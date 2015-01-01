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Беспл
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World of Warships — онлайн-игра от студии Wargaming. Она предлагает геймеру взять под свое управление корабли времен Первой и Второй мировых войн и вступить в морское сражение. На выбор игрока огромное количество военных судов с разными характеристиками. На покупке игровых предметов ... можно сэкономить, если использовать купоны и промокоды World of Warships. Все актуальные скидочные коды представлены на этой странице.
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 4.2
World of Warships — онлайн-игра от студии Wargaming. Она предлагает геймеру взять под свое управление корабли времен Первой и Второй мировых войн и вступить в морское сражение. На выбор игрока огромное количество военных судов с разными характеристиками. На покупке игровых предметов ... можно сэкономить, если использовать купоны и промокоды World of Warships. Все актуальные скидочные коды представлены на этой странице.
Соц. сети:
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Многопользовательская онлайн-игра World of Warships — проект белорусской студии Wargaming, запущенный в 2015 году. Сеттинг — морские сражения времен Первой и Второй мировых войн. В плане геймплея Ворлд оф Варшипс — тактический шутер, в котором стрелять в противника можно с помощью трех различных видов оружия: корабельной артиллерии, палубной авиации и торпед.
На выбор игрока огромное количество военных кораблей различных стран с разными характеристиками, которые открываются в ходе накопления опыта и получения наград за участие в матчах. Чтобы получить новое судно, нужно наиграть несколько десятков часов. И это при условии, что геймер покажет высокую эффективность в бою. Но есть и более быстрый способ — покупка корабля за донат, которая доступна в премиум-магазине на официальном сайте Ворлд оф Варшипс. Чтобы сэкономить на приобретении игровых предметов, можно использовать промокоды и купоны на скидку.
К 2011-му Wargaming уже сделала себе громкое имя благодаря изданной годом ранее игре World of Tanks. Компания решила не останавливаться на достигнутом и запустила новый проект. Изобретать велосипед не стали — сразу заявили, что основа геймплея будет похожей на игровой процесс «Танков». Но вместо последних будут корабли.
Разработка длилась 4 года. В 2015-м состоялся релиз игры. Она сразу завоевала популярность среди геймеров. Но больше всего понравилась игрокам с постсоветского пространства. В 2019 году Ворлд оф Варшипс занял 8-е место по размеру аудитории и выручке от доната в СНГ.
Хотя новые суда в игре открывать долго, их покупают редко. Чаще всего в магазине берут премиум-аккаунт сроком на один месяц. Он позволяет получать больше наград за участие в матчах. Благодаря этому можно быстрее открыть нужное судно или прокачать уже имеющееся.
Второй по популярности товар в магазине — дублоны, внутриигровая валюта. На нее покупаются расходные материалы для боя и обвесы для корабля. Еще она помогает ускорить прокачку боевых судов игрока.
Третий по популярности предмет в магазине — так называемые обвесы. Это аналог лутбоксов. Разница в том, что игрок уже заранее знает, что покупает. Предлагается в основном косметика (например, камуфляжи на корабли). Но есть один важный момент — скины и прочие украшения напрямую влияют на геймплей, немного изменяя характеристики судов. Так что с их помощью тоже можно прокачаться. Выбор обвесов большой, каждый набор включает от 5 предметов, все стоит недорого.
Маркетплейс Ворлд оф Варшипс запустил собственную бонусную программу совместно с Тинькофф. Чтобы участвовать в ней, нужно заказать карту банка, посвященную игре. Это можно сделать прямо на сайте Wargaming. За покупки держателю будет начисляться кэшбэк — 25 дублонов за каждые 100 рублей. В дальнейшем его можно потратить в игре. За траты в магазине World of Warships дают больше бонусов — 32 за 100 рублей.
Предусмотрен ряд дополнительных бонусов. При первом получении игровой валюты по карте владельцу предоставляют премиум-аккаунт на один месяц. Кроме этого, он получает набор из нескольких косметических предметов (в основном это камуфляж).
Оплата покупок на торговой площадке игры возможна несколькими способами:
банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro и Мир;
Qiwi;
ЮMoney;
PayPal;
WebMoney;
со счета МТС или BeeLine.
Для отдельных товаров некоторые способы недоступны. Например, премиум-аккаунт нельзя оплатить картой Мир и балансом мобильного телефона. А корабль — можно.
В соответствии с правилами маркетплейса Wargaming вернуть деньги, уплаченные за премиальные игровые предметы, нельзя. Но получить компенсацию все-таки можно. Но выдается она не рублями, а дублонами. В дальнейшем их разрешается тратить обычным образом.
Для возврата корабля или косметики нужно обратиться в службу технической поддержки разработчика. Решение в отношении каждого игрока принимают индивидуально. Поэтому нет никаких гарантий, что потраченное компенсируют дублонами.
Чтобы применить код на скидку в премиум-магазине, необходимо сделать следующее:
Найти актуальный на сегодня промокод на этой странице и скопировать его.
Открыть официальный сайт игры.
Перейти по ссылке «Премиум-магазин».
Нажать «Активировать код Wargaming».
Ввести промокод.
Подтвердить действие.
После этого нужно вернуться в магазин, открыть раздел World of Warships, выбрать интересующий товар и купить его. Скидка будет применена автоматически.
Некоторые купоны не содержат промокоды. Для использования достаточно кликнуть по ним, дождаться переадресации на маркетплейс Wargaming и сделать покупку.
Нужно подписаться на новостную рассылку Wargaming. Это делается в личном кабинете на сайте компании. Подписку можно отключить в любой момент.
Примерно 40–50 рублей. За эти деньги можно купить предметы I–II уровня. Более продвинутые обойдутся дороже — от 300 до 500 рублей. Самые дорогие стоят 5000–7000 рублей.
Нет. Ассортимент кораблей определяется рандомно, и туда попадают далеко не все. Одновременно в маркетплейсе представлено не более 10 моделей. Список судов постоянно обновляется. Поэтому, если нет подходящего варианта, он рано или поздно появится. Другой вопрос, сколько придется этого ждать.
На сегодня для оплаты доступны рублевый, долларовый и евробаланс. Другие валюты пока использовать нельзя. Когда это разрешат делать, неизвестно.
Да. Для этого в магазине существует функция подписки. Чтобы активировать ее, нужно оплатить премиум не на общей странице товаров, а в специальном разделе торговой площадки. В этом случае по истечении месяца он будет продлен. Деньги автоматически спишут с реквизитов, откуда пользователь произвел первую оплату.
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