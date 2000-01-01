53 оценки поставлены средняя 4.3
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Юридический адрес:
м. Кантемировская, Москва, Кавказский б-р, 57, стр.7
Электронная почта:
zakaz@techport.ru
Телефон:
8 (495) 228-66-69, 8 (800) 555-87-78
Соц. сети:
53 оценки поставлены средняя 4.3
В крупном интернет-магазине продаются любые товары: от холодильника до макбука, от кровати до домашнего текстиля и от стройматериалов и инструментов до детских товаров. Здесь можно купить все, чтобы обустроить дом или офис, позаботиться о своей красоте и здоровье, приготовить еду, с ... обрать школьника, порадовать домашнее животное и даже отдохнуть на даче или в турпоходе. Чтобы покупать нужные товары дешевле, пользуйтесь разделами «Распродажа» и «Дисконт» на сайте гипермаркета. Еще сэкономить на покупках помогут промокоды Техпорт.
Юридический адрес:
м. Кантемировская, Москва, Кавказский б-р, 57, стр.7
Электронная почта:
zakaz@techport.ru
Телефон:
8 (495) 228-66-69, 8 (800) 555-87-78
Соц. сети:
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В крупнейшем российском онлайн-гипермаркете можно в пару кликов заказать бытовую технику, мебель и товары для дома. Сегодня здесь представлено более 500 000 наименований продукции, поставляемой официальными дистрибьюторами ведущих мировых брендов и сопровождаемой необходимыми документами и гарантией. В том числе на сайте продаются товары LG, Samsung, Bosch, Sony, Redmond, Gefest, Roca, Grohe и других популярных марок. Также Techport оказывает ряд услуг, включая установку техники, сборку тренажеров, проверку мониторов и телевизоров на битые пиксели, VIP-обслуживание и страхование покупок.
Компания начисляет постоянным покупателям бонусы, регулярно проводит акции и запускает промокоды, которыми легко воспользоваться на текущей странице. Кроме того, магазин позволяет покупателям торговаться при покупке некоторых товаров, предлагая свою цену на технику и предметы быта. И у маркета есть широкая партнерская сеть по всей стране, что, наряду с использованием услуг надежных транспортных сервисов, позволяет максимально быстро доставлять заказы покупателям.
Вот какие товары доступны покупателям на Техпорте:
электроника, бытовая техника и климатическое оборудование;
мебель для спальни, кухни, гостиной, детской и офиса;
товары для дома — от посуды и светильников до текстиля и декора;
актуальные продукты для красоты и здоровья, бытовая химия и гигиена;
все для дачи и сада, спорта, отдыха и туризма;
канцтовары, а также все для хобби и творчества;
инструменты, строительные и отделочные материалы;
сантехника, отопление, водоснабжение и канализация;
детские товары и зоотовары.
В разделе «Забота о здоровье» посетители Техпорта найдут все для здорового образа жизни, начиная от разных видов домашних тренажеров и заканчивая пароварками для приготовления полезной еды, а также бытовой химией для поддержания чистоты в доме.
Среди хитов продаж гипермаркета значатся обувницы, ортопедические основания для кроватей и матрасы, диваны, письменные столы, туалетные столики и велотренажеры. Также популярны холодильники, морозильные камеры, стиральные машины и электрические варочные панели.
Клиенты магазина могут накапливать бонусы и оплачивать ими до половины стоимости покупок. Для того чтобы бонусные баллы были начислены уже на первый заказ, нужно предварительно зарегистрироваться в личном кабинете. Впоследствии можно будет получать дополнительные техбонусы за участие в акциях и специальных предложениях. Свой баланс можно проверить в посвященном бонусам разделе в личном кабинете.
Один техбонус равен одному рублю. Чтобы частично расплатиться за покупки накопленным вознаграждением, нужно указать в корзине при оформлении заказа, какое количество бонусных баллов необходимо списать. Но рассчитаться ими можно только при выборе оплаты наличными.
Кроме наличных, при получении есть возможность расплатиться за покупку через терминал пластиковой картой. И юридические, и физические лица могут оплатить товары через банк по выставленному счету или распечатанной квитанции. Также Техпорт поддерживает массу способов оплаты, действующих онлайн: карты Visa, MasterCard и МИР, интернет-банк, платежи с кошельков Яндекс.Деньги и WebMoney, через салоны связи мобильных операторов и терминалы QIWI и Элекснет.
При оформлении заказа в корзине доступна опция рассрочки или кредита в нескольких банках, включая Альфа-Банк и Тинькофф Банк.
Гипермаркет предлагает своим клиентам курьерскую доставку, в том числе транспортной компанией СДЭК, самовывоз из фирменных пунктов выдачи, а также доставку в ячейки и пункты выдачи PickPoint. Срок зависит от времени оформления заказа, удаленности адреса и способа отправки товара. В Москве заказчик может выбрать как стандартную доставку в оговоренный день, так и подвоз покупки в определенный временной интервал.
При выборе доставки по адресу отдельно рассчитывается тариф на первый и последующий товар, а также подъем. Расценки на эту услугу Техпорта зависят от типа, веса, габаритов покупок и наличия лифта. При заказе от определенной суммы доставка некоторых товаров будет бесплатной.
Чтобы вернуть купленную в гипермаркете продукцию, нужно заполнить на сайте форму рекламации, а также сдать в Techport товар вместе с договором купли-продажи, кассовым чеком и гарантийным талоном.
Если возвращается техника, мебель или другая вещь хорошего качества, она должна быть без следов эксплуатации, с полностью сохраненным товарным видом и целой индивидуальной упаковкой. На ее возврат отводится 7 дней, не считая дня покупки. Если же обнаружен брак, вернуть товар можно на протяжении 15 дней, но для этого понадобится приложить акт авторизованного сервисного центра.
Чтобы применить промокод ритейлера на первую покупку, нужно:
Нажать на понравившееся специальное предложение. Сначала откроется и будет сохранен код, а потом произойдет переход в гипермаркет.
Выбрать бытовую технику, электронику, мебель, товары для дома, отдыха или ремонта и перейти к списку покупок.
Вставить код купона в окошко под надписью «Есть промокод?».
Убедившись, что общая стоимость стала меньше, указать контактную информацию, способ получения и оплаты и ожидать доставку выгодно купленных товаров.
Скидочные купоны, не требующие ввода промокода, отсылают покупателя в каталог с техникой и предметами быта, к которым уже применено акционное предложение.
Большинство спецпредложений магазина действуют на определенные категории, бренды и товары. Часто есть скидки на телевизоры, посудомоечные машины, сантехнику. Также бывают промокоды на ценные подарки за покупку.
Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки зависит от вида товаров, однако транспортировка крупной техники, как правило, всегда платная. Для некоторых покупок бесплатен только подъем на этаж.
По условиям некоторых специальных предложений скидка на товар активируется в случае, если на него набирается определенное количество покупателей. Чаще всего достаточно пригласить одного друга.
Да, в гипермаркете можно купить сертификат на VIP-обслуживание, который предполагает увеличение срока гарантии на 1, 2 или 3 года, ускоренный ремонт, защиту от негарантийных поломок и доставку товара до сервиса и обратно.
Да, магазин предлагает страхование купленного имущества от пожара, залива, стихийных бедствий, перепадов напряжения в сети и поломок.
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