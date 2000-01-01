  1. Главная
  2. Магазины
  3. YOOX

Спасибо за оценку!

61 оценка поставлена средняя 4.26

Промокоды YOOX на Октябрь

Акции и купоны YOOX на Октябрь 2021

15%
на всё

Промокод
Скидка 15% на ВСЁ при оплате картой Mastercard с промокодом YOOX

Сэкономь 15% при оплате покупки онлайн с картой Mastercard. Скидка не распространяется на: Искусство, Последняя цена, Для детей, Дизайн, спортивные изделия, товары с этикеткой NEW, солнцезащитные очки, Kartell, Artemide, Flos, Aurélie Bidermann, Montblanc и Polo Ralph Lauren.

Истекает через 61 день

10%
купон

Промокод
Подпишись на новости и получи специальный дисконт 10% с купоном Yoox
Истекает через 32 дня

60%
купон

Скидка
Распродажа мужской коллекции одежды и обуви с выгодой до 60%
Истекает через 38 дней

80%
купон

Скидка
Обновление мужской коллекции с дисконтом до 80%
Истекает через 38 дней

75%
купон

Скидка
Новые поступления: женская коллекция со скидками до 75%
Истекает через 8 дней

25%
купон

Скидка
Женская сезонная одежда с выгодой 25% на сайте YOOX
Истекает через 1 день

50%
купон

Скидка
Спортивная одежда для мужчин с выгодой до 50% по купону YOOX
Истекает через 8 дней

25%
купон

Скидка
Успей купить лучшую мужскую одежду сезона с дисконтом 25% по купону YOOX
Истекает через 1 день

80%
купон

Скидка
До минус 80% по промокоду Yoox на мужскую одежду
Истекает через 32 дня

Беспл
доставка

Скидка
С промокодом Yoox бесплатная доставка при сумме заказа от 12000 рублей
Истекает через 54 дня

50%
купон

Скидка
Подборка одежды и обуви Stella McCartney с выгодой до 50%
Истекает через 8 дней

40%
купон

Скидка
Женская коллекция BALENCIAGA с выгодой до 40%
Истекает через 68 дней

80%
купон

Скидка
Промокод Yoox: экономия до 80% на женскую коллекцию
Истекает через 32 дня

79%
купон

Скидка
Дисконт до 79% на летнюю обувь
Истекает через 4 дня

45%
купон

Скидка
Выгода до 45% при покупке мужских пальто
Истекает через 54 дня

45%
купон

Скидка
До минус 45% на женские платья
Истекает через 47 дней

40%
купон

Скидка
Сэкономь до 40% при заказе женских костюмов и пиджаков
Истекает через 52 дня

40%
купон

Скидка
До минус 40% на женскую одежду для дома
Истекает через 25 дней

40%
купон

Скидка
Успей заказать мужскую обувь с дисконтом до 40%
Истекает через 47 дней

45%
купон

Скидка
Женские брюки и шорты с дисконтом до 45%
Истекает через 15 дней

47%
купон

Скидка
Успей купить мужские очки с дисконтом до 47%
Истекает через 4 дня

42%
купон

Скидка
До минус 42% на мужские аксессуары
Истекает через 35 дней

38%
купон

Скидка
Сумки для мужчин дешевле до 38%
Истекает через 12 дней

35%
купон

Скидка
Выгода 35% при покупке мужских кроссовок HOGAN
Истекает через 16 дней

25%
купон

Скидка
Ботинки челси OFF-WHITE™ дешевле на 25%
Истекает через 4 дня

13%
купон

Скидка
Сэкономь 13% при покупке сандалей SUICOKE
Истекает через 3 дня

57%
купон

Скидка
Успей купить кеды CONVERSE с выгодой 57%
Истекает через 3 дня

47%
купон

Скидка
Минус 47% при покупке джинсовой куртки HELMUT LANG
Истекает через 4 дня

33%
купон

Скидка
Дисконт 33% при заказе куртки STONE ISLAND
Истекает через 17 дней

38%
купон

Скидка
Выгода 38% при покупке джинсовой куртки OFF-WHITE™
Истекает через 4 дня

15%
на всё

Промокод
Скидка 15% на ВСЁ при оплате картой Mastercard с промокодом YOOX

Сэкономь 15% при оплате покупки онлайн с картой Mastercard. Скидка не распространяется на: Искусство, Последняя цена, Для детей, Дизайн, спортивные изделия, товары с этикеткой NEW, солнцезащитные очки, Kartell, Artemide, Flos, Aurélie Bidermann, Montblanc и Polo Ralph Lauren.

Истекает через 61 день

10%
купон

Промокод
Подпишись на новости и получи специальный дисконт 10% с купоном Yoox
Истекает через 32 дня

60%
купон

Скидка
Распродажа мужской коллекции одежды и обуви с выгодой до 60%
Истекает через 38 дней

80%
купон

Скидка
Обновление мужской коллекции с дисконтом до 80%
Истекает через 38 дней

75%
купон

Скидка
Новые поступления: женская коллекция со скидками до 75%
Истекает через 8 дней

25%
купон

Скидка
Женская сезонная одежда с выгодой 25% на сайте YOOX
Истекает через 1 день

50%
купон

Скидка
Спортивная одежда для мужчин с выгодой до 50% по купону YOOX
Истекает через 8 дней

25%
купон

Скидка
Успей купить лучшую мужскую одежду сезона с дисконтом 25% по купону YOOX
Истекает через 1 день

80%
купон

Скидка
До минус 80% по промокоду Yoox на мужскую одежду
Истекает через 32 дня

Беспл
доставка

Скидка
С промокодом Yoox бесплатная доставка при сумме заказа от 12000 рублей
Истекает через 54 дня

50%
купон

Скидка
Подборка одежды и обуви Stella McCartney с выгодой до 50%
Истекает через 8 дней

40%
купон

Скидка
Женская коллекция BALENCIAGA с выгодой до 40%
Истекает через 68 дней

80%
купон

Скидка
Промокод Yoox: экономия до 80% на женскую коллекцию
Истекает через 32 дня

79%
купон

Скидка
Дисконт до 79% на летнюю обувь
Истекает через 4 дня

45%
купон

Скидка
Выгода до 45% при покупке мужских пальто
Истекает через 54 дня

45%
купон

Скидка
До минус 45% на женские платья
Истекает через 47 дней

40%
купон

Скидка
Сэкономь до 40% при заказе женских костюмов и пиджаков
Истекает через 52 дня

40%
купон

Скидка
До минус 40% на женскую одежду для дома
Истекает через 25 дней

40%
купон

Скидка
Успей заказать мужскую обувь с дисконтом до 40%
Истекает через 47 дней

45%
купон

Скидка
Женские брюки и шорты с дисконтом до 45%
Истекает через 15 дней

47%
купон

Скидка
Успей купить мужские очки с дисконтом до 47%
Истекает через 4 дня

42%
купон

Скидка
До минус 42% на мужские аксессуары
Истекает через 35 дней

38%
купон

Скидка
Сумки для мужчин дешевле до 38%
Истекает через 12 дней

35%
купон

Скидка
Выгода 35% при покупке мужских кроссовок HOGAN
Истекает через 16 дней

25%
купон

Скидка
Ботинки челси OFF-WHITE™ дешевле на 25%
Истекает через 4 дня

13%
купон

Скидка
Сэкономь 13% при покупке сандалей SUICOKE
Истекает через 3 дня

57%
купон

Скидка
Успей купить кеды CONVERSE с выгодой 57%
Истекает через 3 дня

47%
купон

Скидка
Минус 47% при покупке джинсовой куртки HELMUT LANG
Истекает через 4 дня

33%
купон

Скидка
Дисконт 33% при заказе куртки STONE ISLAND
Истекает через 17 дней

38%
купон

Скидка
Выгода 38% при покупке джинсовой куртки OFF-WHITE™
Истекает через 4 дня

Похожие промокоды

Original marines

/

Акция

Бесплатная доставка при заказе от 7000 рублей по промокоду Original marines

Roxy

-55%

Акция

Яркие пляжные полотенца со скидками до 55%

Tom Tailor

-20%

Акция

Коллекция комбинезонов TOM TAILOR с дисконтом до 20%

Mark Formelle

-30%

Акция

Женские носки и колготки в ассортименте с дисконтом до 30% по купону Mark Formelle

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

1050Р
купон

Скидка
Товары для мальчиков "Готовимся к школе" от 1050 рублей

58%
купон

Скидка
Сандалии ANCIENT GREEK SANDALS с выгодой 58%

45%
купон

Скидка
Бумажник JIMMY CHOO с выгодой 45%

Товар итальянского производства, телячья кожа.

600Р
купон

Скидка
Новинки на распродаже Yoox от 600 рублей

52%
купон

Скидка
Мужские брюки карго BALENCIAGA со скидкой 52%

48%
купон

Скидка
Выгода до 48% на женскую обувь

Популярные магазины

Скидки от сайта модной одежды и обуви Yoox

Интернет-магазин Yoox продает модную одежду, обувь и аксессуары от ведущих европейских брендов. Компания сотрудничает с Gucci, Prada, Dolce & Gabbana и другими торговыми марками, относящимися к элите мира Fashion. На сайте выставлены товары для взрослых и детей разных возрастов. Ест ... ь здесь и эксклюзивные коллекции от знаменитых дизайнеров и даже искусственного интеллекта. Многие позиции в каталоге предлагают по дисконтной цене, получить скидку помогут и промокоды от Yoox, бесплатно распространяемые продавцом среди партнеров. На этой странице собраны все действующие бонусы магазина, доступные без каких-либо условий.


Посетить YOOX
Контакты YOOX

Юридический адрес:
YOOX Group, Interporto di Bologna - blocco 9.5, 40010 Bentivoglio (BO), Italy

Телефон:
+49-30-2089-88671

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

61 оценка поставлена средняя 4.26

Скидки от сайта модной одежды и обуви Yoox

Интернет-магазин Yoox продает модную одежду, обувь и аксессуары от ведущих европейских брендов. Компания сотрудничает с Gucci, Prada, Dolce & Gabbana и другими торговыми марками, относящимися к элите мира Fashion. На сайте выставлены товары для взрослых и детей разных возрастов. Ест ... ь здесь и эксклюзивные коллекции от знаменитых дизайнеров и даже искусственного интеллекта. Многие позиции в каталоге предлагают по дисконтной цене, получить скидку помогут и промокоды от Yoox, бесплатно распространяемые продавцом среди партнеров. На этой странице собраны все действующие бонусы магазина, доступные без каких-либо условий.


Посетить YOOX
Контакты YOOX

Юридический адрес:
YOOX Group, Interporto di Bologna - blocco 9.5, 40010 Bentivoglio (BO), Italy

Телефон:
+49-30-2089-88671

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от YOOX

Yoox – модная одежда и обувь

Международный интернет-магазин Yoox продает одежду, обувь и аксессуары от ведущих модных брендов. Каталог содержит тысячи интересных предложений для мужчин, женщин и детей. В отдельных разделах собраны коллекции известных дизайнеров. Компания сотрудничает с Dolce & Gabbana, Prada, Gucci, Loewe и десятками других популярных торговых марок.

История бренда началась в 2000 году. Его название символизирует мужскую (Y) и женскую (X) хромосомы, связанные понятием бесконечности (OO = ∞). Проект был основан молодым итальянским бизнесменом Федерико Маркетти, идея которого заключалась в покупке непроданных вещей у известных брендов и реализации их через интернет. Такой подход нашел отклик как у продавцов, получивших возможность заработать на оставшихся товарах, так и среди клиентов. 

Сегодня торговая марка принадлежит корпорации Yoox Net-a-Porter Group. Интернет-магазин работает в 180 странах, включая Россию, а его активная аудитория превышает 4,5 млн человек. Компания позиционирует себя как пионер инноваций в мире высокой моды. В 2018 году ею была представлена первая в истории коллекция, созданная под творческим руководством искусственного интеллекта. Пользователи приложения Юкс могут создавать свои 3D-аватары и оценивать, как выглядит фигура в разных нарядах.

Сайт активно работает над привлечением клиентов. Многие товары продают по дисконтным ценам, для отдельных позиций экономия достигает 60%. При покупке свыше определенной суммы дарят бесплатную доставку. Получить скидку также помогают промокоды, содержащиеся в бесплатных купонах продавца. На этой странице собраны все действующие акционные предложения магазина.

Категории товаров 

На сайте Yoox можно купить товары для детей (новорожденных, малышей, школьников) и взрослых. Здесь продают:

  • повседневную и спортивную одежду;

  • обувь;

  • сумки и рюкзаки;

  • модные аксессуары.

В отдельных разделах предлагают коллекции, созданные при помощи искусственного интеллекта или силами приглашенных дизайнеров. Компания уделяет повышенное внимание вопросам экологии, поэтому в ее ассортименте много товаров, созданных в 100%-ном соответствии с современными стандартами безопасности окружающей среды.

Преимущества регистрации

Для покупки на сайте Юкс регистрироваться необязательно. Достаточно сообщить информацию, запрашиваемую системой. Но авторизация дает много преимуществ, недоступных анонимным гостям. Постоянные клиенты сразу получают уведомления о новых поступлениях и акциях, им присылают эксклюзивные промокоды. В день рождения обязательно дарят подарки. Кроме того, не нужно каждый раз заново вводить контактные данные. Можно сделать индивидуальные настройки, чтобы не тратить время на изучение всех вариантов, ограничившись лишь подходящими предложениями.

Как оплатить покупку

Заказы отправляются только при условии полной предоплаты. Клиент Yoox может рассчитаться банковской картой (Visa, MasterCard, American Express) или сделать перевод через PayPal. В первом случае деньги будут списаны в день отправки посылки. Все транзакции надежно защищены, доступ третьих лиц к данным карты исключен. 

В некоторых случаях товар может облагаться таможенной пошлиной. Если общий вес груза превышает 31 кг, придется заплатить за каждый дополнительный килограмм. Сбор взимают и с посылок, цена которых дороже 200 евро (+15% от стоимости). Если не хочется платить лишнее, следует быть внимательным при формировании заказа. 

Доставка в Россию

Жители России получают заказы в отделениях EMS Почты. Yoox – международный интернет-магазин с центром в Болонье, поэтому все посылки отправляются из Италии. Сразу после погрузки клиенту направляют электронное письмо с уведомлением и кодом. Последний поможет отслеживать местонахождение посылки в пути. В среднем товар приходится ждать 3 недели. Если сумма чека выше установленного уровня, услугу оплачивает магазин. Все заказы упаковываются в специальные экологичные коробки Ecobox, изготовленные из переработанных материалов.

Условия возврата товаров

Любой товар, за некоторыми исключениями, можно вернуть в течение 30 дней с момента получения. При отсутствии претензий к качеству должен быть полностью сохранен начальный вид, включая целостность ярлыков, этикеток и упаковки. Посылку придется отправлять в Италию (адрес указан на сайте продавца). К ней следует приложить 5 экземпляров счета-проформы (есть в комплекте поставки). Также нужно заполнить онлайн специальный бланк возврата, чтобы получить номер отслеживания. 

Доставку оплачивает покупатель, но, если товар бракованный, компания Юкс компенсирует эти расходы. Деньги вернут только при 100%-ном соблюдении условий возврата, поэтому не помешает проконсультироваться с менеджером юридического отдела сайта. Если требования клиента признают обоснованными, средства перечислят на карту не позднее 10 дней с момента прибытия товара на склад в Италии.

Как получить скидку по промокоду на сайте Yoox

Чтобы получить промокод на скидку, достаточно кликнуть по купону и скопировать появившуюся комбинацию. Если внутри предложения нет пароля, значит, акция не предусматривает его использования. Дальнейшие шаги:

  1. Перейти на сайт компании Yoox.

  2. Выбрать товар, указать размер и поместить в корзину.

  1. Перейти в корзину для покупки.

  1. Кликнуть по значку «+» напротив «Ввести код». 

  1. Вставить промокод в открывшееся поле и нажать «Применить».

  1. Проверить, что код купона сработал, и продолжить заказ.

Акция не распространяется на продукцию некоторых категорий и брендов. Сегодня промокод несовместим с предложениями из разделов «Искусство» и «Новые поступления», а также торговыми марками Flos, Artemide, Richard Ginori, Fornasetti и Montblanc. Если бонус недоступен, в описании позиции присутствует желтая надпись «На этот товар не распространяются промоакции и скидки».

Часто задаваемые вопросы про YOOX

★ Где скачать приложение интернет-магазина Юкс?

В подвале главной страницы сайта есть раздел iPhone/iPad/Android. Внутри находятся ссылки на страницы мобильных приложений в магазинах Google Play и App Store.

★ Как не ошибиться с размером одежды и обуви?

На сайте есть раздел «Гид по размерам». Пользователи приложения могут создать 3D-модель своей фигуры и пользоваться услугами виртуальной примерочной.

★ Почему введение номера отслеживания заказа не дает никакой информации?

Номер не активен, пока груз пребывает в транзитной зоне. Процесс ожидания может затянуться до 10 дней.

★ Есть ли на сайте программа лояльности для постоянных клиентов?

Комплексная бонусная программа пока отсутствует, но зарегистрированных покупателей регулярно поощряют подарками.

★ Где получить бесплатный промокод для магазина Yoox?

Все действующие купоны и ссылки на акции продавца собраны здесь и готовы к активации.

Лучшие промокоды YOOX

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодСкидка 15% на ВСЁ при оплате картой Mastercard с промокодом YOOXне требуется
ПромокодПодпишись на новости и получи специальный дисконт 10% с купоном Yooxне требуется
СкидкаРаспродажа мужской коллекции одежды и обуви с выгодой до 60%не требуется
СкидкаОбновление мужской коллекции с дисконтом до 80%не требуется
СкидкаНовые поступления: женская коллекция со скидками до 75%не требуется
СкидкаЖенская сезонная одежда с выгодой 25% на сайте YOOXне требуется
СкидкаСпортивная одежда для мужчин с выгодой до 50% по купону YOOXне требуется
СкидкаУспей купить лучшую мужскую одежду сезона с дисконтом 25% по купону YOOXне требуется
СкидкаДо минус 80% по промокоду Yoox на мужскую одеждуне требуется
СкидкаС промокодом Yoox бесплатная доставка при сумме заказа от 12000 рублейне требуется
СкидкаПодборка одежды и обуви Stella McCartney с выгодой до 50%не требуется
СкидкаЖенская коллекция BALENCIAGA с выгодой до 40%не требуется
СкидкаПромокод Yoox: экономия до 80% на женскую коллекциюне требуется
СкидкаДисконт до 79% на летнюю обувьне требуется
СкидкаВыгода до 45% при покупке мужских пальтоне требуется
СкидкаДо минус 45% на женские платьяне требуется
СкидкаСэкономь до 40% при заказе женских костюмов и пиджаковне требуется
СкидкаДо минус 40% на женскую одежду для домане требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.