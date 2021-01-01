9 оценок поставлено средняя 4.4
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790Р
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18790Р
купон
20%
cashback
20%
cashback
20%
купон
Выгодное предложение на комплекты крупнобытовой техники.
10990Р
купон
69990Р
купон
25%
купон
30%
купон
50%
купон
35%
купон
20%
купон
15%
купон
15%
купон
15%
купон
11%
купон
8%
купон
Лучшее
предложение
Скидки на технику разных товарных групп.
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Беспл
подарок
Беспл
подарок
5000Р
купон
3000Р
купон
Беспл
подарок
1Р
купон
Беспл
доставка
990Р
купон
340Р
купон
590Р
купон
790Р
купон
18790Р
купон
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При покупке комплекта малой бытовой техники Smeg - выгода 20% на чайники. Комплект не может состоять из двух чайников Smeg KLF03BLEU.
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В каталоге Технопарка 5 тысяч товаров, которые можно заказать онлайн с доставкой. Компания предлагает постоянным клиентам скидки за подписку, бонусы программы лояльности, персональные дисконтные предложения. С ними бытовая техника становится доступнее. Актуальные акции, купоны Техно ... парка, промокоды и спецпредложения интернет-магазина собраны в этом разделе. Используя их, можно покупать электронику онлайн с дисконтом, не теряя в качестве и уровне сервиса.
Юридический адрес:
ООО "ТЕХНОПАРК-Центр" ОГРН 1077746045607 Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, с. 1 Фактический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, влад. № 17А, стр. 1
Телефон:
8(800)100-88-99
Соц. сети:
9 оценок поставлено средняя 4.4
В каталоге Технопарка 5 тысяч товаров, которые можно заказать онлайн с доставкой. Компания предлагает постоянным клиентам скидки за подписку, бонусы программы лояльности, персональные дисконтные предложения. С ними бытовая техника становится доступнее. Актуальные акции, купоны Техно ... парка, промокоды и спецпредложения интернет-магазина собраны в этом разделе. Используя их, можно покупать электронику онлайн с дисконтом, не теряя в качестве и уровне сервиса.
Юридический адрес:
ООО "ТЕХНОПАРК-Центр" ОГРН 1077746045607 Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, с. 1 Фактический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, влад. № 17А, стр. 1
Телефон:
8(800)100-88-99
Соц. сети:
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Группа компаний Технопарк — это сеть магазинов бытовой техники и электроники премиум-класса. В ее каталоге — более 5000 продуктов от известных производителей, доступных для заказа с доставкой. Компания предлагает установку товаров и обслуживание, а также расширенную гарантию в рамках услуги «VIP-сервис». Предлагая качественную продукцию проверенных брендов, Technopark стремится поддерживать уровень цен. Компания регулярно проводит акции, периодически организует распродажи, публикует промокоды для дополнительного дисконта и предоставляет скидки постоянным клиентам в рамках программы лояльности. Актуальные спецпредложения магазина Технопарк, скидочные купоны и другие промо собраны в этом разделе.
В онлайн-каталоге представлен выбор бытовой техники и электроники. Многие продукты иногда участвуют в акциях и периодически доступны с дисконтом. Здесь можно купить со скидками телевизоры, мультимедийные системы, технику для кухни, стиральные машины, устройства для поддержания чистоты и уюта в доме.
Чтобы не пропустить актуальные акции, можно оформить подписку на новостную рассылку магазина. Компания будет периодически присылать уведомления о действующих и предстоящих спецпредложениях, персональных скидках. Можно добавить в закладки эту страницу, чтобы время от времени посещать ее и находить купоны интересных акций.
Постоянные покупатели могут принять участие в программе лояльности компании и получать дополнительный дисконт на все заказы. Для этого нужно оформить накопительную карту магазина, совершив покупку в одном из розничных магазинов. За каждую покупку начисляются бонусы в размере 5% от суммы в чеке.
Накопленные баллы эквивалентны рублям, их можно использовать для оплаты новых заказов. Поддерживается погашение бонусами до 50% от стоимости покупки. Срок их действия составляет 180 дней. После этого накопленные баллы сгорают. Не поддерживается оплата бонусами услуг (в том числе доставки), подарочных карт, а также продукции отдельных брендов и акционных товаров.
Магазин Технопарк предлагает выбор способов оплаты заказов. Основной из них — расчет банковскими картами онлайн и при получении. Доступна также оплата наличными курьеру в момент доставки. Юридическим и физическим лицам предоставляется услуга безналичных переводов на реквизиты компании.
Совместно с финансовыми партнерами интернет-магазин предоставляет возможность совершать покупки в рассрочку или в кредит. Правила их оформления устанавливаются компаниями, оказывающими эти услуги.
Еще один из способов оплаты — погашение стоимости товара бонусами. В рамках программы «СберСпасибо» возможна оплата до 99% от суммы. При расчете милями «Аэрофлот Бонус» доступно погашение до 99,9% цены заказа. Оставшаяся часть суммы вносится деньгами.
В городах присутствия компании возможен самовывоз товара из ближайшего магазина. По всей территории России доступна курьерская доставка и перевозка покупок транспортными компаниями. Сроки и стоимость зависят от адреса получателя и рассчитываются в момент оформления заказа. За дополнительную плату в Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка в тот же день.
Для крупных заказов и позиций, участвующих в акциях, перевозка бесплатна. Она осуществляется компаниями DPD, ПЭК, BoxBerry, Деловые Линии и другими перевозчиками. В зависимости от транспортной службы, доставка возможна до пункта выдачи посылок или курьером по указанному адресу. В случае выбора оплаты при получении перевозчик взымает дополнительную комиссию за обратную пересылку денег.
Компания поддерживает возврат и обмен товаров как надлежащего качества, так и имеющих дефекты. Вернуть покупку, которая не подошла, можно в течение 7 дней с момента получения. При этом действуют ограничения, установленные законодательством. Например, не подлежат возврату технически сложные устройства, на которые распространяется гарантия. В случае возврата продукции надлежащего качества обязательно сохранение упаковки и отсутствие следов эксплуатации.
При выявлении дефектов, возникших по вине производителя или продавца, вернуть покупку можно в течение действия гарантийного срока. Сделать это можно, обратившись лично в ближайший магазин Технопарк или дистанционно, отправив товар и заявление удобным способом, предварительно согласованным с менеджером.
Транспортные расходы в случае возврата исправного товара ложатся на плечи покупателя. В гарантийных случаях при выявлении брака издержки пересылки несет магазин.
Специальные скидки предоставляются покупателям по промокоду — комбинации символов, которую нужно ввести в меню заказа. Найти актуальный код купона на этой странице и использовать его можно, следуя инструкции:
Выбрать в списке интересующую акцию и скопировать ее промокод.
Перейти в интернет-магазин и выбрать в каталоге продукты, которые участвуют в акции.
Добавить избранные позиции в корзину и начать оформление покупки.
Зарегистрироваться по номеру телефона или авторизоваться в учетной записи покупателя.
В поле «Ваши привилегии» вставить и применить промокод для получения дисконта.
Завершить покупку, указав способы оплаты и доставки и реквизиты получателя.
Так как для ввода промокода используется то же самое поле, что и для номера дисконтной карты или подарочного сертификата, воспользоваться одновременно несколькими видами скидок в магазине нельзя.
Магазин регулярно устраивает акции и дарит скидки, в числе которых — дисконт за подписку, бонусные баллы на первую покупку, кэшбэк программы лояльности, персональные промокоды и другие предложения.
Действующие дисконтные предложения компании и скидочные купоны собраны в этом разделе. Также узнавать о них можно, оформив подписку на рассылку магазина.
Товары некоторых производителей и крупные покупки доставляются бесплатно.
Скидки в магазине не сочетаются, для одного заказа можно воспользоваться только одним видом дисконта.
Покупать электронику и бытовую технику в магазине можно в кредит и рассрочку. Они предоставляются финансовыми партнерами компании.
|Тип купона
|Описание
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|не требуется
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