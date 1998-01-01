3 оценки поставлены средняя 4.7
2500Р
на все
1250Р
на все
25%
купон
20%
купон
30%
купон
40%
купон
55%
купон
16 штук
76%
купон
40%
купон
51%
купон
50%
купон
50%
купон
49%
купон
45%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
38%
купон
35%
купон
33%
купон
33%
купон
30%
купон
28%
купон
20%
купон
Беспл
доставка
30%
купон
12%
купон
40%
купон
25%
купон
40%
купон
20%
купон
40%
купон
40%
купон
50%
купон
40%
купон
62%
купон
10%
купон
2500Р
на все
1250Р
на все
25%
купон
20%
купон
30%
купон
40%
купон
55%
купон
16 штук
76%
купон
40%
купон
51%
купон
50%
купон
50%
купон
49%
купон
45%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
38%
купон
35%
купон
33%
купон
33%
купон
30%
купон
28%
купон
20%
купон
Беспл
доставка
30%
купон
12%
купон
40%
купон
25%
купон
40%
купон
20%
купон
40%
купон
40%
купон
50%
купон
40%
купон
62%
купон
10%
купон
2500Р
купон
Предложение не распространяется на товары со скидкой и доступно только для новых пользователей.
1250Р
купон
Дисконт действует на все, кроме товаров со скидкой. Только для новых пользователей.
800Р
купон
Скидка не действует на категории: Продукты, Цифровая техника, Бытовая техника, Теле-аудио-видео, а также бренды: BORK, Xiaomi, Citilux, Gipfel, Fissman. Предложение доступно только для новых пользователей и не действует на товары со скидкой.
500Р
купон
70%
купон
60%
купон
Купить продукты на неделю, заказать бытовые мелочи, новую посуду, технику и мебель, и даже дизайнерский текстиль — все это возможно в пару кликов в интернет-гипермаркете Твой дом. Как и в магазинах сети, здесь можно заказать готовые блюда, торты и десерты собственного производства к ... омпании, купить мягкий диван, кондиционер или постельное белье и получить их с доставкой на дом. Чтобы экономить на покупках на сайте магазина, регистрируйтесь в клубе привилегий, заходите в раздел «Скидки» с постоянно действующей распродажей товаров, а также используйте промокоды Твой дом.
Юридический адрес:
Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 6
Телефон:
+7 (495) 727-11-33
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 4.7
Купить продукты на неделю, заказать бытовые мелочи, новую посуду, технику и мебель, и даже дизайнерский текстиль — все это возможно в пару кликов в интернет-гипермаркете Твой дом. Как и в магазинах сети, здесь можно заказать готовые блюда, торты и десерты собственного производства к ... омпании, купить мягкий диван, кондиционер или постельное белье и получить их с доставкой на дом. Чтобы экономить на покупках на сайте магазина, регистрируйтесь в клубе привилегий, заходите в раздел «Скидки» с постоянно действующей распродажей товаров, а также используйте промокоды Твой дом.
Юридический адрес:
Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 6
Телефон:
+7 (495) 727-11-33
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Сеть гипермаркетов и фирменный онлайн-стор — место, где можно купить все для дома: от качественных продуктов питания, кулинарии собственного производства и стирального порошка до бытовой техники и мягкой мебели. Здесь продается более 15 000 товаров популярных мировых брендов, включая Grohe, Karcher, Husqvarna и Bork. Кроме того, в действующей при магазине студии текстильного дизайна можно заказать выезд дизайнера на дом с каталогами для подбора тканей и карнизов, проведения замеров и консультирования по комплексному оформлению жилья.
Первый маркет Твой дом, который сегодня имеет площадь 60 000 квадратных километров и каждый месяц принимает 300 000 посетителей, появился еще в 1998 году. После открытия нескольких торговых центров еще большего размера и салона экспресс-формата в 2013 году был запущен в работу интернет-магазин. Здесь можно заказать все необходимое в пару кликов и со скидками по промокодам.
Ассортимент онлайн-гипермаркета включает:
мебель для дома и сада: от гамаков до диванов, шкафов и комплектов;
садовую технику, инвентарь и декор, бассейны, мангалы и барбекю;
климатическую технику: от обогревателей и кондиционеров до каминов;
постельное белье, полотенца для ванной и кухни и декоративный текстиль;
посуду для приготовления пищи, сервировки стола, а также для чая и кофе;
домашнее и уличное освещение, электротехнические изделия;
актуальные предметы декора и интерьера: от свечей до ковров;
продукты питания: от бакалеи и сладостей до свежего мяса и овощей;
бытовую химию, аксессуары для хранения и хозяйственный инвентарь;
косметику, гигиенические и медицинские средства.
В разделе «Собственное производство» можно купить приготовленные специалистами Твой дом торты, готовые блюда, от драников до гуляша и супа, а также большое количество свежего мяса и рыбы.
Наибольшей популярностью среди продуктов в магазине пользуются минеральная вода европейских марок, шоколадные конфеты, крупы и консервы. Среди непродовольственных товаров покупатели чаще всего выбирают наборы садовой мебели, кресла и качели, столовые сервизы, наборы кастрюль, ножей и разделочных досок. Также востребованы бумажные полотенца, инвентарь для уборки, чистящие средства, пледы, полотенца и цветочные кашпо.
Для получения бонусной карточки необязательно приходить в гипермаркет — можно оформить виртуальную карту в личном кабинете на сайте или через официальное приложение компании. Зарегистрировавшись в клубе привилегий таким образом и купив товары на определенную сумму, можно уже на первый заказ получить бонусные баллы. Процент начислений растет вместе с общегодовой суммой покупок в гипермаркете.
Чтобы получить бонусы за покупку, важно, чтобы в заказе был указан тот же адрес электронной почты, на который зарегистрирована карта. Потратить их на скидку пока можно только в магазинах сети, но скоро эта опция появится и на сайте.
Рассчитаться за свой заказ во время его получения можно бумажными рублями или банковской картой. Также можно внести предоплату за покупки на сайте гипермаркета: принимаются карты платежных систем Мир, Visa, MasterCard и JCB. Юридическим лицам доступен банковский перевод, а тем, кто самостоятельно забирает заказ из магазина, — оплата подарочными картами.
Также в корзине Твой дом можно выбрать оплату в кредит и выплачивать стоимость товаров равными частями на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Заявка оформляется и одобряется онлайн. Остается подписать кредитный договор и на следующий день получить свою покупку.
Гипермаркет предлагает покупателям курьерскую доставку на дом, а также самостоятельный вывоз из пунктов выдачи или фирменных магазинов. Стоимость доставки зависит от населенного пункта, а точная дата согласуется после сборки заказа. Если нужно разгрузить, пронести и поднять крупногабаритный заказ весом более 100 кг, эта услуга оплачивается отдельно.
В Москве и Московской области можно заказать экспресс-доставку, чтобы получить покупки из магазина Твой дом на протяжении 24 часов после оплаты. Услуга возможна для товаров, отмеченных значком «Яндекс.Такси», и при условии, что общий вес заказа составляет не более 50 кг.
Если после получения продуктов или вещей в них обнаружен недостаток, можно написать на почту гипермаркета письмо и детально описать проблему. Менеджер магазина выйдет на связь и предложит варианты исправления ситуации.
Если не понравился внешний вид товара или просто в нем отпала необходимость, его тоже можно вернуть на протяжении двух недель после получения, но он должен сохранить свой изначальный вид и упаковку. Для возврата следует прийти в указанный на сайте гипермаркет сети с товаром, кассовым чеком, паспортом и банковской картой, с которой оплачивалась покупка, если расчет производился безналичным способом.
С помощью размещаемых нашим сервисом специальных предложений гипермаркета можно существенно экономить на обустройстве дома и закупке продуктов на неделю или месяц. Выбирайте самый выгодный скидочный купон и покупайте нужные товары дешевле.
Чтобы активировать промокод, понадобится всего несколько действий:
Кликните по коду купона. Он будет скопирован, а вы — перенаправлены в онлайн-гипермаркет.
Сложите продукты питания, посуду, бытовую химию, предметы интерьера или мебель в корзину.
Откройте свой список покупок и введите промокод рядом с перечнем позиций.
Убедитесь, что сумма заказа уменьшилась, и перейдите к его оформлению.
Если в специальном предложении нет никакого кода, все еще проще: после клика по кнопке купона откроется страница гипермаркета с акционными товарами.
Да, гипермаркет не берет плату за доставку заказов стоимостью от определенной суммы в Москве и округе, а также еще в нескольких городах России.
Самый распространенный вид скидок — на заказы от установленной стоимости или количества товаров. Они могут распространяться на все, на отдельную категорию, например освещение, или конкретный товар, например вешалки.
С размещаемыми нами купонами можно сэкономить в среднем от 500 до 2500 рублей.
Да, в Москве и Московской области действует опция частичного выкупа.
Да, ценники на некоторые товары могут отличаться.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Твой Дом на скидку 2500 рублей на ВСЕ при заказе товаров от 10 000 рублей
|PF-***
|Промокод
|Скидка 1250 рублей на ВСЕ по купону Твой Дом при заказе товаров от 5000 рублей
|PF-***
|Промокод
|Скидки до 25% на люстры, торшеры, светильники, настольные лампы по промокоду Твой Дом
|SVE***
|Промокод
|При покупке 4 вешалок скидка 20% по промокоду Твой дом
|VES***
|Промокод
|Купон Твой дом: дисконт 30% на покупку 8 вешалок
|VES***
|Промокод
|Минус 40% на покупку 12 вешалок
|VES***
|Промокод
|Экономия 55% при покупке набора вешалок Yikai
|VES***
|Скидка
|Товары со скидками до 76% по купону Твой дом
|не требуется
|Скидка
|Выгода до 40% на пледы Manterol по промокоду Твой дом
|не требуется
|Скидка
|Промокод Твой Дом: Освещение для улицы с экономией при покупке до 51%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 50% на товары для дома в большом ассортименте
|не требуется
|Скидка
|Большой выбор мебели для дома с выгодой при покупке до 50%
|не требуется
|Скидка
|Бытовая химия для кухни с дисконтом до 49% по промокоду Твой Дом
|не требуется
|Скидка
|Домики, аксессуары для питания и прогулки для кошек и собак с выгодой до 45%
|не требуется
|Скидка
|Диван-качели в большом ассортименте с экономией до 40%
|не требуется
|Скидка
|Хозяйственный инвентарь в большом ассортименте с выгодой при покупке до 40% по промокоду Твой Дом
|не требуется
|Скидка
|Средства по уходу за телом и за кожей лица для детей с дисконтом до 40%
|не требуется
|Скидка
|Игрушки для улицы и песочниц в ассортименте с дисконтом до 40%
|не требуется
|Скидка
|Подвесные диваны Greenpatio с экономией при покупке до 38%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 35% на керамические грили Steel Egg BBQ по промокоду Твой Дом
|не требуется
|Скидка
|Комплекты мебели для сада с дисконтом до 33%
|не требуется
|Скидка
|Каркасные бассейны с экономией при покупке до 33%
|не требуется
|Скидка
|Аксессуары к теле-аудио-видео технике с дисконтом до 30%
|не требуется