13 регионах России, содержит более 2 тысяч точек продажи и предлагает доставку по всей стране. На страницах онлайн-гипермаркета представлен полный ассортимент продукции компании, каталог содержит более 2,5 тысяч позиций. Здесь можно также заказать изготовление мебели по индивидуальному проекту.
Посетителям доступна 3D-программа для моделирования интерьеров. Используя ее, можно экспериментировать с обстановкой, подбирая мебель для комнаты на свой вкус. В 3D-конструкторе доступен выбор предметов, настройка их внешнего вида, отделки, фурнитуры, а также конфигурация помещения. Благодаря такому набору опций можно точно воссоздать свою комнату, чтобы посмотреть, как в нее впишется заказанная мебель.
Компания производит широкий спектр предметов мягкой и корпусной мебели, в числе которых:
диваны, кровати, матрасы, кресла;
столы, тумбы и полки;
шкафы, комоды, серванты;
комплекты мебели, гарнитуры и системы;
садовая и дачная мебель.
Ассортимент насчитывает более 2500 позиций, доступных для заказа онлайн. Производитель предоставляет клиентам выбор расцветок, элементов обивки и декора, других параметров. В магазине доступно более 100 расцветок и материалов для внешней отделки продукции.
Для постоянных покупателей Stolplit действует программа лояльности «Столплит клуб», в рамках которой клиенты получают специальные цены, скидки на мебель и персональные предложения, недоступные остальным. Чтобы стать ее участником, нужно совершить покупку минимум на 3 тысячи рублей, обменять дисконтную карту на клубную или просто купить ее за 99 рублей.
Участники бонусной программы накапливают баллы за все покупки, чтобы потом тратить их на оплату новых заказов. 3% от каждой оплаты зачисляются на карту и становятся активными через 2 недели. В последующем эти баллы могут использоваться для погашения до 20% суммы в чеке следующей покупки.
Интернет-гипермаркет мебели поддерживает оплату банковскими картами систем Visa, MasterCard, Мир онлайн и при получении. При получении заказа у курьера или в пункте самовывоза расплатиться можно наличными. Безналичный расчет банковским переводом по реквизитам продавца доступен не только организациям, но и физическим лицам. Чтобы не вносить всю сумму сразу, можно купить мебель в рассрочку или в кредит через банк-партнер. Постоянным клиентам доступно погашение части стоимости бонусами программы лояльности, поддерживается также оплата подарочными сертификатами.
Получить покупки в мебельном гипермаркете Столплит можно самостоятельно в пункте самовывоза или заказать доставку. Доступна отправка курьерской службой компании на адрес и перевозка федеральными транспортными компаниями (в городах, где нет фирменных магазинов).
Сроки транспортировки и тарифы зависят от адреса покупателя. В крупных городах доставка выполняется в день заказа или на следующий, в небольших населенных пунктах возможны задержки. Пересылка в регионы производится с центрального московского склада компании, с учетом этого формируются и тарифы на перевозку.
Столплит предоставляет гарантию производителя на всю фирменную продукцию. Ее срок для матрасов и мягкой мебели — 1,5 года, для корпусной — 2 года. Согласно российскому законодательству при возникновении неисправностей по вине производителя дефекты устраняются в срок до 30 дней.
В соответствии с постановлением Правительства № 2463 мебель надлежащего качества, которая не подошла по размеру, цвету, дизайну или другим потребительским характеристикам, не подлежит обмену и возврату. Это важно учитывать при заказе онлайн, так как оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Для возврата денег в случаях, когда он возможен, нужно оставить заявку на сайте, заполнив анкету. Сотрудники магазина выйдут на связь и сообщат о результатах операции.
В рамках акций магазин Stolplit предоставляет скидки, часть которых доступна только после ввода промокода. Чтобы получить дисконт, нужно следовать инструкции:
В списке предложений магазина на этой странице выбрать купон соответствующей акции.
Кликнуть на акцию, чтобы код купона автоматически скопировался в буфер обмена и запустилась переадресация, или сделать это вручную.
Выбрать в каталоге позиции, участвующие в акции, и добавить их в корзину.
В меню заказа применить промокод в отведенном поле для перерасчета суммы заказа.
Завершить оформление покупки.
Скидки по промокодам предоставляются только на заказ мебели собственного производства Stolplit, не участвующие в других акциях. На продукцию других изготовителей, а также предложения с общедоступным дисконтом использовать их нельзя.
Если купон предусматривает начисление бонусных баллов, а не определенный размер скидки, вводить промокод нужно в личном кабинете. Эти бонусы затем можно использовать для оплаты до 20% от суммы заказа.
Обычная доставка заказов выполняется в срок от 3 дней. Позиции, отмеченные значком «1 день», доставляются в течение 1–3 суток с момента заказа.
Здесь можно найти промокоды и действующие скидки на мягкую и корпусную мебель собственного производства компании, а также на товары партнеров. В разделе представлены дисконтные предложения на первый заказ для новичков и скидки для постоянных покупателей.
Статус заказа в интернет-магазине отображается в меню личного кабинета.
В рамках акций компания осуществляет доставку заказов, участвующих в них, за свой счет, в остальных случаях перевозка платная.
Сборка мебели — это дополнительная услуга, которая оплачивается отдельно. Она стоит 6% от суммы заказа, но не менее 1200 рублей.
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