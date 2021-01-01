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Купоны Вкусвилла — здоровая пища со скидками

Интернет-магазин Вкусвилл — это большой выбор готовых рационов для здорового питания, доступных для заказа онлайн с бесплатной доставкой. Все наборы блюд разработаны диетологами с учетом их питательной ценности и пользы для организма. Здесь можно заказать рационы для похудения, подд ... ержания тела в тонусе и набора мышечной массы. Все они готовятся из свежих натуральных продуктов. Благодаря прогрессивной системе скидок можно тратить на здоровое питание меньше, а промокоды Вкусвилла с этой страницы помогут минимизировать расходы.


Посетить ВкусВилл
Контакты ВкусВилл

Юридический адрес:
123592, г. Москва, улица Кулакова, д. 20, корп.1, эт. 10, пом. V, комн.1.

Телефон:
+7 (499) 110-88-90

Соц. сети:

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6 оценок поставлено средняя 4.3

Купоны Вкусвилла — здоровая пища со скидками

Интернет-магазин Вкусвилл — это большой выбор готовых рационов для здорового питания, доступных для заказа онлайн с бесплатной доставкой. Все наборы блюд разработаны диетологами с учетом их питательной ценности и пользы для организма. Здесь можно заказать рационы для похудения, подд ... ержания тела в тонусе и набора мышечной массы. Все они готовятся из свежих натуральных продуктов. Благодаря прогрессивной системе скидок можно тратить на здоровое питание меньше, а промокоды Вкусвилла с этой страницы помогут минимизировать расходы.


Посетить ВкусВилл
Контакты ВкусВилл

Юридический адрес:
123592, г. Москва, улица Кулакова, д. 20, корп.1, эт. 10, пом. V, комн.1.

Телефон:
+7 (499) 110-88-90

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от ВкусВилл

Подробнее о магазине правильного питания Вкусвилл

Сервис Вкусвилл Готовим — это проект одноименного интернет-магазина вкусного и здорового питания. Он создан для тех, кто хочет привести тело в хорошую форму или просто придерживается правильно питания, и призван избавить от хлопот по самостоятельному приготовлению блюд. В меню представлен выбор рационов с различной питательной ценностью и десятками вкусных блюд. Все они доступны для заказа с бесплатной доставкой на дом по умеренным ценам. Акции и промокоды интернет-магазина Вкусвилл, собранные на этой странице, делают правильное питание еще доступнее.

Вкусная и здоровая еда с доставкой от Вкусвилл

Сервис Вкусвилл Готовим — это большой выбор вкусной и здоровой пищи с доставкой на дом или самовывозом. В меню компании подготовлены сбалансированные наборы блюд, составленные профессиональными диетологами. Среди них — рационы с разной калорийностью: от 850 ккал для похудения до 2400 ккал для поддержания веса и развития мышечной массы.

В процессе приготовления повара используют только натуральные свежие продукты без консервантов. В составе блюд — мясо, рыба, яйца, молочные продукты, зерновые, овощи, фрукты и зелень. Для вегетарианцев подготовлены веганские наборы, не содержащие ингредиентов животного происхождения. Содержимое меню меняется каждый день, чтобы пища всегда оставалась вкусной и не приедалась, а организм получал полезные вещества и витамины в нужных количествах.

Скидки постоянным клиентам Vkusvill

Постоянным клиентам Вкусвилл предоставляются персональные скидки, которые можно найти в личном кабинете. Все покупатели автоматически принимают участие в программе лояльности, суть которой сводится к снижению стоимости рационов по мере роста длительности сотрудничества. Заказать доставку готовой еды можно на срок от 2 до 28 дней, и чем больше срок выбран, тем меньше будет стоимость в расчете на сутки.

Оплата заказов

Оплатить заказ на сайте магазина нужно во время его оформления. После добавления в корзину рациона, авторизации и выбора дополнительных опций нужно перейти на страницу оплаты. Поддерживается расчет банковскими картами систем Visa, Мир, MasterCard. От времени расчета зависит день доставки, так как все заказы принимаются заранее и отправляются не раньше следующего дня.

Доставка еды на дом от Вкусвилл

Сервис Вкусвилл Готовит доступен жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а также окрестных населенных пунктов. Заказы можно самостоятельно забирать в ближайшем магазине компании не ранее, чем через час после открытия, и не позже часа до закрытия. При этом нужно уточнить, что вы пришли за готовым рационом, а не за продуктами из интернет-магазина.

Чтобы не тратить время на получение заказа, можно воспользоваться бесплатной доставкой по Москве и СПб. Блюда доставляются по утрам, во временном промежутке с 6 до 12 часов. При заказе можно сузить этот интервал, выбрав наиболее удобный двухчасовой период. За один раз курьер привозит рацион на два дня. Доставка заказов, сделанных до 11 часов утра, стартует на следующий день, позже — через день.

Курьер Вкусвилл ожидает получателя в назначенном месте около 10 минут, после чего отправляется к следующему клиенту. Перенос доставки без предварительного согласования не производится. Поэтому нужно быть внимательным и в назначенное время находиться по указанному адресу. Магазин не занимается хранением блюд, повторный выезд курьера невозможен, а вся не забранная заказчиками еда утилизируется.

Условия возврата

Согласно законодательству о защите прав потребителей продукты питания надлежащего качества и товары, которые имеют индивидуальный характер (сделаны по конкретному заказу), не подлежат обмену или возврату. Отказаться от получения еды можно заранее, предупредив об этом сотрудников компании за день до даты доставки. Например, если очередной выезд курьера назначен на утро среды, договариваться об отказе нужно не позднее 11:00 вторника.

Для прекращения сотрудничества нужно связаться с сотрудниками магазина и подать заявку. После ее рассмотрения и утверждения доставка больше не будет производиться, а деньги за оставшиеся дни компания вернет на счет, с которого они были уплачены. Если нужно лишь временно приостановить заказ, можно воспользоваться опцией заморозки. Возобновление доставок начнется с оговоренного дня.

Как получить скидку на заказ еды во Вкусвилл с помощью промокода

Чтобы получить дисконт в рамках акции с промокодом, нужно найти на этой странице соответствующее предложение и кликнуть на скидочный купон для его копирования и запуска переадресации. Если перенаправления нет, необходимо скопировать код и перейти по ссылке вручную. Дальнейший порядок действий будет таким:

  1. В меню выбрать рацион с нужной калорийностью и указать, на сколько дней нужна пища.

  2. Добавить выбранный рацион в корзину.

  3. Перейти в корзину для оформления заказа и авторизоваться в личном кабинете.

  4. Внизу меню заказа, под списком добавленных позиций, найти вкладку «Промокоды и скидки».

  5. В поле «Промокод» вставить код купона и применить его для перерасчета суммы заказа.

  6. Завершить оформление, указав все нужные данные.

После подачи заявки сотрудники магазина свяжутся с клиентом для уточнения всех условий.

Часто задаваемые вопросы про ВкусВилл

★ Можно ли заменить часть блюд меню или ингредиенты в их составе?

Такая возможность пока не предоставляется, но ее реализация планируется в ближайшем будущем для меню «Баланс» и «Просто еда».

★ Можно ли отменить или перенести доставку Vkusvill?

Если у вас не получится забрать заказ в назначенный момент, можно перенести время его доставки. Для этого нужно связаться с сотрудниками магазина не ранее чем за день до даты выполнения.

★ Можно ли оплатить заказ при получении?

Нет, заказы в магазине принимаются только по предоплате.

★ Где найти скидки Vkusvill?

Все актуальные дисконтные предложения магазина и специальные купоны на скидку, которыми можно воспользоваться сегодня, публикуются на этой странице.

★ Какие акции и скидки есть в магазине Vkusvill?

Магазин предлагает прогрессивную скидку, размер которой зависит от длительности заказа. Клиентам также доступен дисконт по промокодам и другие виды промопредложений, доступные в личном кабинете.

Лучшие промокоды ВкусВилл

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодДисконт 20% на любой первый заказ по промокоду ВкусвиллVVG***
ПромокодПо купону ВкусВилл скидка 500 рублей при заказе рациона от 6 дней на первый заказwhi***
СкидкаСкидка 15% для новых клиентов при заказе любого рационане требуется
СкидкаРацион «Набор мышц» на 30 дней с экономией при заказе до 8%не требуется
СкидкаНачисляем 3% от суммы заказа на бонусный счетне требуется
СкидкаЗаказывайте свой рацион, а мы привезем все бесплатно по промокоду Вкусвиллне требуется
СкидкаПромокод ВкусВилл: здоровое питание на каждый день всего от 960 рублейне требуется
СкидкаРацион "Премиум" от 2650 рублей с купоном Вкусвиллне требуется
СкидкаРастительный рацион без молока и яиц от 1000 рублейне требуется
СкидкаПригласите друга и получите 800 баллов в подарокне требуется
СкидкаЕще больше белка в рационе для спортсменов от 2000 рублейне требуется
СкидкаУвеличивайте срок заказа и платите меньше по промокоду Вкусвиллне требуется
СкидкаЗаказывайте спортивный рацион на 1800 ккал от 2100 р/деньне требуется
СкидкаВеганский набор из 4 блюд и 1500 ккал всего от 1100 р/деньне требуется
СкидкаЭкономия 1800 рублей и кэшбэк 954 рубля при заказе "Премиум" рациона на 12 днейне требуется
СкидкаВыгода 2700 рублей при покупке набора «Разнообразить рацион» на 30 дней по купону Вкусвиллне требуется
СкидкаДержи себя в тонусе с рационом от 1190 рублей в день по промокоду Вкусвиллне требуется
СкидкаДоставка в возвратной стеклянной посуде от 1010 рублейне требуется
СкидкаКомплекс "Веган" от 1000 рублейне требуется

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