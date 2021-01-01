Подробнее о Warface

В 2010 году студия Crytek, создавшая ранее Far Cry и Crysis, приступила к разработке нового ММО-шутера Warface. Изначального он был нацелен на азиатскую аудиторию. Но наибольшую популярность обрел не на Востоке, а в постсоветских странах.

Игра распространяется бесплатно. Однако в ней есть микротранзакции. За реальные деньги можно купить любой предмет: внутриигровую валюту, оружие и многое другое. Сам донат относительно дешевый. Одна единица золота стоит 50 копеек. Но, если учесть, что цены на товары из магазина Варфейс могут достигать нескольких тысяч кредитов, получается дорого. Сэкономить на покупках помогут скидочные купоны и промокоды. Последние называются ПИН-кодами.

Сюжет и особенности геймплея Warface

Игра представляет собой многопользовательский шутер от первого лица. Действие разворачивается в недалеком будущем. Игроку предлагается выступить за одну из двух противоборствующих частных военных компаний: Blackwood (олицетворение сил зла) и Warface (сторона добра).

Основная игровая механика — стрельба. Она здесь несложная. Оружие ведет себя предсказуемо, разброс небольшой, отдача несильная. Самих пушек в игре огромное множество. Но сразу они недоступны. Их надо открывать путем исследования или покупать за донат.

Персонаж может принадлежать к одному из 4 классов: штурмовик, медик, инженер или снайпер. Геймплей для каждого сильно отличается. Есть различия и в инвентаре — используются разные вспомогательные предметы, оружие.

В PvP сейчас есть 9 режимов — от классического team deathmatch до захвата точек. Выбрать есть из чего. Есть и сюжетные PvE-миссии, где отряду из 4 игроков предстоит сражаться с противниками под управлением ИИ. Удобно, что их можно выбирать по типу карты и уровню сложности. Самый высокий действительно бросает вызов — пройти на нем задание очень сложно.

Самые популярные товары в магазине Warface

Наибольшей популярностью в маркетплейсе Варфейс пользуется золото (или кредиты) — донатная валюта. За нее в игре можно купить практически все. Именно поэтому игроки чаще всего проявляют внимание к этому товару.

Второе место по популярности занимают кейсы. Они представляют собой наборы из стандартного оружия, которое можно открыть путем прокачки. Но это долгий процесс. При в меру активной игре он может занимать месяц и более. Поэтому многие геймеры предпочитают купить кейс, в котором уже есть нужная пушка. Тем более что стоят наборы недорого — до 50 рублей.

Бонусная программа игрового магазина Warface

На торговой площадке Варфейс действует 2 программы лояльности. Первая проводится Mail.ru Group, которая занимается локализацией игры на постсоветском пространстве. В ней участвует каждый пользователь, скачавший Warface. Согласно правилам за каждое пополнение игрового баланса реальными деньгами геймеру выдают подарок. Он определяется рандомно. Это может быть что угодно: золото, оружие или что-то другое. Презент автоматически переносится в инвентарь после перечисления денег.

Вторая программа лояльности проводится совместно со Сбербанком. Она позволяет обменивать баллы «Спасибо» на особые лутбоксы, в которых могут находиться ценные предметы. При этом перед покупкой игрок не знает, что в ящике. Товары, которые предлагают в рамках этой части бонусной программы, нельзя купить на обычные деньги.

Как оплатить покупку в игровом магазине Warface

Для оплаты можно использовать:

банковские карты Visa, MasterCard, Мир;

электронные кошельки QIWI, ЮMoney, WebMoney;

баланс мобильных операторов МТС, TELE2, Megafon, Beeline;

систему VK Pay;

интернет-банкинг Сбербанка.

Как вернуть товар

Возможности вернуть товар прямо в игровом магазине или в клиенте Warface нет. Для этого нужно обращаться в службу технической поддержки сервиса «Игры Mail.ru». Решение по каждому случаю принимают индивидуально. Это означает, что, если администрация не сочтет нужным отменять покупку, она этого не сделает. Для одобрения возврата нужно выполнить одно важное условие — не использовать купленный предмет в игре.