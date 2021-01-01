  1. Главная
  2. Магазины
  3. Tele2

Спасибо за оценку!

58 оценок поставлено средняя 4.1

Промокоды Tele2 на Октябрь

Акции и купоны Tele2 на Октябрь 2021

70%
купон

Скидка
Сдай свой старый смартфон и получи скидку до 70% на новый по промокоду tele2

Доступные для Trade-In гаджеты - телефоны, смартфоны, планшеты. Все условия акции уточняйте у сотрудников салонов связи Tele2.

Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
По промокоду tele2 дисконт 50% на смартфон

Приобретите в одном чеке два 4G-смартфона, дополнительный продукт для защиты более дорогого смартфона и SIM-карту с тарифом «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» (с предоплатой на 3 месяца) в одном из салонов связи Tele2, участвующих в акции; получите скидку 50% на смартфон меньшей стоимостью.

Истекает через 69 дней

30%
купон

Скидка
Экономия до 30% на покупку смартфонов в комплекте с услугами связи и защитой

Купите в салоне связи Tele2 смартфон, SIM-карту с тарифным планом «Мой онлайн+» или «Везде онлайн», оплаченным на 3 месяца, страховой продукт для защиты смартфона и получите скидку от 15 до 30%.

Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
По промокоду Tele2 получите бонус 10% при платеже через Yandex Pay

Начислим 10% от суммы платежа, но не более 200 рублей за платеж. Количество платежей по акции не ограничено.

Истекает через 23 дня

12%
купон

Скидка
Купон tele2: -12% при заказе на маркетплейсе Flowwow

Условия акции читайте на сайте Tele2.

Истекает через 8 дней

50%
купон

Скидка
Получите скидку 50% на смартфон в салонах связи Tele2
Истекает через 69 дней

25%
купон

Скидка
Скидка 25% в кино по промокоду Tele2

Получите скидку 25% при покупке стандартных билетов на сайте или в киосках самообслуживания в сети кинотеатров КАРО

Истекает через 69 дней

20%
купон

Скидка
Скидка 20% на все спектакли из репертуара Московского театра мюзикла
Истекает через 6 дней

20%
купон

Скидка
Скидка 20% на сто редких книг по саморазвитию
Истекает через 10 дней

16%
купон

Скидка
Получите повышенный кэшбэк 16% от ЛитРес
Истекает через 250 дней

15%
купон

Скидка
Получите дополнительную скидку до 15% на товары из специальной подборки Ozon
Истекает через 6 дней

10%
купон

Скидка
Получите скидку 10% на все боксы, составленные стилистами на основе ваших предпочтений, из вещей бренда AcoolaKids
Истекает через 8 дней

10%
купон

Скидка
Получите скидку 10% на весь ассортимент товаров для здоровой жизни, красоты и фитнеса
Истекает через 12 дней

500Р
купон

Скидка
Заберите бонус 500 рублей при подключении eSIM в приложении

Специальное предложение для новых клиентов: начисляем бонусные 500 рублей на счет новой eSIM при подключении eSIM в приложении «Мой Tele2».

Истекает через 69 дней

2,4%
купон

Скидка
Получите кэшбэк до 2,4% на Aliexpress
Истекает через 12 дней

Беспл
подарок

Скидка
Дарим час зарядки в подарок по промокоду Tele2

Скачайте приложение STAYINTOUCH; обратитесь в любой салон связи Tele2, участвующий в акции; получите первый час зарядки от сервиса почасовой аренды портативных зарядных устройств в подарок.

Истекает через 69 дней

Беспл
подарок

Скидка
Дарим подарок за покупку подписки «Лицей» в салонах связи Tele2

Приобретите 3 месяца или полгода подписки «Лицей» в любом салоне связи Tele2 и получите до 3 месяцев подписки «Лицей» в подарок.

Истекает через 8 дней

Беспл
подарок

Скидка
Палантин в подарок и дополнительная скидка 3% от «Каляев» по промокоду Tele2

Назовите промокод на кассе в розничном магазине «Каляев» (промокод можно получить на сайте Tele2). Один абонент может получить подарок от Каляев раз в 60 дней. В акции участвуют магазины Москвы и Московской области. Количество подарков ограничено.

Истекает через 8 дней

Беспл
подарок

Скидка
Получите подборку книг от kiozk по промокоду от Tele2

Получите семь новых книг в кратком изложении в текстовом и аудио формате от сервиса kiozk. Условия акции уточняйте на сайте Tele2.

Истекает через 69 дней

Беспл
подарок

Скидка
Выберите красивый номер за 3000 рублей и получите его бесплатно

Акция действует при подключении к тарифу «Везде онлайн» или «Мой онлайн+» и внесении абонентской платы за три месяца.

Истекает через 8 дней

25%
купон

Скидка
Минус 25% на все видеолекции и видеокурсы образовательного проекта «Правое полушарие Интроверта»

Один абонент может получить и активировать не более одного промокода в день.

Истекает через 8 дней

16%
cashback

Скидка
Получите повышенный кэшбэк 16% от ЛитРес на свой телефон по купону Tele2
Истекает через 250 дней

4.8%
cashback

Скидка
Получите кэшбэк 4,8% при оплате любого курса на GeekBrains
Истекает через 69 дней

500Р
cashback

Скидка
Кэшбэк 500 рублей при первом заказе в курьерской службе Dostavista.ru
Истекает через 68 дней

200Р
купон

Скидка
Скидка 200 рублей на заказ от 800 рублей в сервисе доставки «Самокат»
Истекает через 8 дней

1500Р
Купон

Скидка
Получите скидку 1500 рублей на покупку любого курса в академии презентации Bonnie&Slide
Истекает через 69 дней

70%
купон

Скидка
Сдай свой старый смартфон и получи скидку до 70% на новый по промокоду tele2

Доступные для Trade-In гаджеты - телефоны, смартфоны, планшеты. Все условия акции уточняйте у сотрудников салонов связи Tele2.

Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
По промокоду tele2 дисконт 50% на смартфон

Приобретите в одном чеке два 4G-смартфона, дополнительный продукт для защиты более дорогого смартфона и SIM-карту с тарифом «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» (с предоплатой на 3 месяца) в одном из салонов связи Tele2, участвующих в акции; получите скидку 50% на смартфон меньшей стоимостью.

Истекает через 69 дней

30%
купон

Скидка
Экономия до 30% на покупку смартфонов в комплекте с услугами связи и защитой

Купите в салоне связи Tele2 смартфон, SIM-карту с тарифным планом «Мой онлайн+» или «Везде онлайн», оплаченным на 3 месяца, страховой продукт для защиты смартфона и получите скидку от 15 до 30%.

Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
По промокоду Tele2 получите бонус 10% при платеже через Yandex Pay

Начислим 10% от суммы платежа, но не более 200 рублей за платеж. Количество платежей по акции не ограничено.

Истекает через 23 дня

12%
купон

Скидка
Купон tele2: -12% при заказе на маркетплейсе Flowwow

Условия акции читайте на сайте Tele2.

Истекает через 8 дней

50%
купон

Скидка
Получите скидку 50% на смартфон в салонах связи Tele2
Истекает через 69 дней

25%
купон

Скидка
Скидка 25% в кино по промокоду Tele2

Получите скидку 25% при покупке стандартных билетов на сайте или в киосках самообслуживания в сети кинотеатров КАРО

Истекает через 69 дней

20%
купон

Скидка
Скидка 20% на все спектакли из репертуара Московского театра мюзикла
Истекает через 6 дней

20%
купон

Скидка
Скидка 20% на сто редких книг по саморазвитию
Истекает через 10 дней

16%
купон

Скидка
Получите повышенный кэшбэк 16% от ЛитРес
Истекает через 250 дней

15%
купон

Скидка
Получите дополнительную скидку до 15% на товары из специальной подборки Ozon
Истекает через 6 дней

10%
купон

Скидка
Получите скидку 10% на все боксы, составленные стилистами на основе ваших предпочтений, из вещей бренда AcoolaKids
Истекает через 8 дней

10%
купон

Скидка
Получите скидку 10% на весь ассортимент товаров для здоровой жизни, красоты и фитнеса
Истекает через 12 дней

500Р
купон

Скидка
Заберите бонус 500 рублей при подключении eSIM в приложении

Специальное предложение для новых клиентов: начисляем бонусные 500 рублей на счет новой eSIM при подключении eSIM в приложении «Мой Tele2».

Истекает через 69 дней

2,4%
купон

Скидка
Получите кэшбэк до 2,4% на Aliexpress
Истекает через 12 дней

Беспл
подарок

Скидка
Дарим час зарядки в подарок по промокоду Tele2

Скачайте приложение STAYINTOUCH; обратитесь в любой салон связи Tele2, участвующий в акции; получите первый час зарядки от сервиса почасовой аренды портативных зарядных устройств в подарок.

Истекает через 69 дней

Беспл
подарок

Скидка
Дарим подарок за покупку подписки «Лицей» в салонах связи Tele2

Приобретите 3 месяца или полгода подписки «Лицей» в любом салоне связи Tele2 и получите до 3 месяцев подписки «Лицей» в подарок.

Истекает через 8 дней

Беспл
подарок

Скидка
Палантин в подарок и дополнительная скидка 3% от «Каляев» по промокоду Tele2

Назовите промокод на кассе в розничном магазине «Каляев» (промокод можно получить на сайте Tele2). Один абонент может получить подарок от Каляев раз в 60 дней. В акции участвуют магазины Москвы и Московской области. Количество подарков ограничено.

Истекает через 8 дней

Беспл
подарок

Скидка
Получите подборку книг от kiozk по промокоду от Tele2

Получите семь новых книг в кратком изложении в текстовом и аудио формате от сервиса kiozk. Условия акции уточняйте на сайте Tele2.

Истекает через 69 дней

Беспл
подарок

Скидка
Выберите красивый номер за 3000 рублей и получите его бесплатно

Акция действует при подключении к тарифу «Везде онлайн» или «Мой онлайн+» и внесении абонентской платы за три месяца.

Истекает через 8 дней

25%
купон

Скидка
Минус 25% на все видеолекции и видеокурсы образовательного проекта «Правое полушарие Интроверта»

Один абонент может получить и активировать не более одного промокода в день.

Истекает через 8 дней

16%
cashback

Скидка
Получите повышенный кэшбэк 16% от ЛитРес на свой телефон по купону Tele2
Истекает через 250 дней

4.8%
cashback

Скидка
Получите кэшбэк 4,8% при оплате любого курса на GeekBrains
Истекает через 69 дней

500Р
cashback

Скидка
Кэшбэк 500 рублей при первом заказе в курьерской службе Dostavista.ru
Истекает через 68 дней

200Р
купон

Скидка
Скидка 200 рублей на заказ от 800 рублей в сервисе доставки «Самокат»
Истекает через 8 дней

1500Р
Купон

Скидка
Получите скидку 1500 рублей на покупку любого курса в академии презентации Bonnie&Slide
Истекает через 69 дней

Похожие промокоды

Movavi

-1290Р

Акция

Удобный фоторедактор Movavi Picverse всего за 1290 рублей

Reg.ru

/

Акция

Бесплатные сообщения клиентам — уведомления и подтверждения

Moneyveo UA

/

Акция

Первый кредит на 42 дня без процентов и переплат

МегаФон

-1000Р

Акция

Минус 1000 рублей при покупке смартфона Xiaomi Redmi 9T

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

Лучшее
предложение

Скидка
Получите удвоенный интернет-трафик за неизменную плату от Tele2

Предложение действует при подключении к тарифам «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн».

Беспл
подарок

Скидка
Получите рюкзак HEAD и 5000 бонусных рублей в подарок по промокоду Tele2

Акция действует при заказе от 1500 рублей. Уточняйте, как получить подарок, на странице акции.

Беспл
подарок

Скидка
Дарим 500 рублей при покупке любой одежды с принтами от Printbar

Получите скидку в 500 рублей при покупке любой одежды с принтами на сумму от 1499 рублей от Printbar. Как получить скидку - читайте на странице акции.

Беспл
подарок

Скидка
Промокод Tele2: получите набор ручек в подарок в интернет-магазине Комус

В подарок - набор гелевых ручек Attache Harmony. Условия акции читайте на сайте Tele2.

Беспл
подарок

Скидка
Дарим 6 месяцев кинотарифа "Везде онлайн" при покупке XIAOMI

Предложение доступно при покупке смартфона Xiaomi Redmi 9T или из серии Redmi Note 10

Популярные магазины

Свежие промокоды Tele2 для скидок на смартфоны

Компания Tele2 — международный оператор сотовой связи, услуги которого доступны в России с 2003 года. В его официальном интернет-магазине можно стать абонентом провайдера, подключить коммуникационные сервисы, а также приобрести мобильные устройства. В каталоге представлен выбор акту ... альных смартфонов, а также модемов и роутеров для организации выхода в интернет. Купить их со скидкой помогут купоны Tele2, которые собраны на этой странице. Пользуясь дисконтными предложениями оператора, можно снизить расходы на сотовую связь, не теряя в качестве и объемах услуг.


Посетить Tele2
Контакты Tele2

Юридический адрес:
108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1

Телефон:
8 (495) 97-97-611, для подключенных к Tele2 – 611

Соц. сети:

vkfacebook

Спасибо за оценку!

58 оценок поставлено средняя 4.1

Свежие промокоды Tele2 для скидок на смартфоны

Компания Tele2 — международный оператор сотовой связи, услуги которого доступны в России с 2003 года. В его официальном интернет-магазине можно стать абонентом провайдера, подключить коммуникационные сервисы, а также приобрести мобильные устройства. В каталоге представлен выбор акту ... альных смартфонов, а также модемов и роутеров для организации выхода в интернет. Купить их со скидкой помогут купоны Tele2, которые собраны на этой странице. Пользуясь дисконтными предложениями оператора, можно снизить расходы на сотовую связь, не теряя в качестве и объемах услуг.


Посетить Tele2
Контакты Tele2

Юридический адрес:
108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1

Телефон:
8 (495) 97-97-611, для подключенных к Tele2 – 611

Соц. сети:

vkfacebook

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Tele2

Подробнее об официальном магазине Tele2

Компания Tele2 — международный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги мобильной и стационарной связи. Деятельность он начинал в Швеции еще в конце 1970-х, а в Россию пришел в 2003 году. Сегодня российское подразделение компании оказывает услуги сотовой связи, а также предоставляет доступ к широкополосному интернет-подключению и цифровому ТВ в большинстве густонаселенных районов РФ. В официальном интернет-магазине Теле2 можно подключить эти услуги оператора, а также приобрести абонентское оборудование и аксессуары.

Услуги связи и гаджеты со скидками

Официальный интернет-магазин телекоммуникационного провайдера предлагает полный спектр услуг связи, предоставляемый компанией, и мобильные устройства. Здесь можно заказать сим-карту, чтобы стать абонентом оператора, подключить интернет и ТВ, сменить тариф или приобрести дополнительные услуги связи. Магазин также осуществляет продажу мобильных телефонов, смартфонов, модемов и роутеров для пользования сервисами провайдера. Благодаря акциям и скидкам их можно заказать со скидкой. Находить актуальные дисконтные предложения и скидочные купоны поможет подписка на новостную рассылку.

Программа лояльности «Больше»

Компания Tele2 предлагает клиентам стать участниками программы «Больше», в рамках которой можно получать кэшбэк и использовать его для оплаты услуг связи. Для этого нужно один раз пройти регистрацию, а затем делать покупки в магазинах партнеров оператора. За них будут начисляться баллы, которые можно использовать для оплаты коммуникационных сервисов.

В специальном разделе на сайте оператора собраны дисконтные предложения партнеров, позволяющие получать выгоду у них. Это может быть подарок, фиксированная скидка с номиналом в рублях или дисконт в процентах от суммы покупки. Просматривая эти предложения и участвуя в них, можно экономить не только на мобильной связи, но и на других тратах. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо активировать его, скопировать промокод и затем использовать его на сайте партнера.

Способы оплаты услуг и покупок

Оплата услуг сотовой связи Tele2, подключенных существующим абонентом, осуществляется средствами с баланса номера. Поддерживается подключение автоплатежей с привязанной карты, в таком случае деньги на счет будут переводиться автоматически в заданном количестве. Если заказан физический товар, оплатить его можно при получении. Для этого используются наличные.

Доставка заказов

Услуги Теле2, заказанные абонентом, активируются автоматически после списания оплаты за них. Товары, купленные онлайн (сим-карты, смартфоны и т. д.), можно забрать самовывозом из ближайшего розничного магазина или получить из рук курьера. Выбор способа доставки осуществляется на странице заказа. Доступность вариантов зависит от адреса клиента и типа товара. Некоторые продукты можно забрать только самостоятельно, посетив ближайший магазин.

Возврат товара

Отказ от пользования предоплаченными услугами сотовой связи Теле2, а также отмену подписки на отдельные сервисы можно выполнить в личном кабинете или в мобильном приложении. Возврат средств выполняется в соответствии с пользовательским соглашением, для большинства услуг он невозможен.

Чтобы вернуть товар и получить обратно уплаченные деньги, необходимо связаться со службой поддержки или обратиться в розничный магазин компании, из которого осуществлялся самовывоз заказов. Если причиной возврата является брак или поломка продукта по вине производителя или продавца, осуществляется возврат, замена или гарантийный ремонт товара в течение срока действия гарантии. Возврат технически сложных устройств надлежащего качества российским законодательством не предусмотрен, поэтому вернуть подобные продукты при отсутствии дефектов не получится.

Как получать скидки в Tele2 с помощью промокодов

Промокод магазина Tele2 — это специальная цифро-буквенная комбинация, которая дает право на получение скидки при активации. Использовать эти коды можно при заказе товаров в магазине оператора. Скидки предоставляются на смартфоны, модемы, роутеры и другие устройства связи. Чтобы использовать промокод, нужно:

  1. Из описания акции копировать код купона и перейти в на сайт оператора.

  2. Найти в каталоге интересующий товар, который принимает участие в акции, и добавить его в корзину.

  3. Открыть корзину для оформления заказа и перейти к полю «Промокод» внизу под перечнем добавленных позиций.

  4. Вставить код купона в предназначенное для этого поле и применить его для использования скидки.

  5. Закончить оформление заявки, авторизовавшись, выбрав методы оплаты и доставки.

Задействовать промокоды для получения дисконта на услуги мобильной связи нельзя. Скидка на них предоставляется в других формах. При этом, покупая мобильные устройства в интернет-магазине оператора, можно получать дополнительные скидки на сервисы и услуги связи (например, минуты разговоров или гигабайты интернет-трафика) в подарок.

Часто задаваемые вопросы про Tele2

★ Какие акции и скидки предлагает Tele2?

Оператор проводит акции, в рамках которых доступно подключение услуг по льготным тарифам, подарки и бонусы, скидки на мобильные устройства и другие виды привилегий.

★ Где найти актуальные промокоды Tele2?

Все действующие акции мобильного оператора и промокоды для получения скидок можно найти в этом разделе.

★ Можно ли перейти на Теле2 с другого оператора онлайн?

Чтобы перейти с другого оператора с сохранением номера, можно подать заявку онлайн. Однако для получения новой сим-карты с привязкой старого номера нужно посетить розничный магазин компании.

★ Сколько стоит доставка сим-карты Tele2?

Доставка сим-карт при подключении к оператору осуществляется бесплатно до двери или в пункт выдачи.

★ Можно ли использовать бонусы «Больше» на покупку смартфона в магазине Tele2?

Кэшбэк, накопленный в рамках программы лояльности «Больше», используется для оплаты услуг мобильной связи. Потратить его на покупку телефона нельзя.

Лучшие промокоды Tele2

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаСдай свой старый смартфон и получи скидку до 70% на новый по промокоду tele2не требуется
СкидкаПо промокоду tele2 дисконт 50% на смартфонне требуется
СкидкаЭкономия до 30% на покупку смартфонов в комплекте с услугами связи и защитойне требуется
СкидкаПо промокоду Tele2 получите бонус 10% при платеже через Yandex Payне требуется
СкидкаКупон tele2: -12% при заказе на маркетплейсе Flowwowне требуется
СкидкаПолучите скидку 50% на смартфон в салонах связи Tele2не требуется
СкидкаСкидка 25% в кино по промокоду Tele2не требуется
СкидкаСкидка 20% на все спектакли из репертуара Московского театра мюзиклане требуется
СкидкаСкидка 20% на сто редких книг по саморазвитиюне требуется
СкидкаПолучите повышенный кэшбэк 16% от ЛитРесне требуется
СкидкаПолучите дополнительную скидку до 15% на товары из специальной подборки Ozonне требуется
СкидкаПолучите скидку 10% на все боксы, составленные стилистами на основе ваших предпочтений, из вещей бренда AcoolaKidsне требуется
СкидкаПолучите скидку 10% на весь ассортимент товаров для здоровой жизни, красоты и фитнесане требуется
СкидкаЗаберите бонус 500 рублей при подключении eSIM в приложениине требуется
СкидкаПолучите кэшбэк до 2,4% на Aliexpressне требуется
СкидкаДарим час зарядки в подарок по промокоду Tele2не требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.