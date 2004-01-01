4 оценки поставлены средняя 3.75
20%
купон
Установите мобильное приложение «Пятёрочка Доставка». Выберите товары в каталоге, введите промокод ULYBKA15935KA на этапе оформления заказа и получите скидку 20%.
10%
на всё
Скидка действует при оплате заказа на сайте
10%
купон
50%
купон
50%
купон
50%
купон
50%
купон
40%
купон
40%
купон
беспл
доставка
25%
купон
30%
купон
25%
купон
30%
купон
25%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
40%
купон
25%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
40%
купон
179Р
купон
25%
купон
30%
купон
30%
купон
25%
купон
35%
купон
40%
купон
30%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
149Р
купон
40%
купон
40%
купон
109Р
купон
35%
купон
40%
купон
265Р
купон
83Р
купон
159Р
купон
139Р
купон
лучшее
предложение
20%
купон
Установите мобильное приложение «Пятёрочка Доставка». Выберите товары в каталоге, введите промокод ULYBKA15935KA на этапе оформления заказа и получите скидку 20%.
10%
на всё
Скидка действует при оплате заказа на сайте
10%
купон
50%
купон
50%
купон
50%
купон
50%
купон
40%
купон
40%
купон
беспл
доставка
25%
купон
30%
купон
25%
купон
30%
купон
25%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
40%
купон
25%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
40%
купон
179Р
купон
25%
купон
30%
купон
30%
купон
25%
купон
35%
купон
40%
купон
30%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
149Р
купон
40%
купон
40%
купон
109Р
купон
35%
купон
40%
купон
265Р
купон
83Р
купон
159Р
купон
139Р
купон
лучшее
предложение
15%
на ВСЁ
Скидка суммируется с другими акциями, за исключением некоторых акционных предложений. Акция действует только при использовании карты постоянного покупателя.
50%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
40%
купон
Получить скидки на косметику и товары для дома помогут промокоды от Улыбки радуги. На сайте этой известной сети продают средства ухода, парфюмерию, одежду, бытовые приборы, предметы обихода и даже продукты питания. Скидочные купоны не единственный способ сэкономить. Каждый заказ при ... носит клиенту баллы по программе лояльности, которыми впоследствии можно расплачиваться в розничных магазинах Ulybka radugi. Владельцы карт Много.ру получают отдельные бонусы. Некоторые товары сразу предлагают по дисконтной цене.
Юридический адрес:
г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 158, лит. Б.
Телефон:
+7 800 333 66 00
Соц. сети:
4 оценки поставлены средняя 3.75
Получить скидки на косметику и товары для дома помогут промокоды от Улыбки радуги. На сайте этой известной сети продают средства ухода, парфюмерию, одежду, бытовые приборы, предметы обихода и даже продукты питания. Скидочные купоны не единственный способ сэкономить. Каждый заказ при ... носит клиенту баллы по программе лояльности, которыми впоследствии можно расплачиваться в розничных магазинах Ulybka radugi. Владельцы карт Много.ру получают отдельные бонусы. Некоторые товары сразу предлагают по дисконтной цене.
Юридический адрес:
г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 158, лит. Б.
Телефон:
+7 800 333 66 00
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Компания Улыбка радуги — одна из крупнейших в России сетей по продаже товаров для дома и ухода за собой. В ее магазинах также можно купить одежду, обувь, бытовые приборы и даже продукты питания. В ассортименте продавца представлено более 15 тыс. оригинальных позиций. Наряду с товарами известных брендов здесь присутствуют уникальные продукты, доступные только клиентам этой торговой марки.
Первый магазин под названием Ulybka radugi открылся в Санкт-Петербурге в 2004 году. Уже через пару лет филиалы компании начали работать в Карелии, вскоре появились представительства и в других регионах. Сегодня сеть охватывает 20 областей России и включает более 900 магазинов. Количество сотрудников исчисляется тысячами человек, покупателей — миллионами.
Качество работы компании неоднократно отмечено престижными национальными премиями. В 2018 году Улыбка радуги была признана лучшим сетевым магазином РФ. Высокую оценку от клиентов также получили сайт и мобильное приложение. Делать покупки через интернет не менее удобно, чем офлайн. Доставка осуществляется во все населенные пункты страны, где есть отделения Почты России.
Постоянные клиенты сети могут оплачивать заказы бонусами, начисляемыми при каждой покупке. Время от времени на сайте Улыбка радуги проводят акции с общедоступными подарками и конкурсы с розыгрышами ценных призов. Получать скидки также помогают купоны, распространяемые компанией через партнерские площадки. Здесь вы найдете все действующие подарочные предложения и промокоды продавца.
Ulybka radugi — это универсальный магазин, но основное внимание здесь уделяют женской косметике, парфюмерии и средствам ухода. Шампуни, кремы, гели и другие полезные товары помогут сделать волосы, лицо и тело максимально здоровыми и красивыми. В других разделах предлагают:
одежду, аксессуары и бижутерию;
предметы домашнего обихода (бытовая химия, все для уборки, стирки, готовки и мытья посуды, фильтры для воды, декор и т. д.);
электротовары;
средства ухода для мужчин и детей;
подарочные наборы;
товары для животных (корм для собак и кошек, наполнители);
продукты здорового питания и сладости.
Для удобства поиска предусмотрены фильтры. Предложения можно сортировать по цене, бренду, стране-производителю, наличию скидки и другим параметрам.
Программа лояльности от компании Улыбка радуги — это постоянный кэшбэк за покупки. Клиенту на карту начисляются бонусные рубли, которые принимают в любом розничном магазине сети (до 100% от суммы чека). На сайте рассчитываться баллами сегодня нельзя, но можно их зарабатывать. Количество подарочных бонусов отображается рядом с ценой товара.
Для гостей интернет-магазина есть альтернатива — карта Много.ру. Оплачивая ею покупки на сайтах Ulybka radugi и партнерских компаний (более 200 площадок), пользователь тоже получает бонусные баллы. Размер кэшбэка зависит от конкретного продавца. Заработанные таким образом средства можно обменивать на ценные вещи. Оформление карты Много.ру бесплатно и займет всего пару минут.
При получении можно рассчитаться наличными или картой. В зависимости от способа доставки может взиматься комиссия, например за наложенный платеж. Заказы, цена которых меньше установленного минимума, отправляют только после 100%-ной предоплаты. На сайте принимают карты Мир, Visa и MasterCard. На перечисление денег отводится 3 календарных дня с момента приема заявки. В розничных магазинах доступен расчет бонусными баллами и подарочными сертификатами. При наличии промокода его нужно указать в момент оформления покупки.
Забрать посылку можно в фирменном магазине Улыбка радуги или отделении Почты России. При покупке свыше определенной суммы доставку оплачивает продавец. Товар хранится на складе пункта выдачи 7 дней, и если клиент не выйдет на связь, заказ аннулируется. О поступлении посылки заказчику сообщают через SMS и email с кодом подтверждения. Жителям Москвы и Санкт-Петербурга товар может привезти курьер. В других городах можно заказывать доставку на дом через Почту России.
У клиента есть 14 дней на возврат товара. Если к качеству нет претензий, вещь или технику примут только при полном отсутствии следов эксплуатации. Доставку в этом случае оплачивает покупатель. Деньги перечислят на карту в течение 10 дней. Отдельные товары нормального качества, включенные в список не подлежащих возврату и обмену, вернуть не получится. При обнаружении брака или неполной комплектации компания проведет экспертизу. Если правота клиента подтвердится, он получит всю сумму с учетом расходов на доставку.
В подарочных купонах обычно содержится промокод, который нужно указать при подаче заявки. Если секретное слово или набор символов отсутствуют, для участия в акции достаточно перейти на страницу предложения по ссылке. В остальных случаях нужно для начала скопировать код купона. Дальнейшие действия:
Перейти на сайт компании Улыбка радуги.
Выбрать товары и поместить их в корзину.
Перейти к оформлению покупки.
Кликнуть по синей надписи «У меня есть промокод».
Вставить код в открывшееся поле.
Нажать «Применить» и продолжить подачу заявки.
Если промокод сработал, итоговая сумма изменится. Если чек останется прежним, нужно еще раз перечитать условия акции. Скорее всего, на товар уже распространяется бонусное предложение, с которым купон не сочетается. Если видимых причин отказа не обнаружено, остается обратиться в техподдержку магазина.
Нет, внести изменения не получится. Придется отменить заказ в личном кабинете и сформировать новый.
В одну посылку можно поместить до 99 единиц при условии, что общий вес и габариты не превысят установленный лимит.
Ссылки на страницы приложений в магазинах Google Play (для Android) и App Store (iOS) находятся в нижнем левом углу главной страницы.
Нет, сегодня при онлайн-оплате принимают только банковские карты.
Любой купон на этой странице можно использовать без каких-либо условий.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Получите скидку 20% на первый заказ в «Пятёрочка Доставка» по промокоду Улыбка радуги
|ULY***
|Скидка
|Скидка 10% на ВСЁ с промокодом Улыбка радуги при заказе от 1500 рублей
|не требуется
|Скидка
|Постоянная скидка 10% по понедельникам для многодетных семей
|не требуется
|Скидка
|Покупайте товары недели с дисконтом до 50%
|не требуется
|Скидка
|Сэкономь 50% при покупке детского геля для стирки белья BAMBOLINA
|не требуется
|Скидка
|Дарим выгоду 50% на капсулы для стирки белья LAVEL Gel Duo Capsules
|не требуется
|Скидка
|Экономия 50% при покупке геля для стирки белья LAVEL
|не требуется
|Скидка
|Минус 40% на интенсивную маску ESTEL CUREX THERAPY с промокодом Улыбка радуги на скидку
|не требуется
|Скидка
|Лови выгоду 40% на лосьон после бритья Nivea
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка при заказе на сумму от 750 рублей с купоном Улыбка Радуги
|не требуется
|Скидка
|Тушь для ресниц LUXVISAGE с дисконтом 25% по купону Улыбка Радуги
|не требуется
|Скидка
|Спрей для тела SENSICARE по специальной цене со скидкой 30%
|не требуется
|Скидка
|Минус 25% на товары Ola по промокоду Улыбка радуги
|не требуется
|Скидка
|Средства гигиены O.b. с выгодой 30% по промокоду Улыбка радуги
|не требуется
|Скидка
|Снижаем цены на 25% на средство Plax для полости рта по купону Улыбка радуги
|не требуется
|Скидка
|Зубная паста Colgate Макс с дисконтом 30%
|не требуется
|Скидка
|По купону Улыбка радуги действует скидка 30% на зубную пасту Hanil
|не требуется
|Скидка
|Гель для бритья для чувствительной кожи Venus Satin Care выгоднее на 30% по купону Улыбка радуги
|не требуется
|Скидка
|Купи таблетки для посудомоечных машин Fasty "Лимон" с дисконтом 30%
|не требуется
|Скидка
|Дарим скидку 40% на зубную щетку Colgate Cushion Clean по купону Улыбка радуги
|не требуется
|Скидка
|Получите дисконт 25% на зубную пасту Hamalaya Herbals
|не требуется
|Скидка
|Гель для душа Palmolive Натурель дешевле на 30% по купону Улыбка радуги
|не требуется
|Скидка
|Минус 30% на ополаскиватель для полости рта Listerine
|не требуется
|Скидка
|Экономия 30% на зубную пасту Sabai Thai
|не требуется
|Скидка
|Дисконт 30% на зубную пасту White Glo Coffee and Tea по купону Улыбка радуги
|не требуется
|Скидка
|По промокоду Улыбка радуги гель для стирки детского белья Bambolina выгоднее на 40%
|не требуется
|Скидка
|Мужской шампунь для волос Nivea Men всего за 179 рублей по промокоду Улыбка радуги
|не требуется
|Скидка
|Успей купить бальзам для волос Revivor с выгодой 25%
|не требуется
|Скидка
|Получите скидку 30% на средства для очищения лица Nivea по купону Улыбка радуги
|не требуется