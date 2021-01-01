Подробнее о магазине правильного питания Вкусвилл

Сервис Вкусвилл Готовим — это проект одноименного интернет-магазина вкусного и здорового питания. Он создан для тех, кто хочет привести тело в хорошую форму или просто придерживается правильно питания, и призван избавить от хлопот по самостоятельному приготовлению блюд. В меню представлен выбор рационов с различной питательной ценностью и десятками вкусных блюд. Все они доступны для заказа с бесплатной доставкой на дом по умеренным ценам. Акции и промокоды интернет-магазина Вкусвилл, собранные на этой странице, делают правильное питание еще доступнее.

Вкусная и здоровая еда с доставкой от Вкусвилл

Сервис Вкусвилл Готовим — это большой выбор вкусной и здоровой пищи с доставкой на дом или самовывозом. В меню компании подготовлены сбалансированные наборы блюд, составленные профессиональными диетологами. Среди них — рационы с разной калорийностью: от 850 ккал для похудения до 2400 ккал для поддержания веса и развития мышечной массы.

В процессе приготовления повара используют только натуральные свежие продукты без консервантов. В составе блюд — мясо, рыба, яйца, молочные продукты, зерновые, овощи, фрукты и зелень. Для вегетарианцев подготовлены веганские наборы, не содержащие ингредиентов животного происхождения. Содержимое меню меняется каждый день, чтобы пища всегда оставалась вкусной и не приедалась, а организм получал полезные вещества и витамины в нужных количествах.

Скидки постоянным клиентам Vkusvill

Постоянным клиентам Вкусвилл предоставляются персональные скидки, которые можно найти в личном кабинете. Все покупатели автоматически принимают участие в программе лояльности, суть которой сводится к снижению стоимости рационов по мере роста длительности сотрудничества. Заказать доставку готовой еды можно на срок от 2 до 28 дней, и чем больше срок выбран, тем меньше будет стоимость в расчете на сутки.

Оплата заказов

Оплатить заказ на сайте магазина нужно во время его оформления. После добавления в корзину рациона, авторизации и выбора дополнительных опций нужно перейти на страницу оплаты. Поддерживается расчет банковскими картами систем Visa, Мир, MasterCard. От времени расчета зависит день доставки, так как все заказы принимаются заранее и отправляются не раньше следующего дня.

Доставка еды на дом от Вкусвилл

Сервис Вкусвилл Готовит доступен жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а также окрестных населенных пунктов. Заказы можно самостоятельно забирать в ближайшем магазине компании не ранее, чем через час после открытия, и не позже часа до закрытия. При этом нужно уточнить, что вы пришли за готовым рационом, а не за продуктами из интернет-магазина.

Чтобы не тратить время на получение заказа, можно воспользоваться бесплатной доставкой по Москве и СПб. Блюда доставляются по утрам, во временном промежутке с 6 до 12 часов. При заказе можно сузить этот интервал, выбрав наиболее удобный двухчасовой период. За один раз курьер привозит рацион на два дня. Доставка заказов, сделанных до 11 часов утра, стартует на следующий день, позже — через день.

Курьер Вкусвилл ожидает получателя в назначенном месте около 10 минут, после чего отправляется к следующему клиенту. Перенос доставки без предварительного согласования не производится. Поэтому нужно быть внимательным и в назначенное время находиться по указанному адресу. Магазин не занимается хранением блюд, повторный выезд курьера невозможен, а вся не забранная заказчиками еда утилизируется.

Условия возврата

Согласно законодательству о защите прав потребителей продукты питания надлежащего качества и товары, которые имеют индивидуальный характер (сделаны по конкретному заказу), не подлежат обмену или возврату. Отказаться от получения еды можно заранее, предупредив об этом сотрудников компании за день до даты доставки. Например, если очередной выезд курьера назначен на утро среды, договариваться об отказе нужно не позднее 11:00 вторника.

Для прекращения сотрудничества нужно связаться с сотрудниками магазина и подать заявку. После ее рассмотрения и утверждения доставка больше не будет производиться, а деньги за оставшиеся дни компания вернет на счет, с которого они были уплачены. Если нужно лишь временно приостановить заказ, можно воспользоваться опцией заморозки. Возобновление доставок начнется с оговоренного дня.