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6 оценок поставлено средняя 5

Промокоды Tutu.ru на Октябрь

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Получайте двойные бонусы за поездки по промокоду Tutu ru

Вводите номер бонусной карты РЖД, Аэрофлота, S7 Airlines или любой другой авиакомпании каждый раз при заказе билетов. После поездки вам начислятся все бонусы: и Туту.ру, и перевозчика.

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Бонусы, скидки, промокоды и купоны Туту.ру

На этой странице можно найти подробную информацию о скидках, программе лояльности, купонах и промокодах Туту.ру. С помощью сервиса можно заказать билеты на автобус, поезд или самолет прямо из дома. Достаточно указать маршрут и нужное время отправления — Tutu.ru сам подберет для поль ... зователя перевозчиков. Еще на сайте много полезной информации и всегда есть свежее расписание электричек, поездов дальнего следования и другого транспорта.


Посетить Tutu.ru
Контакты Tutu.ru

Юридический адрес:
115230, г. Москва,1-й Нагатинский пр-д, д. 10, стр. 1, этаж 12

Телефон:
+7 (495) 987-21-05

Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 5

Бонусы, скидки, промокоды и купоны Туту.ру

На этой странице можно найти подробную информацию о скидках, программе лояльности, купонах и промокодах Туту.ру. С помощью сервиса можно заказать билеты на автобус, поезд или самолет прямо из дома. Достаточно указать маршрут и нужное время отправления — Tutu.ru сам подберет для поль ... зователя перевозчиков. Еще на сайте много полезной информации и всегда есть свежее расписание электричек, поездов дальнего следования и другого транспорта.


Посетить Tutu.ru
Контакты Tutu.ru

Юридический адрес:
115230, г. Москва,1-й Нагатинский пр-д, д. 10, стр. 1, этаж 12

Телефон:
+7 (495) 987-21-05

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Специальные предложения от Tutu.ru

Информация о компании Туту.ру

В начале 2000-х студенты МГУ Дмитрий Храпов и Юрий Титов зарабатывали на жизнь тем, что делали информационные сайты. Первый часто ездил к родственникам в Раменское на электричке. Носить с собой бумажную копию расписания было очень неудобно, и ему пришла в голову идея создать специальный сервис с информацией о движении поездов. Так в 2003 году появился ресурс Tutu.ru. Поначалу расписание в него вносили вручную: Храпов и Титов по очереди ездили на вокзалы, фотографировали стенды и вводили данные на сайт. Туту.ру понравился пользователям, ведь смотреть сведения о движении электричек и международных поездов удобнее онлайн.

В 2006 году на сайте произошли серьезные изменения. Во-первых, он стал публиковать расписание для всех ж/д станций России. А во-вторых, начал самостоятельно продавать билеты. Примерно тогда же Храпов и Титов зарегистрировали компанию ООО «Глобус», которая сегодня руководит проектом. Сейчас сервис помогает узнать расписание, купить билеты на поезд, автобус или самолет, приобрести туры. Сэкономить на всем этом можно с помощью купонов и промокодов.

Самые популярные товары на сайте Туту.ру

Сегодня наибольшей популярностью по-прежнему пользуются билеты. Главная причина их востребованности — удобный поиск, огромное количество направлений и простое оформление заказа. Часто заказывают туры по России и поездки за рубеж. А еще сайт используют по его первоначальному назначению — для получения информации о расписании движения поездов и автобусов, что совершенно бесплатно.

Программа лояльности Туту.ру

На ресурсе действует программа лояльности. К ней автоматически подключаются все пользователи, создавшие аккаунт. Пользователям начисляются бонусные баллы, которые в дальнейшем можно потратить на покупки (на это дается 3 месяца). Количество бонусов зависит от статуса клиента в программе лояльности, всего их 4: «Планирую поездку», серебряный, золотой и платиновый. Размер кэшбэка за оформление заказа составляет от 0,5% до 2%. При этом cashback за покупки в мобильном приложении вдвое больше, так что выгоднее заказывать через него.

Кроме начисления бонусных баллов, программа лояльности предусматривает скидку на некоторые категории товаров: железнодорожные билеты, специальные условия их возврата, страховку багажа и пассажира на железной дороге и в самолете. Ее размер может достигать половины стоимости. Общее количество скидок не ограничено, ими разрешается пользоваться сколько угодно.

Как оплатить покупку на Туту.ру

Сегодня на сайте поддерживается только один способ оплаты — банковская карта. Можно использовать карточки платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и МИР. Банк-эмитент значения не имеет, разрешается пользоваться услугами любых кредитных организаций Российской Федерации.

Как получить купленный билет

Есть три способа получить билет, купленный на сайте Tutu.ru:

  • В кассе вокзала, аэропорта или автостанции. Это можно сделать в любое время с момента оформления заказа и до отправления. Выдается стандартная бумажная версия документа на имя покупателя.

  • В цифровом виде. Для этого необходима электронная регистрация. После нее клиенту высылается PDF-файл с билетом. В кассу идти не нужно, можно открыть его на телефоне и продемонстрировать проводнику. Также понадобится показать удостоверяющий личность документ.

  • Распечатка на бланке в терминалах самообслуживания. В этом случае билет распечатывается в автоматизированной кассе, подключенной к системе «Экспресс-3». Они есть на всех больших железнодорожных вокзалах и станциях России.

Как обменять или вернуть билеты

Все возвраты на сайте Tutu.ru осуществляются по правилам перевозчика. Поэтому какой-то единой схемы не существует, процедура всегда будет отличаться. Чтобы отказаться от покупки, необходимо открыть раздел ЛК «Мои заказы», выбрать нужную позицию, а затем кликнуть по кнопке «Оформить возврат». Далее понадобится заполнить небольшую анкету. В обмен на возвращенный билет выдается сертификат, который можно использовать для других покупок на Туту.ру. Сам сайт не взимает комиссию за отказ от поездки, но это может делать перевозчик. Так что перед возвратом стоит уточнить его условия.

Как активировать купон или промокод Tutu.ru

Для активации промокода нужно сделать следующее:

  1. Найти действующий код на этой странице.

  2. Скопировать его.

  3. Перейти на сайт Туту.ру.

  4. Указать подходящий маршрут.

  5. Нажать «Найти».

  6. Кликнуть на блок «Выбрать» напротив нужного билета или тура.

  7. Заполнить анкету.

  8. После перехода в раздел оплаты ввести скопированные цифры в поле «У меня есть промокод».

  9. Завершить оформление заказа.

После этого стоимость товара будет выставлена уже с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала использованного кода, который может отличаться.

 

Некоторые купоны не содержат промокодов, поэтому процедура их активации отличается. Чтобы воспользоваться скидочным предложением, нужно кликнуть по подходящему на этой странице, а после переадресации на ресурс сервиса оформить покупку. Скидка в этом случае будет активирована автоматически.

Часто задаваемые вопросы про Tutu.ru

★ Все ли билеты можно получить в электронном виде?

Нет, такой способ получения недоступен для авиабилетов.

★ Обязательна ли регистрация на сайте для покупки?

Да, но отдельно ее проходить не требуется. Аккаунт на имя пользователя создают автоматически прямо во время оформления заказа. Именно для этого перед оплатой заполняется анкета.

★ Как найти нужный билет?

Нужно указать маршрут и подходящее время отправления. После этого сервис подберет для пользователя предложения от перевозчиков. Остается только выбрать нужный вариант.

★ Как связаться со службой поддержки Туту.ру?

По бесплатному телефону горячей линии или написав на электронную почту саппорта. Контактные данные техподдержки можно найти на сайте компании.

★ Как следить за изменениями расписания на сайте?

Проще всего подписаться на соцсети Туту.ру, там оперативно публикуются сведения о нововведениях.

Лучшие промокоды Tutu.ru

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ПромокодСкидка 100 рублей на автобусные билеты по промокоду Туту руTUT***
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СкидкаПо помокоду Tutu ru премиум билеты с выгодой до 30%не требуется
СкидкаБилеты на Сапсан дешевле на 30% по купону Tutuне требуется
СкидкаСэкономь до 20% при покупке групповых билетов от 10 человекне требуется
СкидкаПолучайте кэшбэк до 2% при заказе через приложениене требуется
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СкидкаВыгодно: горящие туры от 6690 рублейне требуется
СкидкаПолучите скидку 50% на услугу "Особые условия возврата" по купону Tutuне требуется
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