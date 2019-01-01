Подробнее о туроператоре и магазине путевок Tez Tour

Популярный туроператор с 1994 года организует путешествия для отдыхающих из России и ближайшего зарубежья в более чем 30 странах мира. Компания является членом Международной туристической организации (WTO) и обладателем множества наград, включая Tripadvisor Travellers' Choice.

Среди партнеров Tez Tour — ведущие сети отелей, включая Four Seasons, Hilton, Marriott и Le Meridien, и в целом более 7500 гостиничных комплексов по всему миру. Также турфирма формирует пакетные предложения, сотрудничая с более чем 150 авиаперевозчиками: от Aeroflot до Emirates и Qatar Airways.

Свыше 30 офисов, 2000 сотрудников и 1200 специализированных гидов Тез Тур обслуживают миллионы постоянных клиентов. При этом на официальном сайте компании можно воспользоваться удобной системой поиска и онлайн-бронирования всего, что нужно для путешествий, по выгодным ценам и со скидками по промокодам.

Популярные услуги турфирмы, которые можно заказать онлайн

В интернет-магазине компании можно найти и забронировать пакетные туры, проживание в отеле, авиабилеты регулярных и чартерных рейсов, трансфер, аренду авто, а также экскурсии в разных частях мира. Среди актуальных направлений — Доминикана, Египет, Таиланд, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Кипр, Маврикий, Мальдивы, Сейшелы, Мексика, Италия, Испания, Франция, Португалия и другие страны.

В ассортименте туроператора сегодня есть туристические услуги на любой вкус и бюджет:

пляжный отдых;

горнолыжные курорты;

экскурсионные туры;

отдых на островах;

морские и речные круизы;

спа и термальные воды;

корпоративные поездки;

отдых с детьми;

предложения для пар без детей;

свадебные пакеты;

VIP-туры.

На сайте Tez Tour можно получить визовую поддержку и все необходимые дополнительные услуги, включая страхование.

Бонусная программа и программа лояльности туроператора

Возможность получать бонусы и использовать их в счет оплаты за туристические услуги доступна только для турагентов компании. В зависимости от количества баллов, начисленного за оформление путевок, сотрудники туроператора получают право на скидку определенного размера на путешествия.

Обычные туристы могут значительно сэкономить благодаря скидочным купонам и раннему бронированию путешествий онлайн. А также воспользоваться программой лояльности — возможностью оплатить тур картой рассрочки «Халва» без первого взноса.

Варианты оплаты

При бронировании тура сайт предложит оформить покупку в ближайшем агентстве либо оплатить заказ онлайн с помощью банковских карт Visa, MasterCard, Maestro или Мир, включая карты рассрочки. Также можно рассчитаться с помощью Apple Pay, через Сбербанк Онлайн, в банкоматах и терминалах Сбербанка или наличными в его отделении по распечатанному из личного кабинета или запрошенному у компании счету. Кроме того, Tez Tour поддерживает перечисление средств через салоны «МегаФон», «Связной» и CONTACT.

При выборе оплаты онлайн предлагается две опции: бронирование с оплатой аванса или с полной оплатой. При этом сумма замораживается на карте и списывается только после подтверждения поставщиками всех заказываемых услуг.

Выдача документов

Сразу после полной оплаты документы становятся доступны онлайн, в личном кабинете Tez Tour. Можно самостоятельно распечатать электронный билет на самолет, ваучер туристической фирмы и страховку.

Если для въезда в страну назначения делается виза, паспорт с ней выдается в офисе компании либо в аэропорту возле стойки регистрации на рейс. Компания сообщает о готовности документов и любых изменениях бронирования на email.

Аннулирование заявки

На странице оформления заказа на сайте Tez Tour указывается, до какого числа возможна бесплатная отмена бронирования. Там же можно ознакомиться с договором — пунктом о размере неустоек в случае отказа от поездки.

Чтобы аннулировать тур, держателю банковской карты, с которой было оплачено путешествие, нужно написать заявление по образцу, подписать его, отсканировать и выслать на действующую электронную почту компании. После этого представитель туроператора связывается с покупателем и на его карту перечисляются средства.

Также можно вернуть авиабилет — возврат осуществляется по правилам авиакомпаний.