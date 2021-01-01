Про интернет-магазин TEA

Онлайн-маркетплейс специализируется на отборном чае и кофе, однако покупатели приходят в этот интернет-магазин не только за напитками и продуктами питания, но и за всем, что может понадобиться дома: от бьюти-продукции до популярной бытовой техники. Здесь можно приобрести товары более 5000 брендов, включая Greenfield, Lavazza, Illy, Kitchen Craft, Whiskas, Garnier и Sensodyne. Кроме экономной доставки и комфортной оплаты, магазин предоставляет возможность закупаться со скидками и подарками по промокодам и акциям.

Для формирования качественного ассортимента компания сотрудничает с международными экспертами по цейлонскому и травяным чаям, специалистами по оценке кофе, профессиональными бариста и призерами чайных и кофейных чемпионатов. Сайт TEA сегодня посещает свыше 10 миллионов пользователей в месяц, ежемесячно покупателям отгружается более 25 тысяч заказов. А сеть пунктов выдачи, в которых можно получить свои покупки, насчитывает 45 тысяч точек, действующих по всей России.

Подробнее о товарах магазина

На витрине виртуального маркета TEA есть:

белый, зеленый, черный, красный, травяной, связанный чай и улун;

кофе в зернах и капсулах, молотый и растворимый, без кофеина;

чайные и кофейные подарочные наборы, сладкие подарки и цветы;

мучные, полезные и восточные сладости, шоколадные изделия;

любые продукты — от мяса и рыбы, овощей и фруктов до готовых блюд;

бытовая техника и электроника — от пылесосов до блендеров и кофемашин;

все для дома, включая актуальный текстиль и сервировку стола;

все для дачи, сада и огорода — от мангалов до банных принадлежностей;

все для ухода за лицом, телом, волосами и ногтями, а также макияжа;

медицинские изделия, биодобавки и диетическое питание;

детские, зоо- и автотовары, товары для взрослых, дорожные аксессуары;

книги, товары для спорта и отдыха, строительства и ремонта.

Кроме зернового и капсульного кофе, а также чайного ассорти, наибольшей популярностью на сайте TEA пользуются оливковое масло, краски для волос, детские игрушки и книги, пульсоксиметры и мультивитамины.

Помимо огромного выбора напитков от мате до пуэра, на сайте можно создать свой чай: выбрать один из четырех сортов классического или травяного чая и добавить к ним травы, цветы или фрукты по своему вкусу.

Программа лояльности TEA VIP

Пройдя регистрацию на сайте магазина и совершив первую покупку, посетитель автоматически становится участником бонусной программы компании. Уже на первый заказ начисляются тирубли, которыми можно оплачивать до 50% от стоимости любых товаров онлайн-маркета. Они рассчитываются магазином как кэшбэк — пару процентов с каждой траты — и равны обычным рублям.

Количество бонусов сразу же отображается в корзине при формировании заказа, а общий баланс накоплений — в личном кабинете. Тирубли остаются активными на протяжении 150 дней, после чего сгорают. Чтобы покупатель не забыл, что у него есть баллы, которые можно потратить на скидку, за две недели до окончания их действия магазин присылает напоминание.

Оплата заказов в онлайн-маркете

Чтобы покупка на маркетплейсе не била по семейному бюджету, в корзине можно выбрать выплату долями. Картой, через Apple Pay или Google Pay нужно будет оплатить только четверть стоимости товаров. Оставшиеся три части будут поочередно списываться со счета раз в две недели. Кроме того, прямо на сайте TEA можно оформить рассрочку на чайно-кофейные покупки: заполнить анкету, получить решение банка, подписать договор с помощью СМС и ожидать доставку товаров.

Также поддерживается обычная оплата онлайн картами Visa, MasterCard, Мир, а также Visa Electron/Plus, Cirrus/Maestro, имеющими код CVC2 и CVV2. И, конечно, доступна оплата наличными по факту.

Доставка покупок из TEA

В магазине действует широкий выбор способов доставки, бесплатной для крупных заказов. Можно заказать курьерскую доставку, пересылку Почтой России (в том числе международную), а также выбрать самовывоз из «Пятерочки», пунктов выдачи TEA и других ПВЗ и постаматов. В Москве при отправке заявки до 17:00 можно получить свою покупку в день заказа.

Стоимость услуги или возможность ее бесплатного получения указывается в корзине. Она зависит от конкретного сервиса, суммы покупок, типа товаров и местоположения покупателя. К примеру, бесплатная курьерская доставка невозможна для некоторых продуктов и предметов мебели, а бесплатная доставка в пункты выдачи — для отдаленных регионов, таких как Дальний Восток.

О возврате товара и денег

Качественную продукцию можно вернуть в магазин TEA на протяжении недели после ее получения на руки, а бракованную — на протяжении срока годности или двух лет, если он не указан. При этом товар из комплекта должен быть возвращен вместе с остальными составляющими набора. А покупка, которая просто не подошла, — остаться неиспользованной и с сохраненной упаковкой.

Для осуществления возврата нужно отправить по электронной почте заявление, дождаться согласия маркета, принести покупку в пункт выдачи заказов магазина или выслать ее по почте. После этого продавец вернет средства на банковскую карту.