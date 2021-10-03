Промокоды Стройландия на Октябрь

Подробнее о компании Стройляндия

Компания была основана в 1996 году в Оренбурге и первоначально называлась «Евростиль». Направление деятельности было такое же — продажа строительных материалов. В 2007-м открылся первый филиал в другом населенном пункте — Орске. Затем в течение нескольких лет появились магазины еще в нескольких городах. Сегодня торговая площадка имеет обширную сеть маркетплейсов в Приволжском и Центральном федеральном округах, собственный сайт Stroylandiya.ru и входит в топ-15 крупнейших продавцов строительных материалов в Российской Федерации.

Еще Стройляндия предоставляет услуги в области ремонта. Среди них — укладка напольных покрытий, монтаж дверей, установка сантехники и многое другое. Правда, доступно это не во всех регионах, где работает компания. Чтобы заказать ремонтные работы, покупатель должен находиться не дальше 70 км от ближайшего филиала.

В магазине много недорогих товаров, но сделать их цену можно еще ниже. В этом помогут актуальные промокоды и купоны Стройляндии.

Самые популярные товары в магазине

Наибольшей популярностью пользуются расходники для финальной отделки помещения: декоративные шпаклевки, обои, линолеум, напольные и потолочные плинтусы. Второе место по популярности занимают материалы для чернового ремонта и строительства: цемент, кирпич, штукатурка. В зависимости от сезона, могут пользоваться спросом аксессуары для активного отдыха. Например, летом часто покупают велосипеды.

Бонусная программа магазина Stroylandiya.ru

Каждый покупатель Стройляндии может оформить клубную карту, копить на ней бонусы, а потом обменивать их на скидки. Пластиковый вариант доступен в офлайн-магазинах, виртуальный — на официальном сайте торговой площадки. Стоимость оформления составляет 10 рублей.

Баллы программы лояльности начисляются в размере 1% от общей суммы совершенной покупки. Потом ими можно оплатить до 99% от стоимости товара. Бонусы не выдаются при покупке стройматериалов по акциям или со скидками. Если не потратить их в течение 12 календарных месяцев, они сгорают.

Для получения баллов необходимо предъявить клубную карту продавцу перед оплатой. Если речь идет об онлайн-покупке, ее нужно привязать к аккаунту на официальном сайте магазина. Это делается прямо из корзины.

Как оплатить покупку в магазине Стройляндия

Оплата покупки возможна несколькими способами:

Банковской картой онлайн. Этот метод используется при оформлении заказа на сайте магазина. Принимаются платежные системы Visa, MasterCard, Maestro и Мир.

Курьеру. Возможны два варианта расчета: наличными или через POS-терминал после приемки товара покупателем.

Непосредственно в магазине. Оплата производится на кассе. Покупатель может воспользоваться кредитной или дебетовой картой. Разрешен расчет с использованием наличных.

Доставка товара

В Стройляндии есть доставка самим магазином. Товар могут привезти в город, где расположено представительство компании, или близлежащие населенные пункты. Ее стоимость рассчитывается исходя из расстояния до точки назначения и составляет 17 рублей за 1 км при условии, что масса груза не превышает 1,5 т. Для более тяжелых вещей цену доставки определяют индивидуально.

Доступна услуга подъема товара в многоквартирный дом — от 50 рублей за 1 этаж. Есть дополнительная услуга по выгрузке строительных материалов из автомобиля при помощи подъемного крана — 100 рублей за каждый предмет.

Самовывоз возможен из любого магазина компании Стройляндии. Некоторые товары можно получить только этим способом, например саженцы плодовых и декоративных деревьев.

Как вернуть товар

Обменять или вернуть неподошедший товар разрешается в течение 7 календарных дней с момента его покупки. Возврату и обмену не подлежат обои, керамическая плитка, керамический гранит, ламинат.

Вещь ненадлежащего качества принимается только при условии, что ею не пользовались, то есть должны быть сохранены товарный вид и упаковка, а также заводские пломбы (при их наличии).

Деньги возвращаются покупателю в течение 10 дней. Причем тем же способом, которым они были переданы продавцу. Например, если за вещь уплачено наличными, то средства вернут этим же способом.