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3 оценки поставлены средняя 4.7

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Скидки на продукты и товары для дома от Твоего дома

Купить продукты на неделю, заказать бытовые мелочи, новую посуду, технику и мебель, и даже дизайнерский текстиль — все это возможно в пару кликов в интернет-гипермаркете Твой дом. Как и в магазинах сети, здесь можно заказать готовые блюда, торты и десерты собственного производства к ... омпании, купить мягкий диван, кондиционер или постельное белье и получить их с доставкой на дом. Чтобы экономить на покупках на сайте магазина, регистрируйтесь в клубе привилегий, заходите в раздел «Скидки» с постоянно действующей распродажей товаров, а также используйте промокоды Твой дом.


Посетить Твой Дом
Контакты Твой Дом

Юридический адрес:
Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 6

Телефон:
+7 (495) 727-11-33

Соц. сети:

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3 оценки поставлены средняя 4.7

Скидки на продукты и товары для дома от Твоего дома

Купить продукты на неделю, заказать бытовые мелочи, новую посуду, технику и мебель, и даже дизайнерский текстиль — все это возможно в пару кликов в интернет-гипермаркете Твой дом. Как и в магазинах сети, здесь можно заказать готовые блюда, торты и десерты собственного производства к ... омпании, купить мягкий диван, кондиционер или постельное белье и получить их с доставкой на дом. Чтобы экономить на покупках на сайте магазина, регистрируйтесь в клубе привилегий, заходите в раздел «Скидки» с постоянно действующей распродажей товаров, а также используйте промокоды Твой дом.


Посетить Твой Дом
Контакты Твой Дом

Юридический адрес:
Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 6

Телефон:
+7 (495) 727-11-33

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Твой Дом

О гипермаркете Твой дом

Сеть гипермаркетов и фирменный онлайн-стор — место, где можно купить все для дома: от качественных продуктов питания, кулинарии собственного производства и стирального порошка до бытовой техники и мягкой мебели. Здесь продается более 15 000 товаров популярных мировых брендов, включая Grohe, Karcher, Husqvarna и Bork. Кроме того, в действующей при магазине студии текстильного дизайна можно заказать выезд дизайнера на дом с каталогами для подбора тканей и карнизов, проведения замеров и консультирования по комплексному оформлению жилья.

Первый маркет Твой дом, который сегодня имеет площадь 60 000 квадратных километров и каждый месяц принимает 300 000 посетителей, появился еще в 1998 году. После открытия нескольких торговых центров еще большего размера и салона экспресс-формата в 2013 году был запущен в работу интернет-магазин. Здесь можно заказать все необходимое в пару кликов и со скидками по промокодам.

Какие товары сегодня можно купить на сайте Tvoy dom

Ассортимент онлайн-гипермаркета включает:

  • мебель для дома и сада: от гамаков до диванов, шкафов и комплектов;

  • садовую технику, инвентарь и декор, бассейны, мангалы и барбекю;

  • климатическую технику: от обогревателей и кондиционеров до каминов;

  • постельное белье, полотенца для ванной и кухни и декоративный текстиль;

  • посуду для приготовления пищи, сервировки стола, а также для чая и кофе;

  • домашнее и уличное освещение, электротехнические изделия;

  • актуальные предметы декора и интерьера: от свечей до ковров;

  • продукты питания: от бакалеи и сладостей до свежего мяса и овощей;

  • бытовую химию, аксессуары для хранения и хозяйственный инвентарь;

  • косметику, гигиенические и медицинские средства.

В разделе «Собственное производство» можно купить приготовленные специалистами Твой дом торты, готовые блюда, от драников до гуляша и супа, а также большое количество свежего мяса и рыбы.

Наибольшей популярностью среди продуктов в магазине пользуются минеральная вода европейских марок, шоколадные конфеты, крупы и консервы. Среди непродовольственных товаров покупатели чаще всего выбирают наборы садовой мебели, кресла и качели, столовые сервизы, наборы кастрюль, ножей и разделочных досок. Также востребованы бумажные полотенца, инвентарь для уборки, чистящие средства, пледы, полотенца и цветочные кашпо.

Бонусная карта Твой дом

Для получения бонусной карточки необязательно приходить в гипермаркет — можно оформить виртуальную карту в личном кабинете на сайте или через официальное приложение компании. Зарегистрировавшись в клубе привилегий таким образом и купив товары на определенную сумму, можно уже на первый заказ получить бонусные баллы. Процент начислений растет вместе с общегодовой суммой покупок в гипермаркете.

Чтобы получить бонусы за покупку, важно, чтобы в заказе был указан тот же адрес электронной почты, на который зарегистрирована карта. Потратить их на скидку пока можно только в магазинах сети, но скоро эта опция появится и на сайте.

Способы оплаты, действующие в гипермаркете

Рассчитаться за свой заказ во время его получения можно бумажными рублями или банковской картой. Также можно внести предоплату за покупки на сайте гипермаркета: принимаются карты платежных систем Мир, Visa, MasterCard и JCB. Юридическим лицам доступен банковский перевод, а тем, кто самостоятельно забирает заказ из магазина, — оплата подарочными картами.

Также в корзине Твой дом можно выбрать оплату в кредит и выплачивать стоимость товаров равными частями на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Заявка оформляется и одобряется онлайн. Остается подписать кредитный договор и на следующий день получить свою покупку. 

Обычная и экспресс-доставка

Гипермаркет предлагает покупателям курьерскую доставку на дом, а также самостоятельный вывоз из пунктов выдачи или фирменных магазинов. Стоимость доставки зависит от населенного пункта, а точная дата согласуется после сборки заказа. Если нужно разгрузить, пронести и поднять крупногабаритный заказ весом более 100 кг, эта услуга оплачивается отдельно.

В Москве и Московской области можно заказать экспресс-доставку, чтобы получить покупки из магазина Твой дом на протяжении 24 часов после оплаты. Услуга возможна для товаров, отмеченных значком «Яндекс.Такси», и при условии, что общий вес заказа составляет не более 50 кг.

Возврат покупок в Tvoy dom

Если после получения продуктов или вещей в них обнаружен недостаток, можно написать на почту гипермаркета письмо и детально описать проблему. Менеджер магазина выйдет на связь и предложит варианты исправления ситуации.

Если не понравился внешний вид товара или просто в нем отпала необходимость, его тоже можно вернуть на протяжении двух недель после получения, но он должен сохранить свой изначальный вид и упаковку. Для возврата следует прийти в указанный на сайте гипермаркет сети с товаром, кассовым чеком, паспортом и банковской картой, с которой оплачивалась покупка, если расчет производился безналичным способом.

Активация промокода при покупках в Твой дом

С помощью размещаемых нашим сервисом специальных предложений гипермаркета можно существенно экономить на обустройстве дома и закупке продуктов на неделю или месяц. Выбирайте самый выгодный скидочный купон и покупайте нужные товары дешевле.

Чтобы активировать промокод, понадобится всего несколько действий:

  1. Кликните по коду купона. Он будет скопирован, а вы — перенаправлены в онлайн-гипермаркет.

  2. Сложите продукты питания, посуду, бытовую химию, предметы интерьера или мебель в корзину.

  3. Откройте свой список покупок и введите промокод рядом с перечнем позиций.

  1. Убедитесь, что сумма заказа уменьшилась, и перейдите к его оформлению.

Если в специальном предложении нет никакого кода, все еще проще: после клика по кнопке купона откроется страница гипермаркета с акционными товарами.

Часто задаваемые вопросы про Твой Дом

★ Возможна ли бесплатная доставка?

Да, гипермаркет не берет плату за доставку заказов стоимостью от определенной суммы в Москве и округе, а также еще в нескольких городах России.

★ Какого рода скидки можно получить по промокодам гипермаркета?

Самый распространенный вид скидок — на заказы от установленной стоимости или количества товаров. Они могут распространяться на все, на отдельную категорию, например освещение, или конкретный товар, например вешалки.

★ Какую выгоду можно получить при первой покупке в интернет-магазине по купонам?

С размещаемыми нами купонами можно сэкономить в среднем от 500 до 2500 рублей.

★ Можно ли частично отказаться от товаров из заказа при получении?

Да, в Москве и Московской области действует опция частичного выкупа.

★ Отличаются ли цены в онлайн-магазине от цен в гипермаркетах Твой дом?

Да, ценники на некоторые товары могут отличаться.

Лучшие промокоды Твой Дом

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