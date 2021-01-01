2 оценки поставлены средняя 4.5
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16990Р
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1900Р
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6900Р
купон
16450Р
купон
4900Р
купон
4990Р
купон
37000Р
купон
32990
купон
Лучшая
цена
13000Р
купон
9500Р
купон
6900Р
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7000Р
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Немецкий бренд предлагает крупную и мелкую бытовую технику, сочетающую в себе высокотехнологичность и простоту. Любую модель можно купить по сниженной цене, применив промокод Weissgauff. В каталоге есть холодильники, стиральные, посудомоечные, сушильные машины, варочные поверхности ... и пылесосы. Список актуальных дисконтных предложений на этой странице пополняется новыми способами экономии. Использовать купон Вейсгауф можно при оформлении первого и последующих заказов.
Юридический адрес:
121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, комната № 56
Электронная почта:
zakaz@weissgauff.ru
Телефон:
+7 (495) 108-53-86
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 4.5
Немецкий бренд предлагает крупную и мелкую бытовую технику, сочетающую в себе высокотехнологичность и простоту. Любую модель можно купить по сниженной цене, применив промокод Weissgauff. В каталоге есть холодильники, стиральные, посудомоечные, сушильные машины, варочные поверхности ... и пылесосы. Список актуальных дисконтных предложений на этой странице пополняется новыми способами экономии. Использовать купон Вейсгауф можно при оформлении первого и последующих заказов.
Юридический адрес:
121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, комната № 56
Электронная почта:
zakaz@weissgauff.ru
Телефон:
+7 (495) 108-53-86
Соц. сети:
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Компания основана в 1932 году двумя немецкими инженерами-изобретателями. Целью была совместная разработка инновационных решений для дома с американской General Electric.
Организация активно развивается. В ее продуктах сочетаются высокотехнологические решения и немецкое качество. Основной областью реализации своей продукции бренд выбрал страны Восточной Европы. Рынок здесь оказался менее конкурентным и открытым к инновациям.
В 2012 году появился официальный сайт Weissgauff в России, где представлена бытовая техника и прочие товары компании. Благодаря акциям, спецпредложениям и промокодам можно покупать дешевле, получая гарантию и немецкое качество.
Производство находится в Европе и Азии. Здесь на собственных заводах проходят все этапы, от разработки техники до ее производства и проверки. Отличительная черта продуктов компании — постоянное технологическое совершенствование и расширение линейки. Благодаря этому модельный ряд сегодня включает в себя мелкую и крупную технику.
Линейка моделей обширна. В ней есть все, от роботов-пылесосов до холодильников типов Side-by-Side и CrossDoor. Выбор товаров бренда включает:
духовые шкафы;
варочные поверхности;
микроволновые печи;
вытяжки;
посудомоечные и стиральные машины;
холодильные и морозильные установки;
сушильные машины;
пылесосы;
мелкие электроприборы.
Наиболее популярные товары — крупная бытовая техника. С учетом тенденций дизайна, покупатели чаще выбирают встроенные изделия: холодильники, стиральные и моющие машины. Не менее популярны и варочные поверхности. Чаще всего покупатели выбирают газовые панели, а следом за ними по популярности идут электрические и индукционные. Мелкая бытовая техника (микроволновки, мельницы, электрогрили и прочие товары) — еще одно популярное направление покупок.
В каждой категории товаров — десятки позиций. Между собой они отличаются мощностью, материалами, вместительностью и ценой. К слову, стоимость позиций в каталоге не всегда окончательна, ведь благодаря промокодам можно снизить цену покупок.
Кроме товаров, на сайте Weissgauff можно заказать профессиональную установку техники. Это станет залогом соблюдения требований монтажа и эксплуатации, а также долгого срока службы моделей.
Бренд предлагает покупателям массу вариантов дисконта, хотя постоянной бонусной программы на сайте нет. Вместо этого посетители могут участвовать в акциях, применять промокоды на весь выбор товаров или отдельные модели.
Список всех доступных вариантов дисконта — на этой странице. Здесь перечислены актуальные акции, в которых могут участвовать постоянные и новые клиенты. В одних предложениях заказ становится дешевле на процент от общей цены покупки, в других — на фиксированную сумму, например 1000 рублей. Вся информация указана в скидочном купоне конкретного дисконтного предложения.
Покупать товары на сайте можно в рассрочку от Сбербанка или с оплатой онлайн. В первом случае нужно заполнить заявку, указав точную информацию, и дождаться ответа. После этого посылка со всей документацией отправится покупателю.
При оплате на сайте принимаются карты VISA, MasterCard и Мир. Платежи проводятся через защищенное соединение платежного шлюза Сбербанка, что обеспечивает безопасность данных.
Покупатели могут выбрать доставку до двери с подъемом на этаж и самовывоз в одном из магазинов. Посылки отправляются во все регионы России популярными транспортными компаниями.
Возврат исправной техники возможен в течение 7 дней с момента покупки. Вернуть устройство по причине поломки и неисправностей можно в течение гарантийного срока. Для этого покупатель должен предъявить чек, гарантийный талон.
При оформлении возврата составляется заявление. В нем указываются причины обращения, прикрепляются копии заключения авторизованного сервисного центра. Подробнее о процессе возврата можно узнать по телефонам компании.
Коды купонов на первую покупку и последующие покупки можно применить, выполнив эти шаги:
Кликнуть на подходящую акцию магазина.
В момент клика произойдет копирование промокода и переадресация пользователя в магазин, на страницу с акционными товарами.
Переместить одну или несколько моделей техники в корзину. Для этого нужно нажать кнопку «Купить».
Перейти к перечню покупок и убедиться, что в нем есть все необходимые модели техники.
Найти поле для ввода промокода, находящиеся под перечнем товаров.
Вставить в него код.
Применить скидку к списку товаров, нажав одноименную клавишу.
Для оформления заказа на сайте и применения промокода не нужно регистрироваться. После первого заказа личный кабинет клиента создается автоматически. В нем удобно мониторить заказы, следить за изменением их статуса, акциями и спецпредложениями.
Срок гарантийного обслуживания — 12 месяцев с момента покупки.
В магазине бренда представлены только оригинальные модели. Вместе с покупкой клиент получает гарантийный талон и документацию с указанием страны производства.
При заказе на сайте товары доставляются по всей России одной из транспортных компаний.
Попадаются скидки, действующие на все товары, отдельные категории и определенные модели. Больше информации — в описании.
Высокое качество изготовления обеспечивает ремонтопригодность деталей. Но если какая-то часть техники вышла из строя, заказать оригинальные запчасти можно на официальном сайте бренда.
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