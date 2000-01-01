Немного информации о магазине Yves Saint Laurent

На российском сайте YSL Beauté можно купить оригинальную косметику и парфюмерию бренда, основанного французским модельером. Начиная с 2013 года Yves Saint Laurent использует в своих продуктах цветы и растения из собственных садов, находящихся в Атласских горах Марокко. На этих средиземноморских участках, которые по красоте сравнивают с Эдемским садом, собираются драгоценные лепестки шафрана, листья грецкого ореха, гранат, календула, пшеница и лилии для средств торговой марки.

Бренд Ив Сен Лоран следит за безопасностью продукции и ее соответствием международным нормам, подвергает все компоненты проверке внутренних и независимых экспертов. Также компания старается соблюдать экологические принципы производства и минимизировать свое воздействие на окружающую среду.

Магазин бренда предоставляет покупателям множество скидок по промокодам и акциям, за обновлением которых можно следить на текущей странице.

Какие косметические и парфюмерные товары можно купить на сайте Ив Сен Лоран

В каталоге бьюти-магазина французской марки собраны:

ароматы для нее и для него классической, восточной и кутюрной коллекции;

все для макияжа: от основы, тона и консилера до теней и актуальных жидких матовых помад;

уходовые продукты для очищения, увлажнения и сохранения молодости кожи;

наборы из духов и помады или туши либо нескольких тональных средств.

В рамках акций и по промокодам при покупке определенных ароматов или заказе на оговоренную сумму можно получить в подарок брендированную коробку, сэмплы или миниатюры уходовых и декоративных средств. Также на сайте есть раздел Outlet, в котором находятся распродающиеся по сниженной цене продукты.

Выбрать косметику в магазине Ив Сен Лоран помогают статьи с советами экспертов. Они содержат подробное пошаговое описание разных макияжей в сопровождении фотографий и перечня использованных средств.

Программа лояльности YSL Beauty Rewards Club

Для покупателей, состоящих в закрытом клубе YSL, доступны цены с большой скидкой, которые действуют уже на первую покупку, а также кэшбэк, подарки к заказам, доступ к закрытым предложениям и новинкам за день до открытия продаж и другие привилегии.

Чтобы вступить в клуб Yves Saint Laurent, достаточно создать аккаунт в онлайн-бутике. После регистрации покупатель попадает на бронзовый уровень привилегий, а вместе с ростом общей суммы покупок постепенно переходит на серебряный, золотой и премиальный черный.

На каждом уровне увеличивается количество подарков. Начиная с Silver можно тратить свои баллы на скидку при оплате покупок. На высшем уровне, кроме основных бонусов, доступна бесплатная экспресс-доставка, гравировка, приглашения на мастер-классы по макияжу и закрытые вечеринки.

Как оплатить покупку на сайте Yves Saint Laurent

Расплатиться за заказ можно наличными в рублях при получении товара из рук курьера или в пункте самовывоза. Но при выборе этого способа оплаты есть ограничение максимальной суммы покупки.

Поддерживается расчет банковской картой онлайн на сайте. За выбор данного варианта оплаты и определенного типа карт может предоставляться промокод со скидкой на косметику и парфюмерию. Но важно учитывать, что в онлайн-бутике нельзя рассчитаться виртуальной банковской картой.

При заказе курьерской доставки на дом и в некоторых пунктах самовывоза также возможна оплата картой, но в каждом отдельном случае нужно уточнять наличие терминала.

Способы доставки, действующие в российском магазине YSL

При оформлении заказа на сайте онлайн-бутика в зависимости от региона можно выбрать курьерскую доставку компаниями Стриж, CDEK и DPD либо самовывоз из пунктов PickPoint, CDEK и DPD.

Список населенных пунктов, в которые сегодня осуществляется доставка, есть на сайте магазина Yves Saint Laurent. При заказе от определенной суммы услуга будет бесплатной.

Возврат косметики и парфюма в магазин Yves Saint Laurent

При получении товара от работника транспортной компании покупатель может осмотреть посылку, проверить целостность упаковки и соответствие содержимого заказанным позициям. Если будет обнаружен брак или недостача, курьер составит акт и магазин за свой счет еще раз вышлет заказ.

Также покупатель может вернуть косметику и парфюм хорошего качества на протяжении 7 дней после их получения. Товар Yves Saint Laurent должен быть неиспользованным, с сохраненным товарным видом и потребительскими свойствами. Также понадобится документ, подтверждающий факт покупки.

Чтобы получить деньги обратно, нужно отправить письмо на электронную почту онлайн-бутика. Денежные средства будут перечислены на счет покупателя на протяжении 10 дней. Если заказ оплачивался наличными, также можно получить деньги у курьера в момент возврата посылки.