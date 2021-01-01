  1. Главная
  2. Магазины
  3. Викиум

Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 4.7

Промокоды Викиум на Октябрь

Скидки и купоны Викиум на Октябрь 2021

500Р
купон

Промокод
Черная пятница: 500 рублей на баланс по промокоду Викиум

Промокод дает возможность получить 500 рублей на баланс. Промокод на 10000 активаций и действует 5 дней после активации. Лимита по срокам активации нет.

Истекает через 76 дней

400Р
купон

Промокод
Дарим 400 рублей на баланс по промокоду Викиум

После активации промокода 400 рублей зачислятся на счет и будут доступны в течение 3 дней, затем сгорят. Промокод не работает для минимального тарифа на месяц. Работает для всех пользователей. Срока действия нет, ограничения лишь по 10000 активаций.

Истекает через 69 дней

80%
купон

Скидка
Новый курс "Думай как предприниматель" по промокоду Викиум с дисконтом 80%

Вам будут доступны рабочие кейсы успешных предпринимателей с нестандартным мышлением, практики, меняющие сознание и разрывающие шаблоны мышления и многое другое.

Истекает через 25 дней

78%
купон

Скидка
Тариф «Ultra» с выгодой 78% по промокоду Викиум

В тариф входят: Премиум навсегда + 8 курсов

Истекает через 1 день

78%
купон

Скидка
По промокоду Викиум купите семейный тариф «Всё включено» со скидкой 78%

«Всё включено» - Все продукты. Навсегда

Истекает через 19 дней

70%
купон

Скидка
Скидка до 70% на курс творческое мышление
Истекает через 30 дней

60%
купон

Скидка
Освойте скорочтение с дисконтом 60% по купону Викиум
Истекает через 18 дней

60%
купон

Скидка
Минус 60% на годовую подписку Премиум
Истекает через 26 дней

60%
купон

Скидка
Дисконт до 60% на образовательный курс «Профайлинг»
Истекает через 9 дней

60%
купон

Скидка
Курсы "Скорочтение для взрослых" с выгодой до 60%
Истекает через 32 дня

60%
купон

Скидка
Курс Мнемотехники с дисконтом при оплате до 60%
Истекает через 34 дня

60%
купон

Скидка
Обучающий курс "Думай как предприниматель" с экономией до 60%
Истекает через 34 дня

58%
купон

Скидка
Интерактивный курс "Мышление Шерлока" на развитие логики с дисконтом до 58%
Истекает через 8 дней

55%
купон

Скидка
Аудиокурс "Секреты мозга" со скидкой 55%
Истекает через 32 дня

46%
купон

Скидка
Промокод Викиум: -46% на курс "Критическое мышление"

Скидка на Тариф Оптима Вам будет доступны: видео-уроки, тренажеры курса, домашние задания для самопроверки, сопровождение наставника в чате (2 месяца) и 2 вебинара-разбора.

Истекает через 4 дня

40%
купон

Скидка
Курс на развитие онлайн-общения с дисконтом до 40%
Истекает через 9 дней

40%
купон

Скидка
Усиленная тренировка памяти: как запомнить 100 имен за 30 минут с вгыодой до 40%
Истекает через 11 дней

40%
купон

Скидка
15 уроков на развитие внимания с выгодой до 40%
Истекает через 13 дней

25%
купон

Скидка
Скидка 25% на комплект «Брейн-фитнес» + 1 год премиум-доступа в подарок!
Истекает через 8 дней

1500Р
купон

Скидка
Научитесь читать людей на курсе "Профайлинг" с выгодой 1500 рублей

Овладейте техникой «чтения людей» сегодня, чтобы не дать обмануть себя завтра.

Истекает через 1 день

1500Р
купон

Скидка
Купите курс "Детоксикация мозга" с выгодой 1500 рублей
Истекает через 5 дней

12,90$
купон

Скидка
Обучающий курс "Идеальный русский" от 12,90 долларов
Истекает через 8 дней

19.90$
купон

Скидка
Курс на целеполагание + 1 урок бесплатно всего за 19.90 долларов
Истекает через 8 дней

19,90$
купон

Скидка
Уроки психологии: как научиться читать людей в курсе "Менталист" всего за 19,90%
Истекает через 11 дней

990Р
купон

Скидка
Эксклюзивный тест на когнитивные способности за 990 рублей
Истекает через 13 дней

11.90$
купон

Скидка
Детоксикация мозга всего за 11.90 долларов
Истекает через 30 дней

500Р
купон

Промокод
Черная пятница: 500 рублей на баланс по промокоду Викиум

Промокод дает возможность получить 500 рублей на баланс. Промокод на 10000 активаций и действует 5 дней после активации. Лимита по срокам активации нет.

Истекает через 76 дней

400Р
купон

Промокод
Дарим 400 рублей на баланс по промокоду Викиум

После активации промокода 400 рублей зачислятся на счет и будут доступны в течение 3 дней, затем сгорят. Промокод не работает для минимального тарифа на месяц. Работает для всех пользователей. Срока действия нет, ограничения лишь по 10000 активаций.

Истекает через 69 дней

80%
купон

Скидка
Новый курс "Думай как предприниматель" по промокоду Викиум с дисконтом 80%

Вам будут доступны рабочие кейсы успешных предпринимателей с нестандартным мышлением, практики, меняющие сознание и разрывающие шаблоны мышления и многое другое.

Истекает через 25 дней

78%
купон

Скидка
Тариф «Ultra» с выгодой 78% по промокоду Викиум

В тариф входят: Премиум навсегда + 8 курсов

Истекает через 1 день

78%
купон

Скидка
По промокоду Викиум купите семейный тариф «Всё включено» со скидкой 78%

«Всё включено» - Все продукты. Навсегда

Истекает через 19 дней

70%
купон

Скидка
Скидка до 70% на курс творческое мышление
Истекает через 30 дней

60%
купон

Скидка
Освойте скорочтение с дисконтом 60% по купону Викиум
Истекает через 18 дней

60%
купон

Скидка
Минус 60% на годовую подписку Премиум
Истекает через 26 дней

60%
купон

Скидка
Дисконт до 60% на образовательный курс «Профайлинг»
Истекает через 9 дней

60%
купон

Скидка
Курсы "Скорочтение для взрослых" с выгодой до 60%
Истекает через 32 дня

60%
купон

Скидка
Курс Мнемотехники с дисконтом при оплате до 60%
Истекает через 34 дня

60%
купон

Скидка
Обучающий курс "Думай как предприниматель" с экономией до 60%
Истекает через 34 дня

58%
купон

Скидка
Интерактивный курс "Мышление Шерлока" на развитие логики с дисконтом до 58%
Истекает через 8 дней

55%
купон

Скидка
Аудиокурс "Секреты мозга" со скидкой 55%
Истекает через 32 дня

46%
купон

Скидка
Промокод Викиум: -46% на курс "Критическое мышление"

Скидка на Тариф Оптима Вам будет доступны: видео-уроки, тренажеры курса, домашние задания для самопроверки, сопровождение наставника в чате (2 месяца) и 2 вебинара-разбора.

Истекает через 4 дня

40%
купон

Скидка
Курс на развитие онлайн-общения с дисконтом до 40%
Истекает через 9 дней

40%
купон

Скидка
Усиленная тренировка памяти: как запомнить 100 имен за 30 минут с вгыодой до 40%
Истекает через 11 дней

40%
купон

Скидка
15 уроков на развитие внимания с выгодой до 40%
Истекает через 13 дней

25%
купон

Скидка
Скидка 25% на комплект «Брейн-фитнес» + 1 год премиум-доступа в подарок!
Истекает через 8 дней

1500Р
купон

Скидка
Научитесь читать людей на курсе "Профайлинг" с выгодой 1500 рублей

Овладейте техникой «чтения людей» сегодня, чтобы не дать обмануть себя завтра.

Истекает через 1 день

1500Р
купон

Скидка
Купите курс "Детоксикация мозга" с выгодой 1500 рублей
Истекает через 5 дней

12,90$
купон

Скидка
Обучающий курс "Идеальный русский" от 12,90 долларов
Истекает через 8 дней

19.90$
купон

Скидка
Курс на целеполагание + 1 урок бесплатно всего за 19.90 долларов
Истекает через 8 дней

19,90$
купон

Скидка
Уроки психологии: как научиться читать людей в курсе "Менталист" всего за 19,90%
Истекает через 11 дней

990Р
купон

Скидка
Эксклюзивный тест на когнитивные способности за 990 рублей
Истекает через 13 дней

11.90$
купон

Скидка
Детоксикация мозга всего за 11.90 долларов
Истекает через 30 дней

Похожие промокоды

Нетология

-100000Р

Акция

Курс "Переговоры и коммуникации" за 100000 рублей

Skillbox

-40%

Акция

Курс "Строительный проект: с нуля до успешной сдачи" дешевле на 40% по купону Skillbox

Лабиринт

-37%

Акция

Боевая отечественная фантастика в большом ассортименте с дисконтом до 37%

GeekBrains

-Лучшее

Акция

Консультация с экспертом по выгодной цене от GeekBrains

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

80%
купон

Скидка
Минус 80% на "Тест когнитивных способностей"

Тест поможет определить тип мышления и уровень креативности, ведущий стиль деятельности, способность к саморегуляции, тип личности со всеми его особенностями.

60%
купон

Скидка
Пройдите курс "Мнемотехники" с дисконтом 60% по купону Викиум

Научитесь создавать «вечные» ассоциации, запоминать большие объемы информации быстро и надолго, разовьете абстрактное мышление, а также сможете эффективнее обучаться в любой области.

50%
купон

Скидка
Развивайте мышление на курсе Викиум с выгодой 50%

1490Р
купон

Скидка
Промокод на скидку Викиум на курсы - Премиум всего за 1490 рублей

Акция доступна после регистрации на сайте.

3490Р
купон

Скидка
Викиум промокод: тариф ULTRA за 3490 рублей

Тариф ULTRA (Премиум навсегда + 8 курсов) за 3490 рублей вместо 15990 рублей. Предложение доступно после регистрации на сайте.

4999Р
купон

Скидка
После регистрации на сайте все курсы за 4999 рублей

Все курсы за 4999 рублей вместо 18990 рублей.

Популярные магазины

Акции и промокоды Викиум — разминка для ума

Проект Викиум — это платформа для тренировки мозговой деятельности и развития мыслительных способностей. Здесь представлен выбор тренажеров, тестов, обучающих курсов и вебинаров, способствующих улучшению памяти и когнитивных навыков. Здесь доступны программы, разработанные профессио ... налами в области нейропсихологии. Они помогут развить мыслительные способности, а соревнования позволят сражаться с друзьями и случайными соперниками на «дуэлях разума». На сайте проводятся акции, благодаря которым можно покупать премиум и открывать обучающие программы со скидками. Предоставленные Викиум купоны, собранные здесь, делают их еще доступнее.


Посетить Викиум
Контакты Викиум

Юридический адрес:
115093, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, улица Люсиновская, дом 36, строение 2, этаж 4, помещ./ком.XXII/1,6,7,8

Телефон:
+7 (495) 133 86 63

Соц. сети:

vkfacebook instagram

Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 4.7

Акции и промокоды Викиум — разминка для ума

Проект Викиум — это платформа для тренировки мозговой деятельности и развития мыслительных способностей. Здесь представлен выбор тренажеров, тестов, обучающих курсов и вебинаров, способствующих улучшению памяти и когнитивных навыков. Здесь доступны программы, разработанные профессио ... налами в области нейропсихологии. Они помогут развить мыслительные способности, а соревнования позволят сражаться с друзьями и случайными соперниками на «дуэлях разума». На сайте проводятся акции, благодаря которым можно покупать премиум и открывать обучающие программы со скидками. Предоставленные Викиум купоны, собранные здесь, делают их еще доступнее.


Посетить Викиум
Контакты Викиум

Юридический адрес:
115093, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, улица Люсиновская, дом 36, строение 2, этаж 4, помещ./ком.XXII/1,6,7,8

Телефон:
+7 (495) 133 86 63

Соц. сети:

vkfacebook instagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Викиум

Подробнее о проекте Викиум

Проект Викиум — это онлайн-платформа для развития производительности мозга и улучшения мыслительных функций с помощью специальных курсов и тренажеров. В основе тренировок — различные методики стимуляции когнитивной деятельности, разработанные признанными специалистами в области психологии и нейрологии. Среди них тест Корси, матрицы Равена, кривая Эббингауза, таблицы Шульте и другие подобные системы. Разработка тренажеров для мозга ведется в сотрудничестве со специалистами центра «Гуманитарные технологии» при МГУ имени Ломоносова.

Сервисы доступны пользователям по модели Freemium: базовой частью можно пользоваться бесплатно, а для раскрытия всей функциональности нужно оформить премиум-подписку. Специальные предложения, акции и промокоды, скидочные купоны которых публикуются на этой странице, позволяют открыть доступ ко всем возможностям с дисконтом.

Выбор специальных курсов и онлайн-тренажеров на сайте Викиум

На сайте доступны десятки тренажеров и тестов для тренировки мозговой деятельности. Среди них — программы повышения грамотности, логического и критического мышления, улучшения памяти и внимательности, креативности, совершенствования профессиональных навыков. Посетителям доступны бесплатные и платные сервисы. Оплатив курс или вебинар один раз, можно пользоваться им неограниченное время с любым количеством подходов, выбирая удобное время для занятий.

Программа лояльности и начисление кэшбэка

Все пользователи платформы принимают участие в программе лояльности. Оплачивая премиум-подписку и другие сервисы, можно получить возврат 5% от потраченной суммы в виде бонусных баллов. Их можно использовать для погашения стоимости последующих покупок, в том числе развивающих курсов, вебинаров и премиума. Количество накопленных баллов можно посмотреть в личном кабинете.

Оплата курсов Викиум

Для оплаты тренажеров и курсов улучшения мыслительной деятельности можно использовать все популярные способы расчета. В их числе — банковские карты, электронные кошельки, мобильные платежи Apple Pay и Google Pay, безналичный расчет по банковским реквизитам.

При покупке премиум-доступа возможна рассрочка, при оформлении которой платеж разбивается на две части. Если удобный способ оплаты отсутствует в списке доступных, можно обратиться в службу поддержки пользователя и в индивидуальном порядке обсудить возможность использования альтернативы.

Выбор тарифов для доступа к сервисам Wikium

Оформить подписку на сервисы Викиум можно по месячному, годовому и ультратарифу (бессрочный). Поддерживается отдельная покупка развивающих курсов и вебинаров без приобретения премиум-доступа, поштучно или в составе пакета из всех доступных программ. Тарифы гибко меняются в сторону уменьшения стоимости. Оформить годовую подписку выгоднее, чем 12 месячных, а бессрочную — выгоднее, чем несколько годовых.

Получить скидку на развитие мыслительной деятельности для всей семьи можно, оформив подписку по тарифу «Семейный». Он рассчитан на четырех человек и позволяет каждому из них заниматься тренировками мозга по собственной программе и графику. Чтобы пригласить родных, близких или друзей, нужно после оплаты премиум-доступа по семейному тарифу указать в личном кабинете электронную почту каждого из пользователей, включенных в состав семьи.

Все подключенные аккаунты получат доступ к функциональности в рамках оплаченного тарифа. Покупатель подписки при этом становится «тренером» группы, который может приглашать и удалять ее членов, а также отслеживать статистику их занятий.

Гарантия возврата средств

Если развивающие курсы и тренажеры не принесли улучшения или пользователь решил отказаться от использования сервиса по другим причинам, он может получить возврат денег. Для этого нужно установить галочку в поле отказа от условий лицензионного соглашения в личном кабинете и написать заявление. При обращении в срок до 14 дней с момента оплаты сервиса средства возвращаются в размере 100%. При более позднем отказе размер компенсации рассчитывается индивидуально. Деньги зачисляются на счет клиента в течение 14 рабочих дней с момента отказа от подписки.

Как использовать промокоды для получения скидок в Викиум

Чтобы использовать промокод для получения скидки на покупку премиум-подписки, нужно действовать по инструкции:

  1. В списке купонов акций найти подходящее предложение и кликнуть на него для автоматического копирования и перенаправления. Если ничего не происходит, копировать код купона и переходить по ссылке нужно вручную.

  2. Авторизоваться на сайте Викиум и перейти в кабинет пользователя.

  3. Найти поле «Промокод», вставить в него код купона и применить для получения скидки или бонусов.

  4. Оформить подписку или оплатить сервисы, используя предоставленный дисконт или бонусы.

После начисления бонусных баллов или предоставления скидки на отдельные продукты ими можно воспользоваться во время оплаты соответствующего сервиса.

Часто задаваемые вопросы про Викиум

★ Есть ли мобильное приложение Викиум?

Мобильные программы доступны для платформ Android и iOS. Скачать их актуальные версии можно в официальных репозиториях приложений, Google Play Market и Apple App Store соответственно.

★ Какие сервисы Wikium доступны бесплатно?

Без оформления премиум-подписки бесплатно доступна часть тестов и тренажеров сервиса. При этом устанавливается суточное ограничение на количество попыток их прохождения.

★ Складываются ли скидки Wikium?

Большинство дисконтных предложений сервиса можно комбинировать, одновременно используя, например, скидку на первую покупку и бонус по промокоду.

★ Где найти скидки Викиум?

Действующие акционные предложения, которыми можно воспользоваться сегодня, собраны на этой странице. Детальные правила получения и использования скидок в рамках каждой из акций приводятся в описаниях промомероприятий.

★ Какие скидки доступны пользователям Викиум?

Пользователям сервиса доступны разные виды дисконта: скидки на первый заказ, персональные предложения, бонусные баллы.

Лучшие промокоды Викиум

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодЧерная пятница: 500 рублей на баланс по промокоду ВикиумWIK***
ПромокодДарим 400 рублей на баланс по промокоду ВикиумBAC***
СкидкаНовый курс "Думай как предприниматель" по промокоду Викиум с дисконтом 80%не требуется
СкидкаТариф «Ultra» с выгодой 78% по промокоду Викиумне требуется
СкидкаПо промокоду Викиум купите семейный тариф «Всё включено» со скидкой 78%не требуется
СкидкаСкидка до 70% на курс творческое мышлениене требуется
СкидкаОсвойте скорочтение с дисконтом 60% по купону Викиумне требуется
СкидкаМинус 60% на годовую подписку Премиумне требуется
СкидкаДисконт до 60% на образовательный курс «Профайлинг»не требуется
СкидкаКурсы "Скорочтение для взрослых" с выгодой до 60%не требуется
СкидкаКурс Мнемотехники с дисконтом при оплате до 60%не требуется
СкидкаОбучающий курс "Думай как предприниматель" с экономией до 60%не требуется
СкидкаИнтерактивный курс "Мышление Шерлока" на развитие логики с дисконтом до 58%не требуется
СкидкаАудиокурс "Секреты мозга" со скидкой 55%не требуется
СкидкаПромокод Викиум: -46% на курс "Критическое мышление"не требуется
СкидкаКурс на развитие онлайн-общения с дисконтом до 40%не требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.