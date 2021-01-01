Подробнее о магазине одежды и обуви Vans

Компания Vans – американский производитель одежды и обуви для активных людей. Она основана в 1966 году и получила имя в честь одного из создателей Пола Ван Дорена. На протяжении полувекового развития компания постоянно расширяла ассортимент продукции и географию присутствия. К XXI веку она стала одним из самых узнаваемых производителей спортивной обуви и одежды. Сегодня Вэнс предлагает клиентам сотни моделей обуви и одежды, предназначенных как для повседневного ношения, так и для занятий спортом. Весь ее ассортимент доступен в официальном российском интернет-магазине.

Большой выбор одежды и обуви со скидками

Компания Vans начинала свой путь как производитель слипонов, сочетающих низкую цену и высокий уровень комфорта. Со временем ее ассортимент претерпел большое расширение, и сегодня в магазине представлены разные виды обуви:

кеды;

ботинки;

кроссовки;

сланцы.

Помимо обуви, в магазине можно купить куртки, толстовки, рубашки, футболки, штаны, шорты, платья, а также головные уборы, сумки и кошельки, ремни и другие аксессуары. Практически весь представленный ассортимент регулярно участвует в акциях, делающих продукцию доступнее. Компания проводит распродажи, доступные для всех, и предоставляет скидочные промокоды, позволяющие активировать увеличенную скидку. Действующие спецпредложения интернет-магазина, доступные сегодня, собраны в этом разделе.

Программа лояльности Vans

Для преданных клиентов, постоянно покупающих продукцию компании, действует программа лояльности. Оформив дисконтную карту в любом ее розничном магазине, можно получать скидки на следующие приобретения. С актуальными условиями дисконтной программы можно ознакомиться на сайте компании.

К сожалению, скидочные карты нельзя использовать в интернет-магазине, они действуют только в розничных представительствах. Поэтому для получения дисконта онлайн нужно использовать другие методы экономии, такие как распродажи и промокоды. Найти скидочные купоны можно на этой странице.

Способы оплаты заказов

Оплатить заказ в интернет-магазине Вэнс можно тремя способами: наличными, банковской картой и в рассрочку. Их доступность зависит от выбранного способа доставки. При выборе курьерской пересылки возможен расчет наличными или картой. Доступность безналичного расчета необходимо уточнять в момент оформления заказа, так как у курьера может не оказаться мобильного терминала для приема платежей.

При внесении предоплаты на сайте с помощью банковской карты клиентам предоставляется дополнительная скидка. Для ее получения нужно просто выбрать соответствующий способ расчета. С карты будет списана сумма уже с учетом дисконта.

При выборе рассрочки стоимость заказа разбивается на две равные части, которые оплачиваются с промежутком в 1 месяц. Эта услуга доступна держателям банковских карт «Халва» Сбербанка. Актуальные условия ее предоставления приводятся на сайте банка.

Доставка покупок

Компания доставляет заказы по всей территории России с привлечением сторонних транспортных компаний. Выбор доступных перевозчиков, а также срок перевозки зависят от местоположения клиента. Пересылку покупок осуществляют компании DPD, DHL, Pony Express, PickPoint, Hermes и Почта России. Стоимость доставки зависит от перевозчика и рассчитывается при оформлении заказа. Если сумма в чеке превышает установленный минимальный лимит, пересылка осуществляется бесплатно за счет магазина.

Собственной курьерской службы у Vans нет, как нет и возможности самовывоза товара из фирменного розничного магазина. Опция примерки и частичного выкупа заказа доступна только в Москве и Подмосковье. Она предоставляется при выборе в качестве перевозчика компании DHL с оплатой при получении. Примерка с частичным выкупом возможна, если заказ содержит не более 4 изделий.

Правила обмена и возврата

Возврат товара надлежащего качества в магазине возможен в любой момент до его получения и в течение 30 дней после приема посылки. Обязательным условием является сохранение заводской упаковки, чека, а также отсутствие следов использования. Не подлежат возврату товары, входящие в список, утвержденный Правительством РФ. Затраты на пересылку качественной продукции несет покупатель.

При выявлении брака или скрытых дефектов, возникших по вине производителя и продавца, возврат товара возможен в течение 2 лет с момента покупки. Расходы на пересылку ложатся на магазин. Деньги возвращаются на счет клиента в течение 10 рабочих дней.

Чтобы вернуть товар, его нужно упаковать и отправить на адрес склада Почтой России или одной из курьерских служб. К посылке следует приложить заявление на возврат и копию документа, подтверждающего покупку.