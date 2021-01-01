Промокоды Timberland на Октябрь

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Одежда и обувь со скидкой по купону Timberland

В магазине бренда можно выбрать товары для женщин, детей и мужчин. На сайте удобная навигация и большой выбор моделей каждой категории. Покупатели могут участвовать в бонусной системе и накапливать баллы, применять промокоды в Timberland и получать дополнительные скидки. Все вариант ... ы снижения цены покупок для новых и постоянных клиентов собраны на нашем сайте. Здесь представлены актуальные предложения, обновляющиеся ежедневно.


Посетить Timberland
Контакты Timberland

Юридический адрес:
г. Москва, Трубная площадь, дом 2, эт. 1, пом. I, ком. 55

Электронная почта:
e-shop@timberland.ru

Телефон:
8 800 770 05 39

Соц. сети:

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0 оценок поставлено средняя 0

Одежда и обувь со скидкой по купону Timberland

В магазине бренда можно выбрать товары для женщин, детей и мужчин. На сайте удобная навигация и большой выбор моделей каждой категории. Покупатели могут участвовать в бонусной системе и накапливать баллы, применять промокоды в Timberland и получать дополнительные скидки. Все вариант ... ы снижения цены покупок для новых и постоянных клиентов собраны на нашем сайте. Здесь представлены актуальные предложения, обновляющиеся ежедневно.


Посетить Timberland
Контакты Timberland

Юридический адрес:
г. Москва, Трубная площадь, дом 2, эт. 1, пом. I, ком. 55

Электронная почта:
e-shop@timberland.ru

Телефон:
8 800 770 05 39

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от Timberland

Подробнее о магазине бренда Timberland

История компании началась в 1973 году, когда семья Шварц произвела на рынке обуви настоящую революцию. Используя технику прямого литья, они сделали ботинки водонепроницаемыми. Носить такую обувь можно было и зимой, и летом. Так на свет появились фирменные желтые ботинки, и сегодня делающие бренд узнаваемым.

Если ранее семья Шварц производила обувь и для других компаний, то в 1978-м они основали собственный бренд, переименовав Abington Shoe Company в Timberland. Выбор товаров существенно расширился, в нем появились новые модели, а компания стала одним из ведущих игроков на рынке Северное Америки. Освоив родной рынок, в 1980-м компания переносит производство в Италию и становится международной организацией. Сегодня, спустя десятки лет, продукция бренда известна и популярна, а магазины открыты в десятках странах мира. Официальный сайт розничной торговли есть и в России. Здесь можно поучаствовать в программе лояльности, применить промокоды, чтобы покупать товары еще дешевле.

Самые популярные категории товаров в Timberland

Бренд производит одежду, обувь и аксессуары. В линейке товаров можно найти модели, выполненные в разных стилях — спортивном, повседневном и деловом. Чтобы покупатели могли быстро найти подходящую модель, все позиции отсортированы по категориям:

  • Мужчины — ботинки, кеды, мокасины, кроссовки, полуботинки, сандалии, одежда и аксессуары.

  • Женщины — верхняя одежда, футболки, свитера, брюки, обувь, сумки и другие элементы женского гардероба.

  • Дети — пока в линейке моделей для детей представлена только обувь.

Несмотря на большой выбор моделей, именно обувь пользуется здесь наибольшей популярностью. Она выполняется из прочной натуральной сыромятной кожи, а подошва — из износостойкого материала. Специальная технология герметичных швов и фирменные утеплители позволяют ногам оставаться сухими даже в дождливую погоду. Несмотря на свою водонепроницаемость, обувь отлично дышит, так что ногам будет комфортно при любой погоде.

Программа лояльности для постоянных клиентов Timberland

Своим постоянным покупателям магазин предлагает вступить в клуб Тимберленд. Начать экономить можно уже с первой покупки. Для этого достаточно выбрать товары и оформить заказ, а вместе с посылкой получить клубную карту, дающую ряд преимуществ. Став членом клуба, покупатель начинает накапливать бонусы.

Для того чтобы бонусы за покупку начислялись на счет аккаунта, нужно оформлять заказы с авторизацией на сайте. В таком случае клиент получает 5% цены товаров в виде бонусов. Каждый балл равен 1 рублю. Их можно тратить сразу после получения, оплачивая часть стоимости новых покупок. Даже при первом заказе пользователь получает приветственные баллы, достаточно просто зарегистрироваться на сайте и ввести при заказе номер своей виртуальной карты.

Участники клуба могут пользоваться эксклюзивными сервисами, недоступными простым покупателям. По мере того как меняется статус клиента в программе лояльности и сумма его накоплений, он получает все больше преимуществ от магазина. Посмотреть количество доступных бонусов можно в личном кабинете или нажав на кнопку «Проверить баланс бонусной карты», находящуюся в нижней части сайта.

Как в Timberland можно оплатить покупки

К онлайн-оплате в магазине принимаются банковские карты Халва, Мир, Visa и MasterCard. Для проведения платежа и ввода реквизитов пользователя перенаправляют на платежный шлюз Сбербанка. Этот платежный инструмент соответствует международным требованиям и обеспечивает безопасность операции. Оплатить покупки можно и при получении — наличными или картой.

Как получить посылку от магазина Timberland

Покупатели могут забрать покупки в пунктах самовывоза, фирменных магазинах, офисах транспортных компаний или выбрать адресную доставку. Транспортировка отнимает от 1 дня в Москве и Санкт-Петербурге до нескольких дней во всех остальных регионах РФ.

Возврат и частичный выкуп товара Timberland

Если покупателю не подошли некоторые или все вещи, он может отказаться от их получения. Вернуть покупки можно в течение 14 дней с момента получения. Для этого покупатель должен предъявить чек и отправить товары по указанному на сайте адресу.

Как в Timberland применить промокод на скидку

На этой странице собраны актуальные акции, скидочные купоны и другие варианты экономии в магазине бренда. Список предложений регулярно пополняется вариантами дисконта для новых и постоянных покупателей. Время от времени посещая эту страницу, поклонники функциональной одежды и обуви Тимберленд всегда найдут для себя массу вариантов снижения цены. Применить промокод на скидку можно по инструкции:

  1. Поиск предложения, дающего максимальную скидку. Полистав акции и коды скидок на этой странице, можно найти самый выгодный вариант экономии.

  2. Копирование кода купона и переход на сайт. Для этого нужно кликнуть по выбранному промокоду, скопировать его, дождаться автоматической переадресации в магазин или нажать на кнопку перехода.

  3. Перемещение товаров в список покупок. Попав на страницу акционных моделей, нужно указать размер и цвет понравившейся вещи, затем добавить ее в корзину.

  4. Оформление заказа и ввод промокода. В корзине нужно найти поле для ввода цифро-буквенного кода, вставить и применить его.

После активации скидки нужно заполнить все поля формы заказа — имя, адрес электронной почты, номер телефона и другие данные. Также понадобится указать способы доставки и оплаты, ввести адрес.

Часто задаваемые вопросы про Timberland

★ Что делать, если не знаешь точного размера вещи или обуви?

Для подбора размера подойдет таблица, находящаяся в карточке каждого товара. Кроме того, покупатели могут заказать на примерку сразу несколько размеров.

★ Как применить код на скидку в магазине?

Сделать это можно в корзине, переместив туда акционные товары.

★ Как получить бонусную карту?

Для этого нужно перейти в магазин, кликнув на соответствующую акцию на этой странице, и зарегистрироваться.

★ Как часто обновляется список действующих промокодов?

На этой странице список акций и купонов обновляется ежедневно.

★ Можно ли оплачивать покупку акционных товаров баллами?

Да, деньгами с бонусного счета можно рассчитываться за все покупки на сайте.

Лучшие промокоды Timberland

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