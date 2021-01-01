Интернет-магазин электроники Video shopper

Онлайн-магазин Видео шоппер появился на рынке в 2010 году и профилируется на электронике – от мобильных телефонов и планшетов до умных часов, мультимедиа-систем, ноутбуков, товаров для здоровья и красоты, электронных книг и т. д. Торговая площадка нравится покупателям за обширный ассортимент и низкие цены.

На сайте Video shopper можно сделать заказ на товары таких популярных марок, как Lenovo, Xiaomi, Apple, Samsung и др. При необходимости менеджер из техподдержки поможет разобраться с настройкой купленного гаджета, установкой ПО и пр.

Также клиенты могут заказать наклейку гидрогелевой пленки и установку стекла. Для оплаты имеется два доступных способа – наличными (при самовывозе или курьерской доставке) и безналичным расчетом.

Помимо обширного товарного ассортимента, Видео шоппер предлагает и дисконт при покупке по промокоду. Здесь находятся лишь актуальные скидки.

Популярные товары интернет-магазина

Учитывая специфику ассортимента, одними из самых популярных товарных позиций на сайте онлайн-магазина являются смартфоны и планшеты, которые сегодня пользуются огромным спросом.

Наиболее востребованными сериями телефонов являются Samsung Galaxy, ZTE Blade, Google Pixe, OPPO A и др. Среди планшетов пальму первенства удерживают Samsung Galaxy Tab. Покупка гаджета уже в минимальной комплектации гарантирует 14-дневный тест-драйв устройства, а также бесплатную SIM-карту в подарок.

На многие свои товары Video shopper предоставляет скидку по промокоду. На этом сайте можно найти исключительно действующие промокоды Видео шоппер, актуальность которых регулярно проверяют менеджеры интернет-портала.

Популярные услуги: обмен курьером и установка навигации

Известный онлайн-магазин предлагает своим клиентам уникальный сервис: в течение двух недель после приобретения гаджета его можно поменять на новый, даже не тратя время на поездку в магазин. Курьер самостоятельно приедет к покупателю, чтобы привезти новый гаджет и забрать старый. Данная услуга возможна при условии сохранности внешнего вида и всех функций товара. В противном случае вопрос о его возврате можно решить только при личном посещении магазина (на протяжении первых 14 дней после покупки) или в сервис-центре (спустя две недели).

В Video shopper можно приобрести навигацию с картами РФ, Европы или всего мира, а также антирадар Smart Driver. Данная опция будет полезна для тех, кто любит путешествовать, часто открывает для себя новые интересные места и хочет знать, что с его близкими все в порядке. Навигация от Видео шоппер всегда ловит сигнал, так как связывается напрямую со спутником, хорошо работает в машине и имеет специальную функцию «гид», которая способна подсказать массу полезных и интересных вещей.

Доступные для покупателей методы оплаты

Оплатить товар можно наличными (при самовывозе из ПВЗ или курьерской доставке) или безналичным переводом (за исключением телевизоров). В случае безналичного расчета скидками по дисконтной карте нельзя воспользоваться. Банковской картой оплатить покупку тоже нельзя. Поскольку интернет-магазин розничный, его товары продаются только конечным потребителям и не больше двух штук в одни руки.

Способы доставки товара пользователям сайта

Продукция Video shopper доставляется только в пределах Москвы. В остальные российские города доставка не осуществляется.

Доступные варианты доставки:

Самовывоз (м. Митино, м. Волоколамская). Курьером. Бизнес-центры, ТЦ, автосалоны и заправочные станции на МКАД или поблизости от МКАДа. Фиксированные станции метрополитена (если встреча запланирована у метро):

Жулебино,

Котельники,

Лермонтовский проспект,

Белая дача,

Новокосино,

Бунинская аллея,

ул. Горчакова,

бульвар адм. Ушакова,

ул. Скобелевская,

ул. Старокачаловская,

бульвар Дм. Донского.

Возврат товара

Выполнить возврат приобретенной продукции можно в ПВЗ на Митино при условии его идеального внешнего вида на протяжении 14 дней после покупки.