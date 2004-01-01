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4 оценки поставлены средняя 3.75

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Посетить Улыбка радуги
Контакты Улыбка радуги

Юридический адрес:
г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 158, лит. Б.

Телефон:
+7 800 333 66 00

Соц. сети:

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4 оценки поставлены средняя 3.75

Скидки от сети домашних товаров Улыбка радуги

Получить скидки на косметику и товары для дома помогут промокоды от Улыбки радуги. На сайте этой известной сети продают средства ухода, парфюмерию, одежду, бытовые приборы, предметы обихода и даже продукты питания. Скидочные купоны не единственный способ сэкономить. Каждый заказ при ... носит клиенту баллы по программе лояльности, которыми впоследствии можно расплачиваться в розничных магазинах Ulybka radugi. Владельцы карт Много.ру получают отдельные бонусы. Некоторые товары сразу предлагают по дисконтной цене.


Посетить Улыбка радуги
Контакты Улыбка радуги

Юридический адрес:
г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 158, лит. Б.

Телефон:
+7 800 333 66 00

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Улыбка радуги

Улыбка радуги — косметика и товары для дома

Компания Улыбка радуги — одна из крупнейших в России сетей по продаже товаров для дома и ухода за собой. В ее магазинах также можно купить одежду, обувь, бытовые приборы и даже продукты питания. В ассортименте продавца представлено более 15 тыс. оригинальных позиций. Наряду с товарами известных брендов здесь присутствуют уникальные продукты, доступные только клиентам этой торговой марки.

Первый магазин под названием Ulybka radugi открылся в Санкт-Петербурге в 2004 году. Уже через пару лет филиалы компании начали работать в Карелии, вскоре появились представительства и в других регионах. Сегодня сеть охватывает 20 областей России и включает более 900 магазинов. Количество сотрудников исчисляется тысячами человек, покупателей — миллионами.

Качество работы компании неоднократно отмечено престижными национальными премиями. В 2018 году Улыбка радуги была признана лучшим сетевым магазином РФ. Высокую оценку от клиентов также получили сайт и мобильное приложение. Делать покупки через интернет не менее удобно, чем офлайн. Доставка осуществляется во все населенные пункты страны, где есть отделения Почты России.

Постоянные клиенты сети могут оплачивать заказы бонусами, начисляемыми при каждой покупке. Время от времени на сайте Улыбка радуги проводят акции с общедоступными подарками и конкурсы с розыгрышами ценных призов. Получать скидки также помогают купоны, распространяемые компанией через партнерские площадки. Здесь вы найдете все действующие подарочные предложения и промокоды продавца.

Какие товары есть на сайте 

Ulybka radugi — это универсальный магазин, но основное внимание здесь уделяют женской косметике, парфюмерии и средствам ухода. Шампуни, кремы, гели и другие полезные товары помогут сделать волосы, лицо и тело максимально здоровыми и красивыми. В других разделах предлагают:

  • одежду, аксессуары и бижутерию;

  • предметы домашнего обихода (бытовая химия, все для уборки, стирки, готовки и мытья посуды, фильтры для воды, декор и т. д.);

  • электротовары;

  • средства ухода для мужчин и детей;

  • подарочные наборы;

  • товары для животных (корм для собак и кошек, наполнители);

  • продукты здорового питания и сладости.

Для удобства поиска предусмотрены фильтры. Предложения можно сортировать по цене, бренду, стране-производителю, наличию скидки и другим параметрам.

Бонусные программы

Программа лояльности от компании Улыбка радуги — это постоянный кэшбэк за покупки. Клиенту на карту начисляются бонусные рубли, которые принимают в любом розничном магазине сети (до 100% от суммы чека). На сайте рассчитываться баллами сегодня нельзя, но можно их зарабатывать. Количество подарочных бонусов отображается рядом с ценой товара.

Для гостей интернет-магазина есть альтернатива — карта Много.ру. Оплачивая ею покупки на сайтах Ulybka radugi и партнерских компаний (более 200 площадок), пользователь тоже получает бонусные баллы. Размер кэшбэка зависит от конкретного продавца. Заработанные таким образом средства можно обменивать на ценные вещи. Оформление карты Много.ру бесплатно и займет всего пару минут.

Варианты оплаты

При получении можно рассчитаться наличными или картой. В зависимости от способа доставки может взиматься комиссия, например за наложенный платеж. Заказы, цена которых меньше установленного минимума, отправляют только после 100%-ной предоплаты. На сайте принимают карты Мир, Visa и MasterCard. На перечисление денег отводится 3 календарных дня с момента приема заявки. В розничных магазинах доступен расчет бонусными баллами и подарочными сертификатами. При наличии промокода его нужно указать в момент оформления покупки.

Самовывоз и курьерская доставка

Забрать посылку можно в фирменном магазине Улыбка радуги или отделении Почты России. При покупке свыше определенной суммы доставку оплачивает продавец. Товар хранится на складе пункта выдачи 7 дней, и если клиент не выйдет на связь, заказ аннулируется. О поступлении посылки заказчику сообщают через SMS и email с кодом подтверждения. Жителям Москвы и Санкт-Петербурга товар может привезти курьер. В других городах можно заказывать доставку на дом через Почту России.

Возврат заказов

У клиента есть 14 дней на возврат товара. Если к качеству нет претензий, вещь или технику примут только при полном отсутствии следов эксплуатации. Доставку в этом случае оплачивает покупатель. Деньги перечислят на карту в течение 10 дней. Отдельные товары нормального качества, включенные в список не подлежащих возврату и обмену, вернуть не получится. При обнаружении брака или неполной комплектации компания проведет экспертизу. Если правота клиента подтвердится, он получит всю сумму с учетом расходов на доставку.

Как применить промокод на сайте Улыбка радуги

В подарочных купонах обычно содержится промокод, который нужно указать при подаче заявки. Если секретное слово или набор символов отсутствуют, для участия в акции достаточно перейти на страницу предложения по ссылке. В остальных случаях нужно для начала скопировать код купона. Дальнейшие действия:

  1. Перейти на сайт компании Улыбка радуги.

  2. Выбрать товары и поместить их в корзину.

  1. Перейти к оформлению покупки.

  2. Кликнуть по синей надписи «У меня есть промокод».

  1. Вставить код в открывшееся поле. 

  1. Нажать «Применить» и продолжить подачу заявки. 

Если промокод сработал, итоговая сумма изменится. Если чек останется прежним, нужно еще раз перечитать условия акции. Скорее всего, на товар уже распространяется бонусное предложение, с которым купон не сочетается. Если видимых причин отказа не обнаружено, остается обратиться в техподдержку магазина.

Часто задаваемые вопросы про Улыбка радуги

★ Можно ли изменить заказ на сайте Ulybka radugi после того, как он принят?

Нет, внести изменения не получится. Придется отменить заказ в личном кабинете и сформировать новый.

★ Какие ограничения установлены на количество единиц одного товара?

В одну посылку можно поместить до 99 единиц при условии, что общий вес и габариты не превысят установленный лимит.

★ Где можно скачать мобильные приложения?

Ссылки на страницы приложений в магазинах Google Play (для Android) и App Store (iOS) находятся в нижнем левом углу главной страницы.

★ Можно ли оплатить покупку на сайте с электронного кошелька?

Нет, сегодня при онлайн-оплате принимают только банковские карты.

★ Нужно ли регистрироваться, чтобы активировать промокод для сайта Улыбка радуги?

Любой купон на этой странице можно использовать без каких-либо условий.

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