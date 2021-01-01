Про магазин Vodovoz

Интернет-магазин продает питьевую воду, оборудование для ее розлива, продукты питания и другие сопутствующие товары, а также доставляет их по Москве и Московской области.

Компания, создавшая один из первых онлайн-маркетов чистой воды в столичном регионе, существует еще с 2001 года. Сегодня это фирма с большим штатом, включающим в себя call-центр для приема заказов, отдел продаж и службу доставки, а также со своим складом, на котором поддерживается постоянное наличие напитков и продуктов.

Магазин Водовоз на постоянной основе сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными производителями. Это позволяет компании устанавливать лояльные цены на товары, а также регулярно проводить акции и выпускать промокоды. Благодаря таким специальным предложениям покупатели могут со значительной экономией заказывать воду, напитки и что-то вкусное к чаю или пикнику с доставкой на дом или в офис.

Какие напитки, продукты и сопутствующие товары можно заказать на сайте Водовоз

В интернет-магазине продается более 5000 российских и импортных товаров. Здесь можно в несколько кликов купить:

дистиллированную, минеральную, структурированную и богатую природным кислородом воду более 40 брендов;

кулеры для воды, бутыли, помпы, подставки и другие аксессуары;

соки, морсы, чай, какао и кофе;

мясо, птицу, рыбу, яйца, молочное, овощи и фрукты, а также хлеб и кондитерские изделия;

актуальные фермерские продукты.

Также в каталоге онлайн-маркета есть косметические и гигиенические средства, мелкие товары для дома, дачи и сада, детские игрушки, канцелярия для офиса и школы, продукция для животных и обслуживания автомобиля.

Кроме того, на сайте можно заказать услуги: аренду, ремонт и санитарную обработку кулеров.

Самые популярные товары онлайн-маркета — вода, чай, кофе и кондитерские изделия, а также сезонные продукты и наборы для шашлыка. На них чаще всего действуют скидочные купоны.

Как можно получить бонусы от Vodovoz

Магазин предлагает клиентам, оформив заказ, опубликовать сообщение о своей покупке в соцсети. За такую публикацию на внутренний счет покупателя в онлайн-маркете начисляются бонусы. Ими можно пользоваться при следующих заказах, чтобы частично погашать стоимость покупок.

Способы оплаты, действующие в интернет-магазине чистой воды

При оформлении заказа на сайте можно выбрать оплату наличными и рассчитаться с курьером рублями при получении воды, напитков, продуктов или оборудования из его рук.

Доступна оплата онлайн с помощью банковских карт Visa, MasterCard, МИР и JCB и карт рассрочки «Халва» и «Совесть». Также можно воспользоваться сервисом онлайн-кредитования «Все в кредит».

Кроме того, возможен безналичный расчет. В таком случае магазин Vodovoz выставляет счет, его нужно оплатить на протяжении 3 дней, и после зачисления на него денег будет выполнена доставка товара.

Все цены на сайте окончательные, но, если вода в бутылях заказывается первый раз, дополнительно вносится залог за оборотную тару. Компания возвращает его по требованию клиента.

Доставка товаров покупателям онлайн-маркета Vodovoz

Для доставки покупок магазин использует собственную курьерскую службу. На протяжении 15 минут после оформления заказа менеджер перезванивает покупателю, чтобы подтвердить заявку и уточнить удобный адрес и время получения товаров.

Компания доставляет заказы каждый день с 08:00 до 23:00. Можно договориться о подвозе воды и продуктов в тот же или на следующий день после оформления заказа в Vodovoz. Больше всего времени требует доставка скоропортящейся фермерской продукции: ее необходимо заказывать за несколько дней до желаемой даты получения.

Стоимость услуги зависит от ее скорости и количества товаров, но для заказов от нескольких бутылей чистой воды действует бесплатная доставка. В городах за МКАД она действует в определенные дни недели, расписание можно посмотреть на сайте магазина.

Возможность возврата товара в магазин Водовоз

Если качественный товар оказался ненужным или не подошел по другим причинам, можно вернуть его на протяжении недели после получения. Это возможно при условии сохранения его товарного вида и потребительских свойств, а также чека, подтверждающего покупку.

На протяжении 5–30 дней магазин перечислит на банковский счет покупателя стоимость товара за минусом его доставки обратно от клиента в онлайн-маркет.