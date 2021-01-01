Подробнее об интернет-магазине Холодильник

Сайт Холодильник — это официальный ритейлер по продаже техники и электроники от отечественных и зарубежных производителей. Проект существует более 18 лет, а сайт предлагает свыше 57 000 моделей товаров для покупки.

Holodilnik входит в топ-10 лучших магазинов бытовой техники в РФ по мнению Data Insight. Главное преимущество — у него есть собственная развитая логистическая инфраструктура. Ежедневно отправляется больше 3000 заказов.

На сайте представлена техника от зарубежных производителей: Bosch, Samsung, Hotpoint, Indesit, Hyundai, Honor, Liebherr и других.

Популярные товары на сайте Холодильник

На сайте Холодильник наибольшим спросом пользуются продукты со скидками. Они действуют на определенных производителей товаров. Например, Arnica, Bosch, Electrolux, Haier, Honor, Hotpoint, Indesit, LG, Liebherr, Philips, Rowenta, Samsung, Siemens, Tefal.

Также среди покупателей популярны следующие товары, представленные на сайте:

смартфоны Apple;

умные часы;

зарядные устройства;

LED-телевизоры;

ноутбуки;

ЖК-мониторы;

многокамерные холодильники;

встраиваемые посудомоечные машины;

настольные плиты.

Ассортимент товаров постоянно пополняется официальными продуктами от производителей. Благодаря этому на сайте не встречаются подделки.

Дисконтная программа на сайте

Дисконтная программа интернет-магазина Holodilnik предлагает 3 статуса, переход на каждый из которых зависит от стоимости покупки (базовый статус выдается при заказе минимум на 10 000 рублей) и размера накоплений на карте. Например, статус «Люкс» выдается при общей сумме покупок от 120 000 рублей и дает скидку 10%.

Программа действует при оформлении заказов через сайт и в офлайн-сети магазинов. Дополнительно потребуется заполнить форму участника.

Все скидки суммируются и зачисляются на карту автоматически. Все последующие покупки фиксируются на карте, давая возможность покупать товары с максимальной выгодой.

Картой могут пользоваться другие люди, помимо ее владельца. Но должно выполняться условие — сумма накоплений по программе больше 120 000 рублей.

Скидка по дисконтной программе не распространяется на товары, участвующие в других акциях, отмеченные специальными значками и которые можно купить с использованием промокодов. Стоимость таких товаров учитывается по накопительной системе.

Методы оплаты товаров

На сайте порядка 8 способов оплаты. Самые популярные — это через платежные системы Visa, MasterCard и МИР, Apple и Google Pay, наличными на кассе в магазине или при получении товара курьером. Также оплатить покупку можно с помощью системы быстрых платежей через обслуживающий клиента банк, по счету, бонусами Спасибо от Сбербанка, картой рассрочки или в кредит.

Все платежи проводятся по защищенным каналам. Личные сведения клиентов не могут утечь в сеть. Для подтверждения платежа требуется ввести одноразовый код.

Способы получения заказа

Клиентам предлагается два способа получения заказа — самовывоз из одного из магазинов или доставка курьером до двери. Курьерская служба работает по всей стране, включая самые отдаленные населенные пункты.

Заказы принимаются по телефону, указанному на странице ресурса, или на сайте через корзину. Стоимость доставки зависит от вида перевозимой техники, расстояния до города, зоны доставки и тарифов транспортных компаний. Например, перевозки в черте города — 500 рублей, дополнительная зона — 600 рублей, за вторую единицу товара — доплата 250 рублей.

Способы возврата товаров

Перед тем как забрать товар, следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Только после этого можно расписываться в доставочных документах.

Если товар ненадлежащего качества или не подошел по каким-либо причинам, от него можно отказаться в любой момент до передачи и после в течение 14 дней, не считая дня покупки. Оформить возврат можно, если составляющие заказа надлежащего качества, не были в употреблении, сохранены потребительские свойства, упаковка, пломбы, ярлыки и они не входят в перечень товаров, которые не подлежат возврату.

При несоблюдении перечисленных пунктов магазин не может вернуть деньги за заказ в магазине Холодильник.