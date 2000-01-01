16 оценок поставлено средняя 4.31
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Покупатель получит Smart-TV приставку Xiaomi Mi TV Stick при покупке одного из следующих телевизоров: Xiaomi Mi TV P1 43; Xiaomi Mi TV 4S 50; Xiaomi Mi TV 4A 32; Xiaomi Mi LED TV 4A 43; Xiaomi Mi TV 4S 43; Или же Smart-TV приставку Xiaomi Mi TV Box S при покупке одного из следующих телевизоров: Xiaomi Mi TV P1 55; Xiaomi Mi TV 4S 55; Xiaomi Mi LED TV 4S 65; Xiaomi Mi TV Q1 75;
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В акции участвуют модели 1MORE ComfoBuds и ComfoBuds Pro. Скидка отобразиться при добавлении товара в корзину.
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Скидка до 2000 рублей при покупке смартфона с аксессуарами.
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Срок доставки - один день после передачи заказа в курьерскую службу.
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3000Р
купон
1000Р
купон
600Р
купон
500Р
купон
500Р
купон
2500Р
купон
2%
на всё
Беспл
подарок
30%
купон
50%
купон
Беспл
подарок
Лучшая
цена
Товар дня обновляется каждый день на главной странице интернет-магазина.
20%
купон
90Р
купон
Беспл
подарок
Покупатель получит Smart-TV приставку Xiaomi Mi TV Stick при покупке одного из следующих телевизоров: Xiaomi Mi TV P1 43; Xiaomi Mi TV 4S 50; Xiaomi Mi TV 4A 32; Xiaomi Mi LED TV 4A 43; Xiaomi Mi TV 4S 43; Или же Smart-TV приставку Xiaomi Mi TV Box S при покупке одного из следующих телевизоров: Xiaomi Mi TV P1 55; Xiaomi Mi TV 4S 55; Xiaomi Mi LED TV 4S 65; Xiaomi Mi TV Q1 75;
10%
купон
В акции участвуют модели 1MORE ComfoBuds и ComfoBuds Pro. Скидка отобразиться при добавлении товара в корзину.
2000Р
купон
Скидка до 2000 рублей при покупке смартфона с аксессуарами.
Беспл
подарок
10%
купон
Беспл
доставка
Срок доставки - один день после передачи заказа в курьерскую службу.
Лучшее
предложение
500Р
купон
3000Р
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1000Р
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3000Р
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Mi-Shop — это сайт ритейлера, который занимается продажей товаров от производителя Xiaomi. Самые популярные продукты — это смартфоны и телевизоры. Есть бюджетные и дорогостоящие модели. Пользователям периодически предлагаются скидки от 5%. Найти такие акции по промокодам и купонам д ... ля продукции Xiaomi можно на этой странице сайта. Данные постоянно обновляются и пополняются. После окончания действия акционных предложений они оперативно меняются на новые.
Юридический адрес:
143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Советская д.1
Телефон:
+7 (495) 120 23 25
Соц. сети:
16 оценок поставлено средняя 4.31
Mi-Shop — это сайт ритейлера, который занимается продажей товаров от производителя Xiaomi. Самые популярные продукты — это смартфоны и телевизоры. Есть бюджетные и дорогостоящие модели. Пользователям периодически предлагаются скидки от 5%. Найти такие акции по промокодам и купонам д ... ля продукции Xiaomi можно на этой странице сайта. Данные постоянно обновляются и пополняются. После окончания действия акционных предложений они оперативно меняются на новые.
Юридический адрес:
143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Советская д.1
Телефон:
+7 (495) 120 23 25
Соц. сети:
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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Клиентам предлагаются для использования промокоды и купоны, они одноразовые и действуют в течение установленных сроков компанией. Рекомендуется придерживаться инструкции:
Нажать на актуальное предложение на сайте. Уникальный набор символов скопируется автоматически и пользователь будет перенаправлен на сайт компании.
Выбрать товары на сайте.
Добавить их в корзину.
Перейти к заполнению формы на доставку.
Вставить в поле набор букв и символов.
Кликнуть на кнопку «Применить промокод».
Скидка применится, и на странице отобразится итоговая стоимость покупки. На доставку скидки не распространяются.
Интернет-магазин Mi-Shop является официальным ритейлером компании — производителя устройств Xiaomi. Ресурс работает с 2016 года, и ежемесячно его посещают больше 300 000 человек.
Основной упор компания делает на производство смартфонов. Клиентам предлагаются для покупки модели бюджетного и премиум-сегмента — средняя стоимость 25 000 рублей. Производитель занимает третье место в мире по объему производимых мобильных устройств.
Отличительные черты смартфонов Xiaomi — это топовая начинка по доступным ценам и оптимизированный софт. Изначально Сяоми начала завоевывать мировой рынок гаджетов за счет конкурентноспособной цены/качеству.
Пользователи отмечают бюджетные модели с премиальным дизайном и возможностями, которые предлагают устройства от других брендов по более высоким ценам.
Среди клиентов интернет-магазина Mi-Shop популярны следующие товары:
смартфоны;
умные часы Mi Band;
пылесосы;
умные весы;
видеокамеры;
телевизоры;
электробритвы.
Также на сайте проводятся сезонные распродажи. Например, осенью действуют скидки до 50% на смартфоны, пылесосы, умные часы, power bank, наушники, рюкзаки и чехлы.
Для удобства продукцию можно отсортировать по обновлениям, популярности, возрастанию и убыванию цены, отзывам и типу устройств.
У интернет-магазина Xiaomi есть программа лояльности, созданная для постоянных покупателей. Главное условие для участия в ней — клиенту должно быть не меньше 18 лет. Также требуется создать аккаунт и заполнить данные о себе — год рождения, пол, ФИО, полный адрес проживания, номер телефона и электронную почту. На счет пользователя начисляется кэшбэк. Его размер зависит от категории товаров, в которой совершены покупки.
В разделе мобильных устройств пользователь получит 1% от суммы покупки, в аудио — 2%, за аксессуары и прочие услуги — 3%. При регистрации начисляется 50 приветственных баллов за заполнение личного профиля. Еще существуют экстра-баллы, их можно получить во время проведения акций за выполнение заданий. Использовать баллы можно для покупки товаров в категориях «Смартфоны», «Аудио и умные устройства» и «Аксессуары». Можно оплатить до 50% стоимости товаров. При этом цена доставки рассчитывается отдельно, погасить ее часть баллами не получится.
Клиенты могут воспользоваться картой Visa, MasterCard или Мир. Оплата доступна наличными и картой при получении заказа курьером, онлайн, по QR-коду через СБП или в рассрочку от Сбербанка.
Если пользователь не может оплатить заказ сразу, это можно сделать в течение 48 часов после его оформления. После истечения этого срока товар исчезнет из корзины, потребуется повторно заполнить форму на доставку или самовывоз.
Онлайн-оплата проводится по защищенным платежным шлюзам. Информация передается в зашифрованном виде. Для подтверждения операции на номер телефона или в приложение банка придет одноразовый код.
Клиенты ресурса Xiaomi могут получить заказ двумя способами — самовывозом из пункта выдачи или курьером. При заказе на сумму больше 5000 рублей действует бесплатная доставка по всей стране. Ниже — рассчитывается исходя из дальности отправления и способа получения.
Заказ оформляется для перевозок только после подтверждения. Для этого магазин или служба доставки отправят на зарегистрированный номер оповещение. Отследить местонахождение посылки можно через сайты PickPoint или Курьер Сервис Экспресс по выданному трек-номеру.
Оформить возврат покупки можно в любой момент до ее передачи. Все расходы на доставку курьером оплачиваются покупателем.
Если товар надлежащего качества, его возврат можно оформить в течение 7 дней с момента получения, ненадлежащего — в течение 14 дней.
Потребуется заполнить форму на возврат или обмен, уведомить магазин о пересылке товара и оплатить полную сумму доставки. Деньги вернут в течение 10 дней с момента получения посылки в магазине Mi-Shop.
Для оформления заказа указывается ФИО, дата рождения, место проживания, номер телефона и электронная почта пользователя. Дополнительно потребуется отметить способ получения и оплаты товара.
По номеру IMEI. Его можно найти на коробке или в настройках устройства. Есть еще один способ — набрать команду *#06# через приложение «Телефон».
Если есть код — да, если нет — достаточно перейти по акционному предложению. Ресурс перенаправит пользователя на страницу со скидками.
Согласно условиям бонусной программы: в категории «Аудио» 2% кэшбэком. Баллы переводятся на счет моментально, но использовать их можно только через 2 недели.Отслеживать актуальное количество бонусов можно через личный кабинет.
Посмотреть, верно ли введен промокод и стабильно ли соединение с сетью. Также следует внимательно прочитать условия акции и период ее действия. Все скидки на этой странице модерируются вручную и обновляются каждый день.
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