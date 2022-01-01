  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Суши Мастер

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Промокоды Суши Мастер Май 2022

Акции и купоны Суши Мастер на Май 2022

12%
на всё

Промокод
Эксклюзив
Суши Мастер промокод: выгода 12% при заказе от 1399 рублей на ВСЁ
Истекает через 29 дней Открыть Промокод

10%
купон

Промокод
Промокод Суши Мастер: дарим выгоду 10% на покупку четырех разных роллов
Истекает через 1 день Открыть Промокод

Беспл
подарок

Промокод
При заказе на сумму от 3499 рублей дарим сразу три ролла в подарок
Истекает через 29 дней Открыть Промокод

Беспл
подарок

Промокод
Купон Суши Мастер: при покупке еды на сумму от 3399 рублей дарим в подарок два ролла
Истекает через 29 дней Открыть Промокод

Беспл
подарок

Промокод
Дарим ролл Лава с лососем в подарок при заказе от 2399 рублей
Истекает через 29 дней Открыть Промокод

Беспл
подарок

Промокод
Суши Мастер помокод: получите ролл СпайсИкс в подарок при заказе от 1300 рублей
Истекает через 29 дней Открыть Промокод

20%
на ВСЁ

Скидка
Суши Мастер промокод: дарим скидку 20% на ВСЁ основное меню в ДеньРождения
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Суши Мастер промокод на скидку 20% на заказ сета роллов МАЙстерсет
Истекает через 1 день Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Промокоды Суши Мастер на скидку 10% при заказе хита сезона сета НеЛето
Истекает через 60 дней Открыть Акцию

15%
cashback

Скидка
Дарим до 15% кэшбэка бонусами! Оплачивайте новые заказы баллами
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

15%
купон

Скидка
Мексиканские денечки! Сет Амигос с экономией до 15% с купоном Суши Мастер
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Суши Мастер промокод на скидку 10% при заказе сета Пикник для вечеринок на природе
Истекает через 3 дня Открыть Акцию

600Р
купон

Скидка
Промокод Суши Мастер: экономьте до 600 рублей на обеде в дневное время
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Дарим 150 баллов за отзыв о заказе + два промокода на следующие покупки
Истекает через 60 дней Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Купон Суши Мастер: дарим бонусы кэшбэком с каждой покупки
Истекает через 1 день Открыть Акцию

Лучшая
цена

Скидка
Фитнес меню для спортивных людей: сеты и роллы по лучшим ценам
Истекает через 1 день Открыть Акцию

199Р
купон

Скидка
Детские наборы для самых маленьких всего от 199 рублей с промокодом Суши Мастер
Истекает через 1 день Открыть Акцию

1500Р
купон

Скидка
Сет Движ Париж 64 ролла всего за 1500 рублей
Истекает через 1 день Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Оставьте отзыв о заказе и получите 150 бонусных баллов
Истекает через 1 день Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Промокод Суши Мастер дарит выгоду 10% на заказ сета В Большом Городе
Истекает через 1 день Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Сет АЖИОТАЖ с экономией 10%
Истекает через 1 день Открыть Акцию

15%
купон

Скидка
Суши Мастер промокод: минус 15% на заказ сета "7 Соблазнов"
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Промокод Суши Мастер: покупайте сет Бонни и краб с экономией 20%
Истекает через 17 дней Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
В меню новый острый Том Ям! Скорее переходи на сайт и заказывай
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
В Суши Мастер ценопад: скидка на сеты до 20%
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

12%
на всё

Промокод
Эксклюзив
Суши Мастер промокод: выгода 12% при заказе от 1399 рублей на ВСЁ
Истекает через 29 дней Открыть Промокод

10%
купон

Промокод
Промокод Суши Мастер: дарим выгоду 10% на покупку четырех разных роллов
Истекает через 1 день Открыть Промокод

Беспл
подарок

Промокод
При заказе на сумму от 3499 рублей дарим сразу три ролла в подарок
Истекает через 29 дней Открыть Промокод

Беспл
подарок

Промокод
Купон Суши Мастер: при покупке еды на сумму от 3399 рублей дарим в подарок два ролла
Истекает через 29 дней Открыть Промокод

Беспл
подарок

Промокод
Дарим ролл Лава с лососем в подарок при заказе от 2399 рублей
Истекает через 29 дней Открыть Промокод

Беспл
подарок

Промокод
Суши Мастер помокод: получите ролл СпайсИкс в подарок при заказе от 1300 рублей
Истекает через 29 дней Открыть Промокод

20%
на ВСЁ

Скидка
Суши Мастер промокод: дарим скидку 20% на ВСЁ основное меню в ДеньРождения
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Суши Мастер промокод на скидку 20% на заказ сета роллов МАЙстерсет
Истекает через 1 день Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Промокоды Суши Мастер на скидку 10% при заказе хита сезона сета НеЛето
Истекает через 60 дней Открыть Акцию

15%
cashback

Скидка
Дарим до 15% кэшбэка бонусами! Оплачивайте новые заказы баллами
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

15%
купон

Скидка
Мексиканские денечки! Сет Амигос с экономией до 15% с купоном Суши Мастер
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Суши Мастер промокод на скидку 10% при заказе сета Пикник для вечеринок на природе
Истекает через 3 дня Открыть Акцию

600Р
купон

Скидка
Промокод Суши Мастер: экономьте до 600 рублей на обеде в дневное время
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Дарим 150 баллов за отзыв о заказе + два промокода на следующие покупки
Истекает через 60 дней Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Купон Суши Мастер: дарим бонусы кэшбэком с каждой покупки
Истекает через 1 день Открыть Акцию

Лучшая
цена

Скидка
Фитнес меню для спортивных людей: сеты и роллы по лучшим ценам
Истекает через 1 день Открыть Акцию

199Р
купон

Скидка
Детские наборы для самых маленьких всего от 199 рублей с промокодом Суши Мастер
Истекает через 1 день Открыть Акцию

1500Р
купон

Скидка
Сет Движ Париж 64 ролла всего за 1500 рублей
Истекает через 1 день Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Оставьте отзыв о заказе и получите 150 бонусных баллов
Истекает через 1 день Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Промокод Суши Мастер дарит выгоду 10% на заказ сета В Большом Городе
Истекает через 1 день Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Сет АЖИОТАЖ с экономией 10%
Истекает через 1 день Открыть Акцию

15%
купон

Скидка
Суши Мастер промокод: минус 15% на заказ сета "7 Соблазнов"
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Промокод Суши Мастер: покупайте сет Бонни и краб с экономией 20%
Истекает через 17 дней Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
В меню новый острый Том Ям! Скорее переходи на сайт и заказывай
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
В Суши Мастер ценопад: скидка на сеты до 20%
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

Похожие промокоды

Нияма

/

Промокод

Ролл "Блэк Цезарь" в подарок по купону Нияма при заказе от 1699 рублей

Grow food

-1000Р

Промокод

Скидка 1000 рублей на первый заказ от 6-ти дней по промокоду Grow food

Много лосося

/

Промокод

Промокод Много Лосося: дарим ролл Филадельфия при первом заказе

Водовоз

-15%

Акция

Дисконт до 15% на природную питьевую воду «Абрау-Дюрсо»

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

15%
купон

Скидка
Скидка 15% на новый сет Лайт Мидл New
Открыть Акцию

209Р
купон

Скидка
Суши Мастер промокод: Вкуснейший WOK всего от 209 рублей
Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Новые вкусы поке только для тебя
Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Купон Суши Мастер: скидка 10% на весь заказ за подписку на наши новости
Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Постное меню: полезно и вкусно для всех и каждого
Открыть Акцию

329Р
купон

Скидка
Закажи сытный ланч всего от 329 рублей
Открыть Акцию

Популярные магазины

Контакты Суши Мастер

Юридический адрес:
308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, дом 24, помещение 51

Электронная почта:
feedback@sushi-master.ru

Телефон:
+7 499 490 0379

Соц. сети:

vk

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Контакты Суши Мастер

Юридический адрес:
308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, дом 24, помещение 51

Электронная почта:
feedback@sushi-master.ru

Телефон:
+7 499 490 0379

Соц. сети:

vk

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Суши Мастер

Официальный сайт сети японских ресторанов Суши Мастер

Первый ресторан японской и паназиатской кухни Суши Мастер открылся в 2013 году. Успех начинания заложил основы формирования и развития крупной международной сети, работающей сегодня в 14 странах. Количество филиалов компании в %year% уже превысило отметку 550, и этот показатель каждую неделю растет. На сайте официального интернет-магазина можно заказать доставку блюд и напитков на дом. Если не хочется ждать, еду можно самостоятельно забрать из ресторана.

Сервис предлагает разнообразную бонусную программу. Для постоянных посетителей сайта и пользователей приложения действует система лояльности. В интернет-магазине регулярно проводятся выгодные разовые акции, позволяющие получить скидку или дополнительное блюдо в подарок. На этой странице собраны бесплатные купоны Суши Мастер, активация которых тоже дает право на приятные бонусы от компании.

Ассортимент ресторана на сайте Суши Мастер

Компания предлагает классические блюда азиатской кухни, в первую очередь японской. Наибольшим спросом, естественно, пользуются роллы и суши. Также на официальном сайте и в приложении можно заказать:

  • WOK;

  • горячее;

  • салаты;

  • закуски;

  • десерты;

  • напитки;

  • соусы и аксессуары.

Приверженцы определенного режима питания могут выбирать из постного или фитнес-меню. Отдельное угощение на сайте Суши Мастер предусмотрено для детей. Если клиент хочет самостоятельно забрать заказ из ресторана, еда будет готова в течение 30–60 минут. Курьерская доставка в большинстве случаев является бесплатной. Есть возможность сделать заказ на определенное время (не раньше чем через 1 час после приема заявки).

Как сэкономить на заказе в Sushi Master: акции, программа лояльности, коды купонов

Все специальные предложения официального интернет-магазина сети ресторанов японской кухни Sushi Master доступны на странице «Акции». Желающим получить скидку часто даже приходится выбирать, каким бонусом выгоднее воспользоваться. Для приветственного подарка достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении. После первой покупки система сразу начисляет 150 бонусных баллов и предоставляет постоянный кэшбэк 15% по программе лояльности.

Чтобы регулярно пользоваться скидкой 15% в интернет-магазине и ресторанах сети, достаточно делать заказ один раз в месяц. Если пауза затянется, кэшбэк уменьшают до 5%, но быстро восстанавливают, как только клиент проявит минимальную активность. Баллами можно оплатить до 50% покупки (1 Б = 1 руб.), за исключением позиций, на которые распространяются специальные предложения или оплачиваемых с применением промокода. При использовании другого дисконта бонусы начисляют, но только на сумму, которую реально тратит клиент.

Сэкономить на первом заказе можно, подписавшись на электронную рассылку. За это компания дарит клиенту промокод, дающий право на 10% скидки. Еще один подарок ожидает постоянного покупателя в день рождения. Сайт вознаграждает именинника 20%-ным дисконтом на все позиции основного меню. Из регулярных акций можно отметить бесплатные роллы в подарок при покупке на определенную сумму с применением актуального промокода. Также можно получить скидку 10% при заказе сета из 4 роллов.

Как активировать код купона на сайте Sushi Master

Некоторые бесплатные купоны Суши Мастер выпускаются без кода. Они представляют собой ссылку, приглашающую на страницу выгодного специального предложения. В остальных случаях нужно активировать комбинацию, содержащуюся в купоне. Порядок действий:

  1. Изучить условия, которые предлагают бесплатные промокоды от сайта Суши, собранные на этой странице.

  2. Скопировать код и перейти на официальный сайт Суши Мастер.

  3. Зарегистрироваться или авторизоваться по номеру мобильного.

  4. Сформировать заказ и перейти в корзину.

  5. Ввести промокод в одноименное поле и нажать «Применить».

  6. Убедиться в получении скидки, выбрать способ получения и продолжить заполнение заявки.

Активировать выгодные промокоды на сайте Суши не составляет большого труда. С другими специальными предложениями компании они не суммируются. Важно также обращать внимание на срок действия акции. Иногда просроченный купон срабатывает, но рассчитывать на внезапное продление бонуса крайне рискованно.

Часто задаваемые вопросы про Суши Мастер

★ Где взять промокод на Sushi Master в 2022?

Все актуальные промокоды сервиса Суши собраны на этой странице. Персональные скидки компания присылает в личный кабинет на сайте или на электронную почту.

★ Как работают бонусы в Суши Мастер?

С каждого заказа на сайте или в приложении 5–15% от суммы чека возвращают в виде бонусных рублей. Этими баллами можно оплатить до 50% следующей покупки.

★ Работают ли промокоды в Sushi Master?

Да, на сайте и в приложении можно получать скидки по бонусным кодам. Комбинацию из купона нужно ввести при оформлении заказа.

★ Какой срок действия у специального предложения?

Срок действия акции указан в условиях специального предложения. Нужно активировать купоны Суши Мастер не позже финальной даты.

★ Какая акция самая популярная?

В интернет-магазине сети Sushi Master одновременно проходит много выгодных акций. Наибольшей популярностью пользуется частичная оплата покупки баллами лояльности.

★ Как заказать в Sushi Master роллы со скидкой?

Получить скидку на покупку роллов и суши можно несколькими способами: выполнить условия акции, применить актуальный код купона, использовать бонусные рубли.

Лучшие промокоды Суши Мастер

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодСуши Мастер промокод: выгода 12% при заказе от 1399 рублей на ВСЁwhi***
ПромокодПромокод Суши Мастер: дарим выгоду 10% на покупку четырех разных ролловЯМА***
ПромокодПри заказе на сумму от 3499 рублей дарим сразу три ролла в подарокGIF***
ПромокодКупон Суши Мастер: при покупке еды на сумму от 3399 рублей дарим в подарок два роллаGIF***
ПромокодДарим ролл Лава с лососем в подарок при заказе от 2399 рублейGIF***
ПромокодСуши Мастер помокод: получите ролл СпайсИкс в подарок при заказе от 1300 рублейSpX***
СкидкаСуши Мастер промокод: дарим скидку 20% на ВСЁ основное меню в ДеньРожденияне требуется
СкидкаСуши Мастер промокод на скидку 20% на заказ сета роллов МАЙстерсетне требуется
СкидкаПромокоды Суши Мастер на скидку 10% при заказе хита сезона сета НеЛетоне требуется
СкидкаДарим до 15% кэшбэка бонусами! Оплачивайте новые заказы балламине требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.