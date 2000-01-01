61 оценка поставлена средняя 4.26
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10%
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60%
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80%
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75%
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25%
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Интернет-магазин Yoox продает модную одежду, обувь и аксессуары от ведущих европейских брендов. Компания сотрудничает с Gucci, Prada, Dolce & Gabbana и другими торговыми марками, относящимися к элите мира Fashion. На сайте выставлены товары для взрослых и детей разных возрастов. Ест ... ь здесь и эксклюзивные коллекции от знаменитых дизайнеров и даже искусственного интеллекта. Многие позиции в каталоге предлагают по дисконтной цене, получить скидку помогут и промокоды от Yoox, бесплатно распространяемые продавцом среди партнеров. На этой странице собраны все действующие бонусы магазина, доступные без каких-либо условий.
Юридический адрес:
YOOX Group, Interporto di Bologna - blocco 9.5, 40010 Bentivoglio (BO), Italy
Телефон:
+49-30-2089-88671
Соц. сети:
61 оценка поставлена средняя 4.26
Интернет-магазин Yoox продает модную одежду, обувь и аксессуары от ведущих европейских брендов. Компания сотрудничает с Gucci, Prada, Dolce & Gabbana и другими торговыми марками, относящимися к элите мира Fashion. На сайте выставлены товары для взрослых и детей разных возрастов. Ест ... ь здесь и эксклюзивные коллекции от знаменитых дизайнеров и даже искусственного интеллекта. Многие позиции в каталоге предлагают по дисконтной цене, получить скидку помогут и промокоды от Yoox, бесплатно распространяемые продавцом среди партнеров. На этой странице собраны все действующие бонусы магазина, доступные без каких-либо условий.
Юридический адрес:
YOOX Group, Interporto di Bologna - blocco 9.5, 40010 Bentivoglio (BO), Italy
Телефон:
+49-30-2089-88671
Соц. сети:
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Международный интернет-магазин Yoox продает одежду, обувь и аксессуары от ведущих модных брендов. Каталог содержит тысячи интересных предложений для мужчин, женщин и детей. В отдельных разделах собраны коллекции известных дизайнеров. Компания сотрудничает с Dolce & Gabbana, Prada, Gucci, Loewe и десятками других популярных торговых марок.
История бренда началась в 2000 году. Его название символизирует мужскую (Y) и женскую (X) хромосомы, связанные понятием бесконечности (OO = ∞). Проект был основан молодым итальянским бизнесменом Федерико Маркетти, идея которого заключалась в покупке непроданных вещей у известных брендов и реализации их через интернет. Такой подход нашел отклик как у продавцов, получивших возможность заработать на оставшихся товарах, так и среди клиентов.
Сегодня торговая марка принадлежит корпорации Yoox Net-a-Porter Group. Интернет-магазин работает в 180 странах, включая Россию, а его активная аудитория превышает 4,5 млн человек. Компания позиционирует себя как пионер инноваций в мире высокой моды. В 2018 году ею была представлена первая в истории коллекция, созданная под творческим руководством искусственного интеллекта. Пользователи приложения Юкс могут создавать свои 3D-аватары и оценивать, как выглядит фигура в разных нарядах.
Сайт активно работает над привлечением клиентов. Многие товары продают по дисконтным ценам, для отдельных позиций экономия достигает 60%. При покупке свыше определенной суммы дарят бесплатную доставку. Получить скидку также помогают промокоды, содержащиеся в бесплатных купонах продавца. На этой странице собраны все действующие акционные предложения магазина.
На сайте Yoox можно купить товары для детей (новорожденных, малышей, школьников) и взрослых. Здесь продают:
повседневную и спортивную одежду;
обувь;
сумки и рюкзаки;
модные аксессуары.
В отдельных разделах предлагают коллекции, созданные при помощи искусственного интеллекта или силами приглашенных дизайнеров. Компания уделяет повышенное внимание вопросам экологии, поэтому в ее ассортименте много товаров, созданных в 100%-ном соответствии с современными стандартами безопасности окружающей среды.
Для покупки на сайте Юкс регистрироваться необязательно. Достаточно сообщить информацию, запрашиваемую системой. Но авторизация дает много преимуществ, недоступных анонимным гостям. Постоянные клиенты сразу получают уведомления о новых поступлениях и акциях, им присылают эксклюзивные промокоды. В день рождения обязательно дарят подарки. Кроме того, не нужно каждый раз заново вводить контактные данные. Можно сделать индивидуальные настройки, чтобы не тратить время на изучение всех вариантов, ограничившись лишь подходящими предложениями.
Заказы отправляются только при условии полной предоплаты. Клиент Yoox может рассчитаться банковской картой (Visa, MasterCard, American Express) или сделать перевод через PayPal. В первом случае деньги будут списаны в день отправки посылки. Все транзакции надежно защищены, доступ третьих лиц к данным карты исключен.
В некоторых случаях товар может облагаться таможенной пошлиной. Если общий вес груза превышает 31 кг, придется заплатить за каждый дополнительный килограмм. Сбор взимают и с посылок, цена которых дороже 200 евро (+15% от стоимости). Если не хочется платить лишнее, следует быть внимательным при формировании заказа.
Жители России получают заказы в отделениях EMS Почты. Yoox – международный интернет-магазин с центром в Болонье, поэтому все посылки отправляются из Италии. Сразу после погрузки клиенту направляют электронное письмо с уведомлением и кодом. Последний поможет отслеживать местонахождение посылки в пути. В среднем товар приходится ждать 3 недели. Если сумма чека выше установленного уровня, услугу оплачивает магазин. Все заказы упаковываются в специальные экологичные коробки Ecobox, изготовленные из переработанных материалов.
Любой товар, за некоторыми исключениями, можно вернуть в течение 30 дней с момента получения. При отсутствии претензий к качеству должен быть полностью сохранен начальный вид, включая целостность ярлыков, этикеток и упаковки. Посылку придется отправлять в Италию (адрес указан на сайте продавца). К ней следует приложить 5 экземпляров счета-проформы (есть в комплекте поставки). Также нужно заполнить онлайн специальный бланк возврата, чтобы получить номер отслеживания.
Доставку оплачивает покупатель, но, если товар бракованный, компания Юкс компенсирует эти расходы. Деньги вернут только при 100%-ном соблюдении условий возврата, поэтому не помешает проконсультироваться с менеджером юридического отдела сайта. Если требования клиента признают обоснованными, средства перечислят на карту не позднее 10 дней с момента прибытия товара на склад в Италии.
Чтобы получить промокод на скидку, достаточно кликнуть по купону и скопировать появившуюся комбинацию. Если внутри предложения нет пароля, значит, акция не предусматривает его использования. Дальнейшие шаги:
Перейти на сайт компании Yoox.
Выбрать товар, указать размер и поместить в корзину.
Перейти в корзину для покупки.
Кликнуть по значку «+» напротив «Ввести код».
Вставить промокод в открывшееся поле и нажать «Применить».
Проверить, что код купона сработал, и продолжить заказ.
Акция не распространяется на продукцию некоторых категорий и брендов. Сегодня промокод несовместим с предложениями из разделов «Искусство» и «Новые поступления», а также торговыми марками Flos, Artemide, Richard Ginori, Fornasetti и Montblanc. Если бонус недоступен, в описании позиции присутствует желтая надпись «На этот товар не распространяются промоакции и скидки».
В подвале главной страницы сайта есть раздел iPhone/iPad/Android. Внутри находятся ссылки на страницы мобильных приложений в магазинах Google Play и App Store.
На сайте есть раздел «Гид по размерам». Пользователи приложения могут создать 3D-модель своей фигуры и пользоваться услугами виртуальной примерочной.
Номер не активен, пока груз пребывает в транзитной зоне. Процесс ожидания может затянуться до 10 дней.
Комплексная бонусная программа пока отсутствует, но зарегистрированных покупателей регулярно поощряют подарками.
Все действующие купоны и ссылки на акции продавца собраны здесь и готовы к активации.
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