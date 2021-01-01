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Проект Викиум — это платформа для тренировки мозговой деятельности и развития мыслительных способностей. Здесь представлен выбор тренажеров, тестов, обучающих курсов и вебинаров, способствующих улучшению памяти и когнитивных навыков. Здесь доступны программы, разработанные профессио ... налами в области нейропсихологии. Они помогут развить мыслительные способности, а соревнования позволят сражаться с друзьями и случайными соперниками на «дуэлях разума». На сайте проводятся акции, благодаря которым можно покупать премиум и открывать обучающие программы со скидками. Предоставленные Викиум купоны, собранные здесь, делают их еще доступнее.
Юридический адрес:
115093, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, улица Люсиновская, дом 36, строение 2, этаж 4, помещ./ком.XXII/1,6,7,8
Телефон:
+7 (495) 133 86 63
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 4.7
Проект Викиум — это платформа для тренировки мозговой деятельности и развития мыслительных способностей. Здесь представлен выбор тренажеров, тестов, обучающих курсов и вебинаров, способствующих улучшению памяти и когнитивных навыков. Здесь доступны программы, разработанные профессио ... налами в области нейропсихологии. Они помогут развить мыслительные способности, а соревнования позволят сражаться с друзьями и случайными соперниками на «дуэлях разума». На сайте проводятся акции, благодаря которым можно покупать премиум и открывать обучающие программы со скидками. Предоставленные Викиум купоны, собранные здесь, делают их еще доступнее.
Юридический адрес:
115093, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, улица Люсиновская, дом 36, строение 2, этаж 4, помещ./ком.XXII/1,6,7,8
Телефон:
+7 (495) 133 86 63
Соц. сети:
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Проект Викиум — это онлайн-платформа для развития производительности мозга и улучшения мыслительных функций с помощью специальных курсов и тренажеров. В основе тренировок — различные методики стимуляции когнитивной деятельности, разработанные признанными специалистами в области психологии и нейрологии. Среди них тест Корси, матрицы Равена, кривая Эббингауза, таблицы Шульте и другие подобные системы. Разработка тренажеров для мозга ведется в сотрудничестве со специалистами центра «Гуманитарные технологии» при МГУ имени Ломоносова.
Сервисы доступны пользователям по модели Freemium: базовой частью можно пользоваться бесплатно, а для раскрытия всей функциональности нужно оформить премиум-подписку. Специальные предложения, акции и промокоды, скидочные купоны которых публикуются на этой странице, позволяют открыть доступ ко всем возможностям с дисконтом.
На сайте доступны десятки тренажеров и тестов для тренировки мозговой деятельности. Среди них — программы повышения грамотности, логического и критического мышления, улучшения памяти и внимательности, креативности, совершенствования профессиональных навыков. Посетителям доступны бесплатные и платные сервисы. Оплатив курс или вебинар один раз, можно пользоваться им неограниченное время с любым количеством подходов, выбирая удобное время для занятий.
Все пользователи платформы принимают участие в программе лояльности. Оплачивая премиум-подписку и другие сервисы, можно получить возврат 5% от потраченной суммы в виде бонусных баллов. Их можно использовать для погашения стоимости последующих покупок, в том числе развивающих курсов, вебинаров и премиума. Количество накопленных баллов можно посмотреть в личном кабинете.
Для оплаты тренажеров и курсов улучшения мыслительной деятельности можно использовать все популярные способы расчета. В их числе — банковские карты, электронные кошельки, мобильные платежи Apple Pay и Google Pay, безналичный расчет по банковским реквизитам.
При покупке премиум-доступа возможна рассрочка, при оформлении которой платеж разбивается на две части. Если удобный способ оплаты отсутствует в списке доступных, можно обратиться в службу поддержки пользователя и в индивидуальном порядке обсудить возможность использования альтернативы.
Оформить подписку на сервисы Викиум можно по месячному, годовому и ультратарифу (бессрочный). Поддерживается отдельная покупка развивающих курсов и вебинаров без приобретения премиум-доступа, поштучно или в составе пакета из всех доступных программ. Тарифы гибко меняются в сторону уменьшения стоимости. Оформить годовую подписку выгоднее, чем 12 месячных, а бессрочную — выгоднее, чем несколько годовых.
Получить скидку на развитие мыслительной деятельности для всей семьи можно, оформив подписку по тарифу «Семейный». Он рассчитан на четырех человек и позволяет каждому из них заниматься тренировками мозга по собственной программе и графику. Чтобы пригласить родных, близких или друзей, нужно после оплаты премиум-доступа по семейному тарифу указать в личном кабинете электронную почту каждого из пользователей, включенных в состав семьи.
Все подключенные аккаунты получат доступ к функциональности в рамках оплаченного тарифа. Покупатель подписки при этом становится «тренером» группы, который может приглашать и удалять ее членов, а также отслеживать статистику их занятий.
Если развивающие курсы и тренажеры не принесли улучшения или пользователь решил отказаться от использования сервиса по другим причинам, он может получить возврат денег. Для этого нужно установить галочку в поле отказа от условий лицензионного соглашения в личном кабинете и написать заявление. При обращении в срок до 14 дней с момента оплаты сервиса средства возвращаются в размере 100%. При более позднем отказе размер компенсации рассчитывается индивидуально. Деньги зачисляются на счет клиента в течение 14 рабочих дней с момента отказа от подписки.
Чтобы использовать промокод для получения скидки на покупку премиум-подписки, нужно действовать по инструкции:
В списке купонов акций найти подходящее предложение и кликнуть на него для автоматического копирования и перенаправления. Если ничего не происходит, копировать код купона и переходить по ссылке нужно вручную.
Авторизоваться на сайте Викиум и перейти в кабинет пользователя.
Найти поле «Промокод», вставить в него код купона и применить для получения скидки или бонусов.
Оформить подписку или оплатить сервисы, используя предоставленный дисконт или бонусы.
После начисления бонусных баллов или предоставления скидки на отдельные продукты ими можно воспользоваться во время оплаты соответствующего сервиса.
Мобильные программы доступны для платформ Android и iOS. Скачать их актуальные версии можно в официальных репозиториях приложений, Google Play Market и Apple App Store соответственно.
Без оформления премиум-подписки бесплатно доступна часть тестов и тренажеров сервиса. При этом устанавливается суточное ограничение на количество попыток их прохождения.
Большинство дисконтных предложений сервиса можно комбинировать, одновременно используя, например, скидку на первую покупку и бонус по промокоду.
Действующие акционные предложения, которыми можно воспользоваться сегодня, собраны на этой странице. Детальные правила получения и использования скидок в рамках каждой из акций приводятся в описаниях промомероприятий.
Пользователям сервиса доступны разные виды дисконта: скидки на первый заказ, персональные предложения, бонусные баллы.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Черная пятница: 500 рублей на баланс по промокоду Викиум
|WIK***
|Промокод
|Дарим 400 рублей на баланс по промокоду Викиум
|BAC***
|Скидка
|Новый курс "Думай как предприниматель" по промокоду Викиум с дисконтом 80%
|не требуется
|Скидка
|Тариф «Ultra» с выгодой 78% по промокоду Викиум
|не требуется
|Скидка
|По промокоду Викиум купите семейный тариф «Всё включено» со скидкой 78%
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 70% на курс творческое мышление
|не требуется
|Скидка
|Освойте скорочтение с дисконтом 60% по купону Викиум
|не требуется
|Скидка
|Минус 60% на годовую подписку Премиум
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|Дисконт до 60% на образовательный курс «Профайлинг»
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|Курсы "Скорочтение для взрослых" с выгодой до 60%
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|Курс Мнемотехники с дисконтом при оплате до 60%
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|Обучающий курс "Думай как предприниматель" с экономией до 60%
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|Интерактивный курс "Мышление Шерлока" на развитие логики с дисконтом до 58%
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|Аудиокурс "Секреты мозга" со скидкой 55%
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|Промокод Викиум: -46% на курс "Критическое мышление"
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|Курс на развитие онлайн-общения с дисконтом до 40%
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