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9 оценок поставлено средняя 4.78

Промокоды The Body Shop на Октябрь

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Скидки на экологичную косметику The Body Shop

Веганы и все, кто ценит косметику, изготавливаемую с бережным отношением к животным и нашей планете, могут посетить магазин английского бренда The Body Shop. Здесь продаются экологичные продукты для ухода за кожей лица и тела, lkz макияжа, ароматы и аксессуары. Также на сайте можно ... заказать бестселлеры марки: нежные баттеры для тела с разной отдушкой, сыворотки для молодости кожи, фирменные духи с синтетическим мускусом и даже натуральные мочалки и массажеры. Чтобы покупать косметику бренда дешевле, выбирайте промокоды The Body Shop со скидками на все и на отдельные продукты марки.


Посетить The Body Shop
Контакты The Body Shop

Электронная почта:
tbs_rus@alshaya.com

Телефон:
8 (800 )250-32-40 8 (499) 270-40-40

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

9 оценок поставлено средняя 4.78

Скидки на экологичную косметику The Body Shop

Веганы и все, кто ценит косметику, изготавливаемую с бережным отношением к животным и нашей планете, могут посетить магазин английского бренда The Body Shop. Здесь продаются экологичные продукты для ухода за кожей лица и тела, lkz макияжа, ароматы и аксессуары. Также на сайте можно ... заказать бестселлеры марки: нежные баттеры для тела с разной отдушкой, сыворотки для молодости кожи, фирменные духи с синтетическим мускусом и даже натуральные мочалки и массажеры. Чтобы покупать косметику бренда дешевле, выбирайте промокоды The Body Shop со скидками на все и на отдельные продукты марки.


Посетить The Body Shop
Контакты The Body Shop

Электронная почта:
tbs_rus@alshaya.com

Телефон:
8 (800 )250-32-40 8 (499) 270-40-40

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от The Body Shop

Интересные факты о магазине The Body Shop

В фирменном российском магазине бренда, основанного в Великобритании еще в 1976 году, можно купить косметику на основе натуральных ингредиентов. Марка известна своей заботой о планете: уходовые и декоративные средства не проходят тестирования на животных, а упаковка выпускается из полностью переработанного пластика. Сегодня в ассортименте компании свыше 150 продуктов для веганов, но у компании есть цель со временем полностью превратиться в веганский бренд.

В 1981 году The Body Shop впервые выпустил цветочно-мускусный аромат, животный мускус в котором был заменен на синтезированный. В 1992 году создательница марки придумала косметическое средство в новом формате — популярный сегодня баттер для тела. Кроме того, бренд одним из первых начал выпускать продукты на основе конопляного масла и стволовых клеток, а также кисти для макияжа с синтетическим ворсом вместо натурального. Все эти товары, дружественные к братьям нашим меньшим, можно купить в интернет-магазине по скидочным купонам.

Популярная косметика в Боди Шоп

Каталог фирменной косметики содержит:

  • средства для умывания, демакияжа и тонизирования кожи, пилинги;

  • эссенции, сыворотки, маски, дневные и ночные кремы;

  • продукцию для ухода за кожей вокруг глаз и губами;

  • мыло, гели для душа, масла и кремы, йогурты, скрабы для тела;

  • ароматерапию и спа, пены и бомбочки для ванной;

  • шампуни, маски и кондиционеры, а также спецуход для волос;

  • актуальные BB- и CC-кремы, тональные основы, праймеры;

  • бронзаторы, румяна и хайлайтеры, туши, тени и все для макияжа губ;

  • спреи для тела, дезодоранты, парфюмерные и туалетные воды;

  • аксессуары, от щеточки для умывания и мочалки для душа до кистей; 

  • подарочные наборы для ухода за лицом и телом.

Хит продаж The Body Shop — всевозможные масла для тела с плотной сливочной структурой и ароматами авокадо, тыквы и ванили, миндального молочка. Из необычного на сайте можно встретить аджастеры, осветляющие тональный крем. 

В магазине можно заказать не только женскую косметику, но и средства для ухода за мужской кожей лица и телом, ароматы для него. Кроме того, здесь можно подобрать линейку ухода с витаминами C или E, алоэ, морскими водорослями, ромашкой, чайным деревом или морковью. И есть отдельный раздел с веганской продукцией.

Клуб Love your body

Чтобы экономить на покупках eco-friendly косметики, можно зарегистрироваться на сайте The Body Shop и получить виртуальную бонусную карту. Для регистрации понадобится заполнить анкету со своими личными данными и подтвердить номер телефона. После этого уже на первую покупку будут начислены бонусы.

За каждые 100 рублей покупки продавец дарит пользователю 10 баллов. Они поступают на виртуальный счет после оплаты и доставки товара и остаются активными на протяжении года. При накоплении определенного количества бонусов в личном кабинете покупателя формируется купон на скидку, который можно использовать на следующую покупку. Также участники программы получают дополнительные скидки при регистрации в клубе и ко дню рождения.

Оплата за покупки в The Body Shop

Для удобства клиентов онлайн-магазина рассчитаться за покупки можно несколькими способами. Если есть желание проверить посылку перед оплатой, можно заплатить наличными при получении. Как с сотрудником транспортной службы, так и на сайте можно расплатиться картой. Принимаются банковские карты Visa, MasterCard и Мир, а также оплата с помощью Apple Pay и Google Pay.

Действующие в магазине условия доставки

Возможно заказать доставку на дом, в пункт выдачи или на почтовое отделение. В Москве и области, Санкт-Петербурге и области курьерская доставка выполняется через 1–4 дня после оформления заказа. Курьеры The Body Shop работают в будние дни, в столице также возможна доставка в субботу. При этом необязательно, чтобы посылку получал заказчик. Можно попросить члена семьи или знакомого встретить сотрудника курьерской службы, сообщив ему всю информацию о заказе.

Доставка в один из пунктов выдачи СДЭК в 350 городах России, курьерская доставка или доставка Почтой России в регионы займет до 10 дней. При добавлении в корзину товаров на определенную сумму любая из услуг предоставляется покупателю бесплатно.

Правила возврата товара в Боди Шоп

Парфюмерию, косметику и предметы личной гигиены нельзя вернуть продавцу, если они качественные. На товары, которые не относятся к этим категориям, можно оформить возврат в течение 14 дней, если они не использованы и сохранили упаковку, пломбы и бирки, а также при наличии документа, подтверждающего покупку. Можно отказаться от заказа и при получении. В таких случаях покупатель оплачивает расходы на доставку.

Если купленные в магазине товары имеют недостаток, их можно вернуть на протяжении гарантийного срока. Если он не указан, то обратиться в магазин с претензией можно в срок, не превышающий двух лет.

Использование промокодов на The Body Shop

На текущей странице вы найдете лучшие скидочные предложения магазина экологичной, в том числе веганской английской косметики. Среди них есть не только общедоступные акции, но и уникальные промокоды, которые публикуются только нашим сервисом.

Вот что нужно сделать с купоном, в котором есть скидочный код:

  1. Нажатием на кнопку спецпредложения запустите сохранение промокода и переход к каталогу косметики.

  2. Выберите уход для лица и тела, макияж, парфюм или аксессуары.

  3. На странице «Моя корзина» добавьте код купона в блоке под надписью «У вас есть промокод?».

  1. Из строки «Итого к оплате» будет вычтена скидка, обещанная условиями специального предложения.

А нажав на купон с акцией, вы сразу же попадете в каталог с косметикой или сопутствующими товарами, уже продающимися дешевле изначальной цены.

Часто задаваемые вопросы про The Body Shop

★ Почему промокод на косметику не срабатывает?

Важно учесть, что после того как промокод активирован, его нельзя использовать еще раз. Поэтому его нужно вводить только непосредственно перед оплатой. Также он может распространяться только на определенный товар или сумму покупки — важно выполнить эти условия.

★ Какие спецпредложения The Body Shop можно найти на сайте?

Чаще всего встречаются скидки на первый заказ любой косметики и аксессуаров и отдельные продукты, а также акции наподобие второй единицы средства в подарок.

★ Полностью ли натуральна косметика, которую выпускает Боди Шоп?

В продуктах бренда используются как природные компоненты, так и качественные синтетические вещества, в том числе заменяющие ингредиенты животного происхождения.

★ Какими курьерскими службами выполняется доставка косметики?

Покупка на сайте будет доставлена одним из следующих сервисов: СДЭК, Почта России, ИМЛ, ДПД, КСЭ, Сберлогистика, Pony express.

★ Какие веганские продукты можно купить на сайте The Body Shop?

В магазине продаются восстанавливающие масла для лица, тоники с маслом чайного дерева, очищающие гели для умывания, крем-гели для душа, питательные маски для волос, йогурты для тела и другие средства для веганов.

Лучшие промокоды The Body Shop

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПромокод The Body Shop: скидка 300 рублей на первый заказ от 2000 рублей при подписке на рассылкуне требуется
СкидкаРаспродажа со скидками до 50% с промокодом Боди Шопне требуется
СкидкаДарим дисконт 50% на каждое 2-е средство CBD и Oils of Life по купону The Body Shopне требуется
СкидкаПолучите кусковое мыло в подарок за покупку крема для рукне требуется
СкидкаПлати всего 990 рублей за пару: гель для душа + шампунь или кондиционерне требуется
СкидкаСредства для умывания и тоники от 300 рублей по промокоду The Body Shopне требуется
СкидкаДисконт до 50% на средства с SPF по купону The Body Shopне требуется
СкидкаС купоном The Body Shop каждый второй крем для рук бесплатноне требуется
СкидкаВыгода 44% при заказе интенсивного увлажняющего крема с экстрактом морковине требуется
СкидкаСэкономь 30% при покупке подарочного мини-набора «Питательный ши»не требуется

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