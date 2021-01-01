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2 оценки поставлены средняя 4.5

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Техника для дома со скидкой в Weissgauff

Немецкий бренд предлагает крупную и мелкую бытовую технику, сочетающую в себе высокотехнологичность и простоту. Любую модель можно купить по сниженной цене, применив промокод Weissgauff. В каталоге есть холодильники, стиральные, посудомоечные, сушильные машины, варочные поверхности ... и пылесосы. Список актуальных дисконтных предложений на этой странице пополняется новыми способами экономии. Использовать купон Вейсгауф можно при оформлении первого и последующих заказов.


Посетить Weissgauff
Контакты Weissgauff

Юридический адрес:
121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, комната № 56

Электронная почта:
zakaz@weissgauff.ru

Телефон:
+7 (495) 108-53-86

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 4.5

Техника для дома со скидкой в Weissgauff

Немецкий бренд предлагает крупную и мелкую бытовую технику, сочетающую в себе высокотехнологичность и простоту. Любую модель можно купить по сниженной цене, применив промокод Weissgauff. В каталоге есть холодильники, стиральные, посудомоечные, сушильные машины, варочные поверхности ... и пылесосы. Список актуальных дисконтных предложений на этой странице пополняется новыми способами экономии. Использовать купон Вейсгауф можно при оформлении первого и последующих заказов.


Посетить Weissgauff
Контакты Weissgauff

Юридический адрес:
121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, комната № 56

Электронная почта:
zakaz@weissgauff.ru

Телефон:
+7 (495) 108-53-86

Соц. сети:

facebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Weissgauff

Подробнее о магазине бренда Weissgauff

Компания основана в 1932 году двумя немецкими инженерами-изобретателями. Целью была совместная разработка инновационных решений для дома с американской General Electric.

Организация активно развивается. В ее продуктах сочетаются высокотехнологические решения и немецкое качество. Основной областью реализации своей продукции бренд выбрал страны Восточной Европы. Рынок здесь оказался менее конкурентным и открытым к инновациям.

В 2012 году появился официальный сайт Weissgauff в России, где представлена бытовая техника и прочие товары компании. Благодаря акциям, спецпредложениям и промокодам можно покупать дешевле, получая гарантию и немецкое качество.

Производство находится в Европе и Азии. Здесь на собственных заводах проходят все этапы, от разработки техники до ее производства и проверки. Отличительная черта продуктов компании — постоянное технологическое совершенствование и расширение линейки. Благодаря этому модельный ряд сегодня включает в себя мелкую и крупную технику.

Самые популярные товары Вейсгауф

Линейка моделей обширна. В ней есть все, от роботов-пылесосов до холодильников типов Side-by-Side и CrossDoor. Выбор товаров бренда включает:

  • духовые шкафы;

  • варочные поверхности;

  • микроволновые печи;

  • вытяжки;

  • посудомоечные и стиральные машины;

  • холодильные и морозильные установки;

  • сушильные машины;

  • пылесосы;

  • мелкие электроприборы.

Наиболее популярные товары — крупная бытовая техника. С учетом тенденций дизайна, покупатели чаще выбирают встроенные изделия: холодильники, стиральные и моющие машины. Не менее популярны и варочные поверхности. Чаще всего покупатели выбирают газовые панели, а следом за ними по популярности идут электрические и индукционные. Мелкая бытовая техника (микроволновки, мельницы, электрогрили и прочие товары) — еще одно популярное направление покупок.

В каждой категории товаров — десятки позиций. Между собой они отличаются мощностью, материалами, вместительностью и ценой. К слову, стоимость позиций в каталоге не всегда окончательна, ведь благодаря промокодам можно снизить цену покупок.

Кроме товаров, на сайте Weissgauff можно заказать профессиональную установку техники. Это станет залогом соблюдения требований монтажа и эксплуатации, а также долгого срока службы моделей.

Скидки, акции и программа лояльности Weissgauff

Бренд предлагает покупателям массу вариантов дисконта, хотя постоянной бонусной программы на сайте нет. Вместо этого посетители могут участвовать в акциях, применять промокоды на весь выбор товаров или отдельные модели.

Список всех доступных вариантов дисконта — на этой странице. Здесь перечислены актуальные акции, в которых могут участвовать постоянные и новые клиенты. В одних предложениях заказ становится дешевле на процент от общей цены покупки, в других — на фиксированную сумму, например 1000 рублей. Вся информация указана в скидочном купоне конкретного дисконтного предложения.

Оплата заказа в Вейсгауф

Покупать товары на сайте можно в рассрочку от Сбербанка или с оплатой онлайн. В первом случае нужно заполнить заявку, указав точную информацию, и дождаться ответа. После этого посылка со всей документацией отправится покупателю.

При оплате на сайте принимаются карты VISA, MasterCard и Мир. Платежи проводятся через защищенное соединение платежного шлюза Сбербанка, что обеспечивает безопасность данных.

Способы доставки Weissgauff

Покупатели могут выбрать доставку до двери с подъемом на этаж и самовывоз в одном из магазинов. Посылки отправляются во все регионы России популярными транспортными компаниями.

Процесс возврата товаров в Weissgauff

Возврат исправной техники возможен в течение 7 дней с момента покупки. Вернуть устройство по причине поломки и неисправностей можно в течение гарантийного срока. Для этого покупатель должен предъявить чек, гарантийный талон.

При оформлении возврата составляется заявление. В нем указываются причины обращения, прикрепляются копии заключения авторизованного сервисного центра. Подробнее о процессе возврата можно узнать по телефонам компании.

Как в Weissgauff применить промокод

Коды купонов на первую покупку и последующие покупки можно применить, выполнив эти шаги:

  1. Кликнуть на подходящую акцию магазина.

  2. В момент клика произойдет копирование промокода и переадресация пользователя в магазин, на страницу с акционными товарами.

  3. Переместить одну или несколько моделей техники в корзину. Для этого нужно нажать кнопку «Купить».

  4. Перейти к перечню покупок и убедиться, что в нем есть все необходимые модели техники.

  5. Найти поле для ввода промокода, находящиеся под перечнем товаров.

  1. Вставить в него код.

  2. Применить скидку к списку товаров, нажав одноименную клавишу.

Для оформления заказа на сайте и применения промокода не нужно регистрироваться. После первого заказа личный кабинет клиента создается автоматически. В нем удобно мониторить заказы, следить за изменением их статуса, акциями и спецпредложениями.

Часто задаваемые вопросы про Weissgauff

★ Какую гарантию дает производитель на технику Weissgauff?

Срок гарантийного обслуживания — 12 месяцев с момента покупки.

★ Как можно удостовериться, что на сайте продается оригинальная техника?

В магазине бренда представлены только оригинальные модели. Вместе с покупкой клиент получает гарантийный талон и документацию с указанием страны производства.

★ Есть ли доставка в регионы, где нет фирменных магазинов?

При заказе на сайте товары доставляются по всей России одной из транспортных компаний.

★ На какие категории товаров распространяется промокод?

Попадаются скидки, действующие на все товары, отдельные категории и определенные модели. Больше информации — в описании.

★ Где можно купить запчасти на технику?

Высокое качество изготовления обеспечивает ремонтопригодность деталей. Но если какая-то часть техники вышла из строя, заказать оригинальные запчасти можно на официальном сайте бренда.

Лучшие промокоды Weissgauff

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