Промокоды Wink на Октябрь

Wink — виртуальный ТВ-портал

Посмотреть новинки российского и зарубежного кинематографа, поболеть за любимую команду во время спортивной трансляции или оформить подписку на телеканал — все это просто с интерактивной онлайн-площадкой Wink.

Тысячи пользователей уже являются подписчиками платформы Винк. Ежедневно на площадке обновляется контент с фильмами, книгами, программами, специальными предложениями, новинками. В базе телевизионного портала можно найти как пакетные предложения от телеканалов, так и индивидуальные видеогиды в соответствии с потребностями пользователей и их бюджетом.

Среди главных преимуществ платформы можно назвать:

тематическую группировку контента;

бесплатные пакетные предложения с фильмами и программами;

удобные мобильные приложения для iOS и Android;

функцию голосового управления;

функцию родительского контроля;

одновременное подключение к приложению до пяти устройств на один аккаунт;

возможность загрузки фильмов и сериалов на мобильные устройства;

управление подписками и аккаунтами.

При оформлении подписки пользователи могут получить дополнительную скидку, активировав промокод на первый заказ или акционное предложение.

Что посмотреть на Wink

Огромный ТВ-каталог платформы разбит по жанрам, тематике, каналам, издателю контента и т. д. На главной странице платформы фильмы сгруппированы по разделам: «Лидеры просмотров», «Премьеры месяца», «Бесплатно», «Новинки», «Рекомендации», «Блокбастеры», «Детям».

В тематические подборки вынесен контент: «В переводе Гоблина», «По версии Кураж-Бамбей», «Для всей семьи», «Фильмы лучших режиссеров», «Скоро на Wink».

В отдельные разделы вынесены книги, спортивные программы и жанровые подборки.

На платформе Винк представлен обширный каталог и удобные инструменты для поиска фильмов, книг и программ всех жанров и направлений. Оформить подписку можно как на пакет услуг, так и на персонализированный контент. В разделе основных подписок 4 базовых пакета, при этом пользователям доступно несколько вариантов дополнительных подписок и сервисов (на фильмы, спорт, 18+ и т. д.). В зависимости от выбранного пакета стоимость месячной оплаты стартует от 199 рублей.

Программы лояльности

Для абонентов мобильной связи Ростелеком Wink предлагает особые условия: при подключении к сети опция ТВ-платформы подключается автоматически. Это дает пользователям бесплатный доступ к 20 каналам даже без подключения платных пакетов услуг.

Для абонентов мобильной связи TELE2 контент ТВ-платформы доступен по специальным тарифам, а для некоторых пакетов предусмотрена и посуточная оплата.

Услуги платформы Винк, согласно условиям программы лояльности, оплачиваются с мобильного счета абонента.

Оплата контента

На устройствах Android, Android TV, iOS и Apple TV оплата контента осуществляется через магазины приложений Play Market или App Store в соответствии с настройками аккаунта: кредитными и дебетовыми картами MasterCard или Visa, через оператора мобильной связи Билайн, МегаФон или МТС, QIWI-кошелек или PayPal.

На устройствах, поддерживающих функцию Smart TV, и на портале Винк оплата контента осуществляется с помощью банковских карт Visa, MasterCard, Мир.

Чтобы упростить процесс оплаты пакетов услуг, в приложении Wink есть возможность привязать платежную карту к аккаунту. Платеж будет сниматься систематически с лицевого счета абонента.

Возврат денежных средств

Чтобы вернуть денежные средства за подписку, необходимо обратиться в службу поддержки Wink: сообщить номер заказа (указан в квитанции на оплату в Play Market или App Store), аккаунт, для которого произведена оплата, и причину отказа от подписки.

Если квитанции об оплате нет (действие услуг продлевается автоматически в магазине приложений), то необходимо зайти в список своих подписок в магазине приложений, выбрать ту, за которую необходимо провести возврат, сделать скриншот экрана и направить его в техподдержку.

Возврат средств производится тем же способом, что и была осуществлена оплата: на банковскую карту или на лицевой счет абонента. Если при оформлении покупки был использован купон на скидку, то сумма возвращается с учетом примененного дисконта. При покупке разового доступа стоимость возвращается в полном объеме. При покупке пакета подписки — пропорционально времени, в течение которого доступ к контенту был ограничен.