Информация о World of Warships

Многопользовательская онлайн-игра World of Warships — проект белорусской студии Wargaming, запущенный в 2015 году. Сеттинг — морские сражения времен Первой и Второй мировых войн. В плане геймплея Ворлд оф Варшипс — тактический шутер, в котором стрелять в противника можно с помощью трех различных видов оружия: корабельной артиллерии, палубной авиации и торпед.

На выбор игрока огромное количество военных кораблей различных стран с разными характеристиками, которые открываются в ходе накопления опыта и получения наград за участие в матчах. Чтобы получить новое судно, нужно наиграть несколько десятков часов. И это при условии, что геймер покажет высокую эффективность в бою. Но есть и более быстрый способ — покупка корабля за донат, которая доступна в премиум-магазине на официальном сайте Ворлд оф Варшипс. Чтобы сэкономить на приобретении игровых предметов, можно использовать промокоды и купоны на скидку.

Как разрабатывали игру World of Warships

К 2011-му Wargaming уже сделала себе громкое имя благодаря изданной годом ранее игре World of Tanks. Компания решила не останавливаться на достигнутом и запустила новый проект. Изобретать велосипед не стали — сразу заявили, что основа геймплея будет похожей на игровой процесс «Танков». Но вместо последних будут корабли.

Разработка длилась 4 года. В 2015-м состоялся релиз игры. Она сразу завоевала популярность среди геймеров. Но больше всего понравилась игрокам с постсоветского пространства. В 2019 году Ворлд оф Варшипс занял 8-е место по размеру аудитории и выручке от доната в СНГ.

Самые популярные товары в премиум-магазине World of Warships

Хотя новые суда в игре открывать долго, их покупают редко. Чаще всего в магазине берут премиум-аккаунт сроком на один месяц. Он позволяет получать больше наград за участие в матчах. Благодаря этому можно быстрее открыть нужное судно или прокачать уже имеющееся.

Второй по популярности товар в магазине — дублоны, внутриигровая валюта. На нее покупаются расходные материалы для боя и обвесы для корабля. Еще она помогает ускорить прокачку боевых судов игрока.

Третий по популярности предмет в магазине — так называемые обвесы. Это аналог лутбоксов. Разница в том, что игрок уже заранее знает, что покупает. Предлагается в основном косметика (например, камуфляжи на корабли). Но есть один важный момент — скины и прочие украшения напрямую влияют на геймплей, немного изменяя характеристики судов. Так что с их помощью тоже можно прокачаться. Выбор обвесов большой, каждый набор включает от 5 предметов, все стоит недорого.

Бонусная программа премиум-магазина World of Warships

Маркетплейс Ворлд оф Варшипс запустил собственную бонусную программу совместно с Тинькофф. Чтобы участвовать в ней, нужно заказать карту банка, посвященную игре. Это можно сделать прямо на сайте Wargaming. За покупки держателю будет начисляться кэшбэк — 25 дублонов за каждые 100 рублей. В дальнейшем его можно потратить в игре. За траты в магазине World of Warships дают больше бонусов — 32 за 100 рублей.

Предусмотрен ряд дополнительных бонусов. При первом получении игровой валюты по карте владельцу предоставляют премиум-аккаунт на один месяц. Кроме этого, он получает набор из нескольких косметических предметов (в основном это камуфляж).

Как оплатить товар в премиум-магазине World of Warships

Оплата покупок на торговой площадке игры возможна несколькими способами:

банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro и Мир;

Qiwi;

ЮMoney;

PayPal;

WebMoney;

со счета МТС или BeeLine.

Для отдельных товаров некоторые способы недоступны. Например, премиум-аккаунт нельзя оплатить картой Мир и балансом мобильного телефона. А корабль — можно.

Возврат донатных предметов из премиум-магазина

В соответствии с правилами маркетплейса Wargaming вернуть деньги, уплаченные за премиальные игровые предметы, нельзя. Но получить компенсацию все-таки можно. Но выдается она не рублями, а дублонами. В дальнейшем их разрешается тратить обычным образом.

Для возврата корабля или косметики нужно обратиться в службу технической поддержки разработчика. Решение в отношении каждого игрока принимают индивидуально. Поэтому нет никаких гарантий, что потраченное компенсируют дублонами.