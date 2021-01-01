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Промокоды Tea на Октябрь

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Чай, кофе и товары для дома со скидкой на TEA

Если вы не представляете своего дня без вкусного кофе и цените хорошие сорта чая, обратите внимание на ассортимент магазина TEA. Здесь можно купить все: от лучших купажей арабики и робусты Lavazza до самых дорогих зерен копи лювак. А также зеленый, красный, белый и черный чай, улун, ... пуэр, мате, матча и другие чаи из разных стран мира, отобранные международными чайными экспертами. Кроме того, здесь можно сделать закупку продуктов питания и сладостей, а также заказать разные товары для дома: от косметики и детских товаров до посуды и кофемашин. Сэкономить при этом помогут разделы с распродажей и промокоды TEA.


Посетить Tea
Контакты Tea

Юридический адрес:
117036, Россия, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 7А

Электронная почта:
info@tea.ru

Телефон:
+7 800 707-86-86, +7 495 487-87-87

Соц. сети:

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1 оценка поставлена средняя 5

Чай, кофе и товары для дома со скидкой на TEA

Если вы не представляете своего дня без вкусного кофе и цените хорошие сорта чая, обратите внимание на ассортимент магазина TEA. Здесь можно купить все: от лучших купажей арабики и робусты Lavazza до самых дорогих зерен копи лювак. А также зеленый, красный, белый и черный чай, улун, ... пуэр, мате, матча и другие чаи из разных стран мира, отобранные международными чайными экспертами. Кроме того, здесь можно сделать закупку продуктов питания и сладостей, а также заказать разные товары для дома: от косметики и детских товаров до посуды и кофемашин. Сэкономить при этом помогут разделы с распродажей и промокоды TEA.


Посетить Tea
Контакты Tea

Юридический адрес:
117036, Россия, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 7А

Электронная почта:
info@tea.ru

Телефон:
+7 800 707-86-86, +7 495 487-87-87

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Tea

Про интернет-магазин TEA

Онлайн-маркетплейс специализируется на отборном чае и кофе, однако покупатели приходят в этот интернет-магазин не только за напитками и продуктами питания, но и за всем, что может понадобиться дома: от бьюти-продукции до популярной бытовой техники. Здесь можно приобрести товары более 5000 брендов, включая Greenfield, Lavazza, Illy, Kitchen Craft, Whiskas, Garnier и Sensodyne. Кроме экономной доставки и комфортной оплаты, магазин предоставляет возможность закупаться со скидками и подарками по промокодам и акциям.

Для формирования качественного ассортимента компания сотрудничает с международными экспертами по цейлонскому и травяным чаям, специалистами по оценке кофе, профессиональными бариста и призерами чайных и кофейных чемпионатов. Сайт TEA сегодня посещает свыше 10 миллионов пользователей в месяц, ежемесячно покупателям отгружается более 25 тысяч заказов. А сеть пунктов выдачи, в которых можно получить свои покупки, насчитывает 45 тысяч точек, действующих по всей России.

Подробнее о товарах магазина

На витрине виртуального маркета TEA есть:

  • белый, зеленый, черный, красный, травяной, связанный чай и улун;

  • кофе в зернах и капсулах, молотый и растворимый, без кофеина;

  • чайные и кофейные подарочные наборы, сладкие подарки и цветы;

  • мучные, полезные и восточные сладости, шоколадные изделия;

  • любые продукты — от мяса и рыбы, овощей и фруктов до готовых блюд;

  • бытовая техника и электроника — от пылесосов до блендеров и кофемашин;

  • все для дома, включая актуальный текстиль и сервировку стола;

  • все для дачи, сада и огорода — от мангалов до банных принадлежностей;

  • все для ухода за лицом, телом, волосами и ногтями, а также макияжа;

  • медицинские изделия, биодобавки и диетическое питание;

  • детские, зоо- и автотовары, товары для взрослых, дорожные аксессуары;

  • книги, товары для спорта и отдыха, строительства и ремонта.

Кроме зернового и капсульного кофе, а также чайного ассорти, наибольшей популярностью на сайте TEA пользуются оливковое масло, краски для волос, детские игрушки и книги, пульсоксиметры и мультивитамины.

Помимо огромного выбора напитков от мате до пуэра, на сайте можно создать свой чай: выбрать один из четырех сортов классического или травяного чая и добавить к ним травы, цветы или фрукты по своему вкусу.

Программа лояльности TEA VIP

Пройдя регистрацию на сайте магазина и совершив первую покупку, посетитель автоматически становится участником бонусной программы компании. Уже на первый заказ начисляются тирубли, которыми можно оплачивать до 50% от стоимости любых товаров онлайн-маркета. Они рассчитываются магазином как кэшбэк — пару процентов с каждой траты — и равны обычным рублям. 

Количество бонусов сразу же отображается в корзине при формировании заказа, а общий баланс накоплений — в личном кабинете. Тирубли остаются активными на протяжении 150 дней, после чего сгорают. Чтобы покупатель не забыл, что у него есть баллы, которые можно потратить на скидку, за две недели до окончания их действия магазин присылает напоминание.

Оплата заказов в онлайн-маркете

Чтобы покупка на маркетплейсе не била по семейному бюджету, в корзине можно выбрать выплату долями. Картой, через Apple Pay или Google Pay нужно будет оплатить только четверть стоимости товаров. Оставшиеся три части будут поочередно списываться со счета раз в две недели. Кроме того, прямо на сайте TEA можно оформить рассрочку на чайно-кофейные покупки: заполнить анкету, получить решение банка, подписать договор с помощью СМС и ожидать доставку товаров.

Также поддерживается обычная оплата онлайн картами Visa, MasterCard, Мир, а также Visa Electron/Plus, Cirrus/Maestro, имеющими код CVC2 и CVV2. И, конечно, доступна оплата наличными по факту.

Доставка покупок из TEA

В магазине действует широкий выбор способов доставки, бесплатной для крупных заказов. Можно заказать курьерскую доставку, пересылку Почтой России (в том числе международную), а также выбрать самовывоз из «Пятерочки», пунктов выдачи TEA и других ПВЗ и постаматов. В Москве при отправке заявки до 17:00 можно получить свою покупку в день заказа.

Стоимость услуги или возможность ее бесплатного получения указывается в корзине. Она зависит от конкретного сервиса, суммы покупок, типа товаров и местоположения покупателя. К примеру, бесплатная курьерская доставка невозможна для некоторых продуктов и предметов мебели, а бесплатная доставка в пункты выдачи — для отдаленных регионов, таких как Дальний Восток.

О возврате товара и денег

Качественную продукцию можно вернуть в магазин TEA на протяжении недели после ее получения на руки, а бракованную — на протяжении срока годности или двух лет, если он не указан. При этом товар из комплекта должен быть возвращен вместе с остальными составляющими набора. А покупка, которая просто не подошла, — остаться неиспользованной и с сохраненной упаковкой. 

Для осуществления возврата нужно отправить по электронной почте заявление, дождаться согласия маркета, принести покупку в пункт выдачи заказов магазина или выслать ее по почте. После этого продавец вернет средства на банковскую карту.

Как применить промокод на TEA

Пошаговая инструкция поможет быстро найти место для ввода промокода при оформлении заказа на сайте чайно-кофейного супермаркета:

  1. Нажмите на скидочное предложение: после копирования промокода откроется кофе-маркет.

  2. Сложите в корзину напитки, продукты, технику или товары для дома.

  3. На странице оформления заказа в подзаголовке «Скидки и бонусы» поставьте галочку на «Использовать промокод» и в появившееся поле вставьте код купона.

  1. Скидка будет вычтена из суммы «Итого».

Чтобы пользоваться другими скидочными купонами, не имеющими слова-пароля, достаточно нажатия. Они также перенаправляют покупателя в кофейный магазин, но открывают раздел, в котором уже проходит акция на напитки, продукты или предметы быта.

Часто задаваемые вопросы про Tea

★ Какие популярные сорта чая можно купить на сайте TEA?

В магазине есть любые сорта, включая самые элитные. Покупатели могут заказать здесь белый и красный чай, зеленый чай и матча, разные виды улуна и пуэра, черный чай из Индии, Цейлона, Китая и Кении. Также на сайте продаются иван-чай, каркаде, мате и другие травяные напитки.

★ Можно ли на TEA заказать чай на развес?

Да, на маркетплейсе предлагается листовой чай на развес и в пачках, а также прессованный, таблетированный и пакетированный чай.

★ Работают ли бонусы магазина вместе с промокодами?

Да, кэшбэк кофе-маркета работает вместе со скидками и подарками.

★ Какие скидки онлайн-магазина TEA бывают в текущем разделе?

Пользователи могут удешевить свой шопинг благодаря промокодам на первую покупку, на все, на чай и кофе, аксессуары для приготовления этих напитков, а также отдельные товары определенных брендов.

Лучшие промокоды Tea

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