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9 оценок поставлено средняя 4.4

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Промокоды Технопарка — скидки на электронику

В каталоге Технопарка 5 тысяч товаров, которые можно заказать онлайн с доставкой. Компания предлагает постоянным клиентам скидки за подписку, бонусы программы лояльности, персональные дисконтные предложения. С ними бытовая техника становится доступнее. Актуальные акции, купоны Техно ... парка, промокоды и спецпредложения интернет-магазина собраны в этом разделе. Используя их, можно покупать электронику онлайн с дисконтом, не теряя в качестве и уровне сервиса.


Посетить Технопарк
Контакты Технопарк

Юридический адрес:
ООО "ТЕХНОПАРК-Центр" ОГРН 1077746045607 Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, с. 1 Фактический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, влад. № 17А, стр. 1

Телефон:
8(800)100-88-99

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

9 оценок поставлено средняя 4.4

Промокоды Технопарка — скидки на электронику

В каталоге Технопарка 5 тысяч товаров, которые можно заказать онлайн с доставкой. Компания предлагает постоянным клиентам скидки за подписку, бонусы программы лояльности, персональные дисконтные предложения. С ними бытовая техника становится доступнее. Актуальные акции, купоны Техно ... парка, промокоды и спецпредложения интернет-магазина собраны в этом разделе. Используя их, можно покупать электронику онлайн с дисконтом, не теряя в качестве и уровне сервиса.


Посетить Технопарк
Контакты Технопарк

Юридический адрес:
ООО "ТЕХНОПАРК-Центр" ОГРН 1077746045607 Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, с. 1 Фактический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, влад. № 17А, стр. 1

Телефон:
8(800)100-88-99

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от Технопарк

Подробнее компании Технопарк

Группа компаний Технопарк — это сеть магазинов бытовой техники и электроники премиум-класса. В ее каталоге — более 5000 продуктов от известных производителей, доступных для заказа с доставкой. Компания предлагает установку товаров и обслуживание, а также расширенную гарантию в рамках услуги «VIP-сервис». Предлагая качественную продукцию проверенных брендов, Technopark стремится поддерживать уровень цен. Компания регулярно проводит акции, периодически организует распродажи, публикует промокоды для дополнительного дисконта и предоставляет скидки постоянным клиентам в рамках программы лояльности. Актуальные спецпредложения магазина Технопарк, скидочные купоны и другие промо собраны в этом разделе.

Премиум-электроника с дисконтом

В онлайн-каталоге представлен выбор бытовой техники и электроники. Многие продукты иногда участвуют в акциях и периодически доступны с дисконтом. Здесь можно купить со скидками телевизоры, мультимедийные системы, технику для кухни, стиральные машины, устройства для поддержания чистоты и уюта в доме.

Чтобы не пропустить актуальные акции, можно оформить подписку на новостную рассылку магазина. Компания будет периодически присылать уведомления о действующих и предстоящих спецпредложениях, персональных скидках. Можно добавить в закладки эту страницу, чтобы время от времени посещать ее и находить купоны интересных акций.

Бонусная программа магазина

Постоянные покупатели могут принять участие в программе лояльности компании и получать дополнительный дисконт на все заказы. Для этого нужно оформить накопительную карту магазина, совершив покупку в одном из розничных магазинов. За каждую покупку начисляются бонусы в размере 5% от суммы в чеке.

Накопленные баллы эквивалентны рублям, их можно использовать для оплаты новых заказов. Поддерживается погашение бонусами до 50% от стоимости покупки. Срок их действия составляет 180 дней. После этого накопленные баллы сгорают. Не поддерживается оплата бонусами услуг (в том числе доставки), подарочных карт, а также продукции отдельных брендов и акционных товаров.

Способы оплаты заказов в магазине

Магазин Технопарк предлагает выбор способов оплаты заказов. Основной из них — расчет банковскими картами онлайн и при получении. Доступна также оплата наличными курьеру в момент доставки. Юридическим и физическим лицам предоставляется услуга безналичных переводов на реквизиты компании.

Совместно с финансовыми партнерами интернет-магазин предоставляет возможность совершать покупки в рассрочку или в кредит. Правила их оформления устанавливаются компаниями, оказывающими эти услуги.

Еще один из способов оплаты — погашение стоимости товара бонусами. В рамках программы «СберСпасибо» возможна оплата до 99% от суммы. При расчете милями «Аэрофлот Бонус» доступно погашение до 99,9% цены заказа. Оставшаяся часть суммы вносится деньгами. 

Доставка покупок в Технопарке

В городах присутствия компании возможен самовывоз товара из ближайшего магазина. По всей территории России доступна курьерская доставка и перевозка покупок транспортными компаниями. Сроки и стоимость зависят от адреса получателя и рассчитываются в момент оформления заказа. За дополнительную плату в Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка в тот же день.

Для крупных заказов и позиций, участвующих в акциях, перевозка бесплатна. Она осуществляется компаниями DPD, ПЭК, BoxBerry, Деловые Линии и другими перевозчиками. В зависимости от транспортной службы, доставка возможна до пункта выдачи посылок или курьером по указанному адресу. В случае выбора оплаты при получении перевозчик взымает дополнительную комиссию за обратную пересылку денег.

Правила возврата и обмена

Компания поддерживает возврат и обмен товаров как надлежащего качества, так и имеющих дефекты. Вернуть покупку, которая не подошла, можно в течение 7 дней с момента получения. При этом действуют ограничения, установленные законодательством. Например, не подлежат возврату технически сложные устройства, на которые распространяется гарантия. В случае возврата продукции надлежащего качества обязательно сохранение упаковки и отсутствие следов эксплуатации.

При выявлении дефектов, возникших по вине производителя или продавца, вернуть покупку можно в течение действия гарантийного срока. Сделать это можно, обратившись лично в ближайший магазин Технопарк или дистанционно, отправив товар и заявление удобным способом, предварительно согласованным с менеджером.

Транспортные расходы в случае возврата исправного товара ложатся на плечи покупателя. В гарантийных случаях при выявлении брака издержки пересылки несет магазин.

Как получить дисконт в магазине Технопарк, используя промокод

Специальные скидки предоставляются покупателям по промокоду — комбинации символов, которую нужно ввести в меню заказа. Найти актуальный код купона на этой странице и использовать его можно, следуя инструкции:

  1. Выбрать в списке интересующую акцию и скопировать ее промокод.

  2. Перейти в интернет-магазин и выбрать в каталоге продукты, которые участвуют в акции.

  3. Добавить избранные позиции в корзину и начать оформление покупки.

  4. Зарегистрироваться по номеру телефона или авторизоваться в учетной записи покупателя.

  5. В поле «Ваши привилегии» вставить и применить промокод для получения дисконта.

  6. Завершить покупку, указав способы оплаты и доставки и реквизиты получателя.

Так как для ввода промокода используется то же самое поле, что и для номера дисконтной карты или подарочного сертификата, воспользоваться одновременно несколькими видами скидок в магазине нельзя.

Часто задаваемые вопросы про Технопарк

★ Какие акции и скидки есть в Технопарке?

Магазин регулярно устраивает акции и дарит скидки, в числе которых — дисконт за подписку, бонусные баллы на первую покупку, кэшбэк программы лояльности, персональные промокоды и другие предложения.

★ Где найти актуальные акции и промокоды магазина Technopark?

Действующие дисконтные предложения компании и скидочные купоны собраны в этом разделе. Также узнавать о них можно, оформив подписку на рассылку магазина.

★ Есть ли бесплатная доставка в магазине Технопарк?

Товары некоторых производителей и крупные покупки доставляются бесплатно.

★ Можно ли сочетать скидки в Technopark?

Скидки в магазине не сочетаются, для одного заказа можно воспользоваться только одним видом дисконта.

★ Есть ли в магазине Технопарк рассрочка?

Покупать электронику и бытовую технику в магазине можно в кредит и рассрочку. Они предоставляются финансовыми партнерами компании.

Лучшие промокоды Технопарк

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СкидкаИнтерьерные телевизоры разных производителей с дисконтом до 8%не требуется
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