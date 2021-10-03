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Промокоды Стройландия на Октябрь

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Актуальные промокоды и купоны Стройляндия

Stroylandiya.ru — российский магазин строительных и отделочных материалов, который входит в 15 крупнейших компаний отрасли. В нем есть все, что нужно для ремонта. Ассортимент торговой площадки огромен. Главное достоинство маркетплейса — низкие цены. Но их можно сделать еще меньше с ... помощью купонов на скидку и промокодов Стройляндия. Все актуальные скидочные предложения магазина опубликованы на этой странице.


Посетить Стройландия
Контакты Стройландия

Юридический адрес:
460040, г. Оренбург, ул. 16 Линия, 16, корпус 2

Электронная почта:
office@stroylandiya.ru

Телефон:
8 (3532) 99-77-77

Соц. сети:

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Актуальные промокоды и купоны Стройляндия

Stroylandiya.ru — российский магазин строительных и отделочных материалов, который входит в 15 крупнейших компаний отрасли. В нем есть все, что нужно для ремонта. Ассортимент торговой площадки огромен. Главное достоинство маркетплейса — низкие цены. Но их можно сделать еще меньше с ... помощью купонов на скидку и промокодов Стройляндия. Все актуальные скидочные предложения магазина опубликованы на этой странице.


Посетить Стройландия
Контакты Стройландия

Юридический адрес:
460040, г. Оренбург, ул. 16 Линия, 16, корпус 2

Электронная почта:
office@stroylandiya.ru

Телефон:
8 (3532) 99-77-77

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Стройландия

Подробнее о компании Стройляндия

Компания была основана в 1996 году в Оренбурге и первоначально называлась «Евростиль». Направление деятельности было такое же — продажа строительных материалов. В 2007-м открылся первый филиал в другом населенном пункте — Орске. Затем в течение нескольких лет появились магазины еще в нескольких городах. Сегодня торговая площадка имеет обширную сеть маркетплейсов в Приволжском и Центральном федеральном округах, собственный сайт Stroylandiya.ru и входит в топ-15 крупнейших продавцов строительных материалов в Российской Федерации.

Еще Стройляндия предоставляет услуги в области ремонта. Среди них — укладка напольных покрытий, монтаж дверей, установка сантехники и многое другое. Правда, доступно это не во всех регионах, где работает компания. Чтобы заказать ремонтные работы, покупатель должен находиться не дальше 70 км от ближайшего филиала.

В магазине много недорогих товаров, но сделать их цену можно еще ниже. В этом помогут актуальные промокоды и купоны Стройляндии.

Самые популярные товары в магазине

Наибольшей популярностью пользуются расходники для финальной отделки помещения: декоративные шпаклевки, обои, линолеум, напольные и потолочные плинтусы. Второе место по популярности занимают материалы для чернового ремонта и строительства: цемент, кирпич, штукатурка. В зависимости от сезона, могут пользоваться спросом аксессуары для активного отдыха. Например, летом часто покупают велосипеды.

Бонусная программа магазина Stroylandiya.ru

Каждый покупатель Стройляндии может оформить клубную карту, копить на ней бонусы, а потом обменивать их на скидки. Пластиковый вариант доступен в офлайн-магазинах, виртуальный — на официальном сайте торговой площадки. Стоимость оформления составляет 10 рублей.

Баллы программы лояльности начисляются в размере 1% от общей суммы совершенной покупки. Потом ими можно оплатить до 99% от стоимости товара. Бонусы не выдаются при покупке стройматериалов по акциям или со скидками. Если не потратить их в течение 12 календарных месяцев, они сгорают.

Для получения баллов необходимо предъявить клубную карту продавцу перед оплатой. Если речь идет об онлайн-покупке, ее нужно привязать к аккаунту на официальном сайте магазина. Это делается прямо из корзины.

Как оплатить покупку в магазине Стройляндия

Оплата покупки возможна несколькими способами:

  • Банковской картой онлайн. Этот метод используется при оформлении заказа на сайте магазина. Принимаются платежные системы Visa, MasterCard, Maestro и Мир.

  • Курьеру. Возможны два варианта расчета: наличными или через POS-терминал после приемки товара покупателем.

  • Непосредственно в магазине. Оплата производится на кассе. Покупатель может воспользоваться кредитной или дебетовой картой. Разрешен расчет с использованием наличных.

Доставка товара

В Стройляндии есть доставка самим магазином. Товар могут привезти в город, где расположено представительство компании, или близлежащие населенные пункты. Ее стоимость рассчитывается исходя из расстояния до точки назначения и составляет 17 рублей за 1 км при условии, что масса груза не превышает 1,5 т. Для более тяжелых вещей цену доставки определяют индивидуально.

Доступна услуга подъема товара в многоквартирный дом — от 50 рублей за 1 этаж. Есть дополнительная услуга по выгрузке строительных материалов из автомобиля при помощи подъемного крана — 100 рублей за каждый предмет.

Самовывоз возможен из любого магазина компании Стройляндии. Некоторые товары можно получить только этим способом, например саженцы плодовых и декоративных деревьев.

Как вернуть товар

Обменять или вернуть неподошедший товар разрешается в течение 7 календарных дней с момента его покупки. Возврату и обмену не подлежат обои, керамическая плитка, керамический гранит, ламинат.

Вещь ненадлежащего качества принимается только при условии, что ею не пользовались, то есть должны быть сохранены товарный вид и упаковка, а также заводские пломбы (при их наличии).

Деньги возвращаются покупателю в течение 10 дней. Причем тем же способом, которым они были переданы продавцу. Например, если за вещь уплачено наличными, то средства вернут этим же способом.

Как воспользоваться купонами и промокодами на скидку на сайте Stroylandiya.ru

Чтобы применить промокод, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Найти действующий код на этой странице и скопировать его.

  2. Перейти на портал Стройляндии.

  3. Выбрать интересующий товар и добавить его в корзину.

  4. При оформлении заказа ввести промокод в предназначенное для него поле и кликнуть по стрелке.

После этого остается только завершить покупку. Сумма к оплате будет выставлена уже с учетом скидки

 

Некоторые купоны не содержат кода. Их активация немного отличается от описанной выше. Для нее потребуется кликнуть на актуальное скидочное предложение на этой странице, а после переадресации на сайт магазина оформить заказ. Вводить промокод в корзине в этом случае не надо — цена уменьшается автоматически.

Часто задаваемые вопросы про Стройландия

★ Можно ли передавать клубную карту другим людям?

Да. Она не именная, поэтому пользоваться ею может кто угодно.

★ Как связаться с представителем магазина?

На сайте Стройляндии есть форма обратной связи. Также можно написать на электронную почту оренбургского офиса организации либо воспользоваться номером телефона горячей линии.

★ Есть ли в Stroylandiya.ru подарочные сертификаты?

Да. Их можно купить на кассе магазина или на портале компании.

★ Как проверить, насколько качественный товар предлагает торговая площадка?

У Стройляндии есть сертификаты на всю продукцию. Некоторые опубликованы на официальном сайте маркетплейса, а остальные предоставляют по требованию.

★ Как узнать о новых товарах?

В специальном разделе. Он так и называется — «Новинки». Но сориентироваться по нему сложно, так как большая часть представленных там товаров — это крепеж (шурупы, дюбель-гвозди).

Лучшие промокоды Стройландия

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