Подробнее о проекте Викиум

Проект Викиум — это онлайн-платформа для развития производительности мозга и улучшения мыслительных функций с помощью специальных курсов и тренажеров. В основе тренировок — различные методики стимуляции когнитивной деятельности, разработанные признанными специалистами в области психологии и нейрологии. Среди них тест Корси, матрицы Равена, кривая Эббингауза, таблицы Шульте и другие подобные системы. Разработка тренажеров для мозга ведется в сотрудничестве со специалистами центра «Гуманитарные технологии» при МГУ имени Ломоносова.

Сервисы доступны пользователям по модели Freemium: базовой частью можно пользоваться бесплатно, а для раскрытия всей функциональности нужно оформить премиум-подписку. Специальные предложения, акции и промокоды, скидочные купоны которых публикуются на этой странице, позволяют открыть доступ ко всем возможностям с дисконтом.

Выбор специальных курсов и онлайн-тренажеров на сайте Викиум

На сайте доступны десятки тренажеров и тестов для тренировки мозговой деятельности. Среди них — программы повышения грамотности, логического и критического мышления, улучшения памяти и внимательности, креативности, совершенствования профессиональных навыков. Посетителям доступны бесплатные и платные сервисы. Оплатив курс или вебинар один раз, можно пользоваться им неограниченное время с любым количеством подходов, выбирая удобное время для занятий.

Программа лояльности и начисление кэшбэка

Все пользователи платформы принимают участие в программе лояльности. Оплачивая премиум-подписку и другие сервисы, можно получить возврат 5% от потраченной суммы в виде бонусных баллов. Их можно использовать для погашения стоимости последующих покупок, в том числе развивающих курсов, вебинаров и премиума. Количество накопленных баллов можно посмотреть в личном кабинете.

Оплата курсов Викиум

Для оплаты тренажеров и курсов улучшения мыслительной деятельности можно использовать все популярные способы расчета. В их числе — банковские карты, электронные кошельки, мобильные платежи Apple Pay и Google Pay, безналичный расчет по банковским реквизитам.

При покупке премиум-доступа возможна рассрочка, при оформлении которой платеж разбивается на две части. Если удобный способ оплаты отсутствует в списке доступных, можно обратиться в службу поддержки пользователя и в индивидуальном порядке обсудить возможность использования альтернативы.

Выбор тарифов для доступа к сервисам Wikium

Оформить подписку на сервисы Викиум можно по месячному, годовому и ультратарифу (бессрочный). Поддерживается отдельная покупка развивающих курсов и вебинаров без приобретения премиум-доступа, поштучно или в составе пакета из всех доступных программ. Тарифы гибко меняются в сторону уменьшения стоимости. Оформить годовую подписку выгоднее, чем 12 месячных, а бессрочную — выгоднее, чем несколько годовых.

Получить скидку на развитие мыслительной деятельности для всей семьи можно, оформив подписку по тарифу «Семейный». Он рассчитан на четырех человек и позволяет каждому из них заниматься тренировками мозга по собственной программе и графику. Чтобы пригласить родных, близких или друзей, нужно после оплаты премиум-доступа по семейному тарифу указать в личном кабинете электронную почту каждого из пользователей, включенных в состав семьи.

Все подключенные аккаунты получат доступ к функциональности в рамках оплаченного тарифа. Покупатель подписки при этом становится «тренером» группы, который может приглашать и удалять ее членов, а также отслеживать статистику их занятий.

Гарантия возврата средств

Если развивающие курсы и тренажеры не принесли улучшения или пользователь решил отказаться от использования сервиса по другим причинам, он может получить возврат денег. Для этого нужно установить галочку в поле отказа от условий лицензионного соглашения в личном кабинете и написать заявление. При обращении в срок до 14 дней с момента оплаты сервиса средства возвращаются в размере 100%. При более позднем отказе размер компенсации рассчитывается индивидуально. Деньги зачисляются на счет клиента в течение 14 рабочих дней с момента отказа от подписки.