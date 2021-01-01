Интересные факты о магазине The Body Shop

В фирменном российском магазине бренда, основанного в Великобритании еще в 1976 году, можно купить косметику на основе натуральных ингредиентов. Марка известна своей заботой о планете: уходовые и декоративные средства не проходят тестирования на животных, а упаковка выпускается из полностью переработанного пластика. Сегодня в ассортименте компании свыше 150 продуктов для веганов, но у компании есть цель со временем полностью превратиться в веганский бренд.

В 1981 году The Body Shop впервые выпустил цветочно-мускусный аромат, животный мускус в котором был заменен на синтезированный. В 1992 году создательница марки придумала косметическое средство в новом формате — популярный сегодня баттер для тела. Кроме того, бренд одним из первых начал выпускать продукты на основе конопляного масла и стволовых клеток, а также кисти для макияжа с синтетическим ворсом вместо натурального. Все эти товары, дружественные к братьям нашим меньшим, можно купить в интернет-магазине по скидочным купонам.

Популярная косметика в Боди Шоп

Каталог фирменной косметики содержит:

средства для умывания, демакияжа и тонизирования кожи, пилинги;

эссенции, сыворотки, маски, дневные и ночные кремы;

продукцию для ухода за кожей вокруг глаз и губами;

мыло, гели для душа, масла и кремы, йогурты, скрабы для тела;

ароматерапию и спа, пены и бомбочки для ванной;

шампуни, маски и кондиционеры, а также спецуход для волос;

актуальные BB- и CC-кремы, тональные основы, праймеры;

бронзаторы, румяна и хайлайтеры, туши, тени и все для макияжа губ;

спреи для тела, дезодоранты, парфюмерные и туалетные воды;

аксессуары, от щеточки для умывания и мочалки для душа до кистей;

подарочные наборы для ухода за лицом и телом.

Хит продаж The Body Shop — всевозможные масла для тела с плотной сливочной структурой и ароматами авокадо, тыквы и ванили, миндального молочка. Из необычного на сайте можно встретить аджастеры, осветляющие тональный крем.

В магазине можно заказать не только женскую косметику, но и средства для ухода за мужской кожей лица и телом, ароматы для него. Кроме того, здесь можно подобрать линейку ухода с витаминами C или E, алоэ, морскими водорослями, ромашкой, чайным деревом или морковью. И есть отдельный раздел с веганской продукцией.

Клуб Love your body

Чтобы экономить на покупках eco-friendly косметики, можно зарегистрироваться на сайте The Body Shop и получить виртуальную бонусную карту. Для регистрации понадобится заполнить анкету со своими личными данными и подтвердить номер телефона. После этого уже на первую покупку будут начислены бонусы.

За каждые 100 рублей покупки продавец дарит пользователю 10 баллов. Они поступают на виртуальный счет после оплаты и доставки товара и остаются активными на протяжении года. При накоплении определенного количества бонусов в личном кабинете покупателя формируется купон на скидку, который можно использовать на следующую покупку. Также участники программы получают дополнительные скидки при регистрации в клубе и ко дню рождения.

Оплата за покупки в The Body Shop

Для удобства клиентов онлайн-магазина рассчитаться за покупки можно несколькими способами. Если есть желание проверить посылку перед оплатой, можно заплатить наличными при получении. Как с сотрудником транспортной службы, так и на сайте можно расплатиться картой. Принимаются банковские карты Visa, MasterCard и Мир, а также оплата с помощью Apple Pay и Google Pay.

Действующие в магазине условия доставки

Возможно заказать доставку на дом, в пункт выдачи или на почтовое отделение. В Москве и области, Санкт-Петербурге и области курьерская доставка выполняется через 1–4 дня после оформления заказа. Курьеры The Body Shop работают в будние дни, в столице также возможна доставка в субботу. При этом необязательно, чтобы посылку получал заказчик. Можно попросить члена семьи или знакомого встретить сотрудника курьерской службы, сообщив ему всю информацию о заказе.

Доставка в один из пунктов выдачи СДЭК в 350 городах России, курьерская доставка или доставка Почтой России в регионы займет до 10 дней. При добавлении в корзину товаров на определенную сумму любая из услуг предоставляется покупателю бесплатно.

Правила возврата товара в Боди Шоп

Парфюмерию, косметику и предметы личной гигиены нельзя вернуть продавцу, если они качественные. На товары, которые не относятся к этим категориям, можно оформить возврат в течение 14 дней, если они не использованы и сохранили упаковку, пломбы и бирки, а также при наличии документа, подтверждающего покупку. Можно отказаться от заказа и при получении. В таких случаях покупатель оплачивает расходы на доставку.

Если купленные в магазине товары имеют недостаток, их можно вернуть на протяжении гарантийного срока. Если он не указан, то обратиться в магазин с претензией можно в срок, не превышающий двух лет.