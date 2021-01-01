61 оценка поставлена средняя 4.2
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30%
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30%
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30%
купон
30%
купон
30%
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В российском интернет-магазине популярной французской марки можно купить уход для лица, волос и тела, декоративную косметику и ароматы, в состав которых входят растительные ингредиенты. В ассортименте бутика есть женские и мужские линейки, полноразмерные продукты и наборы миниатюр. ... Кроме того, в продаже бестселлеры бренда: легкие тональные флюиды, ванильные и кофейные гели для душа и манящие ароматы, включая «Натюрель». Экономить на косметическом шопинге поможет бонусная карта, которая выдается при первой покупке, а также купоны YVES ROCHER.
Юридический адрес:
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.47, стр.3
Электронная почта:
contact@yves-rocher.ru
Телефон:
8 (495) 787-76-72
Соц. сети:
61 оценка поставлена средняя 4.2
В российском интернет-магазине популярной французской марки можно купить уход для лица, волос и тела, декоративную косметику и ароматы, в состав которых входят растительные ингредиенты. В ассортименте бутика есть женские и мужские линейки, полноразмерные продукты и наборы миниатюр. ... Кроме того, в продаже бестселлеры бренда: легкие тональные флюиды, ванильные и кофейные гели для душа и манящие ароматы, включая «Натюрель». Экономить на косметическом шопинге поможет бонусная карта, которая выдается при первой покупке, а также купоны YVES ROCHER.
Юридический адрес:
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.47, стр.3
Электронная почта:
contact@yves-rocher.ru
Телефон:
8 (495) 787-76-72
Соц. сети:
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Покупатели приходят в онлайн-бутик популярной французской марки за косметикой для ухода за лицом и телом, макияжем и фирменными ароматами. Особенность бренда — это использование в формулах свыше тысячи натуральных компонентов и экстрактов, которые получены из растений, выращенных на собственных полях компании в Бретани. Также привлекательна возможность поучаствовать в экологических инициативах Ив Роше: сохранении ресурсов благодаря покупке косметики в перерабатываемой упаковке и высадке тысяч деревьев на вырученные от продаж деньги.
На российском сайте существующего более 60 лет европейского бренда можно заказать любимые косметические средства со скидками по промокодам и акциям. К каждому заказу прилагаются подарки. Кроме того, пользователи могут бесплатно пройти онлайн-диагностику и за пару минут узнать, какие продукты лучше всего подойдут их коже и волосам.
Французская растительная марка выпускает:
средства для демакияжа и очищения кожи, включая мицеллярную и цветочную воду, молочко, масло, гели и лосьоны;
питающие, восстанавливающие и омолаживающие кремы, продукты для проблемной и чувствительной кожи;
широкий выбор шампуней, бальзамов и масок, в том числе твердые шампуни и специальный уход против выпадения волос и перхоти;
косметику для тела: от гелей и масел для душа и ухода за руками и ногами до дезодорантов и парфюмированных спреев;
все для макияжа: от актуальных тональных флюидов и бронзаторов до подводок, палеток теней, помад и блесков;
цветочные, древесные, свежие, шипровые и восточные ароматы и парфюмированные уходовые продукты;
косметику для мужчин: лосьоны для бритья, уход для тела и волос, а также ароматы;
косметические и парфюмерные наборы.
Пожалуй, самый популярный сегодня продукт марки как в Европе, так и в России — это вкусно пахнущие гели для душа с разными отдушками. Также покупатели часто выбирают кремы от морщин и темных кругов под глазами, шампуни для разных типов волос, палетки теней, помады и лак для губ.
Для оформления бонусной карты необязательно приходить в бутик: можно отправить заявку на первый заказ через сайт, заполнить анкетные данные в личном кабинете, и магазин выдаст виртуальную карту «Мерси», присвоив покупателю индивидуальный номер.
За каждый рубль, потраченный на покупки фирменной косметики, начисляется 1 балл. Когда будет накоплена сумма в 4000 баллов, ее можно будет обменять на купон на скидку, подарочный продукт по выбору магазина или пожертвовать ее на высадку одного дерева по программе озеленения планеты. Кроме того, участники программы лояльности каждый месяц получают специальные предложения, подарки к заказам, а также ко дню рождения.
Можно как рассчитаться за косметические продукты наличными после получения, так и внести предоплату за покупку на сайте. Поддерживается оплата банковскими картами МИР, Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro, с кошельков ЮMoney и QIWI и через сервис «Сбербанк Онлайн». Владельцам карты «Халва» доступна рассрочка на любую покупку в виртуальном бутике сроком до 4 месяцев.
Получить посылку с растительной косметикой из Франции можно по почте, из рук курьера или в ближайшем пункте выдачи заказов. В зависимости от транспортного сервиса и адреса покупателя доставка занимает от 1 дня до 1 месяца. Стоимость услуги начинается от 199 рублей. Бесплатная доставка действует на покупки на сумму от 1500 рублей.
Если покупатель выбирает почтовую доставку с оплатой в отделении, нужно иметь при себе наличные, а также учесть, что Почта России берет дополнительную комиссию за перевод денежных средств.
Для возврата косметики и парфюмерии бренда требуется связаться с консультантами онлайн-бутика по любым контактам, указанным на сайте, и рассказать им о причине возвращения товаров. После этого потребуется выслать магазину свою покупку в сопровождении чека, счета-фактуры, описи товаров, письма-претензии и копии чека на отправку посылки. Если косметика качественная, это можно сделать на протяжении 7 дней, если же с браком — на протяжении 20 дней после покупки.
После получения товара YVES ROCHER отправляет деньги на то электронное средство платежа, с которого он был оплачен, либо высылает перевод на почтовое отделение по адресу покупателя. Будут ли возмещены транспортные расходы на возврат, зависит от того, имеет продукция недостаток или нет.
Чтобы дешевле купить французскую косметику по скидочному купону с промокодом, понадобится выполнить простые шаги:
Открыть промокод, чтобы произошло копирование кода купона и переадресация в косметический бутик.
Положить в корзину все необходимое для ухода за лицом, телом и волосами и макияжа или аромат.
Перейдя к оформлению заказа, вставить код в поле «У меня есть промокод».
Проверить общую сумму к оплате и, если скидка применена, продолжить покупку.
Для получения дисконта по остальным специальным предложениям не нужно никаких действий. Купон без промокода открывает раздел каталога YVES ROCHER, в котором собрана продаваемая по акции косметика.
На текущей странице вы найдете самые свежие и выгодные скидки на продукцию французского косметического бренда, включая эксклюзивные предложения, которые публикуются только здесь.
Наши посетители могут воспользоваться скидками на заказы свыше определенной суммы, на первую покупку, на конкретные разделы каталога косметики и парфюмерии, а также купонами на подарки.
В основном магазин дарит наборы из полноразмерных или миниатюрных уходовых средств, кремы, гели для душа, мини-версии парфюма, туши и помады, а также брендированные вещи, к примеру косметички.
Да, на сайте YVES ROCHER можно заказать такую опцию. Магазин упакует косметические средства в красивый пакет и передаст его в руки адресата, которому покупатель хочет сделать сюрприз.
Статус своего заказа удобно контролировать на сайте YVES ROCHER в разделе «Отслеживание заказа». Это можно делать по трек-номеру, номеру заказа, телефону, адресу электронной почты или номеру клиента. При заказе доставки Почтой России также доступно отслеживание через почтовое приложение.
Для бесплатной доставки нужно купить товары на минимальную сумму или воспользоваться специальным предложением на этой странице.
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