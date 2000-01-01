Yoox – модная одежда и обувь

Международный интернет-магазин Yoox продает одежду, обувь и аксессуары от ведущих модных брендов. Каталог содержит тысячи интересных предложений для мужчин, женщин и детей. В отдельных разделах собраны коллекции известных дизайнеров. Компания сотрудничает с Dolce & Gabbana, Prada, Gucci, Loewe и десятками других популярных торговых марок.

История бренда началась в 2000 году. Его название символизирует мужскую (Y) и женскую (X) хромосомы, связанные понятием бесконечности (OO = ∞). Проект был основан молодым итальянским бизнесменом Федерико Маркетти, идея которого заключалась в покупке непроданных вещей у известных брендов и реализации их через интернет. Такой подход нашел отклик как у продавцов, получивших возможность заработать на оставшихся товарах, так и среди клиентов.

Сегодня торговая марка принадлежит корпорации Yoox Net-a-Porter Group. Интернет-магазин работает в 180 странах, включая Россию, а его активная аудитория превышает 4,5 млн человек. Компания позиционирует себя как пионер инноваций в мире высокой моды. В 2018 году ею была представлена первая в истории коллекция, созданная под творческим руководством искусственного интеллекта. Пользователи приложения Юкс могут создавать свои 3D-аватары и оценивать, как выглядит фигура в разных нарядах.

Сайт активно работает над привлечением клиентов. Многие товары продают по дисконтным ценам, для отдельных позиций экономия достигает 60%. При покупке свыше определенной суммы дарят бесплатную доставку. Получить скидку также помогают промокоды, содержащиеся в бесплатных купонах продавца. На этой странице собраны все действующие акционные предложения магазина.

Категории товаров

На сайте Yoox можно купить товары для детей (новорожденных, малышей, школьников) и взрослых. Здесь продают:

повседневную и спортивную одежду;

обувь;

сумки и рюкзаки;

модные аксессуары.

В отдельных разделах предлагают коллекции, созданные при помощи искусственного интеллекта или силами приглашенных дизайнеров. Компания уделяет повышенное внимание вопросам экологии, поэтому в ее ассортименте много товаров, созданных в 100%-ном соответствии с современными стандартами безопасности окружающей среды.

Преимущества регистрации

Для покупки на сайте Юкс регистрироваться необязательно. Достаточно сообщить информацию, запрашиваемую системой. Но авторизация дает много преимуществ, недоступных анонимным гостям. Постоянные клиенты сразу получают уведомления о новых поступлениях и акциях, им присылают эксклюзивные промокоды. В день рождения обязательно дарят подарки. Кроме того, не нужно каждый раз заново вводить контактные данные. Можно сделать индивидуальные настройки, чтобы не тратить время на изучение всех вариантов, ограничившись лишь подходящими предложениями.

Как оплатить покупку

Заказы отправляются только при условии полной предоплаты. Клиент Yoox может рассчитаться банковской картой (Visa, MasterCard, American Express) или сделать перевод через PayPal. В первом случае деньги будут списаны в день отправки посылки. Все транзакции надежно защищены, доступ третьих лиц к данным карты исключен.

В некоторых случаях товар может облагаться таможенной пошлиной. Если общий вес груза превышает 31 кг, придется заплатить за каждый дополнительный килограмм. Сбор взимают и с посылок, цена которых дороже 200 евро (+15% от стоимости). Если не хочется платить лишнее, следует быть внимательным при формировании заказа.

Доставка в Россию

Жители России получают заказы в отделениях EMS Почты. Yoox – международный интернет-магазин с центром в Болонье, поэтому все посылки отправляются из Италии. Сразу после погрузки клиенту направляют электронное письмо с уведомлением и кодом. Последний поможет отслеживать местонахождение посылки в пути. В среднем товар приходится ждать 3 недели. Если сумма чека выше установленного уровня, услугу оплачивает магазин. Все заказы упаковываются в специальные экологичные коробки Ecobox, изготовленные из переработанных материалов.

Условия возврата товаров

Любой товар, за некоторыми исключениями, можно вернуть в течение 30 дней с момента получения. При отсутствии претензий к качеству должен быть полностью сохранен начальный вид, включая целостность ярлыков, этикеток и упаковки. Посылку придется отправлять в Италию (адрес указан на сайте продавца). К ней следует приложить 5 экземпляров счета-проформы (есть в комплекте поставки). Также нужно заполнить онлайн специальный бланк возврата, чтобы получить номер отслеживания.

Доставку оплачивает покупатель, но, если товар бракованный, компания Юкс компенсирует эти расходы. Деньги вернут только при 100%-ном соблюдении условий возврата, поэтому не помешает проконсультироваться с менеджером юридического отдела сайта. Если требования клиента признают обоснованными, средства перечислят на карту не позднее 10 дней с момента прибытия товара на склад в Италии.