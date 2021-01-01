Подробнее о магазине бренда Weissgauff

Компания основана в 1932 году двумя немецкими инженерами-изобретателями. Целью была совместная разработка инновационных решений для дома с американской General Electric.

Организация активно развивается. В ее продуктах сочетаются высокотехнологические решения и немецкое качество. Основной областью реализации своей продукции бренд выбрал страны Восточной Европы. Рынок здесь оказался менее конкурентным и открытым к инновациям.

В 2012 году появился официальный сайт Weissgauff в России, где представлена бытовая техника и прочие товары компании. Благодаря акциям, спецпредложениям и промокодам можно покупать дешевле, получая гарантию и немецкое качество.

Производство находится в Европе и Азии. Здесь на собственных заводах проходят все этапы, от разработки техники до ее производства и проверки. Отличительная черта продуктов компании — постоянное технологическое совершенствование и расширение линейки. Благодаря этому модельный ряд сегодня включает в себя мелкую и крупную технику.

Самые популярные товары Вейсгауф

Линейка моделей обширна. В ней есть все, от роботов-пылесосов до холодильников типов Side-by-Side и CrossDoor. Выбор товаров бренда включает:

духовые шкафы;

варочные поверхности;

микроволновые печи;

вытяжки;

посудомоечные и стиральные машины;

холодильные и морозильные установки;

сушильные машины;

пылесосы;

мелкие электроприборы.

Наиболее популярные товары — крупная бытовая техника. С учетом тенденций дизайна, покупатели чаще выбирают встроенные изделия: холодильники, стиральные и моющие машины. Не менее популярны и варочные поверхности. Чаще всего покупатели выбирают газовые панели, а следом за ними по популярности идут электрические и индукционные. Мелкая бытовая техника (микроволновки, мельницы, электрогрили и прочие товары) — еще одно популярное направление покупок.

В каждой категории товаров — десятки позиций. Между собой они отличаются мощностью, материалами, вместительностью и ценой. К слову, стоимость позиций в каталоге не всегда окончательна, ведь благодаря промокодам можно снизить цену покупок.

Кроме товаров, на сайте Weissgauff можно заказать профессиональную установку техники. Это станет залогом соблюдения требований монтажа и эксплуатации, а также долгого срока службы моделей.

Скидки, акции и программа лояльности Weissgauff

Бренд предлагает покупателям массу вариантов дисконта, хотя постоянной бонусной программы на сайте нет. Вместо этого посетители могут участвовать в акциях, применять промокоды на весь выбор товаров или отдельные модели.

Список всех доступных вариантов дисконта — на этой странице. Здесь перечислены актуальные акции, в которых могут участвовать постоянные и новые клиенты. В одних предложениях заказ становится дешевле на процент от общей цены покупки, в других — на фиксированную сумму, например 1000 рублей. Вся информация указана в скидочном купоне конкретного дисконтного предложения.

Оплата заказа в Вейсгауф

Покупать товары на сайте можно в рассрочку от Сбербанка или с оплатой онлайн. В первом случае нужно заполнить заявку, указав точную информацию, и дождаться ответа. После этого посылка со всей документацией отправится покупателю.

При оплате на сайте принимаются карты VISA, MasterCard и Мир. Платежи проводятся через защищенное соединение платежного шлюза Сбербанка, что обеспечивает безопасность данных.

Способы доставки Weissgauff

Покупатели могут выбрать доставку до двери с подъемом на этаж и самовывоз в одном из магазинов. Посылки отправляются во все регионы России популярными транспортными компаниями.

Процесс возврата товаров в Weissgauff

Возврат исправной техники возможен в течение 7 дней с момента покупки. Вернуть устройство по причине поломки и неисправностей можно в течение гарантийного срока. Для этого покупатель должен предъявить чек, гарантийный талон.

При оформлении возврата составляется заявление. В нем указываются причины обращения, прикрепляются копии заключения авторизованного сервисного центра. Подробнее о процессе возврата можно узнать по телефонам компании.