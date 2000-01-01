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Контакты Yves Saint Laurent

Телефон:
+7 499 9212102

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2 оценки поставлены средняя 5

Все скидки бьюти-бутика Yves Saint Laurent

В российском онлайн-бутике Yves Saint Laurent можно с большой скидкой купить парфюмерную или туалетную воду для нее и для него, а также уход и макияж от французского бренда. Для этого зарегистрируйтесь на сайте магазина — авторизованным пользователям доступны более низкие цены. А та ... кже посетите раздел Outlet, в котором недорого продаются продукты прошлых линеек косметики. Еще больше скидок на бьюти-продукцию модного дома доступно покупателям онлайн-бутика по акциям и промокодам. Выбирайте купон Yves Saint Laurent на этой странице и заказывайте духи, матовую помаду или другой популярный товар бренда с максимальной экономией.


Посетить Yves Saint Laurent
Контакты Yves Saint Laurent

Телефон:
+7 499 9212102

Соц. сети:

facebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Yves Saint Laurent

Немного информации о магазине Yves Saint Laurent

На российском сайте YSL Beauté можно купить оригинальную косметику и парфюмерию бренда, основанного французским модельером. Начиная с 2013 года Yves Saint Laurent использует в своих продуктах цветы и растения из собственных садов, находящихся в Атласских горах Марокко. На этих средиземноморских участках, которые по красоте сравнивают с Эдемским садом, собираются драгоценные лепестки шафрана, листья грецкого ореха, гранат, календула, пшеница и лилии для средств торговой марки.

Бренд Ив Сен Лоран следит за безопасностью продукции и ее соответствием международным нормам, подвергает все компоненты проверке внутренних и независимых экспертов. Также компания старается соблюдать экологические принципы производства и минимизировать свое воздействие на окружающую среду.

Магазин бренда предоставляет покупателям множество скидок по промокодам и акциям, за обновлением которых можно следить на текущей странице.

Какие косметические и парфюмерные товары можно купить на сайте Ив Сен Лоран

В каталоге бьюти-магазина французской марки собраны:

  • ароматы для нее и для него классической, восточной и кутюрной коллекции;

  • все для макияжа: от основы, тона и консилера до теней и актуальных жидких матовых помад;

  • уходовые продукты для очищения, увлажнения и сохранения молодости кожи;

  • наборы из духов и помады или туши либо нескольких тональных средств.

В рамках акций и по промокодам при покупке определенных ароматов или заказе на оговоренную сумму можно получить в подарок брендированную коробку, сэмплы или миниатюры уходовых и декоративных средств. Также на сайте есть раздел Outlet, в котором находятся распродающиеся по сниженной цене продукты.

Выбрать косметику в магазине Ив Сен Лоран помогают статьи с советами экспертов. Они содержат подробное пошаговое описание разных макияжей в сопровождении фотографий и перечня использованных средств.

Программа лояльности YSL Beauty Rewards Club

Для покупателей, состоящих в закрытом клубе YSL, доступны цены с большой скидкой, которые действуют уже на первую покупку, а также кэшбэк, подарки к заказам, доступ к закрытым предложениям и новинкам за день до открытия продаж и другие привилегии.

Чтобы вступить в клуб Yves Saint Laurent, достаточно создать аккаунт в онлайн-бутике. После регистрации покупатель попадает на бронзовый уровень привилегий, а вместе с ростом общей суммы покупок постепенно переходит на серебряный, золотой и премиальный черный.

На каждом уровне увеличивается количество подарков. Начиная с Silver можно тратить свои баллы на скидку при оплате покупок. На высшем уровне, кроме основных бонусов, доступна бесплатная экспресс-доставка, гравировка, приглашения на мастер-классы по макияжу и закрытые вечеринки.

Как оплатить покупку на сайте Yves Saint Laurent

Расплатиться за заказ можно наличными в рублях при получении товара из рук курьера или в пункте самовывоза. Но при выборе этого способа оплаты есть ограничение максимальной суммы покупки.

Поддерживается расчет банковской картой онлайн на сайте. За выбор данного варианта оплаты и определенного типа карт может предоставляться промокод со скидкой на косметику и парфюмерию. Но важно учитывать, что в онлайн-бутике нельзя рассчитаться виртуальной банковской картой.

При заказе курьерской доставки на дом и в некоторых пунктах самовывоза также возможна оплата картой, но в каждом отдельном случае нужно уточнять наличие терминала.

Способы доставки, действующие в российском магазине YSL

При оформлении заказа на сайте онлайн-бутика в зависимости от региона можно выбрать курьерскую доставку компаниями Стриж, CDEK и DPD либо самовывоз из пунктов PickPoint, CDEK и DPD.

Список населенных пунктов, в которые сегодня осуществляется доставка, есть на сайте магазина Yves Saint Laurent. При заказе от определенной суммы услуга будет бесплатной.

Возврат косметики и парфюма в магазин Yves Saint Laurent

При получении товара от работника транспортной компании покупатель может осмотреть посылку, проверить целостность упаковки и соответствие содержимого заказанным позициям. Если будет обнаружен брак или недостача, курьер составит акт и магазин за свой счет еще раз вышлет заказ.

Также покупатель может вернуть косметику и парфюм хорошего качества на протяжении 7 дней после их получения. Товар Yves Saint Laurent должен быть неиспользованным, с сохраненным товарным видом и потребительскими свойствами. Также понадобится документ, подтверждающий факт покупки.

Чтобы получить деньги обратно, нужно отправить письмо на электронную почту онлайн-бутика. Денежные средства будут перечислены на счет покупателя на протяжении 10 дней. Если заказ оплачивался наличными, также можно получить деньги у курьера в момент возврата посылки.

Как пользоваться промокодами магазина Ив Сен Лоран

Чтобы сэкономить на покупке брендовой парфюмерии и косметики, воспользуйтесь скидочными купонами магазина, публикуемыми нашим сервисом. Их можно условно разделить на два вида: акции и промокоды.

Вот что нужно сделать, чтобы получить скидку по купону со специальным кодом:

  1. Кликните по кнопке купона. Символы промокода будут открыты и автоматически сохранены в буфере обмена, после чего вы будете перенаправлены на сайт онлайн-бутика французского бренда.

  2. Положите в корзину нужные позиции уходовой и декоративной косметики или парфюма и войдите в нее.

  3. Укажите код купона в предназначенной для него строке и проверьте итоговую стоимость заказа — действует ли скидка.

  1. Заполните разделы о доставке и оплате и ожидайте посылку с товарами YSL.

Чтобы воспользоваться скидочным предложением без промокода, просто нажмите на него. Откроется страница бутика, на которой действует акция, и можно будет заказать аромат, крем или помаду уже со скидкой или подарком.

Часто задаваемые вопросы про Yves Saint Laurent

★ Как быстро начисляются и как долго действуют баллы в программе лояльности?

Баллы положены уже на первый заказ. Их количество предварительно отображается в корзине при оформлении покупки, а начисление на бонусный счет выполняется на протяжении 48 часов после отправки заявки. Пользоваться ими можно 365 дней.

★ Как получить больше баллов в закрытом клубе Yves Saint Laurent?

Кроме покупок, бонусы начисляются за подписку на новостную рассылку, привязку к своему профилю аккаунтов в соцсетях, отзывы о продуктах бренда и приглашение друзей.

★ Можно ли получить сэмплы продуктов?

Магазин не отправляет сэмплы посетителям онлайн-бутика, не купившим товары, но можно получить образцы продуктов в подарок к заказу.

★ Можно ли при покупке товаров Yves Saint Laurent получить подарки в рамках сразу нескольких акций?

Если одновременно проходит несколько акций, как правило, подарки за покупку не суммируются. Но может применяться несколько скидок, включая промокод и привилегии клуба.

★ Как узнать срок годности косметики и парфюмерии YSL?

Срок годности косметических товаров бренда нанесен на русифицированную этикетку, которая имеется на каждой упаковке. Важно: этикетка находится не на флаконе, а на картонной коробке.

Лучшие промокоды Yves Saint Laurent

Тип купонаОписаниеКод
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ПромокодПолучи подарки при покупке от 4000 рублей по купону Yves Saint LaurentYSL***
ПромокодПри покупке от 8000 рублей получи в подарок набор миниатюрYSL***
ПромокодПри заказе любого мужского аромата получи подарок с промокодом Ив Сен Лоран***SLY
ПромокодПолучи брендированную коробку при покупке одного из наборов со средствами YSL BeautyYSL***
ПромокодПри покупке от 10 000 рублей получи набор миниатюр в подарокYSL***
ПромокодДарим женскую косметичку YSL при любой покупкеoct***
ПромокодОплати заказ на сайте картой Mastercard и получи скидку 35% на ВЕСЬ заказYSL***
ПромокодПри покупке любого продукта из раздела Макияж получи подарокPSS***
ПромокодПри покупке на сумму от 4000 рублей получи бордовую косметичку + 2 кисти в подарокoct***
ПромокодПолноразмерный дезодорант мужской (стик) L'Homme + мужская косметичка из эко-кожи в подарок при покупке на сумму от 5000 рублейoct***

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