Улыбка радуги — косметика и товары для дома

Компания Улыбка радуги — одна из крупнейших в России сетей по продаже товаров для дома и ухода за собой. В ее магазинах также можно купить одежду, обувь, бытовые приборы и даже продукты питания. В ассортименте продавца представлено более 15 тыс. оригинальных позиций. Наряду с товарами известных брендов здесь присутствуют уникальные продукты, доступные только клиентам этой торговой марки.

Первый магазин под названием Ulybka radugi открылся в Санкт-Петербурге в 2004 году. Уже через пару лет филиалы компании начали работать в Карелии, вскоре появились представительства и в других регионах. Сегодня сеть охватывает 20 областей России и включает более 900 магазинов. Количество сотрудников исчисляется тысячами человек, покупателей — миллионами.

Качество работы компании неоднократно отмечено престижными национальными премиями. В 2018 году Улыбка радуги была признана лучшим сетевым магазином РФ. Высокую оценку от клиентов также получили сайт и мобильное приложение. Делать покупки через интернет не менее удобно, чем офлайн. Доставка осуществляется во все населенные пункты страны, где есть отделения Почты России.

Постоянные клиенты сети могут оплачивать заказы бонусами, начисляемыми при каждой покупке. Время от времени на сайте Улыбка радуги проводят акции с общедоступными подарками и конкурсы с розыгрышами ценных призов. Получать скидки также помогают купоны, распространяемые компанией через партнерские площадки. Здесь вы найдете все действующие подарочные предложения и промокоды продавца.

Какие товары есть на сайте

Ulybka radugi — это универсальный магазин, но основное внимание здесь уделяют женской косметике, парфюмерии и средствам ухода. Шампуни, кремы, гели и другие полезные товары помогут сделать волосы, лицо и тело максимально здоровыми и красивыми. В других разделах предлагают:

одежду, аксессуары и бижутерию;

предметы домашнего обихода (бытовая химия, все для уборки, стирки, готовки и мытья посуды, фильтры для воды, декор и т. д.);

электротовары;

средства ухода для мужчин и детей;

подарочные наборы;

товары для животных (корм для собак и кошек, наполнители);

продукты здорового питания и сладости.

Для удобства поиска предусмотрены фильтры. Предложения можно сортировать по цене, бренду, стране-производителю, наличию скидки и другим параметрам.

Бонусные программы

Программа лояльности от компании Улыбка радуги — это постоянный кэшбэк за покупки. Клиенту на карту начисляются бонусные рубли, которые принимают в любом розничном магазине сети (до 100% от суммы чека). На сайте рассчитываться баллами сегодня нельзя, но можно их зарабатывать. Количество подарочных бонусов отображается рядом с ценой товара.

Для гостей интернет-магазина есть альтернатива — карта Много.ру. Оплачивая ею покупки на сайтах Ulybka radugi и партнерских компаний (более 200 площадок), пользователь тоже получает бонусные баллы. Размер кэшбэка зависит от конкретного продавца. Заработанные таким образом средства можно обменивать на ценные вещи. Оформление карты Много.ру бесплатно и займет всего пару минут.

Варианты оплаты

При получении можно рассчитаться наличными или картой. В зависимости от способа доставки может взиматься комиссия, например за наложенный платеж. Заказы, цена которых меньше установленного минимума, отправляют только после 100%-ной предоплаты. На сайте принимают карты Мир, Visa и MasterCard. На перечисление денег отводится 3 календарных дня с момента приема заявки. В розничных магазинах доступен расчет бонусными баллами и подарочными сертификатами. При наличии промокода его нужно указать в момент оформления покупки.

Самовывоз и курьерская доставка

Забрать посылку можно в фирменном магазине Улыбка радуги или отделении Почты России. При покупке свыше определенной суммы доставку оплачивает продавец. Товар хранится на складе пункта выдачи 7 дней, и если клиент не выйдет на связь, заказ аннулируется. О поступлении посылки заказчику сообщают через SMS и email с кодом подтверждения. Жителям Москвы и Санкт-Петербурга товар может привезти курьер. В других городах можно заказывать доставку на дом через Почту России.

Возврат заказов

У клиента есть 14 дней на возврат товара. Если к качеству нет претензий, вещь или технику примут только при полном отсутствии следов эксплуатации. Доставку в этом случае оплачивает покупатель. Деньги перечислят на карту в течение 10 дней. Отдельные товары нормального качества, включенные в список не подлежащих возврату и обмену, вернуть не получится. При обнаружении брака или неполной комплектации компания проведет экспертизу. Если правота клиента подтвердится, он получит всю сумму с учетом расходов на доставку.