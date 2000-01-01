Подробнее об интернет-магазине техники Xiaomi

Интернет-магазин Mi-Shop является официальным ритейлером компании — производителя устройств Xiaomi. Ресурс работает с 2016 года, и ежемесячно его посещают больше 300 000 человек.

Основной упор компания делает на производство смартфонов. Клиентам предлагаются для покупки модели бюджетного и премиум-сегмента — средняя стоимость 25 000 рублей. Производитель занимает третье место в мире по объему производимых мобильных устройств.

Отличительные черты смартфонов Xiaomi — это топовая начинка по доступным ценам и оптимизированный софт. Изначально Сяоми начала завоевывать мировой рынок гаджетов за счет конкурентноспособной цены/качеству.

Пользователи отмечают бюджетные модели с премиальным дизайном и возможностями, которые предлагают устройства от других брендов по более высоким ценам.

Наиболее популярные товары на сайте интернет-магазина Xiaomi

Среди клиентов интернет-магазина Mi-Shop популярны следующие товары:

смартфоны;

умные часы Mi Band;

пылесосы;

умные весы;

видеокамеры;

телевизоры;

электробритвы.

Также на сайте проводятся сезонные распродажи. Например, осенью действуют скидки до 50% на смартфоны, пылесосы, умные часы, power bank, наушники, рюкзаки и чехлы.

Для удобства продукцию можно отсортировать по обновлениям, популярности, возрастанию и убыванию цены, отзывам и типу устройств.

Программа лояльности для клиентов ресурса Mi-Shop

У интернет-магазина Xiaomi есть программа лояльности, созданная для постоянных покупателей. Главное условие для участия в ней — клиенту должно быть не меньше 18 лет. Также требуется создать аккаунт и заполнить данные о себе — год рождения, пол, ФИО, полный адрес проживания, номер телефона и электронную почту. На счет пользователя начисляется кэшбэк. Его размер зависит от категории товаров, в которой совершены покупки.

В разделе мобильных устройств пользователь получит 1% от суммы покупки, в аудио — 2%, за аксессуары и прочие услуги — 3%. При регистрации начисляется 50 приветственных баллов за заполнение личного профиля. Еще существуют экстра-баллы, их можно получить во время проведения акций за выполнение заданий. Использовать баллы можно для покупки товаров в категориях «Смартфоны», «Аудио и умные устройства» и «Аксессуары». Можно оплатить до 50% стоимости товаров. При этом цена доставки рассчитывается отдельно, погасить ее часть баллами не получится.

Методы оплаты покупок на сайте Xiaomi

Клиенты могут воспользоваться картой Visa, MasterCard или Мир. Оплата доступна наличными и картой при получении заказа курьером, онлайн, по QR-коду через СБП или в рассрочку от Сбербанка.

Если пользователь не может оплатить заказ сразу, это можно сделать в течение 48 часов после его оформления. После истечения этого срока товар исчезнет из корзины, потребуется повторно заполнить форму на доставку или самовывоз.

Онлайн-оплата проводится по защищенным платежным шлюзам. Информация передается в зашифрованном виде. Для подтверждения операции на номер телефона или в приложение банка придет одноразовый код.

Способы доставки заказа по стране

Клиенты ресурса Xiaomi могут получить заказ двумя способами — самовывозом из пункта выдачи или курьером. При заказе на сумму больше 5000 рублей действует бесплатная доставка по всей стране. Ниже — рассчитывается исходя из дальности отправления и способа получения.

Заказ оформляется для перевозок только после подтверждения. Для этого магазин или служба доставки отправят на зарегистрированный номер оповещение. Отследить местонахождение посылки можно через сайты PickPoint или Курьер Сервис Экспресс по выданному трек-номеру.

Возврат средств за покупку продукции

Оформить возврат покупки можно в любой момент до ее передачи. Все расходы на доставку курьером оплачиваются покупателем.

Если товар надлежащего качества, его возврат можно оформить в течение 7 дней с момента получения, ненадлежащего — в течение 14 дней.

Потребуется заполнить форму на возврат или обмен, уведомить магазин о пересылке товара и оплатить полную сумму доставки. Деньги вернут в течение 10 дней с момента получения посылки в магазине Mi-Shop.