56 оценок поставлено средняя 4.14
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При заказе 2-х вещей из лука - скидка 15%, при покупке 3-х и более вещей – скидка 20%. Акция не суммируется с баллами программы лояльности и другими акциями интернет-магазина. Общая скидка на товар – не более 70%.
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купон
35%
купон
35%
купон
30%
купон
30%
купон
28%
купон
25%
купон
25%
купон
25%
купон
21%
купон
20%
купон
При заказе 2-х вещей из лука - скидка 15%, при покупке 3-х и более вещей – скидка 20%. Акция не суммируется с баллами программы лояльности и другими акциями интернет-магазина. Общая скидка на товар – не более 70%.
20%
купон
18%
купон
15%
купон
15%
купон
5%
купон
При оплате онлайн вы получите скидку 5% и кэшбэк 20% бонусами
Беспл
доставка
500Р
купон
1299Р
купон
1800Р
купон
3599Р
купон
1000Р
купон
5999Р
купон
1299Р
купон
30%
купон
Лучшее
предложение
Читайте все условия на странице акции.
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Теперь товары можно бронировать и забирать самовывозом из розничного магазина.
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Купоны выдаются при совершении любой покупки во всех собственных розничных магазинах TOM TAILOR. Приём купонов производится до 30.10.2021 г. Купон на скидку 50% действует только в интернет-магазине.
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Акция НЕ суммируется с бонусными рублями и другими кодами. Максимальная скидка - не более 70%
Купить качественную немецкую одежду, обувь и аксессуары со скидкой помогут промокоды от Tom Tailor. Сайт предлагает товары для мужчин и женщин разного возраста. Многие вещи продают по дисконтной цене. Если сумма чека превышает установленный минимум, доставку оплачивает компания Том ... Тейлор. Присоединившиеся к местной программе лояльности получают дополнительные привилегии. При каждой покупке им начисляется кэшбэк, который можно использовать для частичной оплаты новых заказов. Оформить бонусную карту могут даже люди, еще не ставшие клиентами магазина.
Юридический адрес:
111033, г.Москва, ул. Самокатная, д.1, стр.21
Электронная почта:
service@tom-tailor.ru
Телефон:
+7 (495) 539-52-59, +7 (800) 200-52-59
Соц. сети:
56 оценок поставлено средняя 4.14
Купить качественную немецкую одежду, обувь и аксессуары со скидкой помогут промокоды от Tom Tailor. Сайт предлагает товары для мужчин и женщин разного возраста. Многие вещи продают по дисконтной цене. Если сумма чека превышает установленный минимум, доставку оплачивает компания Том ... Тейлор. Присоединившиеся к местной программе лояльности получают дополнительные привилегии. При каждой покупке им начисляется кэшбэк, который можно использовать для частичной оплаты новых заказов. Оформить бонусную карту могут даже люди, еще не ставшие клиентами магазина.
Юридический адрес:
111033, г.Москва, ул. Самокатная, д.1, стр.21
Электронная почта:
service@tom-tailor.ru
Телефон:
+7 (495) 539-52-59, +7 (800) 200-52-59
Соц. сети:
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Официальный интернет-магазин немецкого бренда Tom Tailor продает повседневную одежду, обувь и аксессуары. Продукция этой торговой марки сочетает высокое качество и традиционный стиль с последними модными тенденциями. Классические коллекции Denim, MY TRUE ME и MINE TO FIVE получили высокую оценку среди покупателей и дизайнеров.
Компания Tom Tailor (Портной Том) была основана в Гамбурге в 1962 году. Изначально она носила название Henke & Co и производила махровые полотенца и вельветовые брюки. Со временем ассортимент существенно расширился, но до наступления восьмидесятых фирма ориентировалась исключительно на мужчин. Впоследствии появились предложения для женщин и детей, и сегодня они занимают значительную часть каталога.
Примечательно, что первый магазин Том Тейлор открылся только в 1994 году, до этого продукция продавалась через крупные торговые сети. В России компания официально работает с 2011 года. Сегодня она представлена в десятках крупных городов страны, от Москвы и Санкт-Петербурга до Ухты и Находки. Кроме официальных филиалов и аутлет-центров, фирменная одежда и обувь реализуется через магазины партнеров.
На сайте Tom Tailor можно сделать заказ в любое время. Для постоянных клиентов здесь действует бонусная программа, предусматривающая вознаграждение за покупательскую активность. Также есть скидки по системе промокодов. Компания бесплатно распространяет такие подарочные купоны, которые может активировать каждый. Все действующие акционные предложения продавца собраны на этой странице.
На сайте Tom Tailor предлагается одежда и обувь для мужчин и женщин. Основные категории:
верхняя одежда;
брюки и джинсы;
свитеры и толстовки;
платья и юбки;
футболки, лонгсливы и поло;
пиджаки, рубашки и блузки;
обувь;
белье и аксессуары.
Для упрощения поиска есть фильтры по цене, размеру, цвету и сезону. В разделе «Собери образ» предлагают наборы из двух и больше вещей одной коллекции со скидкой. В помощь покупателю также созданы страницы «Гид по стилю» и «Таблица размеров».
Зарегистрироваться в программе лояльности Том Тейлор можно еще до первой покупки, что позволяет сразу начать получать бонусы. С каждого заказа участнику начисляются баллы — процент от суммы чека (1 Б = 1 рубль). Чем выше статус в клубе, тем больше этот кэшбэк. Новичок находится на уровне «Серебро». Как только он потратит на покупки достаточную сумму, перейдет на «Золото», а затем и на «Платину».
Баллы также дарят за регистрацию, заполнение профиля, написание отзывов, по случаю акции или дня рождения. Этими виртуальными рублями можно оплатить часть заказа. Если на товар распространяется скидка по распродаже или промокоду, возможность такого погашения указывается в условиях предложения. Чтобы рассчитаться баллами, достаточно при оформлении покупки указать мобильный в поле «Списать бонусы по номеру телефона».
Если товар оплачивается при получении в пункте выдачи или от курьера, принимают наличные и банковские карты. В последнем случае рекомендуется заранее уточнять, есть ли у курьера терминал. При оплате через сайт Tom Tailor клиентам сегодня предоставляют скидку. Для расчета подойдут карточки Мир, Visa и MasterCard, операция проводится через шлюз Сбербанка.
Можно оформить покупку в рассрочку на 3–4 месяца. Услуга доступна владельцам карт «Халва» и «Совесть». Альтернативный вариант — оплата долями. Здесь сумма разбивается на 4 равные части, которые списываются в течение 2 недель. При поэтапной оплате клиент не платит процентов и комиссий, если выполнит свои обязательства в срок. В розничных магазинах можно рассчитаться подарочным сертификатом.
Забрать посылку самостоятельно можно в пунктах выдачи Tom Tailor, отделениях и постаматах транспортных компаний. Большинство заказов доставляются Почтой России и DPD. Если в городе есть партнерская курьерская служба, товар привезут по указанному клиентом адресу. При заказе свыше определенной суммы услугу оплачивает магазин. Доступна опция примерки с частичным выкупом, ее можно активировать при выборе способа доставки.
Вернуть одежду или обувь при отсутствии претензий к качеству можно в течение 14 дней. Для участников программы лояльности этот срок увеличен до 1 года при условии, что полностью сохранен первоначальный вид товара. Сдать неподошедшие вещи можно в розничном магазине. В зависимости от способа оплаты, деньги вернут наличными (сразу) или на карту (до 10 рабочих дней).
Если по соседству нет магазинов, нужно отправить посылку Почтой России. Когда возврат связан с браком или неполной комплектацией, доставку оплачивает продавец, в остальных случаях — покупатель. Некоторые товары (нижнее белье, плавки, купальники, чулки, носки и др.) вернуть нельзя, если нет претензий к их качеству.
Любой купон из списка можно активировать бесплатно, для этого достаточно кликнуть по предложению. Если внутри содержится пароль (промокод), нужно скопировать его, чтобы предоставить продавцу. Если купон с акцией (без промокода), он сам по себе является пропуском для участия в акции, на страницу которой пользователь будет сразу перенаправлен. Порядок действий при активации промокода:
Зайти на сайт Том Тейлор и зарегистрироваться для получения бонусных баллов (по желанию).
Выбрать товар, ознакомиться с его характеристиками, указать размер и поместить в корзину.
Перейти к оформлению покупки.
Вставить скопированные данные в поле «Ввести промокод» и кликнуть по стрелке.
Удостовериться, что код купона сработал.
Указать контактные данные (если не авторизовался), выбрать способы доставки и оплаты, подтвердить заказ.
Промокод обычно не сочетается с другими акциями, кроме бонусов лояльности.
Нет, но есть удобная мобильная версия сайта, доступная в любом современном браузере.
1 бонус равняется 1 рублю при начислении и оплате.
Да, если такие товары есть в наличии.
На сайте есть таблица размеров для разных видов одежды и обуви. Кроме того, можно заказать примерку с частичным выкупом или просто вернуть вещь, если она не подошла.
Все актуальные предложения этого магазина собраны здесь.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Экономия до 50% на коллекцию мужских пиджаков TOM TAILOR
|не требуется
|Скидка
|Головные уборы для женщин с выгодой до 50%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 50% на вторую вещь для него и для неё по промокоду Tom Tailor
|не требуется
|Скидка
|Женские пуловеры в большом ассортименте с дисконтом 40%
|не требуется
|Скидка
|Комфортные и функциональные мужские толстовки и свитшоты с дисконтом до 40%
|не требуется
|Скидка
|Коллекция мужских пиджаков Tom Tailor с дисконтом до 35%
|не требуется
|Скидка
|Мужские зимние перчатки с экономией до 35% в ассортименте
|не требуется
|Скидка
|Элегантные стильные мужские пиджаки с выгодой при покупке до 35%
|не требуется
|Скидка
|Лучшие жилеты и куртки из мужской коллекции с дисконтом до 30%
|не требуется
|Скидка
|Мужские свитшоты в ассортименте со скидками до 30%
|не требуется
|Скидка
|Элегантные женские пальто в большом ассортименте с дисконтом до 28%
|не требуется
|Скидка
|Элегантные женские пиджаки от TOM TAILOR с экономией при покупке до 25%
|не требуется
|Скидка
|Мужские пиджаки и жилетки в ассортименте с дисконтом до 25%
|не требуется
|Скидка
|Нижнее мужское бельё с выгодой при покупке до 25%
|не требуется
|Скидка
|Женские жилеты в ассортименте с дисконтом до 21%
|не требуется
|Скидка
|Get-The-Look: дисконт до 20% на понравившийся образ
|не требуется
|Скидка
|Коллекция комбинезонов TOM TAILOR с дисконтом до 20%
|не требуется
|Скидка
|Мужские пуловеры с дисконтом до 18% по промокоду Tom Tailor
|не требуется
|Скидка
|Мужские кошельки Tom Tailor с выгодой при покупке до 15%
|не требуется