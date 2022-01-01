  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Яндекс Услуги

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Промокоды Яндекс Услуги на Июнь

Акции и купоны Яндекс Услуги на Июнь 2022

25%
на всё

Промокод
Эксклюзив
Промокод Яндекс Услуги: минус 25% на первый заказ
Истекает через 19 дней Открыть Промокод

25%
купон

Промокод
Экономия 25% на поддерживающую уборку
Истекает через 19 дней Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Яндекс Услуги промокод на воду: минус 20% на доставку
Истекает через 19 дней Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Услуга химчистки одежды с дисконтом 20%
Истекает через 19 дней Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Экономия до 20% на химчистку мебели
Истекает через 19 дней Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Купон Яндекс Услуги: скидка 20% на генеральную уборку
Истекает через 19 дней Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Химчистка штор с выгодой до 20% по промокоду Яндекс Услуги
Истекает через 3 дня Открыть Промокод

25%
купон

Промокод
Закажите химчистку одежды с дисконтом до 25%
Истекает через 3 дня Открыть Промокод

1390Р
купон

Скидка
Помоем все окна в доме всего за 1390 рублей
Истекает через 21 день Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Поддерживающая уборка с экономией до 10%
Истекает через 19 дней Открыть Акцию

25%
на всё

Промокод
Эксклюзив
Промокод Яндекс Услуги: минус 25% на первый заказ
Истекает через 19 дней Открыть Промокод

25%
купон

Промокод
Экономия 25% на поддерживающую уборку
Истекает через 19 дней Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Яндекс Услуги промокод на воду: минус 20% на доставку
Истекает через 19 дней Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Услуга химчистки одежды с дисконтом 20%
Истекает через 19 дней Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Экономия до 20% на химчистку мебели
Истекает через 19 дней Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Купон Яндекс Услуги: скидка 20% на генеральную уборку
Истекает через 19 дней Открыть Промокод

20%
купон

Промокод
Химчистка штор с выгодой до 20% по промокоду Яндекс Услуги
Истекает через 3 дня Открыть Промокод

25%
купон

Промокод
Закажите химчистку одежды с дисконтом до 25%
Истекает через 3 дня Открыть Промокод

1390Р
купон

Скидка
Помоем все окна в доме всего за 1390 рублей
Истекает через 21 день Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Поддерживающая уборка с экономией до 10%
Истекает через 19 дней Открыть Акцию

Похожие промокоды

Wink

/

Акция

Самые добрые фильмы для ментального здоровья и времени с семьей по промокоду Винк

МегаФон

-20%

Промокод

Скидка 20% по промокоду МегаФон на полгода на все тарифы #БезПереплат

Net Print

-50%

Акция

Заказывайте выпускные альбомы со скидкой до 50% по купону Net Print

АльфаСтрахование

-900Р

Акция

Программа по защите от онкозаболеваний от 900 рублей по купону АльфаСтрахование

Популярные магазины

Контакты Яндекс Услуги

Юридический адрес:
119021, Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16.

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Контакты Яндекс Услуги

Юридический адрес:
119021, Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16.

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Лучшие промокоды Яндекс Услуги

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Яндекс Услуги: минус 25% на первый заказOD9***
ПромокодЭкономия 25% на поддерживающую уборкуADM***
ПромокодЯндекс Услуги промокод на воду: минус 20% на доставкуADM***
ПромокодУслуга химчистки одежды с дисконтом 20%ADM***
ПромокодЭкономия до 20% на химчистку мебелиADM***
ПромокодКупон Яндекс Услуги: скидка 20% на генеральную уборкуADM***
ПромокодХимчистка штор с выгодой до 20% по промокоду Яндекс УслугиSHT***
ПромокодЗакажите химчистку одежды с дисконтом до 25%PDZ***
СкидкаПомоем все окна в доме всего за 1390 рублейне требуется
СкидкаПоддерживающая уборка с экономией до 10%не требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.