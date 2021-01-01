Промокоды Wink на Октябрь

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Видеосервис Wink — это популярная онлайн-платформа с огромной кино- и телетекой всех жанров и направлений. Каталог сервиса включает категории для детей, взрослых, любителей спорта и книг, эротики, драмы и многого другого. Платформа работает как на мобильных устройствах, так и на тел ... евизионных приставках, имеет функцию управления голосом и родительского контроля. На одном аккаунте может быть до пяти подключенных устройств, что гарантирует нескучный досуг для всех членов семьи. Актуальные скидки на индивидуальную и пакетную подписку собраны на нашем сайте: копируйте промокоды от Wink и смотрите любимые фильмы в отличном качестве по минимальным ценам.


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Купоны от Wink — горячие скидки на ТВ-контент

Видеосервис Wink — это популярная онлайн-платформа с огромной кино- и телетекой всех жанров и направлений. Каталог сервиса включает категории для детей, взрослых, любителей спорта и книг, эротики, драмы и многого другого. Платформа работает как на мобильных устройствах, так и на тел ... евизионных приставках, имеет функцию управления голосом и родительского контроля. На одном аккаунте может быть до пяти подключенных устройств, что гарантирует нескучный досуг для всех членов семьи. Актуальные скидки на индивидуальную и пакетную подписку собраны на нашем сайте: копируйте промокоды от Wink и смотрите любимые фильмы в отличном качестве по минимальным ценам.


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Специальные предложения от Wink

Wink — виртуальный ТВ-портал

Посмотреть новинки российского и зарубежного кинематографа, поболеть за любимую команду во время спортивной трансляции или оформить подписку на телеканал — все это просто с интерактивной онлайн-площадкой Wink.

Тысячи пользователей уже являются подписчиками платформы Винк. Ежедневно на площадке обновляется контент с фильмами, книгами, программами, специальными предложениями, новинками. В базе телевизионного портала можно найти как пакетные предложения от телеканалов, так и индивидуальные видеогиды в соответствии с потребностями пользователей и их бюджетом.

Среди главных преимуществ платформы можно назвать:

  • тематическую группировку контента;

  • бесплатные пакетные предложения с фильмами и программами;

  • удобные мобильные приложения для iOS и Android;

  • функцию голосового управления;

  • функцию родительского контроля;

  • одновременное подключение к приложению до пяти устройств на один аккаунт;

  • возможность загрузки фильмов и сериалов на мобильные устройства;

  • управление подписками и аккаунтами.

При оформлении подписки пользователи могут получить дополнительную скидку, активировав промокод на первый заказ или акционное предложение.

Что посмотреть на Wink

Огромный ТВ-каталог платформы разбит по жанрам, тематике, каналам, издателю контента и т. д. На главной странице платформы фильмы сгруппированы по разделам: «Лидеры просмотров», «Премьеры месяца», «Бесплатно», «Новинки», «Рекомендации», «Блокбастеры», «Детям». 

В тематические подборки вынесен контент: «В переводе Гоблина», «По версии Кураж-Бамбей», «Для всей семьи», «Фильмы лучших режиссеров», «Скоро на Wink».

В отдельные разделы вынесены книги, спортивные программы и жанровые подборки. 

На платформе Винк представлен обширный каталог и удобные инструменты для поиска фильмов, книг и программ всех жанров и направлений. Оформить подписку можно как на пакет услуг, так и на персонализированный контент. В разделе основных подписок 4 базовых пакета, при этом пользователям доступно несколько вариантов дополнительных подписок и сервисов (на фильмы, спорт, 18+ и т. д.). В зависимости от выбранного пакета стоимость месячной оплаты стартует от 199 рублей. 

Программы лояльности

Для абонентов мобильной связи Ростелеком Wink предлагает особые условия: при подключении к сети опция ТВ-платформы подключается автоматически. Это дает пользователям бесплатный доступ к 20 каналам даже без подключения платных пакетов услуг.

Для абонентов мобильной связи TELE2 контент ТВ-платформы доступен по специальным тарифам, а для некоторых пакетов предусмотрена и посуточная оплата.

Услуги платформы Винк, согласно условиям программы лояльности, оплачиваются с мобильного счета абонента.

Оплата контента

На устройствах Android, Android TV, iOS и Apple TV оплата контента осуществляется через магазины приложений Play Market или App Store в соответствии с настройками аккаунта: кредитными и дебетовыми картами MasterCard или Visa, через оператора мобильной связи Билайн, МегаФон или МТС, QIWI-кошелек или PayPal.

На устройствах, поддерживающих функцию Smart TV, и на портале Винк оплата контента осуществляется с помощью банковских карт Visa, MasterCard, Мир.

Чтобы упростить процесс оплаты пакетов услуг, в приложении Wink есть возможность привязать платежную карту к аккаунту. Платеж будет сниматься систематически с лицевого счета абонента. 

Возврат денежных средств

Чтобы вернуть денежные средства за подписку, необходимо обратиться в службу поддержки Wink: сообщить номер заказа (указан в квитанции на оплату в Play Market или App Store), аккаунт, для которого произведена оплата, и причину отказа от подписки. 

Если квитанции об оплате нет (действие услуг продлевается автоматически в магазине приложений), то необходимо зайти в список своих подписок в магазине приложений, выбрать ту, за которую необходимо провести возврат, сделать скриншот экрана и направить его в техподдержку.

Возврат средств производится тем же способом, что и была осуществлена оплата: на банковскую карту или на лицевой счет абонента. Если при оформлении покупки был использован купон на скидку, то сумма возвращается с учетом примененного дисконта. При покупке разового доступа стоимость возвращается в полном объеме. При покупке пакета подписки — пропорционально времени, в течение которого доступ к контенту был ограничен.

Как воспользоваться промокодом на Wink

Как воспользоваться промокодом на Wink

В рамках промоакций или сезонных предложений доступ к контенту можно купить со скидкой. Для этого нужно использовать актуальный промокод — уникальный буквенно-цифровой код, соответствующий срокам и условиям акции.

Порядок действий:

  1. Подберите подходящую вашим интересам подписку и сопутствующие сервисы на ТВ-платформе.

  2. Создайте аккаунт на Wink.

  3. Добавьте нужный пакет в корзину и перейдите на этап оплаты.

  4. На сайте — агрегаторе промокодов подберите подходящий код купона и скопируйте его (это происходит автоматически после клика).

  5. Если автоматической переадресации не произошло, вернитесь на страницу подписок, войдите в раздел «Активация промокода».

  1. Вставьте код скидочного купона в поле «Промокод».

  1. Нажмите кнопку «Активировать».

  2. Убедитесь, что промокод сработал и общая сумма покупки отразилась с дисконтом.

  3. Оплатите пакет услуг.

Обратите внимание, что акции имеют ограничения по срокам активации промокодов и условиям их использования (например, на первую покупку, на контент определенного канала и т. д.). Чтобы не пропустить выгодные предложения от ТВ-платформы, подпишитесь на обновления этой страницы, где публикуются только действующие купоны от Wink.

Часто задаваемые вопросы про Wink

★ Как удалить аккаунт?

Обратите внимание, что удаление аккаунта не отменяет автоматических подписок, оформленных ранее. Чтобы не списывалась плата за услуги в будущем, первым делом отключите подписку на сервис. Затем в разделе «Помощь» сделайте скриншот с диагностической информацией аккаунта, отправьте фото на электронную почту техподдержки сервиса и сообщите о причине удаления учетной записи.

★ Какой контент предоставляется на платформе бесплатно?

Для части подписок (без создания аккаунта) есть бесплатный период пользования услугой видеосервиса. На карточке каждой подписки указан срок и контент, который предоставляется бесплатно. Узнать подробную информацию можно в разделе «Подписки».

★ Как управлять видеосервисом при помощи голосовых команд?

Если на устройстве установлен виртуальный ассистент «Маруся» или «Алиса», то функция управления голосом доступна через смарт-колонку и Яндекс.Станцию, а также через их приложения.

★ Как загрузить контент на смартфон?

Чтобы сохранить фильм или сериал на мобильное устройство, необходимо войти в карточку фильма и кликнуть по иконке облачка. Приложение предложит несколько вариантов для загрузки, из которых необходимо выбрать подходящее место для хранения данных.

★ Что такое функция Screen Sharing?

Функция Screen Sharing позволяет транслировать контент с одного устройства на другое, подключенные к одной сети. Например, с мобильного телефона на телевизор или планшет.

Лучшие промокоды Wink

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СкидкаПодборка лучших путеводителей по купону Winkне требуется

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