58 оценок поставлено средняя 4.1
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Приобретите 3 месяца или полгода подписки «Лицей» в любом салоне связи Tele2 и получите до 3 месяцев подписки «Лицей» в подарок.
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Получите семь новых книг в кратком изложении в текстовом и аудио формате от сервиса kiozk. Условия акции уточняйте на сайте Tele2.
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Один абонент может получить и активировать не более одного промокода в день.
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4.8%
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500Р
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200Р
купон
1500Р
Купон
70%
купон
Доступные для Trade-In гаджеты - телефоны, смартфоны, планшеты. Все условия акции уточняйте у сотрудников салонов связи Tele2.
50%
купон
Приобретите в одном чеке два 4G-смартфона, дополнительный продукт для защиты более дорогого смартфона и SIM-карту с тарифом «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» (с предоплатой на 3 месяца) в одном из салонов связи Tele2, участвующих в акции; получите скидку 50% на смартфон меньшей стоимостью.
30%
купон
Купите в салоне связи Tele2 смартфон, SIM-карту с тарифным планом «Мой онлайн+» или «Везде онлайн», оплаченным на 3 месяца, страховой продукт для защиты смартфона и получите скидку от 15 до 30%.
10%
купон
Начислим 10% от суммы платежа, но не более 200 рублей за платеж. Количество платежей по акции не ограничено.
12%
купон
Условия акции читайте на сайте Tele2.
50%
купон
25%
купон
Получите скидку 25% при покупке стандартных билетов на сайте или в киосках самообслуживания в сети кинотеатров КАРО
20%
купон
20%
купон
16%
купон
15%
купон
10%
купон
10%
купон
500Р
купон
Специальное предложение для новых клиентов: начисляем бонусные 500 рублей на счет новой eSIM при подключении eSIM в приложении «Мой Tele2».
2,4%
купон
Беспл
подарок
Скачайте приложение STAYINTOUCH; обратитесь в любой салон связи Tele2, участвующий в акции; получите первый час зарядки от сервиса почасовой аренды портативных зарядных устройств в подарок.
Беспл
подарок
Приобретите 3 месяца или полгода подписки «Лицей» в любом салоне связи Tele2 и получите до 3 месяцев подписки «Лицей» в подарок.
Беспл
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Назовите промокод на кассе в розничном магазине «Каляев» (промокод можно получить на сайте Tele2). Один абонент может получить подарок от Каляев раз в 60 дней. В акции участвуют магазины Москвы и Московской области. Количество подарков ограничено.
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Компания Tele2 — международный оператор сотовой связи, услуги которого доступны в России с 2003 года. В его официальном интернет-магазине можно стать абонентом провайдера, подключить коммуникационные сервисы, а также приобрести мобильные устройства. В каталоге представлен выбор акту ... альных смартфонов, а также модемов и роутеров для организации выхода в интернет. Купить их со скидкой помогут купоны Tele2, которые собраны на этой странице. Пользуясь дисконтными предложениями оператора, можно снизить расходы на сотовую связь, не теряя в качестве и объемах услуг.
Юридический адрес:
108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1
Телефон:
8 (495) 97-97-611, для подключенных к Tele2 – 611
Соц. сети:
58 оценок поставлено средняя 4.1
Компания Tele2 — международный оператор сотовой связи, услуги которого доступны в России с 2003 года. В его официальном интернет-магазине можно стать абонентом провайдера, подключить коммуникационные сервисы, а также приобрести мобильные устройства. В каталоге представлен выбор акту ... альных смартфонов, а также модемов и роутеров для организации выхода в интернет. Купить их со скидкой помогут купоны Tele2, которые собраны на этой странице. Пользуясь дисконтными предложениями оператора, можно снизить расходы на сотовую связь, не теряя в качестве и объемах услуг.
Юридический адрес:
108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1
Телефон:
8 (495) 97-97-611, для подключенных к Tele2 – 611
Соц. сети:
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Компания Tele2 — международный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги мобильной и стационарной связи. Деятельность он начинал в Швеции еще в конце 1970-х, а в Россию пришел в 2003 году. Сегодня российское подразделение компании оказывает услуги сотовой связи, а также предоставляет доступ к широкополосному интернет-подключению и цифровому ТВ в большинстве густонаселенных районов РФ. В официальном интернет-магазине Теле2 можно подключить эти услуги оператора, а также приобрести абонентское оборудование и аксессуары.
Официальный интернет-магазин телекоммуникационного провайдера предлагает полный спектр услуг связи, предоставляемый компанией, и мобильные устройства. Здесь можно заказать сим-карту, чтобы стать абонентом оператора, подключить интернет и ТВ, сменить тариф или приобрести дополнительные услуги связи. Магазин также осуществляет продажу мобильных телефонов, смартфонов, модемов и роутеров для пользования сервисами провайдера. Благодаря акциям и скидкам их можно заказать со скидкой. Находить актуальные дисконтные предложения и скидочные купоны поможет подписка на новостную рассылку.
Компания Tele2 предлагает клиентам стать участниками программы «Больше», в рамках которой можно получать кэшбэк и использовать его для оплаты услуг связи. Для этого нужно один раз пройти регистрацию, а затем делать покупки в магазинах партнеров оператора. За них будут начисляться баллы, которые можно использовать для оплаты коммуникационных сервисов.
В специальном разделе на сайте оператора собраны дисконтные предложения партнеров, позволяющие получать выгоду у них. Это может быть подарок, фиксированная скидка с номиналом в рублях или дисконт в процентах от суммы покупки. Просматривая эти предложения и участвуя в них, можно экономить не только на мобильной связи, но и на других тратах. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо активировать его, скопировать промокод и затем использовать его на сайте партнера.
Оплата услуг сотовой связи Tele2, подключенных существующим абонентом, осуществляется средствами с баланса номера. Поддерживается подключение автоплатежей с привязанной карты, в таком случае деньги на счет будут переводиться автоматически в заданном количестве. Если заказан физический товар, оплатить его можно при получении. Для этого используются наличные.
Услуги Теле2, заказанные абонентом, активируются автоматически после списания оплаты за них. Товары, купленные онлайн (сим-карты, смартфоны и т. д.), можно забрать самовывозом из ближайшего розничного магазина или получить из рук курьера. Выбор способа доставки осуществляется на странице заказа. Доступность вариантов зависит от адреса клиента и типа товара. Некоторые продукты можно забрать только самостоятельно, посетив ближайший магазин.
Отказ от пользования предоплаченными услугами сотовой связи Теле2, а также отмену подписки на отдельные сервисы можно выполнить в личном кабинете или в мобильном приложении. Возврат средств выполняется в соответствии с пользовательским соглашением, для большинства услуг он невозможен.
Чтобы вернуть товар и получить обратно уплаченные деньги, необходимо связаться со службой поддержки или обратиться в розничный магазин компании, из которого осуществлялся самовывоз заказов. Если причиной возврата является брак или поломка продукта по вине производителя или продавца, осуществляется возврат, замена или гарантийный ремонт товара в течение срока действия гарантии. Возврат технически сложных устройств надлежащего качества российским законодательством не предусмотрен, поэтому вернуть подобные продукты при отсутствии дефектов не получится.
Промокод магазина Tele2 — это специальная цифро-буквенная комбинация, которая дает право на получение скидки при активации. Использовать эти коды можно при заказе товаров в магазине оператора. Скидки предоставляются на смартфоны, модемы, роутеры и другие устройства связи. Чтобы использовать промокод, нужно:
Из описания акции копировать код купона и перейти в на сайт оператора.
Найти в каталоге интересующий товар, который принимает участие в акции, и добавить его в корзину.
Открыть корзину для оформления заказа и перейти к полю «Промокод» внизу под перечнем добавленных позиций.
Вставить код купона в предназначенное для этого поле и применить его для использования скидки.
Закончить оформление заявки, авторизовавшись, выбрав методы оплаты и доставки.
Задействовать промокоды для получения дисконта на услуги мобильной связи нельзя. Скидка на них предоставляется в других формах. При этом, покупая мобильные устройства в интернет-магазине оператора, можно получать дополнительные скидки на сервисы и услуги связи (например, минуты разговоров или гигабайты интернет-трафика) в подарок.
Оператор проводит акции, в рамках которых доступно подключение услуг по льготным тарифам, подарки и бонусы, скидки на мобильные устройства и другие виды привилегий.
Все действующие акции мобильного оператора и промокоды для получения скидок можно найти в этом разделе.
Чтобы перейти с другого оператора с сохранением номера, можно подать заявку онлайн. Однако для получения новой сим-карты с привязкой старого номера нужно посетить розничный магазин компании.
Доставка сим-карт при подключении к оператору осуществляется бесплатно до двери или в пункт выдачи.
Кэшбэк, накопленный в рамках программы лояльности «Больше», используется для оплаты услуг мобильной связи. Потратить его на покупку телефона нельзя.
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