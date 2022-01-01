Промокоды Суши Мастер Май 2022

Как сэкономить на заказе в Sushi Master: акции, программа лояльности, коды купонов

Все специальные предложения официального интернет-магазина сети ресторанов японской кухни Sushi Master доступны на странице «Акции». Желающим получить скидку часто даже приходится выбирать, каким бонусом выгоднее воспользоваться. Для приветственного подарка достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении. После первой покупки система сразу начисляет 150 бонусных баллов и предоставляет постоянный кэшбэк 15% по программе лояльности.

Чтобы регулярно пользоваться скидкой 15% в интернет-магазине и ресторанах сети, достаточно делать заказ один раз в месяц. Если пауза затянется, кэшбэк уменьшают до 5%, но быстро восстанавливают, как только клиент проявит минимальную активность. Баллами можно оплатить до 50% покупки (1 Б = 1 руб.), за исключением позиций, на которые распространяются специальные предложения или оплачиваемых с применением промокода. При использовании другого дисконта бонусы начисляют, но только на сумму, которую реально тратит клиент.

Сэкономить на первом заказе можно, подписавшись на электронную рассылку. За это компания дарит клиенту промокод, дающий право на 10% скидки. Еще один подарок ожидает постоянного покупателя в день рождения. Сайт вознаграждает именинника 20%-ным дисконтом на все позиции основного меню. Из регулярных акций можно отметить бесплатные роллы в подарок при покупке на определенную сумму с применением актуального промокода. Также можно получить скидку 10% при заказе сета из 4 роллов.