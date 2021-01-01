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1 оценка поставлена средняя 4

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Электроника со скидками от Video shopper

Видео шоппер – интернет-магазин, который известен низкими расценками на широкий ассортимент: смартфоны, планшеты, смарт-часы, мультимедийные системы, телевизоры, ноутбуки, электронные книги, а также товары для здоровья и красоты. На сайте торговой площадки можно дополнительно сэконо ... мить благодаря отличной возможности приобрести оригинальный брендовый гаджет по акционной цене, применив дисконтный промокод Video shopper. На этой странице любой подберет для себя купон Video shopper с подходящим предложением.


Посетить Video shoper
Контакты Video shoper

Юридический адрес:
143441, Россия, Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, ул.Новотушинская, д 2 кв 193

Телефон:
+ 7 (495) 648-68-08

Соц. сети:

vkyoutube

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 4

Электроника со скидками от Video shopper

Видео шоппер – интернет-магазин, который известен низкими расценками на широкий ассортимент: смартфоны, планшеты, смарт-часы, мультимедийные системы, телевизоры, ноутбуки, электронные книги, а также товары для здоровья и красоты. На сайте торговой площадки можно дополнительно сэконо ... мить благодаря отличной возможности приобрести оригинальный брендовый гаджет по акционной цене, применив дисконтный промокод Video shopper. На этой странице любой подберет для себя купон Video shopper с подходящим предложением.


Посетить Video shoper
Контакты Video shoper

Юридический адрес:
143441, Россия, Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, ул.Новотушинская, д 2 кв 193

Телефон:
+ 7 (495) 648-68-08

Соц. сети:

vkyoutube

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Специальные предложения от Video shoper

Интернет-магазин электроники Video shopper

Онлайн-магазин Видео шоппер появился на рынке в 2010 году и профилируется на электронике – от мобильных телефонов и планшетов до умных часов, мультимедиа-систем, ноутбуков, товаров для здоровья и красоты, электронных книг и т. д. Торговая площадка нравится покупателям за обширный ассортимент и низкие цены.

На сайте Video shopper можно сделать заказ на товары таких популярных марок, как Lenovo, Xiaomi, Apple, Samsung и др. При необходимости менеджер из техподдержки поможет разобраться с настройкой купленного гаджета, установкой ПО и пр.

Также клиенты могут заказать наклейку гидрогелевой пленки и установку стекла. Для оплаты имеется два доступных способа – наличными (при самовывозе или курьерской доставке) и безналичным расчетом.

Помимо обширного товарного ассортимента, Видео шоппер предлагает и дисконт при покупке по промокоду. Здесь находятся лишь актуальные скидки.

Популярные товары интернет-магазина

Учитывая специфику ассортимента, одними из самых популярных товарных позиций на сайте онлайн-магазина являются смартфоны и планшеты, которые сегодня пользуются огромным спросом.

Наиболее востребованными сериями телефонов являются Samsung Galaxy, ZTE Blade, Google Pixe, OPPO A и др. Среди планшетов пальму первенства удерживают Samsung Galaxy Tab. Покупка гаджета уже в минимальной комплектации гарантирует 14-дневный тест-драйв устройства, а также бесплатную SIM-карту в подарок.

На многие свои товары Video shopper предоставляет скидку по промокоду. На этом сайте можно найти исключительно действующие промокоды Видео шоппер, актуальность которых регулярно проверяют менеджеры интернет-портала.

Популярные услуги: обмен курьером и установка навигации

Известный онлайн-магазин предлагает своим клиентам уникальный сервис: в течение двух недель после приобретения гаджета его можно поменять на новый, даже не тратя время на поездку в магазин. Курьер самостоятельно приедет к покупателю, чтобы привезти новый гаджет и забрать старый. Данная услуга возможна при условии сохранности внешнего вида и всех функций товара. В противном случае вопрос о его возврате можно решить только при личном посещении магазина (на протяжении первых 14 дней после покупки) или в сервис-центре (спустя две недели).

В Video shopper можно приобрести навигацию с картами РФ, Европы или всего мира, а также антирадар Smart Driver. Данная опция будет полезна для тех, кто любит путешествовать, часто открывает для себя новые интересные места и хочет знать, что с его близкими все в порядке. Навигация от Видео шоппер всегда ловит сигнал, так как связывается напрямую со спутником, хорошо работает в машине и имеет специальную функцию «гид», которая способна подсказать массу полезных и интересных вещей.

Доступные для покупателей методы оплаты

Оплатить товар можно наличными (при самовывозе из ПВЗ или курьерской доставке) или безналичным переводом (за исключением телевизоров). В случае безналичного расчета скидками по дисконтной карте нельзя воспользоваться. Банковской картой оплатить покупку тоже нельзя. Поскольку интернет-магазин розничный, его товары продаются только конечным потребителям и не больше двух штук в одни руки.

Способы доставки товара пользователям сайта

Продукция Video shopper доставляется только в пределах Москвы. В остальные российские города доставка не осуществляется.

Доступные варианты доставки:

  1. Самовывоз (м. Митино, м. Волоколамская).

  2. Курьером.

  3. Бизнес-центры, ТЦ, автосалоны и заправочные станции на МКАД или поблизости от МКАДа.

  4. Фиксированные станции метрополитена (если встреча запланирована у метро):

  • Жулебино,

  • Котельники,

  • Лермонтовский проспект,

  • Белая дача,

  • Новокосино,

  • Бунинская аллея,

  • ул. Горчакова,

  • бульвар адм. Ушакова,

  • ул. Скобелевская,

  • ул. Старокачаловская,

  • бульвар Дм. Донского.

Возврат товара

Выполнить возврат приобретенной продукции можно в ПВЗ на Митино при условии его идеального внешнего вида на протяжении 14 дней после покупки.

Как воспользоваться скидочным купоном на Video shopper

Для использования промокода следует произвести дальнейшие шаги:

  1. Выбрать купон на скидку и нажать на него.

  2. Скопировать код купона.

  3. Перейти на сайт онлайн-шопа.

  4. Добавить товар в корзину.

  5. Ввести в нужное поле промокод.

  6. Оформить заказ.

После этих манипуляций ценник добавленной в корзину продукции уменьшится на соответствующую сумму. Необходимо учитывать, что купоны имеют временной лимит на применение, а предоставляемая ими скидка распространяется только на те товары, для которых она предназначалась.

Часто задаваемые вопросы про Video shoper

★ Предлагает ли Video shopper скидку на первую покупку?

Нет, в Video shopper нет скидки на первый заказ.

★ Являются ли товары на сайте оригинальными?

Да, все товары являются таковыми. Подделки в интернет-магазине не продаются.

★ Сколько понадобится ждать свой заказ?

Доставка приобретенных товаров выполняется уже на следующий же день после оформления заказа. Желательное время можно обсудить непосредственно с менеджером компании. При желании можно воспользоваться срочной доставкой: в таком случае товар будет доставлен в течение нескольких ближайших часов.

★ Благодаря чему в онлайн-магазине такие низкие цены?

Причина в относительно небольшой наценке на продукцию: 4–7% против 15–20% у конкурентов. Video shopper может ее себе позволить держать на таком уровне за счет отсутствия в арсенале компании широкоформатной и телевизионной рекламы, а также постоянной оптимизации собственных затрат.

★ Есть ли русский язык в мобильных гаджетах интернет-магазина?

Да, практически все гаджеты на сайте Video shopper имеют поддержку русского языка. Редкими исключениями являются новинки, для которых еще нет официальной русской прошивки. В таком случае в самом верху ее описания красным шрифтом указывается отсутствие в устройстве русской локализации.

Лучшие промокоды Video shoper

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