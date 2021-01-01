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68 оценок поставлено средняя 4.3

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Скидки в интернет-магазине Холодильник

Ресурс Холодильник занимается продажей техники для дома и сада. Популярные товары — смартфоны от производителей Apple и Samsung, холодильники Side by Side, встраиваемые стиральные и компактные посудомоечные машины. А чтобы процесс покупки был приятнее, для клиентов действуют сезонны ... е скидки и снижения цен к разным праздникам. Найти актуальные промокоды и купоны для Холодильника можно здесь. Работники сайта постоянно ищут новые предложения и добавляют их на эту страницу.


Посетить Холодильник
Контакты Холодильник

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 30, стр .2

Телефон:
+7 (495) 232-04-04

Соц. сети:

vkfacebook

Спасибо за оценку!

68 оценок поставлено средняя 4.3

Скидки в интернет-магазине Холодильник

Ресурс Холодильник занимается продажей техники для дома и сада. Популярные товары — смартфоны от производителей Apple и Samsung, холодильники Side by Side, встраиваемые стиральные и компактные посудомоечные машины. А чтобы процесс покупки был приятнее, для клиентов действуют сезонны ... е скидки и снижения цен к разным праздникам. Найти актуальные промокоды и купоны для Холодильника можно здесь. Работники сайта постоянно ищут новые предложения и добавляют их на эту страницу.


Посетить Холодильник
Контакты Холодильник

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 30, стр .2

Телефон:
+7 (495) 232-04-04

Соц. сети:

vkfacebook

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Специальные предложения от Холодильник

Как на сайте Холодильник применить купоны и промокоды

Клиентам предлагаются для использования промокоды и купоны, которые действительны для всех пользователей — зарегистрированных и незарегистрированных. Их применение доступно по инструкции: 

  1. Нажать на действующее предложение на сайте, и уникальный набор символов скопируется в буфер обмена устройства автоматически. Пользователь будет перенаправлен на сайт продавца.

  2. Выбрать нужные категории и добавить товар в корзину.

  3. Перейти к оформлению заказа. 

  4. Вставить в поле промокод.

  5. Кликнуть на кнопку «Применить промокод».

Скидка применится, и на странице отобразится итоговая стоимость покупки с учетом доставки.

Подробнее об интернет-магазине Холодильник

Сайт Холодильник — это официальный ритейлер по продаже техники и электроники от отечественных и зарубежных производителей. Проект существует более 18 лет, а сайт предлагает свыше 57 000 моделей товаров для покупки.

Holodilnik входит в топ-10 лучших магазинов бытовой техники в РФ по мнению Data Insight. Главное преимущество — у него есть собственная развитая логистическая инфраструктура. Ежедневно отправляется больше 3000 заказов.

На сайте представлена техника от зарубежных производителей: Bosch, Samsung, Hotpoint, Indesit, Hyundai, Honor, Liebherr и других. 

Популярные товары на сайте Холодильник 

На сайте Холодильник наибольшим спросом пользуются продукты со скидками. Они действуют на определенных производителей товаров. Например, Arnica, Bosch, Electrolux, Haier, Honor, Hotpoint, Indesit, LG, Liebherr, Philips, Rowenta, Samsung, Siemens, Tefal.

Также среди покупателей популярны следующие товары, представленные на сайте:

  • смартфоны Apple;

  • умные часы;

  • зарядные устройства;

  • LED-телевизоры;

  • ноутбуки;

  • ЖК-мониторы;

  • многокамерные холодильники;

  • встраиваемые посудомоечные машины;

  • настольные плиты.

Ассортимент товаров постоянно пополняется официальными продуктами от производителей. Благодаря этому на сайте не встречаются подделки.

Дисконтная программа на сайте

Дисконтная программа интернет-магазина Holodilnik предлагает 3 статуса, переход на каждый из которых зависит от стоимости покупки (базовый статус выдается при заказе минимум на 10 000 рублей) и размера накоплений на карте. Например, статус «Люкс» выдается при общей сумме покупок от 120 000 рублей и дает скидку 10%.

Программа действует при оформлении заказов через сайт и в офлайн-сети магазинов. Дополнительно потребуется заполнить форму участника. 

Все скидки суммируются и зачисляются на карту автоматически. Все последующие покупки фиксируются на карте, давая возможность покупать товары с максимальной выгодой.

Картой могут пользоваться другие люди, помимо ее владельца. Но должно выполняться условие — сумма накоплений по программе больше 120 000 рублей. 

Скидка по дисконтной программе не распространяется на товары, участвующие в других акциях, отмеченные специальными значками и которые можно купить с использованием промокодов. Стоимость таких товаров учитывается по накопительной системе. 

Методы оплаты товаров 

На сайте порядка 8 способов оплаты. Самые популярные — это через платежные системы Visa, MasterCard и МИР, Apple и Google Pay, наличными на кассе в магазине или при получении товара курьером. Также оплатить покупку можно с помощью системы быстрых платежей через обслуживающий клиента банк, по счету, бонусами Спасибо от Сбербанка, картой рассрочки или в кредит.

Все платежи проводятся по защищенным каналам. Личные сведения клиентов не могут утечь в сеть. Для подтверждения платежа требуется ввести одноразовый код. 

Способы получения заказа

Клиентам предлагается два способа получения заказа — самовывоз из одного из магазинов или доставка курьером до двери. Курьерская служба работает по всей стране, включая самые отдаленные населенные пункты.

Заказы принимаются по телефону, указанному на странице ресурса, или на сайте через корзину. Стоимость доставки зависит от вида перевозимой техники, расстояния до города, зоны доставки и тарифов транспортных компаний. Например, перевозки в черте города — 500 рублей, дополнительная зона — 600 рублей, за вторую единицу товара — доплата 250 рублей. 

Способы возврата товаров

Перед тем как забрать товар, следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Только после этого можно расписываться в доставочных документах.

Если товар ненадлежащего качества или не подошел по каким-либо причинам, от него можно отказаться в любой момент до передачи и после в течение 14 дней, не считая дня покупки. Оформить возврат можно, если составляющие заказа надлежащего качества, не были в употреблении, сохранены потребительские свойства, упаковка, пломбы, ярлыки и они не входят в перечень товаров, которые не подлежат возврату. 

При несоблюдении перечисленных пунктов магазин не может вернуть деньги за заказ в магазине Холодильник.

Часто задаваемые вопросы про Холодильник

★ Какие данные нужно указать для оформления заказа?

Чтобы оформить заказ, пользователю требуется указать максимально подробные данные о себе. В форму нужно ввести ФИО, электронную почту, номер телефона, полный адрес проживания. В этом случае удобно использование личного кабинета. При заполнении формы на доставку ничего вводить не нужно, данные будут вставлены автоматически.

★ Как найти актуальные акции на этом сайте?

На данной странице показаны все действующие купоны и промокоды. Работники ресурса находятся в постоянном поиске действующих скидок и оперативно добавляют их на сайт.

★ Для купонов требуется дополнительная активация?

Да, если для их применения нужно использовать промокод. В противном случае достаточно кликнуть на купон и перед пользователем появится список товаров со скидкой на сайте ритейлера.

★ Как перейти на новый уровень по дисконтной программе?

Совершить покупки на общую сумму не ниже указанной по дисконтной программе. Например, чтобы получить скидку в 5%, клиенту требуется совершить покупки на сумму от 10 000 рублей.

★ Что делать, если ритейлер отказывает в применении скопированного промокода?

Проверить соединение с сетью или корректность применения скидки: возможно, добавлены товары, не участвующие в акции.

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