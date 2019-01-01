5 оценок поставлено средняя 4.8
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1768Р
купон
Пешеходная экскурсия по Севильи с профессиональным русскоязычным гидом.
Лучшее
предложение
Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
1764Р
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Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Категории: VIP-отдых и услуги, пляжи, экскурсионный отдых и круизы, горнолыжные курорты, отдых с детьми, острова, свадебные пакеты, отдых без детей, СПА и термы.
Лучшее
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Если хочется подобрать недорогой турпакет или отдельно купить оптимальный по цене и качеству перелет, забронировать отель и трансфер из аэропорта, арендовать авто и заказать экскурсии, все это легко сделать на сайте популярного туроператора. Чтобы сэкономить при бронировании, заглян ... ите в разделы «Распродажи», «Раннее бронирование» и «Хиты продаж». Также воспользуйтесь размещаемыми нашим сервисом промокодами Tez Tour, дающими скидку на любые туры или отдельные направления отдыха.
Юридический адрес:
Boesendorferstrasse, 1/1/19, A-1010, Wien, Austria
Телефон:
+7 495 741 3333, 8 800 700 78 78
5 оценок поставлено средняя 4.8
Если хочется подобрать недорогой турпакет или отдельно купить оптимальный по цене и качеству перелет, забронировать отель и трансфер из аэропорта, арендовать авто и заказать экскурсии, все это легко сделать на сайте популярного туроператора. Чтобы сэкономить при бронировании, заглян ... ите в разделы «Распродажи», «Раннее бронирование» и «Хиты продаж». Также воспользуйтесь размещаемыми нашим сервисом промокодами Tez Tour, дающими скидку на любые туры или отдельные направления отдыха.
Юридический адрес:
Boesendorferstrasse, 1/1/19, A-1010, Wien, Austria
Телефон:
+7 495 741 3333, 8 800 700 78 78
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Популярный туроператор с 1994 года организует путешествия для отдыхающих из России и ближайшего зарубежья в более чем 30 странах мира. Компания является членом Международной туристической организации (WTO) и обладателем множества наград, включая Tripadvisor Travellers' Choice.
Среди партнеров Tez Tour — ведущие сети отелей, включая Four Seasons, Hilton, Marriott и Le Meridien, и в целом более 7500 гостиничных комплексов по всему миру. Также турфирма формирует пакетные предложения, сотрудничая с более чем 150 авиаперевозчиками: от Aeroflot до Emirates и Qatar Airways.
Свыше 30 офисов, 2000 сотрудников и 1200 специализированных гидов Тез Тур обслуживают миллионы постоянных клиентов. При этом на официальном сайте компании можно воспользоваться удобной системой поиска и онлайн-бронирования всего, что нужно для путешествий, по выгодным ценам и со скидками по промокодам.
В интернет-магазине компании можно найти и забронировать пакетные туры, проживание в отеле, авиабилеты регулярных и чартерных рейсов, трансфер, аренду авто, а также экскурсии в разных частях мира. Среди актуальных направлений — Доминикана, Египет, Таиланд, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Кипр, Маврикий, Мальдивы, Сейшелы, Мексика, Италия, Испания, Франция, Португалия и другие страны.
В ассортименте туроператора сегодня есть туристические услуги на любой вкус и бюджет:
пляжный отдых;
горнолыжные курорты;
экскурсионные туры;
отдых на островах;
морские и речные круизы;
спа и термальные воды;
корпоративные поездки;
отдых с детьми;
предложения для пар без детей;
свадебные пакеты;
VIP-туры.
На сайте Tez Tour можно получить визовую поддержку и все необходимые дополнительные услуги, включая страхование.
Возможность получать бонусы и использовать их в счет оплаты за туристические услуги доступна только для турагентов компании. В зависимости от количества баллов, начисленного за оформление путевок, сотрудники туроператора получают право на скидку определенного размера на путешествия.
Обычные туристы могут значительно сэкономить благодаря скидочным купонам и раннему бронированию путешествий онлайн. А также воспользоваться программой лояльности — возможностью оплатить тур картой рассрочки «Халва» без первого взноса.
При бронировании тура сайт предложит оформить покупку в ближайшем агентстве либо оплатить заказ онлайн с помощью банковских карт Visa, MasterCard, Maestro или Мир, включая карты рассрочки. Также можно рассчитаться с помощью Apple Pay, через Сбербанк Онлайн, в банкоматах и терминалах Сбербанка или наличными в его отделении по распечатанному из личного кабинета или запрошенному у компании счету. Кроме того, Tez Tour поддерживает перечисление средств через салоны «МегаФон», «Связной» и CONTACT.
При выборе оплаты онлайн предлагается две опции: бронирование с оплатой аванса или с полной оплатой. При этом сумма замораживается на карте и списывается только после подтверждения поставщиками всех заказываемых услуг.
Сразу после полной оплаты документы становятся доступны онлайн, в личном кабинете Tez Tour. Можно самостоятельно распечатать электронный билет на самолет, ваучер туристической фирмы и страховку.
Если для въезда в страну назначения делается виза, паспорт с ней выдается в офисе компании либо в аэропорту возле стойки регистрации на рейс. Компания сообщает о готовности документов и любых изменениях бронирования на email.
На странице оформления заказа на сайте Tez Tour указывается, до какого числа возможна бесплатная отмена бронирования. Там же можно ознакомиться с договором — пунктом о размере неустоек в случае отказа от поездки.
Чтобы аннулировать тур, держателю банковской карты, с которой было оплачено путешествие, нужно написать заявление по образцу, подписать его, отсканировать и выслать на действующую электронную почту компании. После этого представитель туроператора связывается с покупателем и на его карту перечисляются средства.
Также можно вернуть авиабилет — возврат осуществляется по правилам авиакомпаний.
На текущей странице публикуются свежие спецпредложения, по которым можно со скидкой забронировать любой тур или путешествия в определенных направлениях. Некоторые из них содержат промокод.
Если вы будете использовать специальное предложение на первую покупку, вот пошаговая инструкция, которая поможет применить кода купона:
Нажмите на промокод для его открытия, автоматического сохранения и перехода на сайт туристического агрегатора.
Найдите через поиск подходящий тур и перейдите к оформлению бронирования.
В разделе выбора метода оплаты под итоговой суммой введите код в специальное поле и нажмите «Применить».
Сумма к оплате пересчитается.
Также промокод можно указывать еще на стадии поиска. Для этого на главной странице под поисковой строкой выберите «Подбор для частных лиц» и под новым поиском откройте «Дополнительные параметры». Введите промокод в предназначенную для него строку.
При этом, если купон дает скидку в виде процента от стоимости тура, она не будет распространяться на промотарифы. Поэтому нужно убрать галочку с опции «Промотариф».
Также у нас вы найдете купоны с акциями, перенаправляющие пользователей на страницы недорогих туров, уже продающихся со скидкой.
В авиабилетах допускается ошибка в трех символах имени и фамилии, если это не меняет ее суть. Изменение авиабилетов выполняется по условиям авиакомпаний, часто с уплатой неустойки. Повторная выписка документов с корректировкой паспортных данных возможна за отдельную плату, а страхового полиса — бесплатно.
Да, купить поездку может один человек, а полететь в путешествие — другой. Для этого при бронировании заказчик заполняет информацию о туристе, который отправится в тур.
Нет, оплачивать заявку на путешествие онлайн можно только с одной карты.
Да, на сайте туроператора можно расплачиваться картами банков большинства стран мира. Если оплата не проходит, нужно написать в поддержку — специалисты компании разблокируют возможность оплаты картой банка конкретной страны.
Нет. Кроме того, они не распространяются на промотарифы, покупку туров в рассрочку, а также некоторые услуги в составе турпакета, такие как перелеты регулярными рейсами, дополнительные сборы и страховка от невылета.
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