Промокоды Street Beat на Ноябрь

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Стрит Бит – торговая мультибрендовая сеть с товарами от самых известных марок спортивной одежды. Оплатить покупку можно наличными, банковской картой или кошельком электронной платежной системы. С целью предоставления своим клиентам возможности купить фирменный товар по отличной це ... не онлайн-магазин постоянно организует дисконтные акции, которыми позволяет воспользоваться промокод Street Beat. На данной странице находятся все актуальные предложения Стрит Бит.
Юридический адрес:
105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 21
Телефон:
+7 (495) 651-62-88
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Стрит Бит – торговая мультибрендовая сеть с товарами от самых известных марок спортивной одежды. Оплатить покупку можно наличными, банковской картой или кошельком электронной платежной системы. С целью предоставления своим клиентам возможности купить фирменный товар по отличной це ... не онлайн-магазин постоянно организует дисконтные акции, которыми позволяет воспользоваться промокод Street Beat. На данной странице находятся все актуальные предложения Стрит Бит.
Юридический адрес:
105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 21
Телефон:
+7 (495) 651-62-88
Соц. сети:
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Стремительный ритм жизни диктует свои правила, и покупатель выбирает удобство и комфорт, отдавая предпочтение спортивному стилю в повседневной жизни. Street Beat – интернет-магазин по продаже спортивной обуви, одежды и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. Торговая сеть компании насчитывает в России более 25 розничных магазинов.
Представленный в Street Beat ассортимент включает в себя как классические модели, так и последние новинки. Выбрать товар в онлайн-шопе довольно легко. Система каталога разбита на категории: стиль и вид обуви или одежды, пол, цвет, сезон, бренд и коллекция, цена товара. Есть сортировка по размеру скидки и популярности модели.
Помимо широкого выбора, у компании есть и еще один плюс – скидки по промокодам, которые позволяют сэкономить при покупке качественной брендовой продукции. На этой странице представлены только актуальные дисконтные предложения.
С приближением холодного времени года среди посетителей Street Beat по традиции повышается спрос на качественную теплую обувь и верхнюю одежду. Например, особой популярностью среди женской аудитории интернет-магазина пользуются теплые, нескользкие и водонепроницаемые кожаные ботинки из коллекции Converse Lugged Winter, а также осенние и зимние женские ботинки Dr. Martens. Стабильно высокий спрос есть на верхнюю одежду и непромокаемые кроссовки брендов Nike и Jordan.
На эти и другие популярные товары Стрит Бит предлагает скидки по промокодам. Они представляют собой отличный способ экономии при покупке, который предполагает использование уникальной комбинации цифр и букв. Действующие промокоды компании представлены на этой странице. Их актуальность регулярно проверяется менеджерами портала.
Виртуальная бонусная карта позволяет экономить при покупке в интернет-магазине. Для того чтобы ее получить, покупателю необходимо зарегистрироваться на сайте Street Beat. Нажав «Активировать карту», клиент сможет получать и тратить накопленные бонусы по курсу 1 бонус = 1 рубль. При этом бонусами можно оплатить до 30% чека.
Виртуальная карта клиента действует во всей сети магазинов Street Beat, необходимо лишь назвать номер карты или номер телефона на кассе магазина при оплате товара офлайн.
Условия бонусной программы:
На карту возвращается кэшбэк в виде 3–7% стоимости покупки. Клиент получает бонусы на карту через две недели после покупки.
Срок действия бонуса – 365 дней с момента покупки.
Указав при регистрации свой день рождения, можно получить 1000 бонусных баллов. Они зачисляются на протяжении 7 дней и актуальны в течение двух недель.
По акции «Приведи друга» за каждого приведенного знакомого можно получить 300 бонусных баллов. Для этого нужно указать в офлайн-магазине в специальной анкете номер карты уже зарегистрированного друга, которому тоже будут зачислены те же 300 баллов.
Бонусы не распространяются на распродажные товары, продающиеся с акционной скидкой, а также на лимитированные и ретромодели Jordan.
Бонусы списываются только с карты владельца.
Онлайн-оплата покупки осуществляется с помощью интернет-банкинга, банковской карты, а также платежных систем Apple Pay и Google Pay.
При получении товара в офлайн-магазине или курьерской доставкой клиент может расплатиться наличными или банковской картой.
Подарочным сертификатом можно оплатить покупку в офлайн-магазине или при онлайн-оплате. При покупке сертификат полностью обнуляется.
Оплата бонусными баллами до 30% покупки доступна как офлайн, так и онлайн. При онлайн-оплате бонусная карта должна быть привязана к личному кабинету покупателя.
Клиентам интернет-магазина доступна курьерская доставка. Когда онлайн-заказ подтверждается клиентом, менеджер интернет-магазина связывается с ним и уточняет сроки. Покупатель может отследить свой заказ на сайте Стрит Бит, указав его номер и свой телефон в соответствующей графе.
Доступен и самовывоз товара из розничной точки брендового магазина. Оформив заказ на сайте магазина, клиенту необходимо указать, в каком магазине он его заберет. Получить свой заказ можно и через сервис доставки в постамат или пункт выдачи PickPoint, а также благодаря услугам Почты России в почтовом отделении любого региона РФ.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» покупатель имеет право вернуть товар, если он не подошел по размеру или цвету, в нем был обнаружен изъян или же клиенту по ошибке был доставлен не его заказ. Для возврата товара понадобится квитанция, гарантийный талон и сохранная упаковка.
Для того чтобы применить промокод, достаточно выполнить несколько простых шагов:
Выбрать нужный купон на скидку и кликнуть по нему.
Скопировать код купона.
Перейти на сайт магазина.
В разделе «Мой заказ» при оформлении вставить скопированный промокод в поле «Есть промокод?».
Проверить получение скидки.
Завершить оформление заказа.
Важно знать, что любой купон имеет временные ограничения на его использование.
Они добавляются по мере выхода новых акций и предложений от компании Street Beat.
Компания извещает своих клиентов о предстоящих акциях и специальных предложениях через электронную рассылку. Также самые выгодные купоны можно найти на этой странице.
Следить за процессом доставки можно на сайте интернет-магазина из личного кабинета. В ином случае можно обратиться в справочную службу магазина.
На все товары компании предоставляется 30-дневная гарантия производителя.
На сайте компании Стрит Бит есть калькулятор размеров, с помощью которого можно проверить, какой именно размер кроссовок подойдет клиенту.
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