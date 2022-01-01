Промокоды Яндекс Путешествия Март 2022

Информация о сервисе Яндекс.Путешествия

С помощью специального сервиса Яндекс организовывать путешествия намного проще. Здесь всегда можно быстро забронировать и купить билеты на самолет, поезд или автобус, а также заказать номер в гостинице. Партнерами проекта являются сотни известных компаний перевозчиков и поставщиков услуг. Делать заказы можно на официальном сайте и в бесплатном приложении. Ссылки на программу в Google Play и App Store находятся внизу главной страницы.

Сервис Яндекс.Путешествия запущен в 2015 году. Март нынешнего 2022 года завершился празднованием 7-го дня рождения компании. Клиентам сайта и приложения доступны самые выгодные на рынке цены, при этом они не платят за услуги посредника. Более того, они часто получают бонусы от компании и ее партнеров. Скидки по действующим акциям и актуальным промокодам на Яндекс доступны всегда. Также клиентов ожидает дополнительное вознаграждение по программе лояльности.