2 оценки поставлены средняя 5
35%
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Акция не действует на нишевую парфюмерию, аутлет и категорию "Идеи подарков". Для авторизованных пользователей.
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Предложение действует, пока подарки есть в наличии, и не суммируется с другими акциями, категорией Outlet и наборами
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подарок
Акция действует, пока подарки есть в наличии, не суммируется с наборами и товарами категории Outlet и другими акциями.
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подарок
Предложение действует, пока подарки есть в наличии, не суммируется с наборами и товарами категории Outlet и другими акциями.
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подарок
Получи в подарок миниатюру парфюмерной воды Y 10ml.
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подарок
Промокод действует на наборы: БЬЮТИ-ИКОНЫ ОТ YSL, ТВОЙ ГЛАВНЫЙ MUST-HAVE, КУЛЬТОВЫЙ КРАСНЫЙ, КУТЮРНЫЕ ИКОНЫ, ДЕРЗКИЕ ИКОНЫ, КУЛЬТОВОЕ СИЯНИЕ
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подарок
В наборе: парфюмерная вода Libre 7,5мл, тональная основа Touche Eclat 5мл (оттенок B30), мицелярная вода Top Secrets 8мл, аромат LVDP Grand de Poudre 7.5мл.
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подарок
35%
на ВСЁ
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подарок
беспл
подарок
Не суммируется с другими акциями. Не распространяется на товары из аутлета.
беспл
подарок
Не суммируется с другими акциями. Не распространяется на товары из аутлета.
беспл
подарок
Акция действует, пока подарки есть в наличии Не суммируется с другими акциями. Не распространяется на товары из аутлета
Беспл
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Предложение действует, пока подарки есть в наличии, не суммируется с другими акциями.
50%
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Сыграй в игру и получи промокод. Нужно применить код в корзине, и ты получишь подарочный набор от Yves Saint Laurent.
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Скидка при авторизации на сайте. При покупке 2 и более продуктов скидка -40% применяется автоматически.
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Применяется к любому заказу.
Лучшее
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Лучшее
предложение
35%
на ВСЁ
Акция не действует на нишевую парфюмерию, аутлет и категорию "Идеи подарков". Для авторизованных пользователей.
Беспл
подарок
Предложение действует, пока подарки есть в наличии, и не суммируется с другими акциями, категорией Outlet и наборами
Беспл
подарок
Акция действует, пока подарки есть в наличии, не суммируется с наборами и товарами категории Outlet и другими акциями.
Беспл
подарок
Предложение действует, пока подарки есть в наличии, не суммируется с наборами и товарами категории Outlet и другими акциями.
Беспл
подарок
Получи в подарок миниатюру парфюмерной воды Y 10ml.
Беспл
подарок
Промокод действует на наборы: БЬЮТИ-ИКОНЫ ОТ YSL, ТВОЙ ГЛАВНЫЙ MUST-HAVE, КУЛЬТОВЫЙ КРАСНЫЙ, КУТЮРНЫЕ ИКОНЫ, ДЕРЗКИЕ ИКОНЫ, КУЛЬТОВОЕ СИЯНИЕ
Беспл
подарок
В наборе: парфюмерная вода Libre 7,5мл, тональная основа Touche Eclat 5мл (оттенок B30), мицелярная вода Top Secrets 8мл, аромат LVDP Grand de Poudre 7.5мл.
Беспл
подарок
35%
на ВСЁ
Беспл
подарок
беспл
подарок
Не суммируется с другими акциями. Не распространяется на товары из аутлета.
беспл
подарок
Не суммируется с другими акциями. Не распространяется на товары из аутлета.
беспл
подарок
Акция действует, пока подарки есть в наличии Не суммируется с другими акциями. Не распространяется на товары из аутлета
Беспл
подарок
Предложение действует, пока подарки есть в наличии, не суммируется с другими акциями.
50%
купон
Беспл
подарок
Сыграй в игру и получи промокод. Нужно применить код в корзине, и ты получишь подарочный набор от Yves Saint Laurent.
40%
купон
Скидка при авторизации на сайте. При покупке 2 и более продуктов скидка -40% применяется автоматически.
5%
купон
Применяется к любому заказу.
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Лучшее
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Беспл
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Женская косметичка черная + миниатюра новой туалетной воды Black Opium Extreme 10мл - в подарок. Не суммируется с другими акциями и не распространяется на товары из аутлета. Действует пока подарки есть в наличии.
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В подарок - мужская косметичка из эко-кожи + миниатюра туалетной воды Y 10мл. Не суммируется с другими акциями. Не распространяется на товары из аутлета. Количество подарков ограничено.
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В подарок - эксклюзивная косметичка YSL Beauty, миниатюра женской парфюмерной воды Black Opium Extreme 7.5мл и миниатюра туалетной воды Y 10мл. Акция не распространяется на категорию Макияж (глаза), Макияж (губы) и товары из аутлета.
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В российском онлайн-бутике Yves Saint Laurent можно с большой скидкой купить парфюмерную или туалетную воду для нее и для него, а также уход и макияж от французского бренда. Для этого зарегистрируйтесь на сайте магазина — авторизованным пользователям доступны более низкие цены. А та ... кже посетите раздел Outlet, в котором недорого продаются продукты прошлых линеек косметики. Еще больше скидок на бьюти-продукцию модного дома доступно покупателям онлайн-бутика по акциям и промокодам. Выбирайте купон Yves Saint Laurent на этой странице и заказывайте духи, матовую помаду или другой популярный товар бренда с максимальной экономией.
Телефон:
+7 499 9212102
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
В российском онлайн-бутике Yves Saint Laurent можно с большой скидкой купить парфюмерную или туалетную воду для нее и для него, а также уход и макияж от французского бренда. Для этого зарегистрируйтесь на сайте магазина — авторизованным пользователям доступны более низкие цены. А та ... кже посетите раздел Outlet, в котором недорого продаются продукты прошлых линеек косметики. Еще больше скидок на бьюти-продукцию модного дома доступно покупателям онлайн-бутика по акциям и промокодам. Выбирайте купон Yves Saint Laurent на этой странице и заказывайте духи, матовую помаду или другой популярный товар бренда с максимальной экономией.
Телефон:
+7 499 9212102
Соц. сети:
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На российском сайте YSL Beauté можно купить оригинальную косметику и парфюмерию бренда, основанного французским модельером. Начиная с 2013 года Yves Saint Laurent использует в своих продуктах цветы и растения из собственных садов, находящихся в Атласских горах Марокко. На этих средиземноморских участках, которые по красоте сравнивают с Эдемским садом, собираются драгоценные лепестки шафрана, листья грецкого ореха, гранат, календула, пшеница и лилии для средств торговой марки.
Бренд Ив Сен Лоран следит за безопасностью продукции и ее соответствием международным нормам, подвергает все компоненты проверке внутренних и независимых экспертов. Также компания старается соблюдать экологические принципы производства и минимизировать свое воздействие на окружающую среду.
Магазин бренда предоставляет покупателям множество скидок по промокодам и акциям, за обновлением которых можно следить на текущей странице.
В каталоге бьюти-магазина французской марки собраны:
ароматы для нее и для него классической, восточной и кутюрной коллекции;
все для макияжа: от основы, тона и консилера до теней и актуальных жидких матовых помад;
уходовые продукты для очищения, увлажнения и сохранения молодости кожи;
наборы из духов и помады или туши либо нескольких тональных средств.
В рамках акций и по промокодам при покупке определенных ароматов или заказе на оговоренную сумму можно получить в подарок брендированную коробку, сэмплы или миниатюры уходовых и декоративных средств. Также на сайте есть раздел Outlet, в котором находятся распродающиеся по сниженной цене продукты.
Выбрать косметику в магазине Ив Сен Лоран помогают статьи с советами экспертов. Они содержат подробное пошаговое описание разных макияжей в сопровождении фотографий и перечня использованных средств.
Для покупателей, состоящих в закрытом клубе YSL, доступны цены с большой скидкой, которые действуют уже на первую покупку, а также кэшбэк, подарки к заказам, доступ к закрытым предложениям и новинкам за день до открытия продаж и другие привилегии.
Чтобы вступить в клуб Yves Saint Laurent, достаточно создать аккаунт в онлайн-бутике. После регистрации покупатель попадает на бронзовый уровень привилегий, а вместе с ростом общей суммы покупок постепенно переходит на серебряный, золотой и премиальный черный.
На каждом уровне увеличивается количество подарков. Начиная с Silver можно тратить свои баллы на скидку при оплате покупок. На высшем уровне, кроме основных бонусов, доступна бесплатная экспресс-доставка, гравировка, приглашения на мастер-классы по макияжу и закрытые вечеринки.
Расплатиться за заказ можно наличными в рублях при получении товара из рук курьера или в пункте самовывоза. Но при выборе этого способа оплаты есть ограничение максимальной суммы покупки.
Поддерживается расчет банковской картой онлайн на сайте. За выбор данного варианта оплаты и определенного типа карт может предоставляться промокод со скидкой на косметику и парфюмерию. Но важно учитывать, что в онлайн-бутике нельзя рассчитаться виртуальной банковской картой.
При заказе курьерской доставки на дом и в некоторых пунктах самовывоза также возможна оплата картой, но в каждом отдельном случае нужно уточнять наличие терминала.
При оформлении заказа на сайте онлайн-бутика в зависимости от региона можно выбрать курьерскую доставку компаниями Стриж, CDEK и DPD либо самовывоз из пунктов PickPoint, CDEK и DPD.
Список населенных пунктов, в которые сегодня осуществляется доставка, есть на сайте магазина Yves Saint Laurent. При заказе от определенной суммы услуга будет бесплатной.
При получении товара от работника транспортной компании покупатель может осмотреть посылку, проверить целостность упаковки и соответствие содержимого заказанным позициям. Если будет обнаружен брак или недостача, курьер составит акт и магазин за свой счет еще раз вышлет заказ.
Также покупатель может вернуть косметику и парфюм хорошего качества на протяжении 7 дней после их получения. Товар Yves Saint Laurent должен быть неиспользованным, с сохраненным товарным видом и потребительскими свойствами. Также понадобится документ, подтверждающий факт покупки.
Чтобы получить деньги обратно, нужно отправить письмо на электронную почту онлайн-бутика. Денежные средства будут перечислены на счет покупателя на протяжении 10 дней. Если заказ оплачивался наличными, также можно получить деньги у курьера в момент возврата посылки.
Чтобы сэкономить на покупке брендовой парфюмерии и косметики, воспользуйтесь скидочными купонами магазина, публикуемыми нашим сервисом. Их можно условно разделить на два вида: акции и промокоды.
Вот что нужно сделать, чтобы получить скидку по купону со специальным кодом:
Кликните по кнопке купона. Символы промокода будут открыты и автоматически сохранены в буфере обмена, после чего вы будете перенаправлены на сайт онлайн-бутика французского бренда.
Положите в корзину нужные позиции уходовой и декоративной косметики или парфюма и войдите в нее.
Укажите код купона в предназначенной для него строке и проверьте итоговую стоимость заказа — действует ли скидка.
Заполните разделы о доставке и оплате и ожидайте посылку с товарами YSL.
Чтобы воспользоваться скидочным предложением без промокода, просто нажмите на него. Откроется страница бутика, на которой действует акция, и можно будет заказать аромат, крем или помаду уже со скидкой или подарком.
Баллы положены уже на первый заказ. Их количество предварительно отображается в корзине при оформлении покупки, а начисление на бонусный счет выполняется на протяжении 48 часов после отправки заявки. Пользоваться ими можно 365 дней.
Кроме покупок, бонусы начисляются за подписку на новостную рассылку, привязку к своему профилю аккаунтов в соцсетях, отзывы о продуктах бренда и приглашение друзей.
Магазин не отправляет сэмплы посетителям онлайн-бутика, не купившим товары, но можно получить образцы продуктов в подарок к заказу.
Если одновременно проходит несколько акций, как правило, подарки за покупку не суммируются. Но может применяться несколько скидок, включая промокод и привилегии клуба.
Срок годности косметических товаров бренда нанесен на русифицированную этикетку, которая имеется на каждой упаковке. Важно: этикетка находится не на флаконе, а на картонной коробке.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Дисконт 35% на весь ассортимент при оплате онлайн картой Mastercard по промокоду Yves Saint Laurent
|YSL***
|Промокод
|При покупке Black Opium Extreme получи в подарок миниатюру Black Opium Extreme 7.5 мл по промокоду Ив Сен Лоран
|BOE***
|Промокод
|Получи подарки при покупке от 4000 рублей по купону Yves Saint Laurent
|YSL***
|Промокод
|При покупке от 8000 рублей получи в подарок набор миниатюр
|YSL***
|Промокод
|При заказе любого мужского аромата получи подарок с промокодом Ив Сен Лоран
|***SLY
|Промокод
|Получи брендированную коробку при покупке одного из наборов со средствами YSL Beauty
|YSL***
|Промокод
|При покупке от 10 000 рублей получи набор миниатюр в подарок
|YSL***
|Промокод
|Дарим женскую косметичку YSL при любой покупке
|oct***
|Промокод
|Оплати заказ на сайте картой Mastercard и получи скидку 35% на ВЕСЬ заказ
|YSL***
|Промокод
|При покупке любого продукта из раздела Макияж получи подарок
|PSS***
|Промокод
|При покупке на сумму от 4000 рублей получи бордовую косметичку + 2 кисти в подарок
|oct***
|Промокод
|Полноразмерный дезодорант мужской (стик) L'Homme + мужская косметичка из эко-кожи в подарок при покупке на сумму от 5000 рублей
|oct***