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Промокоды video-shopper на Октябрь 2021

Собрали для вас все актуальные скидки и акции в Video-shoper, сегодня можно сэкономить до 300Р от вашей покупки. Всего доступно: 17 промокодов!

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Истекает через 8 дней

800Р
купон

Промокод
На Роботы-пылесосы скидка 800 рублей
Истекает через 8 дней

800Р
купон

Промокод
На Вертикальные пылесосы скидка 800 рублей
Истекает через 8 дней

1888Р
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Промокод
На ноутбуки скидка 1888 рублей
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1500Р
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Промокод
На моноблоки скидка 1500 рублей
Истекает через 8 дней

500Р
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Промокод
На Планшеты скидка 500 рублей
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На Уцененные товары скидка 1000 рублей
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1200Р
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На Электротранспорт скидка 1200 рублей
Истекает через 8 дней

600Р
купон

Промокод
На Принтеры скидка 600 рублей
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500Р
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Истекает через 8 дней

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500Р
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Скорее всего, так и есть, ведь мы не кричим о наших «супер» акциях с экрана телевизора, не маним яркими огнями вывесок. Может быть, мы бы и рады оказаться на одной ступеньке с «титанами» этой сферы, но мы очень маленькие. Это минус для нас, который оборачивается для Вас выгодой. ⁠По ... чему? В отличие от крупных сетей – нам приходится бороться за каждого клиента. Что потеряет какой-либо интернет-гипермаркет если человек уйдет из него без покупки? А для нас - это повод задуматься. В отличие от «титанов» этой индустрии мы не измеряем своих клиентов в процентах, мы придерживаемся индивидуального подхода к каждому посетителю и лишаем себя «права на ошибку», а потому вы никогда не испытаете к себе невнимательности и грубости с нашей стороны. Лишь кропотливая и упорная работа над собой, позволяет нам создать все условия для Вашего возвращения к нам снова и снова. В ассортименте магазина video-shoper.ru представлены все популярные товары и бренды из мира электроники.


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0 оценок поставлено средняя 0

В первый раз видите наш магазин?

Скорее всего, так и есть, ведь мы не кричим о наших «супер» акциях с экрана телевизора, не маним яркими огнями вывесок. Может быть, мы бы и рады оказаться на одной ступеньке с «титанами» этой сферы, но мы очень маленькие. Это минус для нас, который оборачивается для Вас выгодой. ⁠По ... чему? В отличие от крупных сетей – нам приходится бороться за каждого клиента. Что потеряет какой-либо интернет-гипермаркет если человек уйдет из него без покупки? А для нас - это повод задуматься. В отличие от «титанов» этой индустрии мы не измеряем своих клиентов в процентах, мы придерживаемся индивидуального подхода к каждому посетителю и лишаем себя «права на ошибку», а потому вы никогда не испытаете к себе невнимательности и грубости с нашей стороны. Лишь кропотливая и упорная работа над собой, позволяет нам создать все условия для Вашего возвращения к нам снова и снова. В ассортименте магазина video-shoper.ru представлены все популярные товары и бренды из мира электроники.


Посетить Video-shoper
Контакты Video-shoper

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