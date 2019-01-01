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5 оценок поставлено средняя 4.8

Промокоды Tez Tour на Октябрь

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Экономия на путешествиях на сайте Tez Tour

Если хочется подобрать недорогой турпакет или отдельно купить оптимальный по цене и качеству перелет, забронировать отель и трансфер из аэропорта, арендовать авто и заказать экскурсии, все это легко сделать на сайте популярного туроператора. Чтобы сэкономить при бронировании, заглян ... ите в разделы «Распродажи», «Раннее бронирование» и «Хиты продаж». Также воспользуйтесь размещаемыми нашим сервисом промокодами Tez Tour, дающими скидку на любые туры или отдельные направления отдыха.


Посетить Tez Tour
Контакты Tez Tour

Юридический адрес:
Boesendorferstrasse, 1/1/19, A-1010, Wien, Austria

Телефон:
+7 495 741 3333, 8 800 700 78 78

Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 4.8

Экономия на путешествиях на сайте Tez Tour

Если хочется подобрать недорогой турпакет или отдельно купить оптимальный по цене и качеству перелет, забронировать отель и трансфер из аэропорта, арендовать авто и заказать экскурсии, все это легко сделать на сайте популярного туроператора. Чтобы сэкономить при бронировании, заглян ... ите в разделы «Распродажи», «Раннее бронирование» и «Хиты продаж». Также воспользуйтесь размещаемыми нашим сервисом промокодами Tez Tour, дающими скидку на любые туры или отдельные направления отдыха.


Посетить Tez Tour
Контакты Tez Tour

Юридический адрес:
Boesendorferstrasse, 1/1/19, A-1010, Wien, Austria

Телефон:
+7 495 741 3333, 8 800 700 78 78

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Специальные предложения от Tez Tour

Подробнее о туроператоре и магазине путевок Tez Tour

Популярный туроператор с 1994 года организует путешествия для отдыхающих из России и ближайшего зарубежья в более чем 30 странах мира. Компания является членом Международной туристической организации (WTO) и обладателем множества наград, включая Tripadvisor Travellers' Choice.

Среди партнеров Tez Tour — ведущие сети отелей, включая Four Seasons, Hilton, Marriott и Le Meridien, и в целом более 7500 гостиничных комплексов по всему миру. Также турфирма формирует пакетные предложения, сотрудничая с более чем 150 авиаперевозчиками: от Aeroflot до Emirates и Qatar Airways.

Свыше 30 офисов, 2000 сотрудников и 1200 специализированных гидов Тез Тур обслуживают миллионы постоянных клиентов. При этом на официальном сайте компании можно воспользоваться удобной системой поиска и онлайн-бронирования всего, что нужно для путешествий, по выгодным ценам и со скидками по промокодам.

Популярные услуги турфирмы, которые можно заказать онлайн

В интернет-магазине компании можно найти и забронировать пакетные туры, проживание в отеле, авиабилеты регулярных и чартерных рейсов, трансфер, аренду авто, а также экскурсии в разных частях мира. Среди актуальных направлений — Доминикана, Египет, Таиланд, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Кипр, Маврикий, Мальдивы, Сейшелы, Мексика, Италия, Испания, Франция, Португалия и другие страны. 

В ассортименте туроператора сегодня есть туристические услуги на любой вкус и бюджет:

  • пляжный отдых;

  • горнолыжные курорты;

  • экскурсионные туры;

  • отдых на островах;

  • морские и речные круизы;

  • спа и термальные воды;

  • корпоративные поездки;

  • отдых с детьми;

  • предложения для пар без детей;

  • свадебные пакеты;

  • VIP-туры.

На сайте Tez Tour можно получить визовую поддержку и все необходимые дополнительные услуги, включая страхование.

Бонусная программа и программа лояльности туроператора

Возможность получать бонусы и использовать их в счет оплаты за туристические услуги доступна только для турагентов компании. В зависимости от количества баллов, начисленного за оформление путевок, сотрудники туроператора получают право на скидку определенного размера на путешествия.

Обычные туристы могут значительно сэкономить благодаря скидочным купонам и раннему бронированию путешествий онлайн. А также воспользоваться программой лояльности — возможностью оплатить тур картой рассрочки «Халва» без первого взноса.

Варианты оплаты

При бронировании тура сайт предложит оформить покупку в ближайшем агентстве либо оплатить заказ онлайн с помощью банковских карт Visa, MasterCard, Maestro или Мир, включая карты рассрочки. Также можно рассчитаться с помощью Apple Pay, через Сбербанк Онлайн, в банкоматах и терминалах Сбербанка или наличными в его отделении по распечатанному из личного кабинета или запрошенному у компании счету. Кроме того, Tez Tour поддерживает перечисление средств через салоны «МегаФон», «Связной» и CONTACT.

При выборе оплаты онлайн предлагается две опции: бронирование с оплатой аванса или с полной оплатой. При этом сумма замораживается на карте и списывается только после подтверждения поставщиками всех заказываемых услуг.

Выдача документов

Сразу после полной оплаты документы становятся доступны онлайн, в личном кабинете Tez Tour. Можно самостоятельно распечатать электронный билет на самолет, ваучер туристической фирмы и страховку.

Если для въезда в страну назначения делается виза, паспорт с ней выдается в офисе компании либо в аэропорту возле стойки регистрации на рейс. Компания сообщает о готовности документов и любых изменениях бронирования на email.

Аннулирование заявки

На странице оформления заказа на сайте Tez Tour указывается, до какого числа возможна бесплатная отмена бронирования. Там же можно ознакомиться с договором — пунктом о размере неустоек в случае отказа от поездки.

Чтобы аннулировать тур, держателю банковской карты, с которой было оплачено путешествие, нужно написать заявление по образцу, подписать его, отсканировать и выслать на действующую электронную почту компании. После этого представитель туроператора связывается с покупателем и на его карту перечисляются средства.

Также можно вернуть авиабилет — возврат осуществляется по правилам авиакомпаний.

Как получить скидку по промокоду на Tez Tour

На текущей странице публикуются свежие спецпредложения, по которым можно со скидкой забронировать любой тур или путешествия в определенных направлениях. Некоторые из них содержат промокод.

Если вы будете использовать специальное предложение на первую покупку, вот пошаговая инструкция, которая поможет применить кода купона: 

  1. Нажмите на промокод для его открытия, автоматического сохранения и перехода на сайт туристического агрегатора.

  2. Найдите через поиск подходящий тур и перейдите к оформлению бронирования.

  3. В разделе выбора метода оплаты под итоговой суммой введите код в специальное поле и нажмите «Применить».

  4. Сумма к оплате пересчитается.

Также промокод можно указывать еще на стадии поиска. Для этого на главной странице под поисковой строкой выберите «Подбор для частных лиц» и под новым поиском откройте «Дополнительные параметры». Введите промокод в предназначенную для него строку.

При этом, если купон дает скидку в виде процента от стоимости тура, она не будет распространяться на промотарифы. Поэтому нужно убрать галочку с опции «Промотариф».

Также у нас вы найдете купоны с акциями, перенаправляющие пользователей на страницы недорогих туров, уже продающихся со скидкой.

Часто задаваемые вопросы про Tez Tour

★ Если личные данные были указаны в заявке на сайте Tez Tour с ошибкой, можно ли внести изменения?

В авиабилетах допускается ошибка в трех символах имени и фамилии, если это не меняет ее суть. Изменение авиабилетов выполняется по условиям авиакомпаний, часто с уплатой неустойки. Повторная выписка документов с корректировкой паспортных данных возможна за отдельную плату, а страхового полиса — бесплатно.

★ Можно ли купить тур для другого человека?

Да, купить поездку может один человек, а полететь в путешествие — другой. Для этого при бронировании заказчик заполняет информацию о туристе, который отправится в тур.

★ Можно ли оплатить бронирование онлайн на сайте Tez Tour частично с одной и частично с другой карты?

Нет, оплачивать заявку на путешествие онлайн можно только с одной карты.

★ Можно ли оплатить бронирование картой иностранного банка, не в рублях?

Да, на сайте туроператора можно расплачиваться картами банков большинства стран мира. Если оплата не проходит, нужно написать в поддержку — специалисты компании разблокируют возможность оплаты картой банка конкретной страны.

★ Промокоды туроператора суммируются с другими скидками?

Нет. Кроме того, они не распространяются на промотарифы, покупку туров в рассрочку, а также некоторые услуги в составе турпакета, такие как перелеты регулярными рейсами, дополнительные сборы и страховка от невылета.

Лучшие промокоды Tez Tour

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