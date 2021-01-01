Подробнее компании Технопарк

Группа компаний Технопарк — это сеть магазинов бытовой техники и электроники премиум-класса. В ее каталоге — более 5000 продуктов от известных производителей, доступных для заказа с доставкой. Компания предлагает установку товаров и обслуживание, а также расширенную гарантию в рамках услуги «VIP-сервис». Предлагая качественную продукцию проверенных брендов, Technopark стремится поддерживать уровень цен. Компания регулярно проводит акции, периодически организует распродажи, публикует промокоды для дополнительного дисконта и предоставляет скидки постоянным клиентам в рамках программы лояльности. Актуальные спецпредложения магазина Технопарк, скидочные купоны и другие промо собраны в этом разделе.

Премиум-электроника с дисконтом

В онлайн-каталоге представлен выбор бытовой техники и электроники. Многие продукты иногда участвуют в акциях и периодически доступны с дисконтом. Здесь можно купить со скидками телевизоры, мультимедийные системы, технику для кухни, стиральные машины, устройства для поддержания чистоты и уюта в доме.

Чтобы не пропустить актуальные акции, можно оформить подписку на новостную рассылку магазина. Компания будет периодически присылать уведомления о действующих и предстоящих спецпредложениях, персональных скидках. Можно добавить в закладки эту страницу, чтобы время от времени посещать ее и находить купоны интересных акций.

Бонусная программа магазина

Постоянные покупатели могут принять участие в программе лояльности компании и получать дополнительный дисконт на все заказы. Для этого нужно оформить накопительную карту магазина, совершив покупку в одном из розничных магазинов. За каждую покупку начисляются бонусы в размере 5% от суммы в чеке.

Накопленные баллы эквивалентны рублям, их можно использовать для оплаты новых заказов. Поддерживается погашение бонусами до 50% от стоимости покупки. Срок их действия составляет 180 дней. После этого накопленные баллы сгорают. Не поддерживается оплата бонусами услуг (в том числе доставки), подарочных карт, а также продукции отдельных брендов и акционных товаров.

Способы оплаты заказов в магазине

Магазин Технопарк предлагает выбор способов оплаты заказов. Основной из них — расчет банковскими картами онлайн и при получении. Доступна также оплата наличными курьеру в момент доставки. Юридическим и физическим лицам предоставляется услуга безналичных переводов на реквизиты компании.

Совместно с финансовыми партнерами интернет-магазин предоставляет возможность совершать покупки в рассрочку или в кредит. Правила их оформления устанавливаются компаниями, оказывающими эти услуги.

Еще один из способов оплаты — погашение стоимости товара бонусами. В рамках программы «СберСпасибо» возможна оплата до 99% от суммы. При расчете милями «Аэрофлот Бонус» доступно погашение до 99,9% цены заказа. Оставшаяся часть суммы вносится деньгами.

Доставка покупок в Технопарке

В городах присутствия компании возможен самовывоз товара из ближайшего магазина. По всей территории России доступна курьерская доставка и перевозка покупок транспортными компаниями. Сроки и стоимость зависят от адреса получателя и рассчитываются в момент оформления заказа. За дополнительную плату в Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка в тот же день.

Для крупных заказов и позиций, участвующих в акциях, перевозка бесплатна. Она осуществляется компаниями DPD, ПЭК, BoxBerry, Деловые Линии и другими перевозчиками. В зависимости от транспортной службы, доставка возможна до пункта выдачи посылок или курьером по указанному адресу. В случае выбора оплаты при получении перевозчик взымает дополнительную комиссию за обратную пересылку денег.

Правила возврата и обмена

Компания поддерживает возврат и обмен товаров как надлежащего качества, так и имеющих дефекты. Вернуть покупку, которая не подошла, можно в течение 7 дней с момента получения. При этом действуют ограничения, установленные законодательством. Например, не подлежат возврату технически сложные устройства, на которые распространяется гарантия. В случае возврата продукции надлежащего качества обязательно сохранение упаковки и отсутствие следов эксплуатации.

При выявлении дефектов, возникших по вине производителя или продавца, вернуть покупку можно в течение действия гарантийного срока. Сделать это можно, обратившись лично в ближайший магазин Технопарк или дистанционно, отправив товар и заявление удобным способом, предварительно согласованным с менеджером.

Транспортные расходы в случае возврата исправного товара ложатся на плечи покупателя. В гарантийных случаях при выявлении брака издержки пересылки несет магазин.