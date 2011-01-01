Промокоды Udemy на Октябрь

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Пользователи могут выбрать одно из десятков направлений — от программирования и дизайна до личностного роста и финансов. По каждому курсу студент получает дополнительные материалы и применяет знания на практике, чтобы в итоге стать конкурентным специалистом. Учиться на платформе мож ... но дешевле. Для этого можно применить промокод в Udemy, участвовать в акциях и бонусной программе образовательного сервиса. На этом сайте собраны все доступные варианты дисконта, помогающие снизить цену курсов по разным направлениям.


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Скидка на программы онлайн-платформы Юдеми

Пользователи могут выбрать одно из десятков направлений — от программирования и дизайна до личностного роста и финансов. По каждому курсу студент получает дополнительные материалы и применяет знания на практике, чтобы в итоге стать конкурентным специалистом. Учиться на платформе мож ... но дешевле. Для этого можно применить промокод в Udemy, участвовать в акциях и бонусной программе образовательного сервиса. На этом сайте собраны все доступные варианты дисконта, помогающие снизить цену курсов по разным направлениям.


Посетить Udemy
Контакты Udemy

Соц. сети:

facebook instagram

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Специальные предложения от Udemy

О магазине онлайн-курсов Udemy

Американская образовательная платформа основана в 2011 году. Она представляет собой посредника, с его помощью студенты, желающие обучиться чему-то новому, общаются с преподавателями. Она предназначена для обучения людей со всего мира — более 60% студентов находится за пределами США. С ростом популярности онлайн-обучения платформе удалось привлечь дополнительные инвестиции, расшириться и стать международной организацией с офисами в США, Европе и других странах.

В 2013 и 2014 году вышли приложения для мобильных устройств с ОС iOS и Android. Это позволило студентам заниматься в любое удобное время и дало доступ к качественному онлайн-образованию всем, кто не пользуются ПК. Сегодня на платформе более 70 тыс. преподавателей. Они обучили уже около 480 млн студентов. Курсы есть не только на английском, но и на 64 других языках. В 2015 году в компании подсчитали, что топ-10 учителей платформы заработали совместно около $17 млн.

Самые популярные направления обучения на Udemy

На платформе проходит обучение по самым различным направлениям.

  • Разработка — инжиниринг, проектирование, программирование, обработка, аналитика и тестирование.

  • Бизнес — аналитика, кадры, промышленность, предпринимательство, электронная коммерция, право, управление проектами и другие направления.

  • Финансы и бухгалтерский учет — отчетность, экономика, финансы, трейдинг, налоги, инвестирование.

  • ИТ и ПО — алгоритмы, операционные системы, серверы, сеть, безопасность, сертификация.

  • Офисное программное обеспечение — офисные программы разных технологических компаний.

  • Личностный рост — мотивация, управление стрессом, навыки для обучения, религия, эзотерика, воспитание, продуктивность, лидерство, карьерный рост.

  • Дизайн — интерьеры, ландшафт, архитектура, мода, игры, интерфейсы, иллюстрации и другие направления.

  • Маркетинг — оптимизация, фирменный стиль, аналитика, работа с соцсетями и медиа, реклама, товарный маркетинг.

  • Стиль жизни — искусство, красота, еда, игры, животные, путешествия.

  • Фотографии и видео — курсы по фото- и видеосъемке.

  • Здоровье и фитнес — танцы, медитация, самооборона, диета, психическое и физическое здоровье, питание, йога.

  • Музыка — вокал, основы и развитие навыков, ПО и обработка аудио.

  • Учебные и академические дисциплины — традиционные науки, обучение языкам, повышение квалификации.

Каждое направление в Юдеми по-своему популярно, но наиболее востребованными остаются ИТ-специальности, а также бизнес и финансовые курсы. Топ популярных категорий и количество студентов, уже изучающих это направление, есть на главной странице сайта.

Подарки зарегистрированным клиентам и партнерская система Udemy

Все студенты, присоединяющиеся к платформе, могут рассчитывать на подарки и скидки от сервиса. Несмотря на то, что бонусной системы для учащихся нет, активные пользователи постоянно получают бесплатные курсы. С использованием промокодов на подарок можно рассчитывать уже при первом заказе.

На сайте есть реферальная система. Для получения партнерских отчислений можно размещать ссылки на платформу или отдельные курсы. После того как посетитель оплатил первую покупку программ обучения, он получает комиссию.

Способы оплаты курсов в Udemy

Оплатить курсы можно с помощью аккаунта PayPal, банковским переводом, сервисами Apple Pay или GPay. Кроме того, к оплате принимаются банковские карты Visa, MasterCard. Оплата проходит не в рублях, а в долларах с конвертацией по текущему курсу. Для удобства пользователей реквизиты можно прикрепить в личном кабинете и сохранить для последующих оплат.

Начало занятий по оплаченным курсам Udemy

Все оплаченные курсы появляются в личном кабинете учащегося. Здесь отображаются дополнительные материалы и задания, уже пройденные программы, появляются напоминания и прочая информация. В личном кабинете удобно контролировать процесс обучения и отслеживать прогресс.

Как вернуть деньги за курс в Udemy

Если учащемуся не понравилось качество материалов и купленной программы, в течение 30 дней с момента оплаты он может вернуть деньги. Средства отправляются по реквизитам, указанным в личном кабинете, или начисляются в виде внутреннего баланса на платформе. Во втором случае средства можно будет потратить на последующие покупки.

Как получить скидку по промокоду на платформе Udemy

На этой странице собраны актуальные скидочные купоны образовательного сервиса. Ими могут пользоваться новые и постоянные клиенты. Некоторые акционные предложения действуют на все курсы, а другие — только на программы определенных категорий. Отличается и размер скидки. Независимо от типа промокода, для его применения нужно скопировать цифро-буквенный код, а затем перейти на сайт Юдеми по ссылке с этой страницы. Далее нужно:

  1. Выбрать подходящее направление обучения и курс.

  2. Изучить программу обучения, убедиться, что такой формат и перечень тем соответствуют целям.

  3. Переместить курс в корзину.

  4. Перейти к списку покупок для оформления заказа.

  5. Найти поле для ввода промокода.

  6. Вставить скопированный ранее код купона и активировать скидку, нажав кнопку «Применить».

Далее цена выбранных программ обучения пересчитается с учетом действующей скидки. Студент может приступить к оплате и обучению. Для окончания процесса оформления заказа нужно зарегистрироваться, указать адрес электронной почты, номер телефона, имя и другую информацию.

Часто задаваемые вопросы про Udemy

★ Сохраняется ли доступ к курсу после его окончания?

Да, студенты могут просматривать материалы курса в любое удобное время, даже после окончания обучения.

★ Где посмотреть содержание курса?

В описании каждой программы обучения есть содержание и темы, освещаемые лекторами в разных модулях и лекциях.

★ Суммируется ли скидка по промокоду с другими акциями?

Некоторые акционные предложения можно использовать вместе, чтобы увеличить сумму скидки. Условия применения промокода и особенности его использования есть на этой странице, в описании купонов.

★ В течение какого времени деньги за возвращенный курс поступают на счет?

Средства отправляются сразу после обработки запроса. На это понадобится около 5 рабочих дней.

★ Какие документы получает студент после окончания курса?

Свидетельством успешного окончания программы обучения служит сертификат. Загрузить его можно в личном кабинете клиента.

Лучшие промокоды Udemy

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