6 оценок поставлено средняя 4.3
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20%
на ВСЁ
500Р
купон
15%
купон
8%
купон
3%
купон
Вы можете списать баллы при оформлении заказа, но не более 50% от суммы заказа.
Беспл
доставка
960Р
купон
2650Р
купон
1000Р
купон
Лучшее
предложение
Ваш друг получит скидку 20% на свой первый заказ, а вы 800 баллов на счёт.
2000Р
купон
Лучшее
предложение
2100Р
купон
1100Р
купон
1800Р
купон
Предложение действует при заказе рациона на 1200 ккал в день.
2700Р
купон
Акция действует при покупке рациона «Разнообразить рацион» на 30 дней на 850 ккал, также вы получите кэшбкэк 864 рубля.
1190Р
купон
В рационе - 1800 ккал / 7 блюд
1010Р
купон
1000Р
купон
2100Р
купон
960Р
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
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3000Р
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3000Р
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1325Р
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Интернет-магазин Вкусвилл — это большой выбор готовых рационов для здорового питания, доступных для заказа онлайн с бесплатной доставкой. Все наборы блюд разработаны диетологами с учетом их питательной ценности и пользы для организма. Здесь можно заказать рационы для похудения, подд ... ержания тела в тонусе и набора мышечной массы. Все они готовятся из свежих натуральных продуктов. Благодаря прогрессивной системе скидок можно тратить на здоровое питание меньше, а промокоды Вкусвилла с этой страницы помогут минимизировать расходы.
Юридический адрес:
123592, г. Москва, улица Кулакова, д. 20, корп.1, эт. 10, пом. V, комн.1.
Телефон:
+7 (499) 110-88-90
Соц. сети:
6 оценок поставлено средняя 4.3
Интернет-магазин Вкусвилл — это большой выбор готовых рационов для здорового питания, доступных для заказа онлайн с бесплатной доставкой. Все наборы блюд разработаны диетологами с учетом их питательной ценности и пользы для организма. Здесь можно заказать рационы для похудения, подд ... ержания тела в тонусе и набора мышечной массы. Все они готовятся из свежих натуральных продуктов. Благодаря прогрессивной системе скидок можно тратить на здоровое питание меньше, а промокоды Вкусвилла с этой страницы помогут минимизировать расходы.
Юридический адрес:
123592, г. Москва, улица Кулакова, д. 20, корп.1, эт. 10, пом. V, комн.1.
Телефон:
+7 (499) 110-88-90
Соц. сети:
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Сервис Вкусвилл Готовим — это проект одноименного интернет-магазина вкусного и здорового питания. Он создан для тех, кто хочет привести тело в хорошую форму или просто придерживается правильно питания, и призван избавить от хлопот по самостоятельному приготовлению блюд. В меню представлен выбор рационов с различной питательной ценностью и десятками вкусных блюд. Все они доступны для заказа с бесплатной доставкой на дом по умеренным ценам. Акции и промокоды интернет-магазина Вкусвилл, собранные на этой странице, делают правильное питание еще доступнее.
Сервис Вкусвилл Готовим — это большой выбор вкусной и здоровой пищи с доставкой на дом или самовывозом. В меню компании подготовлены сбалансированные наборы блюд, составленные профессиональными диетологами. Среди них — рационы с разной калорийностью: от 850 ккал для похудения до 2400 ккал для поддержания веса и развития мышечной массы.
В процессе приготовления повара используют только натуральные свежие продукты без консервантов. В составе блюд — мясо, рыба, яйца, молочные продукты, зерновые, овощи, фрукты и зелень. Для вегетарианцев подготовлены веганские наборы, не содержащие ингредиентов животного происхождения. Содержимое меню меняется каждый день, чтобы пища всегда оставалась вкусной и не приедалась, а организм получал полезные вещества и витамины в нужных количествах.
Постоянным клиентам Вкусвилл предоставляются персональные скидки, которые можно найти в личном кабинете. Все покупатели автоматически принимают участие в программе лояльности, суть которой сводится к снижению стоимости рационов по мере роста длительности сотрудничества. Заказать доставку готовой еды можно на срок от 2 до 28 дней, и чем больше срок выбран, тем меньше будет стоимость в расчете на сутки.
Оплатить заказ на сайте магазина нужно во время его оформления. После добавления в корзину рациона, авторизации и выбора дополнительных опций нужно перейти на страницу оплаты. Поддерживается расчет банковскими картами систем Visa, Мир, MasterCard. От времени расчета зависит день доставки, так как все заказы принимаются заранее и отправляются не раньше следующего дня.
Сервис Вкусвилл Готовит доступен жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а также окрестных населенных пунктов. Заказы можно самостоятельно забирать в ближайшем магазине компании не ранее, чем через час после открытия, и не позже часа до закрытия. При этом нужно уточнить, что вы пришли за готовым рационом, а не за продуктами из интернет-магазина.
Чтобы не тратить время на получение заказа, можно воспользоваться бесплатной доставкой по Москве и СПб. Блюда доставляются по утрам, во временном промежутке с 6 до 12 часов. При заказе можно сузить этот интервал, выбрав наиболее удобный двухчасовой период. За один раз курьер привозит рацион на два дня. Доставка заказов, сделанных до 11 часов утра, стартует на следующий день, позже — через день.
Курьер Вкусвилл ожидает получателя в назначенном месте около 10 минут, после чего отправляется к следующему клиенту. Перенос доставки без предварительного согласования не производится. Поэтому нужно быть внимательным и в назначенное время находиться по указанному адресу. Магазин не занимается хранением блюд, повторный выезд курьера невозможен, а вся не забранная заказчиками еда утилизируется.
Согласно законодательству о защите прав потребителей продукты питания надлежащего качества и товары, которые имеют индивидуальный характер (сделаны по конкретному заказу), не подлежат обмену или возврату. Отказаться от получения еды можно заранее, предупредив об этом сотрудников компании за день до даты доставки. Например, если очередной выезд курьера назначен на утро среды, договариваться об отказе нужно не позднее 11:00 вторника.
Для прекращения сотрудничества нужно связаться с сотрудниками магазина и подать заявку. После ее рассмотрения и утверждения доставка больше не будет производиться, а деньги за оставшиеся дни компания вернет на счет, с которого они были уплачены. Если нужно лишь временно приостановить заказ, можно воспользоваться опцией заморозки. Возобновление доставок начнется с оговоренного дня.
Чтобы получить дисконт в рамках акции с промокодом, нужно найти на этой странице соответствующее предложение и кликнуть на скидочный купон для его копирования и запуска переадресации. Если перенаправления нет, необходимо скопировать код и перейти по ссылке вручную. Дальнейший порядок действий будет таким:
В меню выбрать рацион с нужной калорийностью и указать, на сколько дней нужна пища.
Добавить выбранный рацион в корзину.
Перейти в корзину для оформления заказа и авторизоваться в личном кабинете.
Внизу меню заказа, под списком добавленных позиций, найти вкладку «Промокоды и скидки».
В поле «Промокод» вставить код купона и применить его для перерасчета суммы заказа.
Завершить оформление, указав все нужные данные.
После подачи заявки сотрудники магазина свяжутся с клиентом для уточнения всех условий.
Такая возможность пока не предоставляется, но ее реализация планируется в ближайшем будущем для меню «Баланс» и «Просто еда».
Если у вас не получится забрать заказ в назначенный момент, можно перенести время его доставки. Для этого нужно связаться с сотрудниками магазина не ранее чем за день до даты выполнения.
Нет, заказы в магазине принимаются только по предоплате.
Все актуальные дисконтные предложения магазина и специальные купоны на скидку, которыми можно воспользоваться сегодня, публикуются на этой странице.
Магазин предлагает прогрессивную скидку, размер которой зависит от длительности заказа. Клиентам также доступен дисконт по промокодам и другие виды промопредложений, доступные в личном кабинете.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Дисконт 20% на любой первый заказ по промокоду Вкусвилл
|VVG***
|Промокод
|По купону ВкусВилл скидка 500 рублей при заказе рациона от 6 дней на первый заказ
|whi***
|Скидка
|Скидка 15% для новых клиентов при заказе любого рациона
|не требуется
|Скидка
|Рацион «Набор мышц» на 30 дней с экономией при заказе до 8%
|не требуется
|Скидка
|Начисляем 3% от суммы заказа на бонусный счет
|не требуется
|Скидка
|Заказывайте свой рацион, а мы привезем все бесплатно по промокоду Вкусвилл
|не требуется
|Скидка
|Промокод ВкусВилл: здоровое питание на каждый день всего от 960 рублей
|не требуется
|Скидка
|Рацион "Премиум" от 2650 рублей с купоном Вкусвилл
|не требуется
|Скидка
|Растительный рацион без молока и яиц от 1000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Пригласите друга и получите 800 баллов в подарок
|не требуется
|Скидка
|Еще больше белка в рационе для спортсменов от 2000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Увеличивайте срок заказа и платите меньше по промокоду Вкусвилл
|не требуется
|Скидка
|Заказывайте спортивный рацион на 1800 ккал от 2100 р/день
|не требуется
|Скидка
|Веганский набор из 4 блюд и 1500 ккал всего от 1100 р/день
|не требуется
|Скидка
|Экономия 1800 рублей и кэшбэк 954 рубля при заказе "Премиум" рациона на 12 дней
|не требуется
|Скидка
|Выгода 2700 рублей при покупке набора «Разнообразить рацион» на 30 дней по купону Вкусвилл
|не требуется
|Скидка
|Держи себя в тонусе с рационом от 1190 рублей в день по промокоду Вкусвилл
|не требуется
|Скидка
|Доставка в возвратной стеклянной посуде от 1010 рублей
|не требуется
|Скидка
|Комплекс "Веган" от 1000 рублей
|не требуется