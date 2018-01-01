Промокоды Умскул на Ноябрь

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Скидка суммируется со скидкой на сайте и работает даже в том случае, если у ученика есть активная подписка на месяц и он хочет докупить до полгода или год.
3250Р
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Мастер-группа включает в себя 12 онлайн-занятий, которые остаются в записи до конца учебного года.
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3250Р
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2550Р
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В онлайн-школе ждут учеников 9–11-х классов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по разным предметам. Это языки, естественные и технические науки. Занятия ведут опытные преподаватели, а в процессе обучения участвуют элементы искусственного интеллекта. Применять промокоды в Умскул могут новые ... и постоянные ученики. Это позволяет заниматься дешевле, получая качественные и релевантные знания. Найти все действующие дисконтные предложения можно на этой странице.
Электронная почта:
support@umschool.ru
Телефон:
8 800 444 37 50
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
В онлайн-школе ждут учеников 9–11-х классов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по разным предметам. Это языки, естественные и технические науки. Занятия ведут опытные преподаватели, а в процессе обучения участвуют элементы искусственного интеллекта. Применять промокоды в Умскул могут новые ... и постоянные ученики. Это позволяет заниматься дешевле, получая качественные и релевантные знания. Найти все действующие дисконтные предложения можно на этой странице.
Электронная почта:
support@umschool.ru
Телефон:
8 800 444 37 50
Соц. сети:
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Сервис направлен на подготовку учеников 9–11-х классов к ЕГЭ и ОГЭ. Несмотря на то, что онлайн-школа работает только с 2018 года, она уже успела подготовить около 50 тыс. учащихся. В среднем каждый 33-й ученик сдает тестирование на максимальные 100 баллов. Умскул предлагает подготовку к экзаменам по любым предметам. Занятия проводятся по авторским методикам, много внимания уделяется практике. Это необходимо для лучшего запоминания материала.
Образовательный процесс проводится с использованием технологии «Um edu». Она построена на базе искусственного интеллекта и адаптированного алгоритма. Тем не менее это не лишает учеников поддержки преподавателей. Платформа объединяет учеников и учителей, помогает им удобно взаимодействовать в дистанционном формате. С 2020 года компания стала участником «Сколково». Ее решения в сфере обучения и интеллектуальной собственности во многом инновационны для российского рынка. Сегодня у компании есть более 700 кураторов по всей России, 35 преподавателей в Москве и Казани. В школе обучается порядка 15 тыс. человек.
Заведение проводит множество акций, раздает бесплатные пробные уроки и промокоды на скидку ученикам. Неудивительно, ведь одна из целей платформы – улучшить качество образовательного процесса школьников по всей стране.
В онлайн-школе можно подготовиться к экзаменам по английскому, русскому и немецкому языку, математике, обществознанию, истории, литературе, химии, биологии, физике, информатике и географии. Найти все курсы можно в соответствующем разделе сайта онлайн-школы. После выбора предмета откроется список всех преподавателей. У каждого специалиста есть подробная анкета с навыками и достижениями, а также общей информацией и статистикой сдачи экзаменов учениками.
Ученики изучают теоретический материал, выполняют практические и домашние задания. Комплексный подход позволяет качественно подготовиться к тестированию. Несмотря на разнообразие доступных для обучения предметов, наибольшей популярностью пользуется подготовка к экзаменам по обязательным предметам – русскому языку и математике. Для обучения по этим направлениям пользователи чаще всего применяют промокоды. По каждому направлению есть курсы для учеников с разными уровнями подготовки.
В онлайн-школе Умскул есть система достижений. К ней присоединяются все зарегистрированные клиенты, оформившие первую покупку курсов на платформе. Назначение программы – дополнительно мотивировать, вовлекать в процесс обучения.
За выполнение заданий, просмотр уроков и другую активность на сайте ученики получают баллы – ХР. Базовый алгоритм и количество начисляемых монет могут изменяться. К примеру, если ученик выполнил домашнее задание в течение суток после завершения занятия, то количество очков увеличивается на 20%. Если же пользователи пропускают дедлайн, то ХР начисляется только в размере 50% от обычного количества. В зависимости от числа накопленных ХР, ученик оказывается на одном из уровней. Ему присваивается звание от Ололошки до Победителя ЕГЭ/ОГЭ.
Кроме того, УМ-коины можно обменивать на скидки по промокоду и ценные призы. Для использования монет ученику нужно связаться со своим координатором по обучению. Он представит список доступных вариантов обмена и их цену в УМ-коинах.
В Умскул занятия оплачиваются онлайн. Для этого сайт подключен к CloudPayments – платежной системе, сертифицированной по стандарту безопасности PCI DSS. Платежи в таком случае обрабатываются моментально. Кроме того, внести средства можно и на счет. При переводе по реквизитам платеж может обрабатываться до 3 рабочих дней.
Оплаченные материалы ученик получает сразу после того, как средства поступают на счет компании. Купленные курсы появляются в меню личного кабинета клиента.
Услуга считается полностью оказанной, как только ученик получает доступ к курсу, сразу после оплаты. Это значит, что возврат средств в общем случае не предусмотрен. Если у клиента есть уважительная причина отказаться от занятий, то в таком случае возможность возврата части средств за обучение рассматривается в индивидуальном порядке.
Онлайн-школа постоянно раздает скидочные купоны, привлекая новых учеников и помогая своим студентам осваивать дополнительные направления подготовки дешевле. Если при участии в обычных акциях скидка отображается автоматически, то в случае промокода для снижения цены нужно выполнить дополнительные действия:
Скопировать код купона. В списке всех предложений на сайте нужно выбрать то, что дает максимальную скидку, и кликнуть по нему. Произойдет переадресация, и посетитель окажется на сайте платформы.
Зарегистрироваться на образовательной платформе. Для этого нужно ввести персональные данные, номер телефона и адрес электронной почты.
Перейти в личный кабинет. После авторизации на сайте пользователь автоматически перенаправляется в свой профиль.
Открыть пункт «Курсы». Он находится в левой части интерфейса личного кабинета.
Нажать на кнопку «Активировать промокод». Она расположена в правой части страницы.
В открывшемся окне вставить скопированный ранее номер. При ошибке ввода можно нажать кнопку «Сбросить» и набрать цифро-буквенную комбинацию заново.
Применить скидку. Для этого нужно нажать одноименную кнопку.
После этого цена курсов отобразится с учетом снижения. Промокоды могут действовать на все направления подготовки или отдельные программы. Условия применения кодов и описание выгод для пользователя есть на этой странице.
В онлайн-школе можно обучаться любым предметам, участвующим в ЕГЭ/ОГЭ.
Платформа рассчитана на учеников 9–11-х классов.
Для этого нужно авторизоваться на сайте и применить код в разделе «Курсы» личного кабинета.
Для этого можно перевести средства на счет компании или внести деньги онлайн с помощью карты любого банка. Оплата производится в рублях.
Для этого нужно выполнять задания, смотреть уроки и проявлять другую активность на сайте. За каждое действие начисляются баллы.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Дарим дисконт 5% на полугодовой или годовой курс по купону Умскул
|eg***
|Скидка
|Запишитесь в мастер-группу по русскому языку всего за 3250 рублей по промокоду Умскул
|не требуется
|Скидка
|Готовься к ОГЭ по математике всего за 2550 рублей по купону Умскул
|не требуется
|Скидка
|Подготовка к ЕГЭ по истории всего за 3250 рублей
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|Скидка
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|Скидка
|По купону Умскул подготовка к ОГЭ по литературе всего за 2550 рублей
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