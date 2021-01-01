6 оценок поставлено средняя 4.5
12%
купон
87%
купон
80%
купон
60%
купон
55%
купон
43%
купон
41%
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36%
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35%
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90%
купон
30%
купон
30%
купон
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25%
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20%
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65%
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1 балл = 1 рубль Покупателям, ранее совершавшим покупки в TOY.RU, баллы начисляться не будут. В течение 14 дней клиент может воспользоваться бонусными баллами для оплаты до 20% от суммы покупки. Баллы активируются путем регистрации в программе лояльности в личном кабинете на сайте и указания номера мобильного телефона.
4=5
купон
219Р
купон
12%
купон
87%
купон
80%
купон
60%
купон
55%
купон
43%
купон
41%
купон
37%
купон
36%
купон
36%
купон
35%
купон
35%
купон
90%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
29%
купон
10%
купон
7%
на ВСЁ
25%
купон
20%
купон
65%
купон
10%
купон
Беспл
подарок
1 балл = 1 рубль Покупателям, ранее совершавшим покупки в TOY.RU, баллы начисляться не будут. В течение 14 дней клиент может воспользоваться бонусными баллами для оплаты до 20% от суммы покупки. Баллы активируются путем регистрации в программе лояльности в личном кабинете на сайте и указания номера мобильного телефона.
4=5
купон
219Р
купон
35%
купон
Другие скидки и подарки не действуют
12%
купон
30%
купон
12%
купон
35%
купон
40%
купон
Toy.ru — крупная торговая сеть, специализирующаяся на продаже игрушек ведущих производителей. В каталоге компании тысячи товаров для малышей возрастом от 0 до 12+: механические и электроавтомобили, мягкие игрушки, развивающие игры, конструкторы, куклы и т. д. Также здесь можно найти ... товары для оформления праздничной вечеринки, школьные принадлежности и подарочные сертификаты. Огромный каталог товаров, скидки, акции к праздникам, распродажи и безукоризненная доставка — именно то, что привлекает клиентов в магазины Той. На нашей странице собраны все актуальные купоны со скидками в Toy.ru, по которым поучаствовать в промоакции
Юридический адрес:
109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21, пом. 207.2 оф. 0308.
Электронная почта:
info@toy.ru
Телефон:
8 (800) 700-34-70
Соц. сети:
6 оценок поставлено средняя 4.5
Toy.ru — крупная торговая сеть, специализирующаяся на продаже игрушек ведущих производителей. В каталоге компании тысячи товаров для малышей возрастом от 0 до 12+: механические и электроавтомобили, мягкие игрушки, развивающие игры, конструкторы, куклы и т. д. Также здесь можно найти ... товары для оформления праздничной вечеринки, школьные принадлежности и подарочные сертификаты. Огромный каталог товаров, скидки, акции к праздникам, распродажи и безукоризненная доставка — именно то, что привлекает клиентов в магазины Той. На нашей странице собраны все актуальные купоны со скидками в Toy.ru, по которым поучаствовать в промоакции
Юридический адрес:
109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21, пом. 207.2 оф. 0308.
Электронная почта:
info@toy.ru
Телефон:
8 (800) 700-34-70
Соц. сети:
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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Девиз компании звучит так: «Мы знаем, чего хотят дети!» И эти ребята знают, о чем говорят. Федеральная сеть магазинов Toy.ru — это тысячи детских игрушек, собранных на одной торговой платформе: конструкторы, куклы, мультяшные герои, мягкие игрушки, машинки, бластеры, косметика, игровые наборы, товары для школы и много другое.
В торговой сети игрушек Той насчитывается более сотни розничных магазинов по всей стране. Среди ведущих брендов, представленных в ассортименте: Smart Egg, L.O.L. Surprise, Lego, Welly, Little Tikes, Mega Bloks и прочие. Здесь всегда можно найти последние новинки из мира игрушек. В магазине представлены только актуальные товары, доступные на складе. При этом особенно подкупают цены, скидки на первую покупку, программы лояльности, круглосуточная онлайн-поддержка по оформлению заказа, срочная доставка и множество сезонных акций, которые вы найдете на этой странице в купонах.
Сеть Toy.ru отмечена наградами Retailer of the Year как «Лучший интернет-магазин» за отменный сервис, качество товаров и оперативную доставку по России и СНГ.
Для юридических лиц и оптовых покупателей действуют специальные предложения, разработанные индивидуально под каждый регион.
Огромный ассортимент онлайн-магазина разбит по возрастам, полу, брендам, тематической принадлежности, актуальности (новинки, популярно у пользователей, лучшая цена и пр.)
Для удобства пользователей каталог магазина Той поделен на категории и подкатегории. Помимо игрушек, здесь можно найти товары для хобби, спорта и отдыха, игровые наборы, школьные товары, праздничные аксессуары, косметику и подарочные сертификаты (для тех кто не может определиться с подарком).
На главной странице публикуется информация о новинках, товарах со скидками, бонусных предложениях на первый заказ и игрушках Lego, пользующихся особым спросом.
Чтобы упростить процесс выбора подарка, можно воспользоваться специальной интерактивной формой (правый сайдбар) или проконсультироваться в онлайн-чате.
Система бонусов Toy.ru дает право на скидку всем зарегистрированным в ней участникам. Согласно условиям программы на бонусный счет начисляются баллы (до 5% от стоимости покупки), которыми впоследствии можно частично рассчитываться за товары в сети Той.
Регистрация пользователя осуществляется по номеру телефона. Активация бонусов происходит через 14 дней с момента покупки. При списании бонусов за товар на мобильный номер приходит СМС-код для подтверждения операции.
В бонусной программе участвуют все товары, которые не имеют дополнительных скидок, не подпадают под действие промокода и не относятся к категории «Дефект упаковки».
Накопленные бонусы действительны в течение одного года.
Оплатить заказ можно на сайте Toy.ru или при получении товара, наличными или безналичными средствами. К оплате принимаются карты платежных систем MasterCard, Visa и МИР, электронные деньги WebMoney и Яндекс.Деньги. Для физ- и юрлиц есть возможность оплаты через банк путем безналичного перевода по реквизитам компании.
Учтите, что при любой форме доставки заказ должен быть оформлен на получателя. Отгрузка товаров осуществляется по документу, подтверждающему личность заказчика.
Доставка заказов осуществляется курьерской службой:
до двери курьером: стоимость зависит от региона доставки и габаритности груза. При заказе на сумму более 3000 рублей – бесплатно;
срочная доставка до двери: в пределах МКАД – бесплатно, если сумма заказа более 5000 рублей. Доставка осуществляется в течение 15 минут.
При самовывозе из пунктов выдачи Boxberry и DPD отгрузка товара осуществляется по 100% предоплате.
Согласно Законодательству РФ в течение 14 дней с момента покупки (получения товара) покупатель имеет право вернуть или обменять товар надлежащего качества. К заявлению на возврат прилагается копия документа, удостоверяющего личность, товарный или кассовый чек.
Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, каким они были внесены: на расчетный счет покупателя (при курьерской доставке) или наличными (при покупке в стационарном магазине). Зачисление средств происходит в течение 10 дней с момента подачи заявления.
Если товар приобретен в стационарном магазине, он возвращается в тот же самый магазин. При оформлении заказа на Toy.ru, вернуть товар можно в любом розничном магазине. Товар можно обменять на аналогичный, если он оказался ненадлежащего качества или нарушена его комплектность.
Чтобы использовать промокод, необходимо:
На сайте онлайн-магазина Той добавить понравившиеся товары в корзину.
На нашей странице подобрать подходящий купон, кликнуть по «Открыть». После чего код купона будет скопирован в буфер обмена, а пользователь — перенаправлен на страницу онлайн-магазина.
В открывшемся окне корзины в поле «Промокод» необходимо вставить ранее скопированное значение кода и нажать кнопку «Применить».4. Перепроверить, чтобы купон сработал: товары в корзине должны отобразиться с учетом заявленной скидки.
5. Оформить заказ, указать форму оплаты и доставки.
Обратите внимание, что активировать коды можно только один раз. Все скидочные купоны, собранные на нашем сайте, — результат кропотливого труда специалистов, которые следят за актуальностью промопредложений и регулярно обновляют список актуальных купонов. Подписывайтесь на нашу страничку с любимым магазином сегодня, чтобы не упустить выгоду от онлайн-шопинга.
Чтобы узнать, когда понравившаяся игрушка поступит в продажу, необходимо в карточке товара заполнить графу с email. Как только товар поступит на склад, подписчик получит уведомление на электронную почту. Учтите, что заполнение формы — это не гарантия покупки: игрушка не резервируется и выкупать ее необязательно.
Участники Клуба пользуются особыми привилегиями: получают специальные предложения, подарки ко дню рождения детей, скидки и прочие бонусы. Чтобы стать его членом, необходимо просто заполнить анкету с данными о своих детях на сайте магазина.
Цена игрушки, с промокодом или без него, актуальна на момент оформления заказа. Вне зависимости от даты поставки она остается фиксированной.
Курьерская служба доставки не может забрать товар с нарушением целостности упаковки, поэтому клиент может только визуально осмотреть игрушку и сверить соответствие заданному артикулу.
В личный кабинет и на почту клиента приходят оповещения с номером отправления, по которому можно отслеживать местоположение посылки на сайте курьерской службы.
|Тип купона
|Описание
|Код
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|7DA***
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