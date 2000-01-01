Промокоды video-shopper на Октябрь 2021

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0 оценок поставлено средняя 0
Скорее всего, так и есть, ведь мы не кричим о наших «супер» акциях с экрана телевизора, не маним яркими огнями вывесок. Может быть, мы бы и рады оказаться на одной ступеньке с «титанами» этой сферы, но мы очень маленькие. Это минус для нас, который оборачивается для Вас выгодой. По ... чему? В отличие от крупных сетей – нам приходится бороться за каждого клиента. Что потеряет какой-либо интернет-гипермаркет если человек уйдет из него без покупки? А для нас - это повод задуматься. В отличие от «титанов» этой индустрии мы не измеряем своих клиентов в процентах, мы придерживаемся индивидуального подхода к каждому посетителю и лишаем себя «права на ошибку», а потому вы никогда не испытаете к себе невнимательности и грубости с нашей стороны. Лишь кропотливая и упорная работа над собой, позволяет нам создать все условия для Вашего возвращения к нам снова и снова. В ассортименте магазина video-shoper.ru представлены все популярные товары и бренды из мира электроники.
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