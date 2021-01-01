Подробнее об игре Warframe

Игра Warframe — это многопользовательская MMORPG от канадской студии Digital Extremes, известной по серии Unreal. Действие разворачивается в далеком будущем. Несколько противодействующих групп борются за власть над Солнечной системой. Игроку предстоит взять на себя роль Тэнно — касты воинов, которые сражаются с врагами дистанционно с помощью специальных тел-варфреймов.

Геймплей Warframe разнообразный. Есть не только огнестрельное, но и холодное оружие. Благодаря этому игра сочетает в себе элементы шутера и слэшера. Присутствуют механики, которые дают передохнуть в перерывах между боями, например взлом консолей. Есть стелс, ему посвящены целые миссии.

При этом Варфрейм — полноценная ролевая игра. Здесь есть несколько фракций, выдающих квесты. Можно отыгрывать бойцов разных типов. Предусмотрена RPG-прокачка. Причем не только персонажа, но и всего игрового оружия.

Warframe — free-to-play-проект. Это означает, что играть можно совершенно бесплатно, но некоторые игровые предметы продаются за реальные деньги. Сэкономить на их покупке помогают купоны и промокоды, которые дают право на скидку.

Как создавалась игра

Идея создания Warframe появилась во время разработки другого проекта студии — Dark Sector. Сеттинг обеих игр действительно похож — в обоих случаях геймера переносят в далекое будущее, которое никак не назовешь светлым. Геймплей тоже имеет много общего. Именно в Dark Sector появился набор базовых механик, впоследствии попавший в Варфрейм.

Но Digital Extremes долго не могла найти издателя для своей новой игры. Все отказывались, мотивируя это тем, что научно-фантастический сеттинг никого не заинтересует. В итоге студия решила издавать Warframe самостоятельно, и в 2013 году состоялся релиз бета-версии. Несмотря на серьезные затраты, это мероприятие окупилось. Хотя проект получил неоднозначные оценки, он быстро собрал устойчивую аудиторию и постоянно привлекает новых игроков.

Как начать играть

Для начала понадобится создать аккаунт на официальном сайте игры. Ничего сложного в этом нет — нужно заполнить небольшую анкету и подтвердить электронную почту. После этого станет доступна загрузка игрового клиента.

Первая миссия — обучающая. В ней предложат выполнить простые действия, которые помогут освоить основные механики игры. Как только задание будет пройдено, персонаж окажется на космическом корабле. Это своеобразный хаб, там можно прокачиваться, менять оружие и выбирать, куда десантироваться для выполнения следующей миссии.

Рекомендуется начинать с самых простых заданий. Они не слишком сложные, выполняют роль тренажера и помогают прокачать персонажа для последующей игры. А еще во время них можно собрать продвинутый лут, без которого будет сложно играть в дальнейшем.

Самые популярные товары в игровом магазине

Все игровые предметы продаются в магазине на официальном сайте проекта. Самый популярный товар — это платина. Она представляет собой донатную валюту, являющуюся универсальным средством для улучшения геймплея. С ее помощью можно прокачивать персонажа и оружие, приобретать новые предметы и делать многое другое.

Второе место по популярности среди игроков занимают готовые наборы. Они состоят из платины и прайм-итемов. Это не просто красивые скины на оружие и персонажей. У prime items улучшенные характеристики, поэтому использовать их эффективнее, чем стандартные предметы.

Еще в магазине есть разный игровой мерч: фигурки героев, футболки, брелоки. Все это тоже пользуется спросом среди фанатов Варфрейм. Но стоит довольно дорого — от 1500 до 6000 рублей.

Как оплатить покупку в игровом магазине

Оплатить донатный предмет можно несколькими способами:

банковскими картами Visa, MasterCard;

PayPal;

QIWI;

ЮMoney;

WebMoney;

интернет-банкингом Сбербанка.

Если игра загружена через Steam, то оплата возможна с его баланса.

Возврат внутриигровых покупок

Если пользователю не понравился приобретенный предмет, он купил его по ошибке или дважды, можно вернуть деньги. Для этого необходимо обратиться в службу технической поддержки Digital Extremes. Возврат невозможен, если покупка использовалась в игре и с ее помощью были получены очки опыта. В этом случае она просто останется в инвентаре персонажа.