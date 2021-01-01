Про бренд и интернет-магазин YVES ROCHER

Покупатели приходят в онлайн-бутик популярной французской марки за косметикой для ухода за лицом и телом, макияжем и фирменными ароматами. Особенность бренда — это использование в формулах свыше тысячи натуральных компонентов и экстрактов, которые получены из растений, выращенных на собственных полях компании в Бретани. Также привлекательна возможность поучаствовать в экологических инициативах Ив Роше: сохранении ресурсов благодаря покупке косметики в перерабатываемой упаковке и высадке тысяч деревьев на вырученные от продаж деньги.

На российском сайте существующего более 60 лет европейского бренда можно заказать любимые косметические средства со скидками по промокодам и акциям. К каждому заказу прилагаются подарки. Кроме того, пользователи могут бесплатно пройти онлайн-диагностику и за пару минут узнать, какие продукты лучше всего подойдут их коже и волосам.

Косметика, которую можно купить в YVES ROCHER

Французская растительная марка выпускает:

средства для демакияжа и очищения кожи, включая мицеллярную и цветочную воду, молочко, масло, гели и лосьоны;

питающие, восстанавливающие и омолаживающие кремы, продукты для проблемной и чувствительной кожи;

широкий выбор шампуней, бальзамов и масок, в том числе твердые шампуни и специальный уход против выпадения волос и перхоти;

косметику для тела: от гелей и масел для душа и ухода за руками и ногами до дезодорантов и парфюмированных спреев;

все для макияжа: от актуальных тональных флюидов и бронзаторов до подводок, палеток теней, помад и блесков;

цветочные, древесные, свежие, шипровые и восточные ароматы и парфюмированные уходовые продукты;

косметику для мужчин: лосьоны для бритья, уход для тела и волос, а также ароматы;

косметические и парфюмерные наборы.

Пожалуй, самый популярный сегодня продукт марки как в Европе, так и в России — это вкусно пахнущие гели для душа с разными отдушками. Также покупатели часто выбирают кремы от морщин и темных кругов под глазами, шампуни для разных типов волос, палетки теней, помады и лак для губ.

Программа лояльности «Карта Мерси»

Для оформления бонусной карты необязательно приходить в бутик: можно отправить заявку на первый заказ через сайт, заполнить анкетные данные в личном кабинете, и магазин выдаст виртуальную карту «Мерси», присвоив покупателю индивидуальный номер.

За каждый рубль, потраченный на покупки фирменной косметики, начисляется 1 балл. Когда будет накоплена сумма в 4000 баллов, ее можно будет обменять на купон на скидку, подарочный продукт по выбору магазина или пожертвовать ее на высадку одного дерева по программе озеленения планеты. Кроме того, участники программы лояльности каждый месяц получают специальные предложения, подарки к заказам, а также ко дню рождения.

Способы оплаты косметических средств

Можно как рассчитаться за косметические продукты наличными после получения, так и внести предоплату за покупку на сайте. Поддерживается оплата банковскими картами МИР, Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro, с кошельков ЮMoney и QIWI и через сервис «Сбербанк Онлайн». Владельцам карты «Халва» доступна рассрочка на любую покупку в виртуальном бутике сроком до 4 месяцев.

Доставка заказов из Ив Роше

Получить посылку с растительной косметикой из Франции можно по почте, из рук курьера или в ближайшем пункте выдачи заказов. В зависимости от транспортного сервиса и адреса покупателя доставка занимает от 1 дня до 1 месяца. Стоимость услуги начинается от 199 рублей. Бесплатная доставка действует на покупки на сумму от 1500 рублей.

Если покупатель выбирает почтовую доставку с оплатой в отделении, нужно иметь при себе наличные, а также учесть, что Почта России берет дополнительную комиссию за перевод денежных средств.

Действующий в бутике порядок возврата

Для возврата косметики и парфюмерии бренда требуется связаться с консультантами онлайн-бутика по любым контактам, указанным на сайте, и рассказать им о причине возвращения товаров. После этого потребуется выслать магазину свою покупку в сопровождении чека, счета-фактуры, описи товаров, письма-претензии и копии чека на отправку посылки. Если косметика качественная, это можно сделать на протяжении 7 дней, если же с браком — на протяжении 20 дней после покупки.

После получения товара YVES ROCHER отправляет деньги на то электронное средство платежа, с которого он был оплачен, либо высылает перевод на почтовое отделение по адресу покупателя. Будут ли возмещены транспортные расходы на возврат, зависит от того, имеет продукция недостаток или нет.